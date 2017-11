EvLeaks: Chinese fabrikant gaat smartphone met gebogen scherm maken

De Chinese fabrikant Doogee komt volgend jaar met een smartphone die een gebogen scherm heeft. Dat stelt Evan Blass op zijn Twitter-account @evleaks. Daarbij toont hij ook twee foto's van het gebogen scherm, dat een 18,5:9-verhouding heeft.

Op de foto's is alleen het flexibele scherm te zien, zonder behuizing. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre de smartphone van Doogee gebogen zal zijn. Volgens @evleaks gaat het om een toestel met 6GB ram en 128GB opslagruimte. Andere specificaties zijn nog niet bekend.

Doogee zal vermoedelijk een oledpaneel gebruiken, omdat dit schermtype eenvoudig te buigen is. De schermverhouding van 18,5:9 komt overeen met de verhouding van de schermen in de Samsung Galaxy S8-telefoons, maar of Samsung ook het scherm zal leveren, is niet bekend.

Smartphones met gebogen schermen zijn niet nieuw. Samsung maakte in 2013 de Galaxy Round, die een kromming over de breedte heeft. LG kwam in 2014 met zijn eerste G Flex-smartphone, met een kromming over de lengte. Een jaar later kwam LG nog met de G Flex2, maar sindsdien zijn er geen nieuwe smartphones met kromme schermen meer verschenen.

LG G Flex2