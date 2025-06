Fitbit stopt op 27 maart met de functies open groepen, uitdagingen en avonturen

Fitbit stopt op 27 maart met de ondersteuning voor de community-functies uitdagingen, avonturen en open groepen. Het bedrijf zegt dit te doen om 'delen van de app te stroomlijnen'. Voordat de functies niet meer beschikbaar zijn, kunnen gebruikers hun gegevens nog downloaden.

De sociale functies waren 'van beperkt nut', zo zegt Fitbit in een reactie tegen The Verge. Verdere uitleg voor het stopzetten van de diensten wordt niet gegeven. Gebruikers kunnen hun gegevens van deze functies nog tot 27 maart exporteren, laat het Google-dochterbedrijf op haar forum weten.

De mogelijkheid om te 'racen' met Fitbit-gebruikers wordt op 27 maart

stopgezet.

De functie 'uitdagingen' stelt gebruikers in staat om vrienden uit te nodigen voor bepaalde evenementen, zoals een wedstrijd om wie binnen een dag de meeste stappen kan zetten. In 'avonturen' kunnen gebruikers een virtuele tour nemen op beroemde locaties terwijl ze hun stappendoel behalen. De trofeeën die gebruikers met deze twee functies verdiend hebben, gaan ook op 27 maart verloren. Wel is het nog mogelijk om via ranglijsten te concurreren met vrienden en om badges te behalen met persoonlijke prestaties.

Bij de functie open groepen kunnen gebruikers zich in de Fitbit-app verenigen rond een bepaald onderwerp, zoals gezond eten of zwangerschap. Vanaf 27 maart kunnen gebruikers enkel nog in contact komen met andere Fitbit-gebruikers via het Community-forum.

Naast deze sociale functies trekt Fitbit op 20 april ook de stekker uit Fitbit Studio, waarmee ontwikkelaars apps en digitale wijzerplaten voor het platform konden ontwikkelen. Wel is het nog mogelijk om dergelijke software voor Fitbit OS te maken via de opdrachtregelinterface.