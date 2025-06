Russische overheid legt beslag op studio achter Russische versie World of Tanks

De Russische overheid legt beslag op de gameontwikkelaar Lesta Games, omdat de eigenaar door een rechter tot extremist is verklaard. De studio maakt de Russische versie van het oorlogsspel World of Tanks. Het is niet duidelijk wat het gevolg is voor de game.

Lesta Games is een sinds 2022 onafhankelijke gamestudio die de ontwikkeling van de Russische versie van World of Tanks toen overnam. Dat gebeurde nadat de oorspronkelijke maker en het moederbedrijf van Lesta Games, het Belarussische Wargaming, zich vermoedelijk uit protest tegen de invasie van Oekraïne uit Rusland en Belarus terugtrok. Hoewel zowel Lesta als Wargaming betrokkenheid met elkaar ontkennen, heeft een rechter de eigenaren van beide studio's tot 'onderdeel van een extremistische organisatie' verklaard, zo schrijft het in Rusland actieve internationale medium Meduza.

Vanwege deze veroordeling kan de Russische overheid beslag leggen op alle activa van de studio. Het is echter niet duidelijk wat dat voor effect heeft op de Russische versie van World of Tanks. De internationale versie van de game wordt voor zover bekend niet door de inbeslagname beïnvloed.

De veroordeling van de eigenaren is een reactie op liefdadigheidsacties die Wargaming organiseerde na de invasie van Oekraïne. Zo werd er een evenement georganiseerd om geld op te halen voor ambulances voor Oekraïne. De voorzitter van het Russische Comité Informatietechnologie zou beweren dat gamers die in-gameaankopen doen in de lokale versie van World of Tanks niet hoeven te vrezen voor vervolging.