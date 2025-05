Voormalig YouTube-ceo Susan Wojcicki is op 56-jarige leeftijd overleden

Susan Wojcicki is op 56-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werkte sinds 1999 voor Google en was negen jaar lang het hoofd van YouTube. Begin 2023 trad ze om persoonlijke redenen af.

Susan Wojcicki

Het nieuws van Wojcicki's overlijden werd zaterdagochtend naar buiten gebracht door haar man Dennis Troper en Google-ceo Sundar Pichai. Ze leefde twee jaar met niet-kleincellige longkanker. Wojcicki heeft vijf kinderen. Een van haar zoons, de 19-jarige Marco Troper, overleed eerder dit jaar aan een drugsoverdosis.

De Amerikaanse vrouw was bevriend met Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin, aan wie ze in 1998 haar garage verhuurde. In die garage werd het bedrijf de eerste paar maanden gerund. Een jaar later werd Wojcicki de zestiende werknemer van Google, toen ze marketingmanager van de zoekmachine werd. Ze heeft sindsdien onder meer geholpen met het opzetten van de AdSense-afdeling en Googles Images-dienst.

In 2006 stond Wojcicki aan het hoofd van Google Video. Ze zag dat het pas opgerichte videoplatform YouTube populairder was en spoorde het hoofd van Google aan om deze dienst over te nemen, liet de topvrouw in 2011 weten in een interview met The Mercury News. In 2014 werd ze ceo van YouTube. In de negen jaar dat ze aan het roer stond, groeide de omzet van de Google-dochter van 4 miljard naar 31 miljard dollar per jaar. In februari 2023 verliet ze haar functie. Ze vertelde dat ze ging beginnen aan 'een nieuw hoofdstuk dat draait om mijn familie, gezondheid en persoonlijke projecten die me aan het hart gaan'.