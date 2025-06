Voorbereidingen frontpagevernieuwing - Development-iteratie #252

In de afgelopen sprint hebben we gewerkt aan de voorbereiding van een grootschalige vernieuwing van de frontpage. De bètaversie is al enige tijd beschikbaar voor alle ingelogde gebruikers via hun profiel. Binnenkort introduceren we deze versie voor iedereen en in deze development-iteratie vertellen we je daar meer over.

Vernieuwing van de frontpage

Het is al een hele poos geleden dat we voor het laatst een update hebben gegeven over de frontpage. Dit project heeft enige tijd stilgelegen door de tussenkomst van andere grote projecten, waaronder thirdparty-trackingvrij, Vriendelijker Tweakers en de uitfasering van Tweakers Plus. Het doel van de vernieuwde frontpage en de aanpak die we hierbij hanteren, zijn echter onveranderd. Daarover schreven we eerder:

De huidige frontendset-up van Tweakers is verouderd en moet toekomstvast gemaakt worden. De frontend die we voor ogen hebben, vormt een moderne, op componenten gebaseerde interface, die de ontwikkeling van nieuwe functies versnelt en verschillende thema’s mogelijk maakt. Deze vernieuwing kunnen we op twee manieren aanpakken: meer dan drie jaar achter de schermen werken om Tweakers helemaal aan te passen aan de nieuwe frontendset-up; beginnen met een gedeelte van de website en de wijzigingen geleidelijk uitrollen. We hebben ervoor gekozen om te beginnen met een gedeelte van de website. Zo kunnen we de website stapsgewijs aanpassen aan een nieuwe lay-out en de opgedane kennis meenemen naar het volgende deel. Als startonderdeel hebben we de frontpage van Tweakers gekozen; daar willen we de ervaring op een aantal gebieden verbeteren. Het belangrijkste is dat we van de frontpage het best mogelijke toegangspunt voor de verschillende onderdelen van Tweakers maken. Deze pagina heeft veruit het grootste bereik en is de ‘etalage’ voor de andere onderdelen van de website. Daarnaast willen we uitgebreide content, zoals reviews en diepgaande achtergrondverhalen, beter zichtbaar maken voor de eindgebruiker. De huidige frontpage biedt weinig mogelijkheden om deze artikelen uit te lichten.

Feedback op de bètaversie

Sinds de introductie van de bètaversie van de frontpage hebben we veel inzichten verkregen op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Bij kwantitatieve data moet je denken aan harde cijfers, bijvoorbeeld hoeveel clicks bepaalde onderdelen krijgen in vergelijking met de huidige frontpage. Kwalitatieve feedback hebben we gekregen van deelnemers aan de bèta, via een formulier en het forum, waarvoor veel dank. Op basis van deze inzichten hebben we het ontwerp verbeterd.

Niet alle feedback die we hebben gekregen, is verwerkt in het definitieve ontwerp. Tweakers ontvangt elke dag honderdduizenden bezoekers met haast evenveel verschillende wensen. De ene bezoeker wordt door ankeilers juist uitgenodigd om artikelen te lezen, de andere heeft het liefst een zo hoog mogelijke informatiedichtheid met alleen maar tekst en weer iemand anders wil vooral een moderne uitstraling. Aan ons de taak om daar een goede balans in te vinden, waarbij we zoals gezegd kijken naar zowel gebruikersfeedback als harde cijfers. Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing dat daar weleens een verschil in zit, wat betekent dat we continu keuzes moeten maken.

De stappen naar livegang

In de afgelopen sprint is op basis van de verkregen inzichten een aantal aanpassingen doorgevoerd in de bètaversie. De ankeilers hebben een andere styling gekregen, die minder druk oogt. Hierbij is de donkere tekstachtergrond vervangen door een lichtere variant. Wijzigingen die nog in de pijplijn zitten, zijn het verwijderen van onder andere het onderdeel 'Veel bekeken' en het promotieblok 'Het bekijken waard' vanwege het beperkte gebruik ervan, en het aanpassen van de community-highlights naar een weergave met forumthema's, zoals die ook op de huidige frontpage zichtbaar is. Tot slot wordt de tracker in de huidige vorm beschikbaar gemaakt.

Wil je weten hoe dit eruitziet? We nodigen je van harte uit de bètaversie in te schakelen via je profiel. In de komende weken zullen we toewerken naar de livegang. Zodra de vernieuwde frontpage live staat, kondigen we dit ook aan in een .plan.

En verder

Naast de werkzaamheden voor de frontpagevernieuwing hebben we gewerkt aan de volgende zaken: