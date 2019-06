EA: in-gameaankopen op basis van kans zijn 'best ethisch en leuk'

Electronic Arts vindt aankopen in-gameaankopen met een willekeurige uitkomst ethisch en schaart deze niet onder de noemer lootboxes. Dat zegt Kerry Hopkins, de onderdirecteur van de juridische afdeling van Electronic Arts tijdens een hoorzitting in het Britse parlement.

Tijdens een zitting van de Digital, Culture, Media, and Sport Committee van het Britse parlement noemt Hopkins de praktijk van in-gameaankopen met een op toeval gebaseerde inhoud 'surprise mechanics'. Ze verwijst daarbij naar de pakjes kaarten uit FIFA Ultimate Team.

Volgens haar lijken de aankopen op 'veel andere producten waar veel mensen op een gezonde manier van genieten en het verrassingselement kunnen waarderen'. Ze vergelijkt deze praktijk met onder meer de chocoladeverrassingseieren van Kinder of Hatchimals. "We denken dat de manier waarop we deze mechanismen hebben geïmplementeerd eigenlijk best ethisch en leuk is en iets is waar mensen van genieten", zegt Hopkins.

Ook zegt ze de EA het eens is met de Britse, Australische en veel andere kansspelcommissies in hun oordeel dat lootboxes niet onder gokken vallen. Ze stelt dat er geen bewijs is dat dergelijke mechanismes in games tot gokken zouden kunnen leiden.

Hopkins kreeg ook een vraag over de standpunten van de Nederlandse Kansspelautoriteit en de Belgische Kansspelcommissie. Ze gaf daarbij aan dat deze twee instanties als enige twee commissies in de wereld een afwijkend standpunt hebben ingenomen. Hopkins zegt ook dat België en Nederland er geheel verschillende wetten en ook zeer verschillende interpretaties op nahouden.

In België heeft de toezichthouder bepaald dat elk betaald lootboxachtig mechanisme automatisch in strijd is met de wet. Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit zijn lootboxes alleen onwettig als de inhoud daarvan verhandelbaar is.

Hopkins stelt dat het bij Nederland en België om 'heel lokale wetten' gaat, waarbij het interpretaties van toezichthouders betreft die nog niet in de rechtszaal zijn getoetst. De aanpassing in België om bijvoorbeeld geen FIFA Points meer aan te bieden omschrijft Hopkins als 'een puur zakelijke beslissing'.

De zitting van de Digital, Culture, Media, and Sport Committee was onderdeel van een breder onderzoek over de vraag of het spelen van games gereguleerd moet worden. In dat kader riep de commissie in januari gamers, gameontwikkelaars en experts op om hun meningen te delen. Dat kan nog tot 2 juli. Daarbij draait het vooral ook om de vraag of het spelen van games verslavend is. Waarschijnlijk spelen lootboxes in dat kader ook in rol in het onderzoek. Vermoedelijk zal het niet direct tot wetgeving leiden die lootboxes aan banden legt, maar volgt er uiteindelijk een breder rapport, waarna de Britse wetgever aan zet is.