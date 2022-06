Samsung bevestigt einde Galaxy Note-serie

Samsung heeft officieel bevestigd dat er geen nieuwe smartphones in de Samsung Galaxy Note-serie uitkomen. De fabrikant meldt dat de Note-serie is vervangen door de Samsung Galaxy Ultra-lijn.

De bevestiging komt van Samsung-topman Roh Tae-moon. Het Koreaanse medium Dailian sprak met de topman tijdens het MWC 2022 en vroeg of we nog een nieuwe Samsung Galaxy Note konden verwachten. Daarop bevestigde Roh dat er geen nieuwe Galaxy Note komt en dat de Ultra-serie deze plek voortaan inneemt.

Het was al enige tijd stil omtrent de Galaxy Note-serie. Het laatste model was de Galaxy Note20 Ultra 5G. Dit model kwam op de markt in 2020. Nu is het vermoeden dat dit wel eens de laatste Galaxy Note kon zijn, bevestigd.

De bevestiging van Roh komt kort na de release van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Deze smartphone heeft ook een pen, net als de Note-telefoons. Tweakers reviewde deze vermomde Galaxy Note vorige maand.