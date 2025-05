Leaker: volgende Tomb Raider wordt openwereldgame met verhaal in India

De volgende Tomb Raider-game is een openwereldgame. Dat zegt leaker V Scooper. Het verhaal van het spel zou zich ook afspelen in India. Ontwikkelaar Crystal Dynamics zou de game in minder dan een jaar willen uitbrengen. Tenminste, als er geen vertragingen opduiken.

V Scooper schrijft in een post op X dat de volgende Tomb Raider-game talrijke vergezichten zal bevatten en dat er ook een motorfiets en een parachute voorhanden zullen zijn zodat gamers zich vrij door de open spelwereld kunnen bewegen. De leaker claimt dat het verhaal zich in India afspeelt en dat de spelwereld getroffen zal worden door een 'rampzalige gebeurtenis'. Hierdoor zouden er plots oude ruïnes en artefacten bloot komen te liggen die Lara Croft zo snel mogelijk moet vinden. Op die manier zou ze de vijanden uit het spel te snel af moeten blijven.

De volgende Tomb Raider-game zal worden uitgegeven door Amazon Games. Ontwikkelaar Crystal Dynamics bracht in december 2022 samen met Amazon Games een persbericht uit waaruit bleek dat de volgende Tomb Raider 'het grootste en uitgebreidste spel' uit de franchise moet worden. De game zou ook puzzels en ‘een grote verscheidenheid aan vijanden’ bevatten en wordt in Unreal Engine 5 gemaakt. De ontwikkeling van het spel bevond zich eind 2022 naar verluidt nog in een vroeg stadium. Zowel Crystal Dynamics als Amazon Games hebben op het moment van schrijven nog geen releasedatum bekendgemaakt.

De vorige Tomb Raider-spellen werden uitgegeven door Square Enix. De uitgever nam in 2009 Eidos Interactive over, dat eigenaar was van Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, Eidos-Montréal en Square Enix Montréal werden in 2022 verkocht aan Embracer Group. Het Zweedse bedrijf nam toen ook de intellectuele eigendommen van de studio's over.