Wargaming ontslaat World of Tanks-regisseur na pro-Russische uitspraken

Uitgever Wargaming heeft een regisseur van World of Tanks ontslagen, nadat hij zich op sociale media had uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. In het inmiddels verwijderde bericht zou de regisseur de invasie van Rusland in Oekraïne hebben ondersteund.

Het gaat om de regisseur Sergey Burkatovskiy. Hij werkte aan World of Tanks voor Wargaming. De studio nam na het bericht van Burkatovskiy op sociale media afstand van de uitspraken. Op Facebook heeft Burkatovskiy laten weten dat hij weg is bij de studio. In een verklaring tegenover PC Gamer heeft ook Wargaming bevestigd dat Burkatovskiy er niet meer werkzaam is.

Wargaming komt oorspronkelijk uit Belarus en heeft daar nog steeds zijn grootste studio. De regering van het land steunt de aanval van Rusland op Oekraïne wel. Ook heeft Wargaming een studio in Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. In de buurt van de stad is de afgelopen dagen gevochten. Wargaming heeft maandag laten weten dat het zijn best doet om de ruim 550 werknemers uit Oekraïne te ondersteunen in hun vlucht uit het land.

Ook maakt het bedrijf bekend dat het 1 miljoen dollar doneert aan het Oekraïense Rode Kruis. Daarnaast heeft Wargaming zijn reclamecampagnes voor zijn oorlogsgames voorlopig stopgezet in Oekraïne. Het bedrijf vindt het niet gepast om reclame te maken voor zijn games zolang er een conflict gaande is in het land.