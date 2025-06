Apple gaat RCS-chatgesprekken tussen iOS en Android versleutelen

Android- en iOS-gebruikers kunnen straks met elkaar chatten met end-to-endencryptie. Dat bevestigt Apple. De techgigant gaat namelijk ondersteuning voor versleutelde RCS-chatgesprekken toevoegen aan zijn verschillende platforms.

Ondersteuning voor end-to-endencryptie komt in de vorm van een nieuwe update van de RCS-standaard. De GSM Association schrijft dat de recentste RCS-versie ondersteuning biedt voor encryptie op basis van het MLS-protocol. Dat maakt interoperabele encryptie tussen meerdere platforms mogelijk. De GSMA maakte vorig jaar al bekend dat het werkt aan crossplatformencryptie en heeft dat werk nu dus afgerond.

Apple bevestigt tegenover The Verge dat het deze standaard gaat ondersteunen in zijn Berichten-app. "We zullen ondersteuning voor end-to-end versleutelde RCS-berichten toevoegen aan iOS, iPadOS, macOS en watchOS in toekomstige software-updates", zegt een woordvoerder van het techbedrijf.

Apple ondersteunt de RCS-standaard sinds iOS 18, maar biedt daar op dit moment nog geen encryptie voor, aangezien de voorgaande RCS-versie geen ondersteuning voor crossplatformencryptie bood. Google ondersteunt standaard al end-to-endencryptie voor RCS-berichten, maar dat geldt op dit moment ook alleen voor gebruikers van de Google Messages-app.