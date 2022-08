Twitch Partners mogen voortaan ook op andere platformen streamen

Twitch heeft een update doorgevoerd in zijn beleid rond Twitch Partners. Streamers onder dit programma mogen voortaan ook op andere platformen zoals YouTube Gaming of Facebook streamen. Gelijktijdig streamen op soortgelijke platformen blijft voorlopig niet toegelaten.

Op een FAQ-pagina van Twitch zegt het bedrijf dat Twitch Partners live content mogen maken voor andere platformen, reclame mogen maken voor livestreams op andere platformen en vlak na hun stream op Twitch meteen mogen overschakelen naar een stream op een platform naar keuze. Gelijktijdig streamen is enkel toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde shortform mobiele apps zoals TikTok of Instagram Live. Simultaan streamen op diensten als YouTube Gaming of Instagram wordt dus niet mogelijk.

Twitch voert deze maatregel naar eigen zeggen in omdat gelijktijdig streamen op twee platformen de kwaliteit van een livestream in de weg kan komen te staan. Of het bedrijf deze maatregel later nog zal herzien, is niet duidelijk.

Via het Twitch Partner-programma is het mogelijk voor streamers om abonnementen op hun Twitch-kanalen te verkopen, virtuele voorwerpen aan de man te brengen en advertentie-inkomsten te genereren. Twitch Partners krijgen daarbovenop extra voordelen zoals onder andere eigen chatbadges en aangepaste emoticons.