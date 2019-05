Senator VS wil lootboxes en pay-to-win-aspecten verbieden in games voor kinderen

Een Amerikaanse senator komt met een wetsvoorstel waarmee pay-to-win-elementen en lootboxes in games gericht op kinderen worden verboden. Hij komt met deze wetgeving vanuit de gedachte dat kinderen beschermd dienen te worden tegen monetization.

De Republikeinse senator van de staat Missouri, Josh Hawley, zegt dat sociale media en games inzetten op 'het verslaafd maken van hun gebruikers, waarbij de aandacht van kinderen voor zaken in de echte wereld wordt weggenomen en er winsten worden gemaakt door het koesteren van dwanghandelingen'. Hawley richt zijn pijlen specifiek op pay-to-win-elementen en lootboxes in games.

Daarbij haalt hij een voorbeeld uit Candy Crush aan, waarin voor 150 dollar een Luscious Bundle met duizend goudstaven wordt aangeboden om tijdelijk onbeperkte levens te krijgen en de moeilijkheidsgraad te beperken. Hawley noemt daarbij ook specifiek dat het spel deze bundel omschrijft als best value. Dergelijke praktijken zijn hem een doorn in het oog. Hij vind dat gamebedrijven, maar ook socialemediabedrijven, hiermee investeren in de verslaving van hun gebruikers.

De senator wil met zijn wetsvoorstel vooral kinderen beschermen. "Ook al heeft dit zakenmodel voordelen voor de techindustrie, een ding is duidelijk: er is geen excuus voor het uitbuiten van kinderen door dergelijke praktijken. Als een game voor kinderen is ontworpen, zouden ontwikkelaars verslaving niet mogen monetizen. En als kinderen games bedoeld voor volwassenen spelen, moeten ze afgeschermd worden van compulsieve microtransacties. Ontwikkelaars die bewust kinderen uitbuiten moeten juridisch worden aangepakt".

De wet heet 'The Protecting Children from Abusive Games Act' en wordt op korte termijn in de Amerikaanse Senaat ingediend. Waarschijnlijk richt de wet zich specifiek op het beschermen van kinderen onder de achttien jaar en zal de Federal Trade Commission een rol krijgen in de handhaving ervan. Wat er precies in de wet komt te staan moet blijken als deze wordt ingediend.

De Federal Trade Commission is al een onderzoek gestart naar de verkoop van lootboxes in games. Dat gebeurde wellicht mede nadat de Democratische senator Maggie Hassan commissieleden van de FTC hier vorig jaar over ondervroeg. Gelet op het feit dat zij een Democratische senator is, kan dat betekenen dat er ook Democratische steun komt voor het wetsvoorstel van Hawley, waardoor een meerderheid geen ondenkbaar scenario is.