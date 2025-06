Miljardste GitHub-repo is shit

GitHub bevat meer dan een miljard repository's. Die mijlpaal is deze week bereikt door een ontwikkelaar die nou niet bepaald de fraaiste code of een wereldverbeterende app heeft geüpload. De miljardste repo bevat letterlijk alleen het woord 'shit'.

Aasish Pokhrel, een zo te zien beginnend programmeur uit Nepal, heeft eerder deze week de repo 'shit' geüpload. Deze bevat geen code, maar alleen de tekst 'shit', zonder context. Niet bepaald een heel spannende codebase, maar 'shit' is in dit geval wel speciaal: het is repo 1.000.000.000 op GitHub en daarmee een flinke mijlpaal. Het is niet duidelijk of Aasish Pokhrel specifiek heeft gewacht op het juiste moment om toe te slaan of dat 'shit' gewoon een toevallige gebeurtenis was, maar misschien moest het kosmische toeval wel gewoon zo zijn.

Voor een verder lege repo is 'shit' behoorlijk populair. Deze heeft al 1800 likes gekregen en is al 116 keer geforkt. In de issues hebben andere ontwikkelaars wel belangrijke suggesties om de repo te verbeteren. Iemand stelt voor deze in Rust te herschrijven, een ander vraagt om integratie in NPM. Nu is de vraag wat Aasish Pokhrel met die feedback gaat doen. Wellicht iets voor de biljoenste repo.