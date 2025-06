Reuters: Amazon schrapt 180 banen bij gamingdivisie

Amazon heeft 180 banen van zijn gamingdivisie geschrapt. Dat melden ingewijden aan onder andere Reuters. Daaronder valt het volledige Crown-kanaal op Twitch, naast het Game Growth-team van het bedrijf.

Amazon sluit onder meer het Crown-livestreamkanaal waar populaire gamestreamers deelnamen aan entertainmentshows. Dat blijkt uit een memo van Amazon Gaming-vicepresident Christoph Hartmann die is ingezien door Reuters. Ook het Game Growth-team van Amazon, dat ontwikkelaars hielp met het promoten van hun games, wordt volledig geschrapt.

Het bedrijf wil zijn middelen naar eigen zeggen richten op groeigebieden. Zo wil Amazon zich richten op het ontwikkelen van eigen games; Amazon is volgens Hartmann nog steeds van plan om nieuwe titels uit te brengen, waaronder de komende Throne and Liberty- en Blue Protocol-games, naast nieuwe Tomb Raider- en The Lord of the Rings-titels.

Amazon wil zich ook meer richten op het distribueren van games via de Amazon Prime-abonnementsdienst. Het bedrijf geeft abonnees maandelijks gratis games en wil daar meer focus op leggen. Eerder dit jaar hield Amazon al een reorganisatie in zijn gamingdivisie. Toen werden ongeveer honderd banen geschrapt.