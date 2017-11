ING: tot 2030 zijn 120.000 nieuwe medewerkers nodig in technologische industrie

Het Nederlandse ING heeft in een rapport van het eigen economisch bureau gezegd dat de 'technologische industrie' in de komende twaalf jaar zo'n 120.000 nieuwe medewerkers nodig heeft als die sector een groeimotor voor de Nederlandse economie wil blijven.

De sector bestaat uit circa 20.000 bedrijven en biedt 286.000 directe voltijdbanen. Tot 2030 gaan er 70.000 medewerkers met pensioen, die allemaal moeten worden vervangen. Daarnaast zijn er tot 2030 nog eens 50.000 nieuwe mensen nodig, ervan uitgaande dat de sector tot die tijd met vier procent groeit. Daarmee komt het totale aantal nieuwe medewerkers dat nodig is, uit op 120.000. Er zijn vooral middelhoog- en hoogopgeleiden nodig.

Als de sector een groeimotor wil blijven, is het volgens ING niet alleen nodig om meer mensen aan te trekken, maar moet bijvoorbeeld ook goed worden ingespeeld op de energietransitie, wat vooral speelt voor toeleveranciers aan de olie-industrie en in de automotive industrie. Verder moet er meer worden ingezet op digitalisering en moet r&d veel breder in de sector worden toegepast. Dat laatste is nu nog te veel geconcentreerd bij eindfabrikanten, maar volgens ING zou het goed zijn als ook toeleveranciers hier meer in investeren.

Volgens ING groeide de technologische industrie in 2017 het hardst van alle sectoren, in totaal met 9,5 procent. Op de tweede plaats stond de bedrijfstak woning- en bedrijfsbouw, die met 8 procent groeide. Het economisch bureau stelt dat deze groei goed is voor de economie als geheel, omdat de technologische industrie veel inkoopt bij andere sectoren. Jaarlijks wordt er voor 17 miljard ingekocht bij bedrijven buiten de sector, vooral bij dienstverleners.

Het rapport van ING gaat over de technologische industrie. Daaronder vallen bedrijven die actief zijn in de rubber-, kunststof- en metaalindustrie, elektrotechnische industrie, machinebouw en transportmiddelenindustrie.

In juni bleek uit een enquête van het CBS dat een kwart van de ict-bedrijven de openstaande vacatures niet kan invullen. De ict-sector heeft sinds 2015 de meeste moeite om vacatures te vullen. Kleine bedrijven hebben vaker met tekorten te maken dan grotere bedrijven; respectievelijk 33 en 20 procent van de bedrijven heeft er last van.