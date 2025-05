Amazon Prime Video gaat Tomb Raider-serie maken

Amazon MGM Studios gaat een Tomb Raider-tv-serie maken voor de Prime Video-streamingdienst. De serie is onderdeel van een overeenkomst met ontwikkelaar Crystal Dynamics. Fleabag-maker Phoebe Waller-Bridge gaat de serie schrijven en produceren.

Christoph Hartmann, vicepresident bij Amazon Games, zegt dat de Tomb Raider-serie niet hetzelfde verhaal krijgt als de Tomb Raider-game die Amazon Games maakt. Verder worden er geen details over de serie gedeeld. Het is dus niet bekend wanneer de serie moet verschijnen en wie erin gaan spelen. Phoebe Waller-Bridge, schrijver en producent van de serie, is bekend als acteur en schrijver van de Britse comedyserie Fleabag en hielp onder meer met het schrijven van de James Bond-film No Time to Die.