Valve brengt nieuwe Steam-overlay en -desktopinterface uit voor alle gebruikers

Valve heeft zijn Steam-desktopapp voorzien van een nieuwe interface. In een update wordt het gameplatform voorzien van een nieuw uiterlijk en een vernieuwde in-game overlay. De nieuwe UI was al beschikbaar als bèta, maar is nu algemeen beschikbaar.

De vernieuwde Steam-client voor desktops is sinds donderdag beschikbaar, meldt Valve in een blogpost en de bijbehorende changelog. Met de update krijgt onder meer de in-game overlay een vernieuwd uiterlijk en nieuwe functies. Zo beschikt de overlay nu over een notitieblok. De overlay heeft ook een nieuwe taakbalk waarmee gebruikers onder meer Steam Chat, achievements voor een game of de ingebouwde webbrowser kunnen openen. Verder krijgt de app 'pinbare panelen' die boven op games getoond kunnen worden, ook nadat de overlay zelf wordt gesloten. Verder is de webbrowser van de app vernieuwd en is hardwareversnelling toegevoegd voor de macOS- en Linux-versies van Steam.

De vernieuwde Steam-overlay. Bron: Valve

De update introduceert verder 'gerichte visuele en gebruiksverbeteringen' in de Steam-interface. Onder meer de menu's, lettertypes en kleuren van de desktopapp zijn bijgewerkt. Zo hebben de header en footer van de app een nieuw uiterlijk, naast het instellingenmenu en de screenshotmanager. Ook zijn de notificaties op het platform volgens Valve verbeterd. Het notificatiemenu in de bovenbalk toont alleen nog nieuwe notificaties. Oude notificaties, die al gezien zijn door gebruikers, worden verplaatst naar een los menu.

De nieuwe interface was al sinds april beschikbaar als bèta. Onlangs kreeg ook de Big Picture-modus van de dienst al een grote update met een nieuwe UI. De Steam-app voor smartphones kreeg vorig jaar al een nieuw uiterlijk.

De Steam-interface met vernieuwde header en footer (links) naast de oude. Bron: Valve