T-Mobile kreeg afgelopen kwartaal 71.000 nieuwe mobiele abonnees

Ongeveer 71.000 mensen hebben in de eerste maanden van dit jaar de overstap gemaakt naar een abonnement van T-Mobile of Tele2 in Nederland. Dat zegt T-Mobile bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers.

In de laatste drie maanden van 2018 kwamen er 37.000 abonnees bij, in het kwartaal daarvoor ging het om 57.000 nieuwe abonnees. Destijds ging het alleen om nieuwe abonnees voor T-Mobile. Bij de 71.000 abonnees in het eerste kwartaal van dit jaar zijn ook nieuwe Tele2-abonnees inbegrepen.

In totaal kwamen er boekhoudkundig in het eerste kwartaal van dit jaar veel meer abonnees bij, omdat sinds begin januari Tele2 bij T-Mobile hoort. Daardoor komt de samenvoeging van beide bedrijven uit op 5,4 miljoen mobiele abonnees, meldt T-Mobile.

Die abonnees betaalden gemiddeld wel minder. De gemiddelde omzet per abonnee ging omlaag van 20 naar 17 euro. Het is onbekend hoeveel invloed de abonnees van Tele2 hebben op dat bedrag. De abonnementen van Tele2 zijn veelal goedkoper dan die van T-Mobile.

Het aantal vaste klanten van T-Mobile is nu 554.000. Daarbij zitten ook de vaste klanten van Tele2 en dat waren er bij benadering evenveel als die van T-Mobile Thuis. De omzet van T-Mobile Nederland komt uit op 461 miljoen, een stijging van 2,6 procent. De brutowinst of ebitda komt uit op 123 miljoen, een stijging van 26 procent.