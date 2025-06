Steam voegt functie toe om games lokaal over te zetten naar andere apparaten

Steam heeft in zijn clientbèta een functie toegevoegd waarmee games lokaal overgezet kunnen worden naar andere apparaten. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een game op meerdere pc's of de Steam Deck te spelen, zonder het spel meerdere keren te hoeven installeren.

Met deze functie is het mogelijk om de game- en updatebestanden van de ene pc, over te hevelen naar een andere pc of Steam Deck via een lokaal netwerk. Hierdoor hoeven gebruikers eenzelfde spel niet meermaals van de Steam-servers te installeren en is de game dus sneller speelbaar op het tweede apparaat. Volgens Steam kan dit over het algemeen met een snelheid van rond de 100MB/s.

De pc die de bestanden overzet doet het zware werk, dus Steam raadt aan om gedurende de overzetperiode geen intensieve taken uit te voeren op deze computer. Als de verbinding gedurende het lokaal downloaden verloren gaat, wordt de rest automatisch alsnog van de Steam-servers gehaald. De functie is standaard zo ingeschakeld dat deze alleen werkt bij Steam-clients die ingelogd zijn op hetzelfde account, maar het is ook mogelijk om in te stellen dat games lokaal overgezet kunnen worden naar andere Steam-gebruikers.

Wel zitten er enkele beperkingen aan de functie. Zo gaat het enkel om de 'originele' gamebestanden. Opslagbestanden, of geïnstalleerde mods van Steam Workshop, worden dus niet overgebracht. Ook worden games die nog niet publiekelijk beschikbaar zijn niet ondersteund. Daarnaast is het niet mogelijk om van een Steam Deck bestanden over te hevelen naar een pc of andere Steam Deck; de handheld kan dus enkel gamebestanden ontvangen. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar wordt, is niet bekend.