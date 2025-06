Ratchet and Clank: Rift Apart blijkt onontdekte minigame te bevatten

Wie dacht dat games tegenwoordig geen mysteries meer kennen zoals vroeger, kan altijd nog terecht bij Ratchet and Clank: Rift Apart. Daar blijkt namelijk een prototype van een minigame in te zitten die nog geen speler heeft gevonden in de vier jaar dat de game uit is.

Ratchet and Clank: Rift Apart, dat eerder deze week precies vier jaar oud was, blijkt een verborgen minigame te bevatten die weliswaar als een soort demo werkt, maar die wel degelijk werkt. Voor zover bekend heeft nog niemand die minigame ontdekt, zegt ontwikkelaar Insomniac tijdens een livestream. Dat de game onopgemerkt is gebleven, is enigszins opvallend; op de pc zou iemand dat wellicht al in de gamebestanden moeten hebben gevonden.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat spelers de game uit eigen beweging vinden. Dat komt nogal nauw. Spelers moeten naar de bar in de hubplaneet Zurkies, waar ze net voor de ingang op de waarschuwingsborden moeten schieten. Wie precies vijf keer op het linkerbord, daarna vier keer op het rechterbord en vervolgens nog eens dertien keer op het linkerbord schiet, kan daarna in de bar een minigame op de mechanische stier spelen.

Volgens de ontwikkelaar gaat het om een heel vroeg prototype van een minigame die uiteindelijk nooit definitief in de game is gekomen. Dat is ook te zien aan de animaties. Daar ontbreken er nog veel van. De game werkt ook nog niet goed, maar de makers zeggen dat het na vier jaar een goed moment was om spelers ervan op de hoogte te brengen. Zo hebben trophyhunters en andere verzamelaars een goede reden om de game nog eens te starten.