NXP: veel providers beginnen met 5g op lage frequenties

Veel providers zullen beginnen met 5g op relatief lage frequenties onder 6GHz en zullen pas later 5g gaan aanbieden op mmWave-frequenties van bijvoorbeeld 28GHz. Dat claimt NXP in de bespreking van zijn kwartaalcijfers.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers zegt NXP in zijn webcast voor analisten dat veel providers in 2020 zullen beginnen met het aanbieden van 5g op lagere frequenties, om daarna in 2021 of 2022 te beginnen met het gebruik van mmWave-frequenties. Die hebben veel minder bereik, maar bieden wel veel hogere snelheden.

Het Nederlandse bedrijf spreekt veel met partners over 5g, omdat het onder meer antenneproducten verkoopt voor 5g. De eerste providers die nu 5g aanbieden, doen dat op mmWave-frequenties, waaronder Verizon Wireless in de Verenigde Staten en SK Telecom in Zuid-Korea. In Nederland heeft T-Mobile gezegd eind 2020 te beginnen op de lage 700MHz-band.

NXP kende een tegenvallend kwartaal, met een omzetdaling van 8 procent. De omzet kwam uit op twee miljard dollar - het Nederlandse bedrijf rapporteer de cijfers in Amerikaanse dollars. Het bedrijf draaide een operationeel inkomen van 54 miljoen dollar. Het tegenvallende kwartaal vindt zijn oorzaak in tegenwind op de chipmarkt; de inkomsten uit de mobiele- en de auto-industrie liepen beide terug, omdat die markten als geheel terugliepen.

Door dit resultaat probeert NXP de kosten te verlagen. Een woordvoerder bevestigt tegenover Tweakers dat het bedrijf 20 van de 2100 banen schrapt in Nederland, iets dat De Gelderlander meldde. "Dat gebeurt over twee afdelingen. Het is geen grote reorganisatie, het is vrij normaal voor een grote multinational als NXP als zoiets gebeurt", aldus de woordvoerder. Wereldwijd heeft NXP 30.000 mensen in dienst.