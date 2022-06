Amazon maakt gamestreamingdienst Luna officieel beschikbaar in VS

Amazon maakt dinsdag zijn gamestreamingdienst Luna officieel beschikbaar in de Verenigde Staten. Volgens Amazon heeft de dienst vanaf de eerste dag meer dan honderd games. Het is nog niet bekend wanneer de dienst buiten de VS beschikbaar wordt gemaakt.

Na een earlyaccessperiode van anderhalf jaar maakt Amazon zijn gamestreamingdienst beschikbaar voor iedereen in de VS. De kosten van de dienst variëren, afhankelijk van op welke gamekanalen je een abonnement neemt. Zo is er een Luna+-kanaal voor 10 dollar per maand, maar ook een familiekanaal voor 6 dollar per maand. Tot 1 april 2022 kan er nog een abonnement op deze kanalen worden genomen tegen het gereduceerde earlyaccesstarief.

Verder biedt Ubisoft zijn games aan via Luna. Een abonnement op het Ubisoft+-kanaal kost 18 dollar per maand. Daarvoor kun je circa vijfendertig Ubisoft-games streamen via de dienst. Ubisoft ging eerder ook al een samenwerking aan met Google, om zijn games beschikbaar te maken op Stadia. Luna heeft ook twee kleinere kanalen: het Retro-kanaal en het Jackbox Games-kanaal. Deze kosten allebei 5 dollar per maand.

Luna wordt ondersteund op de Fire TV, Fire-tablets, en iPads en iPhones met de Safari-webbrowser voor iOS14. Ook ondersteunt Luna een select aantal Android-toestellen, waarvoor Amazon een lijst heeft opgesteld met ondersteunde modellen. Verder kun je ook op pc of Mac spelen, door een Luna-client te installeren of via de Chrome-webbrowser. Voor een stabiele stream adviseert Amazon om het apparaat waarop je wil streamen met het internet te verbinden via een ethernetkabel. Je hebt in elk geval een verbinding van 10Mbps nodig om goed te kunnen streamen.

Luna-controller en Twitch-integratie

Amazon kondigde in 2020 ook een eigen controller aan, speciaal voor Luna. De dienst ondersteunt ook andere controllers via een bluetooth- en USB-verbinding. Ook kunnen er games met muis- en toetsenbordbesturing gespeeld worden. Mocht dat niet lukken, dan is er ook een speciale Luna-controllerapp, waarmee je je smartphone als controller kunt gebruiken.

Niet alleen kun je via Luna games streamen naar een televisie of ander apparaat, je kunt ook je gameplay uitzenden naar Twitch. Streamers kunnen hun smartphone gebruiken als webcam en microfoon voor hun stream. Twitch werd in 2014 overgenomen door Amazon en de integratie met Luna lag daarom voor de hand.