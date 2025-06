Microsoft beperkt Bing-chat tot vijf reacties per sessie en vijftig per dag

Microsoft laat gebruikers niet langer onbeperkt vragen stellen aan de Bing-chatbot. De functie wordt beperkt tot maximaal vijf vragen per sessie en vijftig per dag. Dit doet het bedrijf om te voorkomen dat dat de bot tijdens een lange chatsessie 'verward' kan raken en vreemd reageert.

Nadat de gebruiker vijf vragen in één sessie heeft gesteld, moet deze de chatgeschiedenis wissen en met een 'schone lei' beginnen, legt Microsoft uit. In totaal mogen users na deze update dus maximaal tien van zulke sessies starten per dag. Het techbedrijf stelt dat 'het gros' binnen vijf vragen al het beoogde antwoordt vindt en 'slechts zo'n één procent' van de chatsessies meer dan vijftig vragen lang is. Het is de bedoeling dat deze beperkingen gaandeweg worden versoepeld, stelt Microsoft.

Eerder deze week maakte de techgigant bekend dat de Bing-chatbot in een vijandige of negatieve stijl kan reageren bij lange chatsessies. Het ging hierbij om chats met vijftien of meer vragen. Waarom er, naast het beperken van het aantal vragen per sessie, ook gekozen is voor het limiteren van de totale hoeveelheid vragen per dag, is niet duidelijk.

De nieuwe versie van Bing werd vorige week aangekondigd en is inmiddels beschikbaar voor een beperkt aantal gebruikers. Microsoft integreert hierin een chatbot die is gebaseerd op een verbeterde versie van het ChatGPT-model van OpenAI. Ook Google heeft met Bard recentelijk een AI-chatbot aangekondigd. Tweakers schreef een achtergrondartikel over deze ontwikkelingen en de concurrentiestrijd tussen beide bedrijven.