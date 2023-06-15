Valve brengt nieuwe Steam-overlay en -desktopinterface uit voor alle gebruikers

Valve heeft zijn Steam-desktopapp voorzien van een nieuwe interface. In een update wordt het gameplatform voorzien van een nieuw uiterlijk en een vernieuwde in-game overlay. De nieuwe UI was al beschikbaar als bèta, maar is nu algemeen beschikbaar.

De vernieuwde Steam-client voor desktops is sinds donderdag beschikbaar, meldt Valve in een blogpost en de bijbehorende changelog. Met de update krijgt onder meer de in-game overlay een vernieuwd uiterlijk en nieuwe functies. Zo beschikt de overlay nu over een notitieblok. De overlay heeft ook een nieuwe taakbalk waarmee gebruikers onder meer Steam Chat, achievements voor een game of de ingebouwde webbrowser kunnen openen. Verder krijgt de app 'pinbare panelen' die boven op games getoond kunnen worden, ook nadat de overlay zelf wordt gesloten. Verder is de webbrowser van de app vernieuwd en is hardwareversnelling toegevoegd voor de macOS- en Linux-versies van Steam.

Vernieuwde Steam-interface juni 2023Vernieuwde Steam-interface juni 2023Vernieuwde Steam-interface juni 2023

De vernieuwde Steam-overlay. Bron: Valve

De update introduceert verder 'gerichte visuele en gebruiksverbeteringen' in de Steam-interface. Onder meer de menu's, lettertypes en kleuren van de desktopapp zijn bijgewerkt. Zo hebben de header en footer van de app een nieuw uiterlijk, naast het instellingenmenu en de screenshotmanager. Ook zijn de notificaties op het platform volgens Valve verbeterd. Het notificatiemenu in de bovenbalk toont alleen nog nieuwe notificaties. Oude notificaties, die al gezien zijn door gebruikers, worden verplaatst naar een los menu.

De nieuwe interface was al sinds april beschikbaar als bèta. Onlangs kreeg ook de Big Picture-modus van de dienst al een grote update met een nieuwe UI. De Steam-app voor smartphones kreeg vorig jaar al een nieuw uiterlijk.

Vernieuwde Steam-interface juni 2023Nieuwe Steam-interface

De Steam-interface met vernieuwde header en footer (links) naast de oude. Bron: Valve

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-06-2023 08:19 88

15-06-2023 • 08:19

88

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Reacties (88)

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Wolfos
15 juni 2023 11:19
Ben benieuwd of ze de consistentie eindelijk aangepakt hebben. Dit was echt geen goede UI :+

EDIT: Ja dus, dat is precies wat ze aangepakt hebben. Vooral de drop down menus zijn nu veelal hetzelfde. Zoekvelden, tabs en knoppen blijven een rommeltje.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 12:51]

Geekomatic @Wolfos15 juni 2023 12:51
Net ff gedownload.
De app voelt meer "snappy" aan
en gebruikt "slechts" 55 GB aan geheugen, met ~ 250 games in de lijst.
Ik ben benieuwd of er andere frameworks gebruikt zijn.
Of is Electron gewoon beter geworden?
DnJealt @Geekomatic15 juni 2023 13:07
55GB? Ziet er niet uit alsof Electron geoptimaliseerd is :+
Wolfos
@Geekomatic15 juni 2023 13:25
De app zelf voelt inderdaad beter aan maar het browser gedeelte is nog merkbaar trager dan de rest.
CrimInalA @Geekomatic15 juni 2023 14:26
Als vergelijk heb ik ook een voor en na gedaan :

client van mei 114 MB geheugengebruik
nieuwe client van 14 juni 67 MB geheugengebruik

Dat is met ±550 games installed (weet niet of dat er iets toe doet)
R4gnax
@CrimInalA16 juni 2023 03:20
Hier is mijn voor en na:

oude client van mei: idle ~200 MB, stabiel
nieuwe client van 14 juni: idle ~500 MB, lekt over tijd richting 800+ MB.

voor de gein: nieuwe client van 14 juni opstarten met de -vgui commandline parameter om de oude main UI terug te krijgen: terug naar idle ~200MB en daar stabiel.
JonKoops @Geekomatic15 juni 2023 16:44
Steam is toch helemaal niet op Electron gebaseerd? Het gebruikt het Chromium Embedded Framework, en ik weet niet een zeker of dat alleen voor iets anders gebruikt wordt dan de webpagina's in de store.
R4gnax
@JonKoops16 juni 2023 03:23
Het maakt gebruik van CEF inderdaad.
En de nieuwe client versie die ze de 14e vrijgegeven hebben cq. veel te vroegtijdig aan iedereen opgedwongen hebben, is een complete rebuild die alle user interface via Chromium draait.

Zelfs het rechtsklik context-menu wat je krijgt op Steam's icoon in de systeem-tray wordt gerenderd met een Chromium webview. En, hilarisch, omdat Valve nog steeds - na een decennium - het niet voor elkaar heeft kunnen krijgen om Steam correct om te laten gaan met display scaling, kun je te maken krijgen met het feit dat dat menu niet meer bereikbaar is, omdat het buiten de contour van je deskopresolutie geplaatst en gerenderd wordt.

Als je Steam minimaliseert heb je daarnaast kans dat het system tray menu ook als je er wel mee kunt interacteren niets doet. Het levert dan onderwater de JavaScript-foutmelding 'top is undefined.'

Klaarblijkelijk is het dus niet alleen een webview maar een child view (zoals een iframe zeg maar) en is de parent view (vermoedelijk de main Steam UI?) vernietigd wanneer je deze minimaliseert naar de task bar.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:51]

GertMenkel @Geekomatic15 juni 2023 18:17
Ik meet hier op Ubuntu ruim 2GB op de store homepage (reserved, niet shared). Dat wordt zo'n 1,4GB na het wisselen naar mijn library.

Voorheen gebruikte Steam een superoude fork van het Chromium Embedded Framework, niet Electron, al liggen die twee natuurlijk wel bij elkaar in de buurt.
ChopperGunnerNL @Wolfos15 juni 2023 11:47
Zoekvelden, tabs en knoppen zijn meer een issue op de site interface dan de client zelf. Valve is nooit zo echt van alles in 1 keer herontwerpen, meestal doen ze het een stukje bij beetje. Zo zie je dat sommige pagina’s al een keer herontworpen zijn terwijl andere nog een ontwerp van 6 jaar geleden hebben.

Zo ook met de client, kijk maar naar Steam Chat en friends list.
Neophyte808 @Wolfos16 juni 2023 13:44
Nooit opgevallen en nooit last van gehad. Het enige dat ik slecht vond aan Steam UI was de Big Picture mode die gewoon veel te zwaar was om vloeiend te performen.
The Zep Man
15 juni 2023 08:34
Onder Linux een update van ~267 MB, geforceerd via Steam -> Check for Steam Client Updates...

Zie Help -> About Steam om te controleren of je de update al hebt ontvangen. Al is de build date niet 14 juni, dan draai je niet de nieuwste versie.

Deze bug met HiDPI-schermen staat nog open. Daardoor kan de nieuwe interface kleiner zijn dan verwacht. Workaround:

steam -forcedesktopscaling=2.0

(of welke scaling factor je nodig hebt i.p.v. 2.0)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 12:51]

PommeFritz @The Zep Man15 juni 2023 19:57
Woahhhhh ik ga die optie gelijk proberen ik kon de teksten haast niet lezen met dat mini lettertype.
Je zou overigens verwachten eerlijk gezegd dat de hele app flexibel schaalbaar zou moeten zijn gezien het feit dat het op een browser engine gestoeld is.
Verwijderd @The Zep Man16 juni 2023 13:24
Edit: Nevermind, na een restart van Steam werkt het wel weer opeens. Nieuwe client was blijkbaar ff buggy met het laden van SteamPlay.
Jdewit 15 juni 2023 08:23
Waarom altijd en waarom altijd verplicht die updates net als met discord. En bij discord heel veel moeite moeten doen om de standaard installatiemap te veranderen. Ik wil niet dat iemand dat voor mij bepaalt. Dat werkt namelijk averechts.
youridv1 @Jdewit15 juni 2023 08:40
Omdat je dan aan de server kant bij moet houden met welke versie van de client je te maken hebt en hoe je met die versie moet communiceren. Dat is een hoop werk en er is helemaal geen goede reden om die moeite te doen en bovendien remt het de ontwikkeling. Dus je weigert te communiceren met oude versies die mogelijk incompatible zijn met de steam servers of onveilig zijn en om te voorkomen dat de gebruiker een error krijgt daardoor laat je de client automatisch updaten.

Bij een online client moet je helemaal niet willen dat de gebruiker zelf de keuze heeft wanneer hij update. Dat heeft 1 gevolg: de gebruiker update niet, want "het werkt".
Ook als er een veiligheidslek in de oude client zit die je maanden geleden al gepatcht hebt.
Ook als er een bug in de oude client zit waardoor hij de servers veel te veel belast, die je maanden geleden al gepatcht hebt. En nee, dat is dan niet de verantwoordelijkheid van de gebruiker, want diezelfde gebruiker gaat wel naar jou wijzen als zijn data op straat ligt door een lek dat in zijn hopeloos outdated client zat.
En omdat diezelfde gebruikers dan boos bugs komen melden die ze niet zouden hebben als ze gewoon de updates zouden installeren. Maar dat doen ze niet, want ze weten het beter.

Dat geldt voor steam, discord, whatsapp en ga zo maar door.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 12:51]

Jdewit @youridv115 juni 2023 10:43
Ik denk dat de backend al die jaren hetzelfde is geweest en een oudere versie prima zal draaien. Ik vind het een gedrocht van een programma geworden, net als discord.
LittleKiller @Jdewit15 juni 2023 11:13
Juist dit soort updates zorgen ervoor dat het een minder gedrocht wordt.

Je kunt je kop in het zand steken of gewoon lekker blijven updaten en mee gaan. Als je altijd voorop loopt dan komen er ook nooit grote verrassingen ;)
YopY @Jdewit15 juni 2023 11:26
Ik denk dat de backend al die jaren hetzelfde is geweest en een oudere versie prima zal draaien.
Da's een aanname, maar het is ook een kip/ei verhaal, ze moeten oudere clients blijven ondersteunen waardoor ze de APIs niet bij kunnen werken, maar ze kunnen de APIs niet bijwerken omdat ze oudere clients blijven ondersteunen.

D'r zijn tussenoplossingen, maar uiteindelijk moet je de oudere versies afstoten.

Natuurlijk zijn het niet alleen APIs, client side performance is een ander, evenals gewoon hun core business, games verkopen.
R4gnax
@YopY16 juni 2023 03:05
Da's een aanname, maar het is ook een kip/ei verhaal, ze moeten oudere clients blijven ondersteunen waardoor ze de APIs niet bij kunnen werken, maar ze kunnen de APIs niet bijwerken omdat ze oudere clients blijven ondersteunen.
Valse dichotomie.
Er bestaat nog zoiets als API-versioning en versie selectie.

Meerdere API versies langs elkaar laten leven is meestal prima mogelijk.
O.a. Sony doet dat nog voor de PS3; PS4; PS5; en tot voor kort in een aantal wereld regio's de PSP en PSVita.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:51]

kuurtjes @Jdewit15 juni 2023 11:06
Discord was altijd al een gedrocht.
ChopperGunnerNL @kuurtjes15 juni 2023 11:30
Wat is er mis met Discord dan precies?
Kwizz @ChopperGunnerNL15 juni 2023 12:25
- Had enoooorm slechte beveiliging, dat is reeds verbeterd maar nog steeds zeer ondermaats (bijvoorbeeld: met 1 key kon iemand je hele account overnemen)

- De android-client was lange tijd z'n eigen ding, toen hadden ze dat later overgezet om dezelfde code als de iOS-client te gebruiken, met grote prestatieverslechtering als gevolg

- Veel te veel bloat met compleet onnodige/ongevraagde features, neem bijvoorbeeld hoe ze Nitro door je strot proberen te duwen met popups etc.

Komisch genoeg werkt voor mij een oudere gemodde versie van Discord van eind 2021 zelfs nu nog prima.
ChopperGunnerNL @Kwizz15 juni 2023 12:30
Tja als het zo zegt. Maar goed opzich valt dit nog mee vind ik. Dat Nitro door je strot wordt geduwd is inderdaad vrij irritant ja, maar ja ze moeten ergens hun winst mee halen.

Voor het grootste gedeelte werkt Discord best prima.
kuurtjes @ChopperGunnerNL15 juni 2023 17:08
Het is een bloated Electron app. Wat bekent dat het zo goed als een browser is eigenlijk. En het verbruikt dan ook 15 keer meer RAM dan Teamspeak.

Discord heeft trouwens een immens slechte Privacy Policy. Als je info wilt kan ik je wel wat links geven over hoe erg het wel niet is, maar voornamelijk gaat het over hoe al je data van hun is. (Hoe ga je anders dit soort servers gratis aanbieden?)
ChopperGunnerNL @Jdewit15 juni 2023 11:35
Backend is zeker al jaren hetzelfde, dat is het punt van deze update. De Linux en MacOS versie draaide als stront dus deze update was zeker nodig. Binnenkort nog 64 bit op Windows en native ARM ondersteuning voor MacOS en dan zijn we er wel.
Tintel @Jdewit15 juni 2023 12:06
Toch is bij software het in stand houden van oude versie een probleem (zoals al door anderen aangegeven).

Maar de werkelijke reden dat gebruikers tegen updates zijn is ook niet de technische verbeteringen maar de helaas bijkomstige HMI veranderingen. Dat zou opgelost kunnen worden met meer customizen want het weergave deel is inderdaad puur persoonlijk.
Want echter de weergave kant weer negatief beinvloed is...reclame. Dat wil men toch graag op het scherm houden...en juist dat geeft meer/eerder irritatie.
Umbrah @Jdewit15 juni 2023 09:03
Discord heeft een voor- en achterkant. Puur om te overleven/relevant te blijven moeten ze een zekere mate van ontwikkeling meemaken. Dat is aan de ene kant: "ons systeem blijkt een zeroday te hebben al onze gebruikers en hun gegevens lopen gevaar" maar aan de andere kant ook: "potentieel concurrerend platform B doet dit, wij moeten dus ook wel". Soms is dat ook erg logisch aan de hand van evolutie. AV1 is nu een "ding", en dat ding kan in veel gevallen een hoop geld schelen. Logisch dat zowel de back-end als front-end dat moet ondersteunen. Je kan niet zomaar zeggen: de back-end update ik niet, en de front-end ook niet. Immers, bij Discord heb je, ondanks de naamgeving, geen eigen servers. Je "koopt" min of meer geisoleerde stukjes van hun infrastructuur.

Het is erg logisch en erg verstandig om updates af te dwingen. De redenen gaan verder dan veiligheid. Ook ondersteuning namelijk.

Mocht je dit niet willen, dan is er altijd ook nog de "bender" benadering. "Fine, I'll make my own discord. With blackjack, and pirate captains". Dat kan. Maar je kan ook gewoon een ander product van iemand anders kopen/gebruiken. Een mumble server voor VOIP is zó opgezet. Met wat handige router dingetjes hang je hem ook zo aan het internet. Zorg wel dat mensen binnen een bepaald bereik van een client reeks blijven, want anders heb je ook compatibiliteitsproblemen. Mix nooit 1.4 en 1.3 :)

Steam is al helemaal zo'n ding. Daar zitten ook betaalsystemen in. Ik ben blij dat ze vrij actief updaten.
Tintel @Umbrah15 juni 2023 12:08
Steam is al helemaal zo'n ding. Daar zitten ook betaalsystemen in. Ik ben blij dat ze vrij actief updaten.
Idd en daarnaast is het ook een soort 'wallet' voor software die je hebt aangekocht. Niet fijn als dat misgaat.
R4gnax
@Umbrah16 juni 2023 03:37
Steam is al helemaal zo'n ding. Daar zitten ook betaalsystemen in. Ik ben blij dat ze vrij actief updaten.
Steam zit nog steeds, ook in de nieuwe versie, op Chromium v85.
Ze hebben helemaal geen proactief update beleid. September 2 jaar geleden is in bug reports al gemeld dat die versie zo lek is als een vergiet en bijgewerkt dient te worden.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:51]

heuveltje @Jdewit15 juni 2023 08:29
omdat je als ontwikkelaar niet wilt dat je gebruikers dadelijk op 4 verschillende versies zitten.
En je een nieuwe functie in alle 4 moet gaan ontwikkelen en bij houden.

[Reactie gewijzigd door heuveltje op 23 juli 2024 12:51]

blorf @heuveltje15 juni 2023 09:43
Ze moeten het constant dichttimmeren om te voorkomen dat het 'rogue' gaat, oftewel hetzelfde maar dan zonder Valve. Dit is kenmerkend voor alle platformen die alleen maar uit software bestaan.

Discord zit om die reden constant details aan het protocol te veranderen. Eigenlijk is het een veredelde IRC-client.

[Reactie gewijzigd door blorf op 23 juli 2024 12:51]

Carino @Jdewit15 juni 2023 08:41
Het is financieel niet te doen om honderden interfaces technisch te blijven onderhouden... Zeker wanneer een zeer select groepje gebruikers de insteek heeft: als ik geen toestemming gegeven voor wijzigingen in een interface weiger ik updates te accepteren...

[Reactie gewijzigd door Carino op 23 juli 2024 12:51]

YopY @Jdewit15 juni 2023 11:28
Ik neem aan dat je zelf niet in de software-industrie werkt? Oudere software blijven onderhouden is behoorlijk pijnlijk, en stilstand is achteruitgang.

En je bent waarschijnlijk in de minderheid als het aankomt op installatiemap willen veranderen, maar dat zal hem ook aan het OS liggen.
Jdewit @YopY15 juni 2023 15:34
Ik ben in meer zaken in de minderheid. Maar best beangstigend dat zaken maar geaccepteerd moeten worden omdat er alleen een minderheid tegen is. Dat kun je zelfs doortrekken naar de 2e wereld oorlog. Er was maar een klein percentage lid van het verzet. Men schat dit aantal op amper 20.000 van een totaalbevolking van meerdere miljoenen. Praat het dan maar goed wat er is gebeurd is, omdat maar een minderheid tegen is of er iets tegen onderneemd. Het is extreemvwat ik nu benoem, maar net zo extreem om maar te accepteren wanneer er alleen een kleine minderheid tegen is.
killerbie @Jdewit15 juni 2023 08:26
Blijkbaar niet gezien je het volgens uw eigen woorden blijkbaar ondanks dat toch nog gebruikt?
DigitalExorcist @killerbie15 juni 2023 08:30
Precies dit. "Als <dit of dat> niet aangepast wordt gebruik het gewoon niet meer!!1!" en alsnog blijft iedereen het gewoon gebruiken dus zal het wel meevallen met de ergernis.
Markus_Pardoes @Jdewit15 juni 2023 08:25
Ik ben hier zelf geïnteresseerd in. Zou dit graag willen weten. Heb je een link naar de video of webpagina die dit uitlegt?
GertMenkel @Jdewit15 juni 2023 18:27
Ik snap het sentiment. Gelukkig kun je Steam in je firewall van het internet afzonderen (wel eerst even offline modus starten), dan heb je geen updates nodig.

Je kunt ook proberen om de updateservers apart te blokkeren maar als je wel de netwerkfeatures gebruikt en niet de client updatet, zal je snel vaag gedrag en crashes te zien krijgen. Gebruik je dingen als chat en multiplayerservers joinen, dan ben je overgelaten aan de software die aan de backendkant draait en de clients die daarvoor vereist zijn.
Gemmeke 15 juni 2023 08:23
Wat zijn de verschillen in de Steam library (foto 1/5), Ik zie het niet ?
Lau1406 @Gemmeke15 juni 2023 08:33
De fonts zijn iets anders (Store/Games/Library) en rechts bovenin het notificatie knopje is anders en nog een paar kleine dingen. Maar die verschillen zijn niet groot i.d.d.
kuurtjes @Lau140615 juni 2023 09:27
De grote verschillen zitten in de code. Zou bijvoorbeeld veel beter op Linux moeten werken.
R4gnax
@kuurtjes16 juni 2023 03:36
Omgekeerd worden er ook legio problemen met Linux gemeld.
O.a. met display scaling wat helemaal fubar is. (maar goed; dat is het op Windows ook altijd al geweest.)
Maar ook andere veel vreemdere zaken. Zo is er iemand die meldt dat de hele Steam interface doorzichtig is geworden. Dwz. ze kunnen er doorhen kijken achterliggende vensters op hun desktop, of naar hun wallpaper.
En weer iemand anders meldt het meest curieuze geval tot nu toe:
Uitloggen op Steam knalt hen heel KDE uit.
kuurtjes @R4gnax16 juni 2023 14:41
De nieuwe interface is grotendeels om de Steam Deck beter te supporten, welke standaard Linux runt. Ik ben er zeker van dat ze er dus hard aan werken.

Mijn enigste probleem op dit moment is dat de Friends List soms niet opent. Mijn issue met de vorige versie is verholpen en dat was dat gesprekken met vrienden na een tijd automatisch beginnen sluiten wanneer je ze opende.
tvdaXD @Gemmeke15 juni 2023 08:34
Volgensmij zijn de knoppen bovenin de balk anders. Ook ziet het contextmenu in foto 2 er anders uit.
De rest van de foto's is de Steam overlay, daarin is een hoop veranderd.
Asitis @Gemmeke15 juni 2023 09:05
Het is een subtiele style change; de interface is iets strakker gemaakt qua kleurgebruik (minder gradients), letters (geen dropshadows, ander font), en spacings (algemene uitlijningen en paddings). Ik zie het wel, en ik ben er blij mee, want het voelde toch wel wat oubolling aan imo.
YopY @Asitis15 juni 2023 11:28
Subtiel is goed, want snel interfaces wijzigen (bijv. big screen mode forceren) zou ervoor zorgen dat mensen wegrennen; zie ook elke grote redesign van elk platform ooit.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Gemmeke15 juni 2023 09:40
De grootste verschillen zitten inderdaad in de overige UI-elementen (boven- en onderbalk, menu's), naast de overlay. Ik zal straks eens kijken of we screenshots van de oude interface in onze back-end hebben staan ter vergelijking, na suggestie in een GR-topic. Ik heb in de tussentijd de volgorde van de tekst en de gallery omgedraaid om meer nadruk te leggen op de nieuwe overlay :)
R4gnax
@AverageNL16 juni 2023 02:59
De grootste verschillen zitten inderdaad in de overige UI-elementen
De grootste verschillen zitten in de vele, vele bugs die Valve tijdens de beta genegeerd heeft of anderzijds verzaakt heeft te verhelpen.

De backward/forward navigatieknoppen werken niet eens goed en kunnen compleet glitchen, wat bij sommige gebruikers zelfs leidt tot het openen van links naar pagina's die ze in hun huidige sessie niet eerder open hebben gehad.

Of navigatie kapt er gewoon compleet mee en zelfs gewoon met de linker muisknop een link aanklikken doet niets.


Gelukkig hebben mensen alweer een killswitch gevonden om terug te keren naar de oude versie: -vgui commandline parameter toevoegen. En lekker Valve nog even een maand of drie geven om hun troep op te ruimen.

Ik heb eerlijk waar nog nooit een update van Valve gezien waar ze Steam zo zwaar en op zoveel punten tegelijk functioneel verkloot hebben als deze. En dit is Valve - die nou niet bepaald bekend staan als hoogvlieger als het op de kwaliteit en stabiliteit van hun software-updates voor Steam aan komt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:51]

Carlos0_0 @Gemmeke15 juni 2023 08:33
Alles gesorteerd op recent en per maand dat heb ik gelukkig nu nog niet ?
MrJoery @Carlos0_015 juni 2023 09:07
Dat zijn eigen indelingen, gemaakt door de persoon die de screenshots heeft gemaakt. Steam forceert niet hoe je de library met games organiseert.
Carlos0_0 @MrJoery15 juni 2023 09:32
Ah oke dan zie ik ook niet echt grote verschillen, behalve misschien een lettertype of iets wat niet echt opvalt aan de screenshot 1 dan.
MDK007 15 juni 2023 08:25
Ik zie eigenlijk geen verschil.
Gebruik steam bijna dagelijks?
Lau1406 @MDK00715 juni 2023 08:30
Het grootste verschil zit hem in de steam overlay in-game (foto 5/5).
Je kan nu ook elementen van die overlay apart als overlay houden. Dat kan handig zijn als je geen 2e scherm hebt, maar bijvoorbeeld wel een kleine guide op scherm open wilt houden o.i.d.

[Reactie gewijzigd door Lau1406 op 23 juli 2024 12:51]

D4NG3R @MDK00715 juni 2023 08:37
Ik heb de bèta een aantal weken geleden geprobeerd, de meeste verschillen zijn subtiel. De UI is wat opgepoetst met een net iets andere stijl en een paar andere fonts, maar niet overdreven veel anders.

Het grootste verschil (voor dagelijks gebruik) zit hem in de (game) overlay, die is compleet anders. En dat zal na 10 jaar vrijwel compleet ongewijzigd te zijn wel even wennen worden.

Na 2u had ik het persoonlijk gezien met de bèta omdat ik (in de overlay) meer bezig was met het zoeken waar reeds bestaande features nu precies zitten, dan met het gebruik maken van alle nieuwe functionaliteiten.

[Reactie gewijzigd door D4NG3R op 23 juli 2024 12:51]

Random Hajile @MDK00715 juni 2023 11:29
Als je nou de eerste link in het artikel volgt naar de bron, dan zie je dat ze er een handig filmpje bij hebben geplaatst voor een snel overzicht van de changes:

https://www.youtube.com/watch?v=e8jv24NjOWQ
Cowamundo @MDK00715 juni 2023 21:55
Voor mij lijkt het alsof friends en chat nu heel erg gepushed wordt en ik kan ook niet meer vinden hoe ik er voor kan zorgen dat ik niet steeds dat scherm naar voren krijg zodra ik steam opstart.

Maak er geen gebruik van en staat ook al jaren offline, maar nu moet ik dus elke keer dat scherm wegklikken als ik steam opstart. :O

[edit]
Het hele openen en afsluiten gaat nu ook met veel in mijn ogen onnodig "spektakel".
Bij het openen een venster met "waiting for network", "Logging in" en "Loading user data.." en als je exit steam doet komt het hele scherm nog even full screen naar voren met de melding "Shutting down steam".
Allemaal nogal hinderlijk als je het mij vraagt.

Kan ook nergens vinden hoe ik het kan uitzetten dus tips zijn welkom of ik ben gewoon blind...

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 23 juli 2024 12:51]

R4gnax
@Cowamundo16 juni 2023 03:08
steam.exe -vgui

Keert voor nu terug naar de oude hybride VGUI/Chromium Steam versie.
De login functionaliteit blijft wel de nieuwe. En ook de shutdown prompt.
Dus van dat 'spektakel' ben je niet af.

Wel van die enorm irritante Firends & chat die telkens naar voren komt bij het opstarten.
Alsmede van een hele sleur andere bugs die nog steeds in dit prematuur doorgeduwde gedrocht zitten.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:51]

DonJunior 15 juni 2023 08:35
Van die berichten waarvan ik me afvraag waarom Tweakers er niet gewoon een vergelijkingsfoto bij zet. Je bent toch al een heel item aan het typen over de verschillen, hoeveel makkelijker is het dan om gewoon een foto erbij te plaatsen waar je beiden applicaties vergelijkt. Dat scheelt een hoop vragen onder de reacties lijkt mij. (of dat moet juist het doel zijn, zoveel mogelijk reacties scoren onder een artikel, maar dat lijkt me sterk)
evilhomer87 15 juni 2023 09:00
Gebruik de Bèta al enkele weken, de overlay werkt wel lekker.
De pagina's worden onthouden, de volgende keer dat je de game opent, en daarna de overlay, zie je dezelfde pagina's terug die je voorheen open had staan.
Je kan dus handleidingen, walktroughs, youtube filmpjes etc. open houden.

Daarnaast zit er een kladblok in met hetzelfde "geheugen" per game.
Je kan hierin aantekeningen plaatsen en die blijven bewaard.
sjaak80 @evilhomer8715 juni 2023 09:04
Ik zat me al af te vragen wat het verschil nou eigenlijk was met de bestaande versie, maar ik gebruik de overlay echt nooit. Toch maar eens gaan doen dan.
MeltedForest @evilhomer8715 juni 2023 10:05
Dat het allemaal bewaard blijft is wel tof, ik ben een single scherm gamer en gebruik de overlay dus best veel voor de chat of het snel opzoeken van wat guides.
R4gnax
@MeltedForest16 juni 2023 03:14
Dat het allemaal bewaard blijft is wel tof
Alleen heel jammer dat schijnbaar er wat problemen zijn met zombie web views.
Het is klaarblijkelijk mogelijk om een pagina open te krijgen die bijv. een video af begint te spelen; waarna de web view crasht maar de video (en audio!) blijft spelen.

Vervolgens start je Steam opnieuw op en kom je terug in exact dezelfde staat omdat alles gerestored wordt: video die weer begint te spelen en audio uit-blert. Maar geen zichtbare browser tab om te sluiten.

Enige manier om dat momenteel te fixen is de juiste Steam Web Helper instance vinden en via het OS muten. (De web helper killen helpt niet; die herstart gewoon en dezelfde wel/niet-levende tab gaat vrolijk weer verder met audio spuwen.)

Of Steam opstarten met de -vgui parameter om terug te keren naar de oude desktop client user interface en de oude versie van de overlay.


Verder natuurlijk ook niet zo tof dat dit impliceert dat je gewoon een geheugenlek aan orphaned/zombied content hebt wat over tijd opbouwt tot je out-of-memory gaat. Omdat alles persistent is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 12:51]

mrkleise @evilhomer8715 juni 2023 15:10
Ik ben tot nu toe ook wel onder de indruk van de update. De nieuwe interface is voor mijn gevoel meer responsive qua reacties op mouseovers/animaties etc. Ook de laadtijden van (community) pagina's zijn op mijn machine een stuk vlotter sinds de update.
s0kkie 15 juni 2023 08:31
Zoek de 5 verschillen op de 1e foto :+
Trinitronic @s0kkie15 juni 2023 08:38
5 verschillen met wat
cracking cloud @Trinitronic15 juni 2023 12:20
de vorige versie van steam. wijzigingen zijn heel subtiel.
DaveFlash 15 juni 2023 09:31
steam nog altijd niet universeel op macOS. damn ;(
ChopperGunnerNL @DaveFlash15 juni 2023 11:41
Met deze update werkt de MacOS versie wel 1000x beter dan voorheen, vooral op Apple Silicon. Maar inderdaad het is volgens mij nog niet native. Dat komt hopelijk nog.
DaveFlash @ChopperGunnerNL16 juni 2023 09:51
het lijkt allemaal idd wat stabieler nu
!GN!T!ON 15 juni 2023 09:33
Nou is er weining verschil, maar ik heb het idee dat met de paar aanpassingen die ze wel hebben gedaan de client er een stuk rommeliger / niet samenhangend uitziet. 3 verschillende fonts in de titelmenu, tabs en lijst van games in library. twee fonts door elkaar op de store homepage, die urlbar die er tussen gevrot lijkt met font nummer 4. Dik gedrukte tekst tussen niet dikgedrukte tekst, etc.

Misschien zal het wennen zijn en voor een deel persoonlijk, over smaak valt immers niet te twisten, maar ik vind het een achteruitgang.
ChopperGunnerNL @!GN!T!ON15 juni 2023 11:45
Het is vooral gewenning lijkt mij. Steam heeft wel vaker ontwerp veranderingen ondergaan en daar zijn altijd wel voor en tegenstanders van geweest, maar na een tijdje hoor je er niemand meer over.
De oude interface was gewoon simpelweg oubollig en presteerde ook niet echt lekker op alle apparaten.
Deze update is gewoon nodig geweest.

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