Valve brengt vernieuwde Steam Big Picture Mode met SteamOS-ontwerp uit

Steam gebruikt vanaf nu standaard de vernieuwde Big Picture Mode, die lijkt op het interface van SteamOS. Dat maakt Valve bekend in de patchnotes van een nieuwe Steam-update. Een bèta van het nieuwe Big Picture Mode-ontwerp was sinds eind vorig jaar al beschikbaar.

Valve bracht de update voor zijn Steam-client woensdagavond uit. Na het installeren hiervan is de nieuwe Big Picture Mode-interface standaard beschikbaar voor alle gebruikers. De update wordt volgens de gamegigant automatisch geïnstalleerd bij het opstarten van Steam. Het Big Picture-ontwerp is gebaseerd op de interface van de Steam Deck-console, die op zijn beurt gebruikmaakt van de Linux-distributie SteamOS. De vernieuwde interface kwam in oktober al beschikbaar in de bètaversie van Steam.

Big Picture Mode krijgt met de update ook verschillende nieuwe opties. Zo kunnen gebruikers deze modus voortaan gebruiken in windowed-modus, waar Steam Big Picture voorheen alleen fullscreen werkte. Gebruikers kunnen dat instellen in de instellingen onder 'Display', 'Big Picture Mode' en 'Windowed'. De modus krijgt daarnaast een 'snelle rondleiding', die gebruikers te zien krijgen wanneer ze de modus voor het eerst openen. Verder voert Valve verschillende kleinere wijzigingen en bugfixes door.

De oude Big Picture Mode blijft

beschikbaar met de optie

-oldbigpicture

Voorlopig blijft het nog mogelijk om de oude Big Picture Mode te gebruiken. Daarvoor dient een commandlineoptie te worden ingesteld, meldt Valve. Gebruikers kunnen dat doen door met hun rechtermuisknop op hun Steam-snelkoppeling te drukken, 'eigenschappen' of 'properties' te selecteren en vervolgens -oldbigpicture toe te voegen achter 'target'. Valve benadrukt daarbij dat die optie zal verdwijnen in een toekomstige update. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend.

Het nieuwe Big Picture Mode-ontwerp werd vorig jaar geïntroduceerd in SteamOS 3, een nieuwe versie van Valves Linux-distributie die momenteel alleen nog beschikbaar is voor de Steam Deck. SteamOS 3 zal op termijn ook beschikbaar komen voor pc's. Valve vertelde eind vorig jaar in een interview met Tweakers dat het bedrijf daar momenteel hard aan werkt, hoewel Valve nog geen concrete releaseplanning kon delen.

De nieuwe Big Picture Mode beschikt, naast een nieuw uiterlijk, onder meer over een nieuw thuisscherm. Daarop worden onlangs gespeelde games en nieuws over games uit de bibliotheek van een gebruiker getoond. De zoekfunctie biedt daarnaast de mogelijkheid om niet alleen in de bibliotheek te zoeken, maar ook in de winkel en de vriendenlijst. Ook is de interface voor het aanpassen van controllerlay-outs aangepast. Het nieuwe ontwerp is daarnaast te zien in de in-game overlay van Steam.