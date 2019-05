CBS: Nederlanders gaven in 2018 1,6 miljard euro uit bij EU-webshops

Nederlanders gaven vorig jaar 1,59 miljard euro uit aan Europese webwinkels die niet in Nederland zijn gevestigd. Dat is 17 procent meer dan Nederlanders in 2017 aan de webwinkels uitgaven, al is de groei minder hoog dan in voorgaande jaren.

Dat schrijft het CBS op basis van eigen onderzoek. Momenteel stijgen de uitgaven van Nederlanders aan de buitenlandse webshops nog. De Nederlandse omzet van buitenlandse EU-webwinkels in 2017 was zo'n 1,35 miljard euro, al is dit wel aan het afvlakken. Van 2015 tot en met 2017 waren er drie kwartalen waarin de groei ten opzichte van het jaar daarvoor minder was dan 20 procent. Over dezelfde periode waren er drie kwartalen waarin de groei zelfs meer was dan 30 procent. In 2018 was er geen enkel kwartaal waarin de groei hoger dan 30 procent was. Alleen in het laatste kwartaal van 2018 was de groei meer dan 20 procent; in de rest van de kwartalen zat de groei tussen de 10 en 20 procent in.

Bij deze cijfers moet wel worden opgemerkt dat de groei van Nederlandse internetverkopen in 2018 ook minder was dan in voorgaande jaren. In 2018 was die groei 17,8 procent. Het jaar daarvoor was die groei nog 19,9 procent. Hoeveel omzet Nederlandse webwinkels over 2018 in euro's draaiden, maakt het CBS in haar statistieken niet duidelijk. Wel schrijft het CBS dat de Nederlandse omzet van Europese webwinkels slechts 2 procent is van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. Bij detailhandelsomzet worden ook vaste winkels meegerekend.

De meeste aankopen worden volgens de cijfers in het vierde kwartaal gedaan; in het laatste kwartaal van 2018 zetten de buitenlandse webwinkels zo'n 453 miljoen euro om. In het eerste kwartaal wordt steevast het minst uitgegeven aan de webwinkels; in 2018 ging het om zo'n 338 miljoen euro.

Voor de EU-webshopcijfers baseert het CBS zich op de btw-aangiften die Europese webwinkels in Nederland moeten doen. Bedrijven die vanuit andere landen producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om deze aangiften te doen. Hierbij geldt wel een drempelbedrag van 100.000 euro per jaar, aldus het CBS. Omdat het niet duidelijk is hoeveel EU-webshops voor minder dan 100.000 euro aan Nederlanders verkopen, kan het CBS niet zeggen hoe representatief deze cijfers zijn.