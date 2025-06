Canonical stopt met codebeheersysteem Bazaar

Canonical stopt met Git-alternatief Bazaar. Volgens de Ubuntu-ontwikkelaar is dat systeem voor codebeheer al jaren niet meer relevant en is Git een beter alternatief. Ook de frontend voor Bazaar stopt ermee.

Canonical waarschuwt gebruikers dat het per 1 september van dit jaar definitief stopt met Bazaar. Vanaf dat moment zijn repo's die daar gehost worden niet meer beschikbaar. Gebruikers moeten hun repo's naar Git overzetten, waar Canonical een stappenplan voor heeft beschreven.

Loggerhead werkt per direct niet meer. Dat is de front-end van Bazaar waarbij gebruikers code in een gebruikersinterface konden bekijken. Dat kon in browsers via Launchpad, het codehostingplatform van Canonical. Het blijft wel mogelijk pull- en pushrequests te doen en code te mergen, maar niet meer via de front-end.

Volgens Canonical is Bazaar niet langer relevant. Dat het bedrijf ermee stopt, komt niet als verrassing; Bazaars laatste release was bijna tien jaar geleden, in 2016. Sindsdien is er de fork Breezy opgekomen die nog wel wordt onderhouden, maar voor Bazaar zelf is dat niet het geval. Canonical zegt verder dat Bazaar niet meer relevant is nu er modernere alternatieven zijn, waarvan Git het meest gebruikt is. Volgens het bedrijf werd ook de front-end vrijwel niet meer gebruikt. "In de logs is te zien dat er vrijwel geen verzoeken meer komen van legitieme gebruikers, maar dat bijna al het verkeer afkomstig is van scrapers", zegt Canonical.