Tomb Raider Reloaded verschijnt 14 februari op Android, iOS en Netflix

Ontwikkelaar Emerald City Games brengt in februari Tomb Raider Reloaded uit. Het betreft een roguelike voor smartphones, die moet uitkomen op Android, iOS en Netflix. De game verschijnt 14 februari op die drie platforms.

Emerald City Games en uitgever CDE Entertainment, onderdeel van Tomb Raider-eigenaar Embracer Group, melden dat Tomb Raider Reloaded op 14 februari wereldwijd uitkomt. De game verschijnt dan op Android en iOS via de Play Store en Apple App Store. Op diezelfde datum komt de game ook via de gamecatalogus van streamingdienst Netflix. Gebruikers kunnen zich vanaf woensdag voorregistreren voor de smartphonegame.

In Tomb Raider Reloaded moeten spelers tombes doorzoeken, met daarin verschillende vijanden en valstrikken. Aangezien het een roguelike betreft, veranderen de kamers in de tombe bij iedere poging. De game krijgt een topdownperspectief, zo blijkt uit een trailer die CDE Entertainment produceert. In het spel verzamelen spelers permanente upgrades en XP-punten, die ze bij nieuwe pogingen kunnen gebruiken. Keeley Hawes, stemactrice van Lara Croft in verschillende Tomb Raider-games, keert ook terug voor Reloaded.

De Tomb Raider-franchise is sinds vorig jaar in handen van het Zweedse gameconglomeraat Embracer Group. Dat bedrijf werkt, naast Tomb Raider Reloaded, momenteel ook aan een grotere game in de serie. Ontwikkelstudio Crystal Dynamics, tegenwoordig ook onderdeel van Embracer, werkt momenteel aan een Tomb Raider-titel met Unreal Engine 5. Verder is er nog weinig concrete informatie over die game. Ook is het niet bekend wanneer de game moet verschijnen.