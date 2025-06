Twitch verhoogt prijs advertentievrij video kijken met 33 procent

Twitch heeft de prijs van zijn Turbo-abonnement in veel landen verhoogd, waaronder Nederland en België. Hier gaat het van 8,99 euro naar 11,99 euro. Het bedrijf motiveert de beslissing niet en er komen op dit moment geen nieuwe features bij.

Twitch Turbo-abonnees mogen nog drie maanden op hun oude tarief blijven, waarna het nieuwe tarief ingaat, zo schrijft Twitch in een e-mail. De stijging komt percentueel neer op 33 procent hogere kosten per maand en op jaarbasis betalen abonnees 36 euro meer. Her en der wordt nog geclaimd dat er ook btw boven op de kosten komt, wat zou betekenen dat de prijs nog iets meer stijgt, maar toen Tweakers het Turbo-abonneerproces als test doorliep, werd de btw uiteindelijk van die 11,99 euro afgehaald.

In sommige landen gaat de prijs juist omlaag. Als dat het geval is, moeten gebruikers handmatig hun abonnement opzeggen en opnieuw nemen, zo schrijft het streamingbedrijf in de e-mail. De prijzen per land staan uiteengezet op een hulppagina.

Voor de prijs van Turbo krijgen gebruikers advertentievrij kijken, een speciale badge bij de gebruikersnaam in de chat, meer emotes, extra kleuren voor gebruikersnamen en langer durende cloudopslag voor oude livestreams. Dit is iets anders dan Twitch Prime, wat inbegrepen zit bij Amazon Prime en andere extra's bevat.

Twitch is een website die zich specialiseert in livestreaming. Dat richt zich veelal op games, hoewel categorieën uit het echte leven ook bediend worden. Het bedrijf is een dochter van Amazon en heeft sinds kort een nieuwe ceo. Bij Twitch en Amazon zijn dit jaar duizenden ontslagen gevallen.

Update, 09.33: in een eerdere versie van dit artikel was de percentuele berekening van de toename verkeerd. Dit was 44 procent en is aangepast.