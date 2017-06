CBS: kwart van ict-bedrijven kan openstaande vacatures niet vullen

Het CBS heeft dinsdag op basis van zijn Coen-enquête bekendgemaakt dat de ict-sector sinds 2015 het meeste moeite heeft om vacatures te vullen. Daarnaast blijkt uit een gepubliceerd onderzoek dat de sector een sterkere groei vertoont dan de economie als geheel.

Het CBS schrijft dat de ict-sector aan het begin van het tweede kwartaal aangaf een lagere productie te hebben door personeelstekort. Dat is in de loop van de tijd toegenomen. Zo had in 2015 ongeveer 11 procent van de ict-bedrijven een tekort, nu is dat opgelopen naar 25 procent. Het verschijnsel treft kleine bedrijven sterker dan grote, respectievelijke hebben 33 en 20 procent van de bedrijven er last van. Ondanks de toegenomen spanning op de arbeidsmarkt is het niveau van 2008 nog niet bereikt, toen 20 procent van de niet-financiële bedrijven een tekort had, aldus het CBS.

De statistiekenorganisatie maakt verder bekend dat de Nederlandse ict-sector tussen 2011 en 2015 een sterkere groei vertoonde dan de economie als geheel. Dit blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarlijkse onderzoek 'ICT, kennis en economie'. Zo groeide de omzet in de sector met 9,8 procent in 2015. Ook het aantal ict-bedrijven neemt toe. Eind 2011 lag het aantal bedrijven op ongeveer 59.000; vijf jaar later liep dit getal op naar 72.000, waarvan 65.500 dienstverleners. De rest zijn groothandels- en industriële bedrijven. Daarmee komt het aandeel van ict-bedrijven van het totale aantal Nederlandse bedrijven uit op 4,5 procent.

Het aantal vacatures in de sector groeide mee van 10.000 openstaande vacatures in 2016 naar 12.300 in het eerste kwartaal van 2017.