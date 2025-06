Acht tweakers aan de slag met de Samsung Galaxy S23, op Samsung Unpacked

Je kunt er ieder jaar je smartwatch op gelijk zetten: in januari gonst het van de nieuwtjes rond de nieuwe Galaxy-smartphones van Samsung, en in februari vindt Samsung Unpacked plaats waar de nieuwe modellen daadwerkelijk uit de doeken worden gedaan. In een heus Belgisch kasteel onder de rook van Brussel vond onlangs een exclusief event plaats waar ook acht tweakers - vier uit België en vier uit Nederland - bij aanwezig waren. Ze mochten als allereersten in de Benelux aan de slag met de nieuwe Samsung Galaxy S23, onder het genot van een hapje en drankje.

Samsung weet hoe het een hype moet opbouwen. De afgelopen tijd gingen er veel geruchten rond over de specificaties en looks van de nieuwe Galaxy-telefoons. Om het volledige beeld te krijgen, moet echter toch altijd weer worden gewacht tot het Samsung Unpacked-event. Het techbedrijf verzorgt er jaarlijks een uitgebreide livestream voor, maar het is natuurlijk veel leuker om meteen na de aankondigingen zelf aan de slag te aan. Voor acht tweakers werd dat werkelijkheid.

Voor wie geen tijd heeft om deze terugblik over het Unpacked-event helemaal te lezen, was Tweakers er ook aanwezig om te filmen. We vroegen enkele van de acht aanwezige communityleden naar hun indrukken van de Galaxy Samsung S23 en het event. Hieronder vind je het korte videoverslag … met een bijzondere plottwist aan het einde.

Eerste indruk van de tweakers

Het vlaggenschipmodel, de Samsung Galaxy S23 Ultra, pakt letterlijk groot(s) uit en is de eyecatcher van het nieuwe trio smartphones. Dit is ook het model dat de acht tweakers mee naar huis krijgen om uitgebreid te gaan testen. Communitylid naftebakje’s eerste impressie is positief: “Veel steviger en mooier afgewerkt dan mijn goedkope telefoon.” Tweaker cy-gor25 vindt de S23 Ultra op het eerste gezicht “een snappy premium flagship; een waardig opvolger voor de S22-lijn.” En Stievydude stelt: “Het ziet er echt uit als een mooi, snel toestel, en is zeker een upgrade voor mijn Xiaomi Mi A3. De S23 Ultra is wel wat aan de grote kant, en volgepakt met functionaliteiten die ik waarschijnlijk zelden zal gebruiken.”

Samsung Galaxy S23-camera: meer megapixels en meer mogelijkheden

De Galaxy S23 Ultra is volgens Samsung uitgerust met het meest geavanceerde Galaxy-camerasysteem tot nu toe. Het is geschikt voor toepassing onder vrijwel alle lichtomstandigheden en belooft veel details vast te leggen. De verbeterde Nightography-mogelijkheden moeten foto's en video's in de meest uiteenlopende omstandigheden optimaliseren. Bij weinig licht kan visuele ruis een foto verpesten, maar dat zou nu moeten worden gecorrigeerd door een nieuw AI-gestuurd algoritme voor beeldsignaalverwerking (isp) dat details en kleurtinten verbetert. De Galaxy S23 Ultra beschikt over een nieuwe Adaptive Pixel-sensor met 200 megapixel en maakt gebruik van pixel binning, voor gelijktijdige beeldverwerking op meerdere niveaus in hoge resolutie. Daarnaast introduceert de Galaxy S23-serie snelle autofocus en voor de eerste keer een Super HDR-selfiecamera waarmee een sprong wordt gemaakt van 30fps naar 60fps, voor betere foto's en video's met de camera aan de voorzijde.

De Galaxy S23-reeks biedt verder een aantal fotografietools. Met de Expert raw-app, die alleen beschikbaar is op Samsung Galaxy-toestellen, kunnen foto's in raw en jpeg worden gemaakt en bewerkt op dslr-wijze. Gebruikers kunnen experimenteren met multi-exposure-fotografie of een heldere foto van de Melkweg maken met de Astrophoto-functionaliteit. Na te zijn gedownload op de Galaxy S23, zijn de Expert raw-functies toegankelijk in de Samsung Camera App. Communitylid KleineAap, ook aanwezig op het Unpacked-event in België: “De S23 Ultra voelt vertrouwd, maar toch net wat anders. De randjes zijn wat platter, hij ligt lekkerder in de hand, en die camera's ... damn, zelfs hier in het donker krijg je zoveel detail en contrast. Indrukwekkend!”

Leuk weetje: met de nieuwe zoommogelijkheden van de Camera Controller-app op de Galaxy Watch5-serie kunnen gebruikers vanaf hun pols een perfect gekaderde foto maken. Andere verbeteringen van de camera zijn een verdubbelde optische beeldstabilisator en verbeterde 8k-video met 30 frames per seconde en een bredere hoek. Die foto’s en filmpjes bekijk je op het 6,8-inch edge-display van de Galaxy S23 Ultra, dat een kleinere ronding heeft, voor een groter en vlakker scherm. Zoals tweaker qless het zegt: “Wow, dat scherm is mooi!”

Sneller dan zijn voorganger

Samsung en Qualcomm hebben naar eigen zeggen de Samsung Galaxy-ervaring geoptimaliseerd met het nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform dat speciaal is ontwikkeld voor Galaxy, en beloven daarmee de snelste Snapdragon-chip van dit moment te leveren. De 5000mA-accu van de Galaxy S23 Ultra voedt daarbij een grotere camera dan die je op de Galaxy S22 Ultra vindt, zonder dat het toestel groter wordt.

Een nieuw ontworpen cpu-microarchitectuur moet de verwerkingscapaciteit van de Galaxy S23-serie met ongeveer 30 procent verhogen in vergelijking met zijn voorganger uit 2022. De npu-architectuur van Samsung Galaxy zou nu met 49 procent zijn geoptimaliseerd, terwijl een AI-algoritme wordt gebruikt om gebruikers te helpen bij het maken van foto's en video's. De Galaxy S23-reeks heeft ook een geoptimaliseerde gpu, die ongeveer 41 procent sneller is dan de gpu in de Galaxy 22-reeks. De Galaxy S23 Ultra ondersteunt bovendien realtime raytracing, zodat scènes realistischer worden gerenderd. Samsung Galaxy’s grotere vapor chamber - aanwezig op elk model in de Galaxy S23-reeks – moet lange gamingsessies mogelijk maken.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Met de Galaxy S23-reeks wil Samsung naar eigen zeggen bijdragen aan een gezondere planeet. Zo zijn voor twaalf interne en externe onderdelen van de Galaxy S23 Ultra gerecyclede materialen gebruikt; dat gebeurde bij de Galaxy S22 Ultra nog bij zes interne onderdelen. De Galaxy S23-serie heeft ook een grotere variatie aan gerecyclede materialen dan alle andere Galaxy-smartphones, waaronder gerecycled aluminium, gerecycled glas en gerecycled plastic dat afkomstig is van afgedankte visnetten, pet-flessen en watervaten. De nieuwe S-serie is de eerste smartphonereeks met Corning Gorilla Glass Victus 2, dat een verbeterde levensduur heeft en voor gemiddeld 22 procent is gemaakt van gerecycled materiaal. Bovendien wordt elke Galaxy S23-smartphone geleverd in een nieuw ontworpen verpakking die volledig uit gerecycled papier bestaat.

Binnenkort uitgebreide reviews Samsung Galaxy S23

Enthousiast geworden door de eerste indruk van de community? Binnenkort kun je de uitgebreide reviews van de acht tweakers uit België en Nederland teruglezen op Tweakers, samen met alle ins & outs van hun gebruikerservaringen. Laat in de comments onder dit artikel weten wat je graag in de reviews terug zou willen lezen.