Twitch-ceo en medeoprichter Emmett Shear vertrekt bij streaminggigant

Twitch-medeoprichter en ceo Emmett Shear gaat na zestien jaar bij de streaminggigant uit zijn functie stappen. Hij wil meer tijd met zijn familie doorbrengen, maar blijft Twitch nog wel ondersteunen in de rol van adviseur.

Emmett Shear, via LinkedIn

"Nu mijn eerste kind net is geboren, heb ik zitten nadenken over mijn toekomst bij Twitch. Vaak voelt Twitch voor mij als een kind dat ik ook heb opgevoed. En hoewel ik er altijd zal willen zijn als Twitch me nodig heeft, voelt Twitch op 16-jarige leeftijd klaar om het huis uit te gaan en zijn vleugels uit te slaan. Het is dus met grote ontroering dat ik mijn beslissing deel om ontslag te nemen bij Twitch als ceo. Ik wil er volledig zijn voor mijn zoon terwijl hij deze wereld betreedt en ik voel me klaar voor deze verandering om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik blijf bij Twitch werken in een adviserende rol," vertelt Shear in een uitvoerige afscheidbrief op Twitter.

De rol van ceo wordt intern opgevuld door Twitch-president Don Clancy. Twitch is nog op zoek naar een nieuwe president. Het nieuws volgt kort op het aftreden van YouTube-ceo Susan Wojcicki, die de functie 9 jaar heeft bekleed.

Shear was vanaf het begin aanwezig bij Twitch. Het streamingplatform begon echter niet met die naam; eerst was er Justin.tv, een platform voor lifecasting, opgericht in 2007. Medeoprichter Justin Kan zond vrijwel zijn gehele leven uit via een livestream op die website en op een later moment kwamen daar andere hosts bij. Ook gaming live uitzenden was op de site mogelijk en groeide op een gegeven moment uit tot het populairste onderdeel van de site. In 2011 werd het een zelfstandige spin-off van Justin.tv en in 2014 werd het populaire platform overgenomen door Amazon. Datzelfde jaar ging Justin.tv ook offline, hoewel Twitch tegenwoordig genoeg rubrieken heeft die niet met gaming te maken hebben, zoals just chatting, sport, talkshows, reizen en kunst.