Gerucht: Apple werkt aan twee nieuwe externe monitors

Apple werkt momenteel aan twee nieuwe externe beeldschermen. Dat schrijft Mark Gurman. De Bloomberg-journalist had eerder al gewag gemaakt van de ontwikkeling van een nieuw extern beeldscherm, maar daar komt dus een tweede bij.

Mark Gurman deelt in zijn nieuwsbrief geen specificaties over het nieuwe tweede beeldscherm, dat codenaam J427 heeft meegekregen. De journalist is naar eigen zeggen ook niet zeker dat het apparaat daadwerkelijk op de markt komt. Hij schetst twee scenario’s: óf Apple kiest aan het einde van de ontwikkelingscyclus van de twee beeldschermen welke versie het op de markt brengt, óf het bedrijf geeft het tweede beeldscherm andere specificaties mee, zodat het genoeg verschilt van het externe beeldscherm dat al langer in ontwikkeling is.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten de ronde doen over een nieuwe extern beeldscherm van Apple. In februari van dit jaar zeiden zowel Mark Gurman als schermanalist Ross Young dat Apple een nieuwe versie van de Studio Display aan het ontwikkelen was. Dit scherm heeft codenaam J527 en zou een 27”-schermdiagonaal meekrijgen, met 5k-resolutie. Het nieuwe beeldscherm zou ook over een miniledbacklight beschikken.

Apple biedt momenteel twee externe beeldschermen aan: de Apple Studio Display en Apple Pro Display XDR. Het eerste scherm heeft een 27”-schermdiagonaal met 5k-resolutie. De maximale schermhelderheid van het paneel bedraagt 600 candela per vierkante meter. Het Pro Display XDR is een 32”-beeldscherm met 6k-resolutie. Dit scherm heeft een gemiddelde maximale helderheid van 1000 candela per vierkante meter en een piekhelderheid van 1600 candela per vierkante meter.

Update, 11.55 uur: De inleiding en de eerste alinea van de tekst zijn herschreven zodat ze makkelijker te lezen zijn.