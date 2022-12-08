We stoppen met Tweakers Plus

Op 9 januari 2023 stoppen we met het Tweakers Plus-abonnement en de bijbehorende Plus-artikelen. Ondanks onze inspanningen heeft het helaas niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. In deze .plan leggen we je uit waarom en wat dit betekent voor huidige abonnees en de content.

Twee jaar geleden introduceerden we een nieuw abonnement op Tweakers. Het doel was simpel. Tweakers is sterk afhankelijk van adverteerders en de Pricewatch, en dat is niet zonder risico’s. We zochten naar iets dat jullie echt waardevol vonden in een abonnement en de groep abonnees zou doen groeien, om zo minder afhankelijk te zijn van adverteerders. We hebben toen uitgebreid onderzoek gedaan naar wat jullie graag zouden zien in een abonnement en ‘exclusieve content’ was het antwoord dat we het meest kregen. Dat sloot perfect aan bij onze ambitie om meer tijd in verdiepende achtergrondverhalen te stoppen.

Daar zijn we de afgelopen twee jaar mee aan de slag gegaan. Maar nu, meer dan 500 artikelen later, moeten we concluderen dat het niet gebracht heeft wat we gehoopt hadden. Inhoudelijk wel: we zijn trots op de extra verhalen die we gebracht hebben. Maar hoewel we nu meer abonnees hebben dan ooit, zien we ook dat de groei is afgevlakt en we nog lang niet op het niveau zitten waar we op mikten. Exclusieve content of een paywall waren nooit een doel op zich; het ging om het aantrekken van bezoekers en abonnees en daarmee het minder afhankelijk worden van huidige inkomstenbronnen. Dat is ons niet gelukt en we zien ook geen scenario waarin dat wel zou lukken. Daarom stoppen we met Plus.

Wat betekent dit voor mij als Plus- of Elite-abonnee?

Om te beginnen: we zijn iedereen die een abonnement heeft genomen enorm dankbaar. Plus-abonnees ontvangen vandaag een e-mail en DM met uitleg over wat het allemaal voor hen betekent. In het kort: Plus-abonnees krijgen de optie om hun abonnement per direct op te zeggen, ongeacht de looptijd. Abonnees die hier niet voor kiezen, worden automatisch overgezet op het goedkoopste Tweakers Hero-abonnement, dat tevens maandelijks opzegbaar is. Voor Elite-abonnees verandert er niets, maar omdat Plus-artikelen komen te vervallen, kunnen Elite-abonnementen desgewenst beëindigd worden.

I told you so. Waarom hebben jullie niet geluisterd?

Bij de start van Plus was er ook kritiek, dat weten we. Tegelijk gaf een groot deel van jullie in onderzoek aan behoefte te hebben aan verdiepende content en daarvoor te willen betalen. Dat was voor ons aanleiding om het te proberen. We experimenteren liever om uiteindelijk te falen, dan om het niet eens te proberen. Het is en blijft een zoektocht. Er zijn ook duizenden mensen wél lid geworden en die waren positief over de Plus-content.

Stoppen jullie nu ook met de content die onder het Plus-label gepubliceerd werd?

Ja en nee. We hebben de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in redactionele capaciteit om dit mogelijk te maken, met het idee dat het zich zou terugverdienen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor de redactionele inzet. Daarom zullen we vanaf 2023 minder ‘Plus-achtige’ content zoals achtergrondverhalen en interviews publiceren. We stoppen er zeker niet mee, voordat Plus er was schreven we dit soort artikelen immers ook, maar het zal minder vaak zijn.

Hoe zit het nu met de inkomsten van Tweakers?

We willen graag verdiepende content maken. Zoals gezegd gaat daar veel tijd en moeite in zitten. We zoeken daarom naar een weg om daar wat tegenover te stellen. Daarom hebben we besloten bij een deel van de content een adblockercheck te doen. Het is niet zo dat we de Plus-paywall een-op-een vervangen, maar het zal veelal wel om vergelijkbare verdiepende content gaan. Er zijn geen plannen om die check bij nieuws of producttests in te voeren, en ook niet bij andere onderdelen op de site.

Vragen om je adblocker op Tweakers uit te zetten, vinden we fair. Zeker nadat we eerder dit jaar over zijn gegaan op trackingvrije advertenties. Een deel van jullie heeft daarna de adblocker uitgezet, waar we dankbaar voor zijn, maar tegelijkertijd worden ads door een derde van de bezoekers nog steeds geblokkeerd.

Als ik mijn adblocker uitzet, hoe zit het dan met mijn privacy en veiligheid?

Eerder dit jaar is Tweakers overgestapt op een nieuw advertentiesysteem dat compleet zonder tracking werkt. Wat je ziet en leest op Tweakers komt dus niet bij adverteerders terecht en adverteerders kunnen je ook niet over het internet volgen op basis van je activiteit hier. Je privacy is daarmee dus gewaarborgd.

Ook met je veiligheid zit het goed. Op veel sites wordt gewerkt met ‘automated trading’, waarbij adverteerders een advertentie kunnen inboeken zonder dat daar verder een menselijke controle op zit. Daardoor kunnen er malafide advertenties bij een gebruiker terechtkomen. Ons systeem biedt die optie niet; alle advertentiecampagnes worden door onze mensen verkocht, gecontroleerd en ingeladen.

In onze cookiebalk kun je aangeven welke optionele tracking je toe wilt staan. Op deze manier kun je op Tweakers je adblocker uitzetten en ons daarmee steunen, zonder je zorgen te maken over je privacy of veiligheid.

Wat gebeurt er met de bestaande Plus-content?

De content die de afgelopen twee jaar onder het Plus-label is gepubliceerd, wordt gratis te lezen onder de eerdergenoemde voorwaarde: als je geen ads blokkeert, kun je al deze content gratis lezen.

Ik ben Hero- of Elite-abonnee, moet ik dan ook ads zien om deze content te kunnen lezen?

Nee, voor ingelogde Hero- of Elite-abonnees worden advertenties standaard uitgeschakeld, dus ook bij deze content. Mocht je een adblocker draaien, dan krijg je geen melding.

Wat waren jouw favoriete Plus-verhalen?

Begin januari komen we nog met een terugblik op twee jaar Plus, waarin we onder andere kijken welke verhalen het beste zijn gelezen, welke de meeste discussie opleverden en waar we zelf het meest trots op zijn. Zijn er verhalen die jou zijn bijgebleven en een plekje verdienen in dit overzicht? Laat het dan weten in de reacties.