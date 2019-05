Poetin ondertekent wetsvoorstel voor 'soeverein Russisch internet'

De Russische president Poetin heeft een wetsvoorstel ondertekend dat een 'onafhankelijk Russisch internet' verplicht maakt. Het land wil niet dat het afhankelijk is van andere landen voor het functioneren van internet. Het verkeer moet via de telecomtoezichthouder lopen.

Hoewel de wet nu ondertekend is, is de technologie om het land te ontkoppelen van de rest van de wereld nog niet gereed. Een test van het autonome 'Runet' moet nog plaatsvinden, maar daarvoor is nog geen datum geprikt. De Financial Times schrijft dat dat ergens later dit jaar moet gebeuren. Alle internetaanbieders van het land doen mee.

Russische senatoren dienden in december 2018 het wetsvoorstel in. De roep om een autonoom Russisch internet zou behalve vanuit de wens voor autonomie ook voortgekomen zijn vanuit de gevoelde noodzaak om het land te verdedigen; er bestaat een zekere angst dat buitenlandse mogendheden Rusland kunnen afsluiten van de rest van internet.

Al het internetverkeer van het Runet moet lopen via de nodes van Roskomnadzor, de Russische federale telecomautoriteit. Critici vrezen dat de maatregel een verhuld plan is om censuur op internet gemakkelijker te maken voor de Russische autoriteiten. Het land tracht al langer verschillende websites en diensten te blokkeren, wat niet altijd lukt. Iets meer dan de helft van de Russen zou tegen de wet zijn.

De Russische rekenkamer geeft een negatief advies over de wet, omdat de uitvoering tot kosten leidt die niet zijn opgenomen in het overheidsbudget. De kosten voor een autonoom Runet worden geraamd op 20 miljard roebel, omgerekend 270 miljoen euro.