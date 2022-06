Rusland ontkent zich voor te bereiden op snelle afscheiding van internet

De Russische overheid heeft sites en domeinen opdracht gegeven voor 11 maart op de .ru-zone over te stappen. Geruchten dat het land hiermee voorbereidingen treft op het afscheiden van het wereldwijde internet, wijst het land van de hand.

Sites en domeinen moeten voor 11 maart, indien mogelijk, overstappen naar de .ru-zone en naar een dns-server op Russisch grondgebied. Bovendien moeten ze JavaScript-code afkomstig van een niet-Russische bron verwijderen. Dat is de strekking van een bericht dat van het Russische ministerie van Communicatie afkomstig lijkt en dat door Nexta is gepubliceerd. Nexta is een van oorsprong Wit-Russisch medium, dat tegenwoordig vanuit Polen opereert. Techdirt, Nexta en andere media speculeren dat Rusland hiermee stappen onderneemt om zich af te scheiden van het wereldwijde internet.

Het ministerie van Digitale Ontwikkeling van de Russische Federatie erkent tegenover Interfax dat het document is gestuurd aan overheidsinstanties, maar spreekt geruchten tegen dat het om plannen gaat om Rusland los te koppelen van het internet. "Russische websites worden voortdurend aangevallen door cyberaanvallen vanuit het buitenland. We bereiden ons voor op verschillende scenario's om de beschikbaarheid van Russische bronnen te garanderen", meldt het ministerie.

In 2019 heeft Rusland testen gehouden met het afsluiten van het wereldwijde internet. Tegen Fortune claimt Alena Epifanova, een Russische deskundige op het gebied van cyberbeleid bij de German Council on Foreign Relations, dat Rusland ondanks die testen waarschijnlijk nog niet ver genoeg gevorderd is voor een overstap naar een Russisch dns. Ook Sarkis Darbinyan, medeoprichter van Roskomsvoboda, dat strijdt tegen censuur op internet, gelooft niet dat de afgekondigde maatregelen tot een soeverein Russisch internet leiden, maar bedoeld zijn om Russische sites te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.