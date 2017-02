Door Joris Jansen, donderdag 2 februari 2017 07:56, 5 reacties • Feedback

Het aantal nieuwe banen in de Nederlandse ict-sector dat voortkomt uit buitenlandse investeringen, is voor het derde achtereenvolgende jaar niet gestegen. In 2013 haalde het Ministerie van Economische Zaken nog 2393 nieuwe ict-banen binnen, afgelopen jaar waren dat er 1460.

De aanhoudende daling blijkt uit cijfers van het Netherlands Foreign Investment Agency, of NFIA. Het gaat om banen die het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken aan zijn eigen inspanningen toeschrijft. Het werkelijk aantal ict-banen via buitenlandse bedrijven ligt hoger, maar precieze cijfers hierover geeft het agentschap niet. Het NFIA probeert Nederland in het buitenland te promoten en faciliteert buitenlandse bedrijven bij hun plannen om in Nederland te investeren.

In 2016 is het aantal nieuwe ict-banen waarbij de NFIA een rol speelde, met 39 procent gedaald ten opzichte van 2013. In 2013 was er wel sprake van een uitschieter: in 2012 kwamen er slechts 687 nieuwe ict-banen bij, terwijl dit in 2013 steeg naar 2393 nieuwe ict-banen. Sinds dat jaar steeg het aantal nieuwe banen dat het ministerie aan zichzelf toeschrijft niet meer. In 2014 was er een aanzienlijke daling van het groeicijfer en sinds dat jaar is er een aanhoudende lichte daling.

Met de lichte daling loopt het aantal nieuwe ict-banen waarbij het NFIA een rol speelde achter bij de ontwikkelingen in de markt. Statistiekenbureau CBS laat bij cijfers over alle ict-banen in Nederland in 2014 en 2015 een duidelijke stijging zien. In 2014 kwamen er 11.000 nieuwe banen bij en in 2015 19.000 banen. Het groeicijfer van nieuwe ict-banen door buitenlandse investeringen, waarbij het NFIA betrokken was, liet in die jaren geen stijging zien.

De sector als geheel is enorm in trek, merkt ook Tim Toornvliet van Nederland ICT. "Het gaat goed in de sector, we zien groei. Onder andere Amsterdam is zeer populair. Het belang van ict blijkt ook uit de cijfers van de NFIA: de ict-sector had in 2016 met 1460 nieuwe banen het hoogste groeicijfer van alle sectoren, gevolgd door de sector life sciences & gezondheid met 986 banen.

Ondanks het feit dat het groeicijfer van het NFIA niet stijgt, spreekt het ministerie over het geheel genomen van 'mooie cijfers'. Een verklaring voor de daling kan een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken niet geven. Er kunnen op basis van de cijfers geen trendmatige conclusies worden getrokken, aldus de woordvoerder: "De cijfers zijn grillig en kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren."

Dit zou samenhangen met de situatie dat buitenlandse bedrijven vaak tussen allerlei landen kunnen kiezen en het in sommige gevallen jaren duurt voordat een bedrijf na een aanmelding bij het agentschap daadwerkelijk besluit te investeren in Nederland. De daling zou volgens de woordvoerder niet komen omdat het agentschap minder inzet op het aantrekken van buitenlandse ict-bedrijven. Een voorbeeld van een buitenlandse investeerder in de ict-sector is het bedrijf Oracle, dat in 2016 bekendmaakte 400 werknemers nodig te hebben voor een nieuw servicecentrum voor clouddiensten in Amsterdam.

De meeste nieuwe arbeidsplaatsen in 2016 in alle sectoren gezamenlijk zijn gecreëerd door bedrijven afkomstig uit de Verenigde Staten. Volgens het agentschap ging het in totaal om 4.057 'Amerikaanse' banen, goed voor 768 miljoen euro aan investeringen. Op de tweede plaats van grote investeerders staat Groot-Brittannië. Daarna volgen China, Japan en Frankrijk.

In totaal zorgden 350 buitenlandse bedrijven voor het creëren van 11.398 extra banen in 2016. Samen hebben deze bedrijven 1,74 miljard euro geïnvesteerd. De NFIA acht zich verantwoordelijk voor het binnenhalen van 7570 van de 11.398 banen. Volgens Minister Kamp bevestigen deze cijfers dat Nederland een aantrekkelijk land is voor buitenlandse bedrijven. Daarbij wijst hij op het feit dat in Nederland meer dan 900.000 arbeidsplaatsen afkomstig zijn van buitenlandse bedrijven.