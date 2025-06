Partnership Philips TV en Bowers & Wilkins levert een complete oled-tv-ervaring

Wie een Philips Ambilight-televisie in het hogere segment aanschaft, geniet ‘automatisch’ van speakers van Bowers & Wilkins. De samenwerking tussen het bekende Engelse audiomerk en TP Vision startte in 2018 en staat nog altijd als een huis, ondanks de verschillende culturen van beide technologiebedrijven. “We bieden zo een complete televisie-ervaring”.

Toen TP Vision in 2012 de licentie voor Philips-televisies onder zijn hoede nam, was de doelstelling duidelijk: de allerbeste televisies ter wereld maken. Met Ambilight, dat nog altijd een feature is die gebruikers waarderen, design en hoogwaardige beeldkwaliteit wist TP Vision zichzelf nadrukkelijk te positioneren, maar het wilde meer. Diederik Houtman, Head of Product Management Europe TV & AVA bij TP Vision en sinds 2017 werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam: “De 800-serie kon destijds rekenen op goede reviews op het gebied van beeldkwaliteit, maar op het gebied van geluid was nog de nodige vooruitgang mogelijk. Het geluid van de OLED 803 was eigenlijk al heel goed, zeker ten opzichte van dat van zijn voorgangers, maar het kon nog steeds beter. Onze ambitie was en is groot, en televisie moet een totaalbeleving zijn. Daarom gingen we op zoek naar een hoogwaardige partner. Een Philips-televisie moest drie keer raak zijn: perfect beeld, perfect Ambilight, perfect geluid. Daarmee bieden we een complete televisie-ervaring.”

Die partner werd Bowers & Wilkins, de Britse luidsprekerfabrikant die in 1966 werd opgericht door John Bowers. “In het begin moesten we behoorlijk aan elkaar wennen. Je zou zelfs kunnen spreken van een cultuurschok voor beide partijen”, lacht Houtman. “Waar TP Vision jaarlijks tientallen tot honderd nieuwe schermen ontwikkelt, voert Bowers & Wilkins een keer in de vier of vijf jaar een nieuwe line-up aan geluidsystemen door. Toen we met elkaar in zee gingen en deadlines van de productie ter sprake kwamen, werden er wel wat wenkbrauwen gefronst. Bowers & Wilkins wilde zijn naam echter niet aan het geluidssysteem van een televisie verbinden als het niet aan hun strenge eisen zou voldoen.” Het resultaat van de samenwerking leverde uiteindelijk de Philips OLED+-serie op.

Het verschil tussen de Philips OLED 803- en Philips OLED+ 903-series (uit 2018) laat zien dat Bowers & Wilkins direct een aantal zaken anders heeft aangepakt. Zo waren de frontspeakers van de OLED 803-serie uitgerust met ‘papieren’ middenfrequentie-luidsprekers voor de creatie van natuurlijk stemgeluid en ‘silk’ koepeltweeters voor de hoge frequenties. Aan de achterkant bevonden zich een dubbele passieve radiator voor nauwkeurige en precieze basafstemming en laag geluidsniveau, en zogenaamde triple ring long throw woofer-luidsprekers voor diepe bas. Bij de OLED+ 903 zorgde Bowers & Wilkins bij de frontspeakers voor carbon middenfrequentieluidsprekers voor natuurlijk en nauwkeuriger stemgeluid, en titanium tweeters voor uitgebreid hoogfrequentie-geluid. De veel grotere achterspeaker had een ontwerp met een dubbele passieve radiator voor een nauwkeurigere en preciezere basafstemming en een beter laag geluidsniveau. De wooferluidsprekers hadden een grote diameter en realiseerden een krachtige, diepe bas.

Als naar de verschillen tussen de Philips OLED+ 903- en de huidige OLED+ 907-serie (2022/2023) wordt gekeken, valt op dat er de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet op het gebied van zowel beeld als geluid. Het vermogen van het geluidssysteem is van 50 naar 80 watt gegaan en de woofer is groter geworden. Met betrekking tot de beeldkwaliteit is het aantal nits - en daarmee de lichtopbrengst - enorm toegenomen. Daarnaast is de inputlag van 40 naar 8 milliseconden gegaan, analyseert de P5-engine het beeld veel slimmer, en kunnen gebruikers dankzij wifi en DTS Play-Fi-integratie hun eigen thuisbioscoop creëren door desgewenst nog meer speakers of een of twee losse woofers aan hun televisie te koppelen.

(Geen) Rattle and Hum

In het testlab bij TP Vision nemen we de proef op de som, met een 65 inch grote Philips OLED+ 903 en eveneens 65 inch grote Philips OLED+ 907. Bij de eerste snelle blik zou je bijna denken dat de televisies identiek zijn, maar als je goed kijkt, zie je wel degelijk verschil. Bij beide modellen gaat het geïntegreerde geluidssysteem naadloos over in het scherm, maar dankzij een stevige draaibare voet zweeft dat scherm bij de OLED+ 907, terwijl het bij de OLED+ 903 op pootjes rust. De afmetingen van het geluidssysteem verschillen slechts subtiel; vooral bij de ingebouwde speakers is flinke progressie geboekt. Zo is het OLED+903-geluidssysteem 2.1, met een linker- en rechterspeaker en achter in het scherm een woofer. De OLED+ 907 heeft een linker-, rechter- en middenspeaker en aan de achterkant een woofer. Opvallend is dat de speakers van de OLED+ 907 aan de voorkant op het eerste gezicht te groot lijken om fysiek in de behuizing van het geluidssysteem te passen. De omvang van de speakers is de afgelopen jaren flink toegenomen, en daarmee ook het bereik en de kracht ervan.

“Optisch bedrog”, zegt Houtman, zichtbaar in zijn nopjes. “De speakers hangen er gedeeltelijk schuin achter, om toch te passen en zonder brom het geluid te verspreiden.” Die brommende trilling, ook wel bekend als rattle, hoor je soms in speakers of apparaten met een speaker als ze op bepaalde holle kasten staan, te dicht tegen de muur zijn gepositioneerd of uit te veel onderdelen zijn samengesteld.

Wanneer de Philips OLED+ 903 vol aan wordt gezet met in beeld de videoclip van Easy On Me van Adele of tijdens een korte kijksessie van Denis Villeneuve’s Dune in 4k, hoor je overduidelijk een trilling. Bij de Philips OLED+ 907 is deze trilling volledig afwezig. Houtman: “De speakers zijn hier veel losser gemonteerd; ze hangen als het ware als een schommeltje in het systeem.” Verder is het overall geluid duidelijk voller en veel meer gelaagd bij de OLED+ 907. Kijk je het NOS Achtuurjournaal, dan zal het verschil in geluid je niet opvallen, maar bij de explosies en eigenzinnige muziek in Dune is het verschil ontegenzeggelijk aanwezig.

Nieuwste high-end oledmodellen: Philips OLED+937 en Philips OLED+907

In september 2022 kondigde TP Vision zijn nieuwe oledmodellen aan. De OLED+937, beschikbaar in 65- en 77-inchformaat, is overduidelijk het vlaggenschip, met een los speakersysteem dat aan de tv is bevestigd. De televisie heeft een verbeterde versie van de AI Dual Engine-verwerking van Philips, waarbij het beeld wordt weergegeven via het nieuwste OLED EX-paneel. Aan de hand van zijn speciale warmtesynchronisatie biedt de set een lichtopbrengst van 1300 nits. Naast de speciale AI-functies bevat de 2022-versie van de P5 AI Intelligent Dual Engine-beeldverwerking. Dit is een geavanceerde functie die de hdr-prestaties optimaliseert door content frame per frame in beeld te brengen, in plaats van per scène een gemiddelde te nemen. Het Bowers & Wilkins-geluidssysteem is voor het eerst voorzien van speciale links- en rechtsgerichte drivers om een echte 5.1.2-configuratie te creëren. In combinatie met een verhoogd uitgangsvermogen van 95 watt belooft dit een kamervullend, meeslepend en nauwkeurig geluid te bieden.

Zoals gezegd, integreert de Philips OLED+907 het Bowers & Wilkins-geluidssysteem op discrete wijze in het algehele silhouet van de televisie. De beeldkwaliteit komt tot stand door een combinatie van de zesde generatie P5 AI-verwerking met de Royal-versie van het nieuwste OLED EX-paneel. Verder is dit model voorzien van een geïntegreerd koellichaam en biedt het een pieklichtopbrengst van 1300 nits op de 55-inch en 65-inchsets met driezijdige Next Generation Ambilight Next. De geluidskwaliteit wordt verzorgd door het 80W 3.1-geluidssysteem van Bowers & Wilkins, met zes aan de voorzijde gemonteerde drivers die rechtstreeks op de luisteraar zijn gericht, in een speciale opstelling voor links, midden en rechts (LCR). Zo belooft dit systeem een extra breed geluidsbeeld met heldere dialogen. De bas wordt verzorgd door een grote, aan de achterkant gemonteerde subwoofer die wordt ondersteund door vier passieve radiatoren.