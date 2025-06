'Aantal mbo-vacatures in ict-sector gaat dalen'

Het aantal vacatures voor mbo-banen in de Nederlandse ict-sector zal de komende jaren dalen. Er komt volgens het UWV en de SBB meer vraag naar ict’ers op hbo-niveau. Taken op mbo-niveau zouden door AI kunnen worden overgenomen.

NU.nl schrijft dat het aantal afgestudeerden in de ict-sector met een mbo-diploma tussen 2024 en 2029 waarschijnlijk zal stijgen. Met hoeveel precies is niet duidelijk. De stijging komt volgens SBB-onderzoeker Lieke Pijnacker doordat de sector populairder is geworden onder jongeren. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. "Iedereen is bekend met digitale vaardigheden", zegt Pijnacker.

Het aantal vacatures voor mbo-banen in de ict-sector zou ondertussen teruglopen. Met hoeveel precies is niet duidelijk. Dit komt naar verluidt omdat steeds meer Nederlandse werkgevers een hbo-profiel zoeken voor ict-vacatures, maar ook vanwege de opkomst van kunstmatige intelligentie. "Ict-werkzaamheden kunnen deels worden overgenomen door wat de computer inmiddels zelf kan", stelt Pijnacker.

Het UWV en de SBB verwachten dat er tegen 2029 over alle sectoren heen ongeveer 1 procent meer mbo-vacatures zullen bijkomen, terwijl er dat jaar 3 procent minder kandidaten met een mbo-diploma beschikbaar zullen zijn. Vooral in de zorg-, retail- en gastvrijheidssector zouden er meer mbo-vacatures ontstaan.