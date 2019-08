Alle PlayStation-, Xbox- en Switch-games tonen vanaf 2020 winkans bij lootboxes

Sony, Microsoft en Nintendo hebben toegezegd dat games voor hun consoles de winkansen van items bij betaalde lootboxes moeten gaan melden. Die regel is opgesteld door de Amerikaanse Entertainment Software Association. Ook grote uitgevers sluiten zich aan.

Volgens de ESA gaan de consolebouwers hun voorwaarden aanpassen zodat alle games die op de PlayStation, Xbox en Switch verschijnen de winkans moeten laten zien. Die regel zal gelden voor betaalde lootboxes in games. Kopers daarvan moeten duidelijk inzicht krijgen in de kans om bepaalde items te verkrijgen. De regels zullen gelden voor nieuwe games en voor updates die lootboxes toevoegen aan bestaande games.

Wanneer de nieuwe regelgeving precies in gaat is nog niet duidelijk, maar de ESA Zegt dat consolemakers mikken op een implementatie in 2020. Ook hebben verschillende uitgevers toegezegd de regels vanaf eind 2020 toe te gaan passen in al hun games, het gaat daarbij om Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Electroncis Arts, Microsoft, Nintendo, Sony, Take-Two, Ubisoft, Warner Bros. en Wizards of the Coast.

Vermoedelijk zal de verandering ook bij veel pc-games zichtbaar zijn, omdat veel consolegames ook voor de pc uitkomen. Ook alle pc-games van de uitgevers die de regels onderschrijven, zullen de winkansen in lootboxen tonen. Volgens de ESA zijn er nog meer uitgevers die momenteel overwegen om ook mee te doen.

Het tonen van de winkansen is geen verplichting die is opgelegd door autoriteiten, maar een initiatief van de Amerikaanse belangenorganisatie voor uitgevers van games. De ESA speelt daarmee wel in op het steeds scherper wordende toezicht op microtransacties en lootboxes. Woensdag was er een overleg van de Amerikaanse toezichthouder FTC met gamebedrijven, ook de ESA was hierbij aanwezig. De FTC startte eind vorig jaar een onderzoek dat moet uitwijzen of er meer toezicht nodig is op lootboxes.

Het tonen van winkansen zal niets veranderen voor regelgeving in Nederland en België. In Nederland zijn lootboxes volgens de Kansspelautoriteit niet toegestaan als de inhoud ervan te verhandelen is. De Belgische Kansspelcommissie duidt alle lootboxes aan als een kansspel waar een vergunning voor nodig is, omdat toeval een rol speelt. In Nederland en België zijn sommige games aangepast vanwege de strengere regels, maar veel games ook nog niet.