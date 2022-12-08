Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 08-12-2022 09:11 690

We stoppen met Tweakers Plus

08-12-2022 • 09:11

690

Op 9 januari 2023 stoppen we met het Tweakers Plus-abonnement en de bijbehorende Plus-artikelen. Ondanks onze inspanningen heeft het helaas niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. In deze .plan leggen we je uit waarom en wat dit betekent voor huidige abonnees en de content.

Twee jaar geleden introduceerden we een nieuw abonnement op Tweakers. Het doel was simpel. Tweakers is sterk afhankelijk van adverteerders en de Pricewatch, en dat is niet zonder risico’s. We zochten naar iets dat jullie echt waardevol vonden in een abonnement en de groep abonnees zou doen groeien, om zo minder afhankelijk te zijn van adverteerders. We hebben toen uitgebreid onderzoek gedaan naar wat jullie graag zouden zien in een abonnement en ‘exclusieve content’ was het antwoord dat we het meest kregen. Dat sloot perfect aan bij onze ambitie om meer tijd in verdiepende achtergrondverhalen te stoppen.

Daar zijn we de afgelopen twee jaar mee aan de slag gegaan. Maar nu, meer dan 500 artikelen later, moeten we concluderen dat het niet gebracht heeft wat we gehoopt hadden. Inhoudelijk wel: we zijn trots op de extra verhalen die we gebracht hebben. Maar hoewel we nu meer abonnees hebben dan ooit, zien we ook dat de groei is afgevlakt en we nog lang niet op het niveau zitten waar we op mikten. Exclusieve content of een paywall waren nooit een doel op zich; het ging om het aantrekken van bezoekers en abonnees en daarmee het minder afhankelijk worden van huidige inkomstenbronnen. Dat is ons niet gelukt en we zien ook geen scenario waarin dat wel zou lukken. Daarom stoppen we met Plus.

Wat betekent dit voor mij als Plus- of Elite-abonnee?

Om te beginnen: we zijn iedereen die een abonnement heeft genomen enorm dankbaar. Plus-abonnees ontvangen vandaag een e-mail en DM met uitleg over wat het allemaal voor hen betekent. In het kort: Plus-abonnees krijgen de optie om hun abonnement per direct op te zeggen, ongeacht de looptijd. Abonnees die hier niet voor kiezen, worden automatisch overgezet op het goedkoopste Tweakers Hero-abonnement, dat tevens maandelijks opzegbaar is. Voor Elite-abonnees verandert er niets, maar omdat Plus-artikelen komen te vervallen, kunnen Elite-abonnementen desgewenst beëindigd worden.

I told you so. Waarom hebben jullie niet geluisterd?

Bij de start van Plus was er ook kritiek, dat weten we. Tegelijk gaf een groot deel van jullie in onderzoek aan behoefte te hebben aan verdiepende content en daarvoor te willen betalen. Dat was voor ons aanleiding om het te proberen. We experimenteren liever om uiteindelijk te falen, dan om het niet eens te proberen. Het is en blijft een zoektocht. Er zijn ook duizenden mensen wél lid geworden en die waren positief over de Plus-content.

Stoppen jullie nu ook met de content die onder het Plus-label gepubliceerd werd?

Ja en nee. We hebben de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in redactionele capaciteit om dit mogelijk te maken, met het idee dat het zich zou terugverdienen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor de redactionele inzet. Daarom zullen we vanaf 2023 minder ‘Plus-achtige’ content zoals achtergrondverhalen en interviews publiceren. We stoppen er zeker niet mee, voordat Plus er was schreven we dit soort artikelen immers ook, maar het zal minder vaak zijn.

Hoe zit het nu met de inkomsten van Tweakers?

We willen graag verdiepende content maken. Zoals gezegd gaat daar veel tijd en moeite in zitten. We zoeken daarom naar een weg om daar wat tegenover te stellen. Daarom hebben we besloten bij een deel van de content een adblockercheck te doen. Het is niet zo dat we de Plus-paywall een-op-een vervangen, maar het zal veelal wel om vergelijkbare verdiepende content gaan. Er zijn geen plannen om die check bij nieuws of producttests in te voeren, en ook niet bij andere onderdelen op de site.

Vragen om je adblocker op Tweakers uit te zetten, vinden we fair. Zeker nadat we eerder dit jaar over zijn gegaan op trackingvrije advertenties. Een deel van jullie heeft daarna de adblocker uitgezet, waar we dankbaar voor zijn, maar tegelijkertijd worden ads door een derde van de bezoekers nog steeds geblokkeerd.

Als ik mijn adblocker uitzet, hoe zit het dan met mijn privacy en veiligheid?

Eerder dit jaar is Tweakers overgestapt op een nieuw advertentiesysteem dat compleet zonder tracking werkt. Wat je ziet en leest op Tweakers komt dus niet bij adverteerders terecht en adverteerders kunnen je ook niet over het internet volgen op basis van je activiteit hier. Je privacy is daarmee dus gewaarborgd.

Ook met je veiligheid zit het goed. Op veel sites wordt gewerkt met ‘automated trading’, waarbij adverteerders een advertentie kunnen inboeken zonder dat daar verder een menselijke controle op zit. Daardoor kunnen er malafide advertenties bij een gebruiker terechtkomen. Ons systeem biedt die optie niet; alle advertentiecampagnes worden door onze mensen verkocht, gecontroleerd en ingeladen.

In onze cookiebalk kun je aangeven welke optionele tracking je toe wilt staan. Op deze manier kun je op Tweakers je adblocker uitzetten en ons daarmee steunen, zonder je zorgen te maken over je privacy of veiligheid.

Wat gebeurt er met de bestaande Plus-content?

De content die de afgelopen twee jaar onder het Plus-label is gepubliceerd, wordt gratis te lezen onder de eerdergenoemde voorwaarde: als je geen ads blokkeert, kun je al deze content gratis lezen.

Ik ben Hero- of Elite-abonnee, moet ik dan ook ads zien om deze content te kunnen lezen?

Nee, voor ingelogde Hero- of Elite-abonnees worden advertenties standaard uitgeschakeld, dus ook bij deze content. Mocht je een adblocker draaien, dan krijg je geen melding.

Wat waren jouw favoriete Plus-verhalen?

Begin januari komen we nog met een terugblik op twee jaar Plus, waarin we onder andere kijken welke verhalen het beste zijn gelezen, welke de meeste discussie opleverden en waar we zelf het meest trots op zijn. Zijn er verhalen die jou zijn bijgebleven en een plekje verdienen in dit overzicht? Laat het dan weten in de reacties.

Lees meer

Einde van Plus en Tweakblogs en een database-update - Development-iteratie #251 .Plan van 17 januari 2023
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Reacties (688)

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PingOvercrash77 8 december 2022 09:30
Waarom moet ik jullie whitelisten als ik toch al weet dat ik nooit op de ads zal klikken?
AuteurWoutF Hoofdredacteur @PingOvercrash778 december 2022 09:31
Ads worden afgerekend per weergave, niet per click. Dus je helpt ons er ook mee als je nooit klikt :)
sapphire @WoutF8 december 2022 09:44
Zonder gekheid dus als ik ergens een low-power bakkie neerzet die af en toe T.net refreshed zou dat jullie helpen qua views van ads en dus inkomsten?
Dat schept mogelijkheden O-)
RoyTrenneman @sapphire8 december 2022 10:32
Ik gebruik standaard AdNauseam voor sites waarbij gevraagd wordt de adblocker uit te zetten, zoals Tweakers.net.

Clicking ads so you don't have to.

Vermakelijk om te zien waar ik allemaal volledig automatisch op klik. De meest ongerelateerde meuk zie ik voorbij komen, maar vooral ook hoeveel die clicks de adverteerders kosten.
Blokker_1999
@RoyTrenneman8 december 2022 11:28
En dat is dus waar capping op gaat gebeuren. Als je heel veel op reclame klikt, gaat men dat ook weer detecteren en gaan je kliks opnieuw niet meetellen.
etnerdnl @Blokker_19998 december 2022 11:40
Dat zou niet moeten kunnen als er geen tracking wordt toegepast lijkt me. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om dit soort geautomatiseerde dingen te proberen te herkennen.. en het zal ongetwijfeld gebeuren. Ik betwijfel alleen zeer of dat dan weer voor de adverteerder rendabel is.. je maakt ook kosten en dit soort systemen zijn niet fool proof, dus je kunt in theorie zelfs werkelijke clicks gaan weren etc.

Wel denk ik dat je gelijk hebt in de zin dat je (als dat je doel is) Tweakers het beste ondersteunt door een 'gewone' bezoeker te zijn zonder tools. Voor zover die bestaan op Tweakers uiteraard... :P Die naam is niet voor niets.

[Reactie gewijzigd door etnerdnl op 23 juli 2024 04:40]

supersnathan94
@etnerdnl8 december 2022 12:02
Dat zou niet moeten kunnen als er geen tracking wordt toegepast lijkt me
Niet op individueel niveau nee, maar na een click is er natuurlijk wel een koppeling te maken.

Het bekijken van ads gebeurt tracking vrij.

Even een belangrijke nuance: na een click wordt je natuurlijk wel getracked door de desbetreffende website (voor zover mogelijk). En die weet ook dat je op tweakers komt, als de advertentie URL een “hallo, ik kom van tweakers.net” relatie heeft.

Ik ben blij dat tweakers de tracking volledig UIT heeft staan op haar website. En ik ben eigenlijk van mening dat we dit gedrag moeten belonen. Ster heeft eerder al onderzoek gedaan dat contextuele advertising meer oplevert dan tracked ads en ik hoop heel erg dat wij als tweakers nu een statement kunnen maken dat dit inderdaad werkt.

Een tracking vrij internet begint immers bij ons: de enthousiastelingen.

Als wij deze business case kunnen ondersteunen met omzet dan is dat op de lange termijn heel interessant voor onszelf.

Ik zet m’n ads iig weer aan. Zelfs met elite abo.
!GN!T!ON @supersnathan948 december 2022 14:00
Ik heb als 'beloning' nadat de ads trackingvrij zijn gemaakt tweakers ook gewhitelist in ublock en pihole op al m'n devices.
Blinkin @!GN!T!ON8 december 2022 19:45
Het zelfde hier. Dat ik op de pihole ook een uitzondering kon maken was erg welkom omdat ik al zag gebeuren dat dat in de weg zou zitten.

Tweakers is tot dusver de enige website die ik bezoek die die uitzondering verdient heeft.

[Reactie gewijzigd door Blinkin op 23 juli 2024 04:40]

tucker88 @Blinkin9 januari 2023 12:39
Tweakers is tot dusver de enige website die ik bezoek die die uitzondering verdient heeft.
Amen to this! Tweakers is de enige nieuwswebsite en community waar ik kom die daar actief beleid rond voert. En omdat ik Tweakers 100% vertrouw in hun intenties staat er een whitelist in AdGuard Home. Wat ook erg praktisch is, dat daar gewoon een handleiding voor was en dus drie seconden werk.
Blinkin @tucker889 januari 2023 20:01
Ja die handleiding is top! _/-\o_
xfj @!GN!T!ON9 december 2022 08:44
Mijn uBlock Origin doet niets met Tweakers sinds de advertentie schakeling. Heel netjes. [Afbeelding]
fire-breath @etnerdnl8 december 2022 15:24
Dus ik ben niet welkom op deze site?
Check. Dank je wel man. Gastvriendelijk cluppie hebben jullie hier ;)

PS: jaja. Flauwe grap. Maar wel met een serieuze ondertoon. Er zijn voldoende mensen op Tweakers actief die de ballen verstand hebben van 'tweaken'. Klein voorbeeldje. Wanneer ik VBA gebruik, dan moet ik toch echt googelen naar een voorbeeld van iemand en die copy-pasten.
Hooguit kan ik misschien wat regels een beetje aanpassen. Maar daar blijft het toch echt bij.
PPS: Ik moet je er wel gelijk in geven dat ik verwacht dat mijn collega's voor het grootste deel niet met Tweakers.net bekend zijn.

Leuke detail. Ik ben doordat ik een poosje voor hardware.info gewerkt heb, aan mijn huidige baan gekomen (met een omweg). Hoeveel procent denk je dat hardware.info kent?
Anyways. Mijn punt. Wellicht heb je toch stiekem een beetje gelijk.
RoyTrenneman @Blokker_19998 december 2022 11:57
To be honest; I don't care.

Stel dat ik een krant lees of TV kijk, dan weten de adverteerders ook niet of ik wel of niet doorklik.
Het zou er ook niet toe mogen doen.

Waar een krant een oplage heeft en TV-kijkcijfers, heeft een site unieke bezoekers en dat zou moeten bepalen of het interessant is of voor adverteerder om te adverteren en tegen welk tarief.

Maar dat is mijn visie hierop als fossiel.
mvh @RoyTrenneman9 december 2022 08:56
Maar TV heeft alleen maar kijkcijfers omdat bepaalde mensen gevraagd wordt bij te houden wat ze kijken. Dat gaat niet vanzelf, in ieder verhaal "vroeger" niet.

Aan de ene kant heb je gelijk dat het bij een krant ook niet duidelijk is, maar aan de andere kant zouden adverteerders ook wel gek zijn om niet gebruik te maken van de mogelijkheden van een medium.
SamSid @Blokker_19998 december 2022 13:06
Als je veel kijkt, maar niet klikt op de reclame. Is er dan nog sprake van camping? Je klikt niet op een banner, maar je opent een pagina waar een banner in zit. Is er dan nog sprake van tracking?
Cerberus_tm @RoyTrenneman8 december 2022 21:33
Ik vraag me even af heo Ad Nauseam werkt: moet je dan niet advertenties toestaan om hun Javascript te laden in jouw browser, en uit te voeren?

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 23 juli 2024 04:40]

RoyTrenneman @Cerberus_tm9 december 2022 10:22
Precies. AdNauseam zorgt ervoor dat advertenties niet getoond worden, maar wel geklikt, ongeacht de advertentie, of het nu maandverband is, een nieuwe auto, herenondergoed, etc.
Cerberus_tm @RoyTrenneman9 december 2022 16:02
OK maar ik zou juist niet willen dat er Javascript-code van advertenties uitgevoerd wordt op mijn computer, alleen al vanwege onveiligheid. Verder vind ik het een goed initiatief.
SmokingCrop @Cerberus_tm13 december 2022 21:09
Dit geven ze als uitleg over het veiligheids aspect:
"AdNauseam simulates clicks on Ads by issuing an AJAX request to the adserver in a background process. This request is made without opening any additional windows or pages on your computer. The text-only request is safely discarded by AdNauseam before it has a chance to execute in the browser (no DOM is constructed and no code is ever allowed to run). Further, all cookies from AdNauseam's visits are automatically blocked before they reach the browser's local storage."

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 23 juli 2024 04:40]

Cerberus_tm @SmokingCrop14 december 2022 02:49
Hmm interessant. Ik vraag me dan af hoe Ad Nauseam kan weten hoe die AJAX-verzoeken te schrijven: hebben ze een databank met bekende advertentienetwerken waarin staat welke techniek je moet gebruiken om dit te doen?
chengbondkwok @sapphire8 december 2022 09:49
Ja en nee, want de adverteerder zal in hun eigen analytics systemen dan geen toename in traffic zien (voor zover dat al niet geblokkeerd wordt door de adblockers). En dan zullen ze minder geneigd zijn om weer te adverteren.

Dus voor de korte termijn leuk, lange termijn minder.
MichaelB74 @chengbondkwok8 december 2022 10:08
Maar het gaat toch om de weergave zegt WoutF, dan zou een machine die Tweakers opent en af en toe refreshed toch genoeg moeten zijn?
chengbondkwok @MichaelB748 december 2022 10:13
De afrekening / facturatie vindt plaats per weergave, maar voor de adverteerder is het ook fijn dat er op de banner geklikt wordt en traffic op de achterliggende pagina komt (en eventueel aankoop, afhankelijk van het doel van de banner).

Als er 1 miljoen views zijn geweest op de banner, maar slechts 1 aankoop of 1 view op de achterliggende pagina, dan zal het voor de adverteerder geen goede campagne zijn geweest. Dan is het de vraag: lag het aan onze banner, verkeerde doelgroep etc etc. En dan kan na de evaluatie de conclusie zijn om dan de volgende keer niet te adverteren (of anders).
MichaelB74 @chengbondkwok8 december 2022 10:23
Ik snap wat je zegt, maar hij zegt letterlijk "Ads worden afgerekend per weergave, niet per click."

Aan mij hadden ze toch al nooit iets verdiend, want ik klik nooit op een banner. Uit principe niet. Het is zelfs zo "erg" dat als ik toch iets interessants zie dat ik dan zelf naar die site ga en niet via de banner. Ik gun het de advertentiebedrijven simpelweg niet. Ja, ik ben daar wellicht wat activistisch in, maar zo is het. Ik haat die passief/actieve beïnvloeding.

Daarbij staat bij de meeste sites m'n ad-blocker op maximaal zodra ik ook maar één advertentie zie bewegen.

Als ik dan op een VM de website van Tweakers laadt en die af en toe laat refreshen, dan telt dat wel mee als weergave (en aan mij verdienden ze dus toch al niets per click).

[Reactie gewijzigd door MichaelB74 op 23 juli 2024 04:40]

Jeroen73 @MichaelB748 december 2022 11:02
Over het bedrag per weergave wordt natuurlijk onderhandeld, de adverteerder zal volgende periode minder per weergave willen betalen of helemaal stoppen met adverteren wanneer de clicks achterblijven bij de weergave. Het gaat namelijk niet om jou, het gaat om 20 miljoen weergaves waarvan er een 2 miljoen klikken waarvan er 20 duizend een daadwerkelijk aankoop doen. Wanneer jij er 40 miljoen weergaves van maakt terwijl er nog steeds 2 miljoen klikken waarvan er 20 duizend een daadwerkelijk aankoop doen dan is de waarde van de click gewoon gehalveerd voor de adverteerder.
MichaelB74 @Jeroen738 december 2022 11:27
Ik zie wat iedereen zegt, ongeveer hetzelfde, maar dan klopt het niet wat WoutF schrijft.

Eigenlijk is het omgekeerde dan waar en is het zelfs beter om een ad-blocker te gebruiken, want dan zijn er ook geen views en worden de views die er wel zijn dus meer waard? ;)
Tropical_Daddy @MichaelB748 december 2022 14:58
als alle mensen die klikken op banner geen ad-blocker gebruiken en alle niet-klikkers wel een ad-blocker gebruiken, dan zou dat inderdaad kloppen
Janusch @MichaelB748 december 2022 10:35
Klopt wat je zegt, maar als je goed leest wat chengbondkwok zegt, dan help je Tweakers dus inderdaad op korte termijn voor wat extra inkomsten, maar voor lange termijn werkt het tegen ze.

En wellicht is er al een anti dubbel refresh systeem (zonder tracking) die dit soort trucjes voorkomt.
chengbondkwok @MichaelB748 december 2022 10:35
De betaling in euro's aan Tweakers (waar afgerekend op slaat) is per weergave, niet per click.

Maar een advertising deal gaat verder dan alleen "een view op de banner".
Cloud @MichaelB748 december 2022 10:36
Je mist het punt van @chengbondkwok denk ik. Als je dat zou doen, dan verhoog je inderdaad het aantal views in absolute zin. Dus dat ziet er initieel leuk uit en zorgt voor wat meer opbrengst voor Tweakers. Maar tegelijkertijd verlaag je daarmee het % click throughs ook. En hoewel de betaling per view is, is die daadwerkelijke click natuurlijk wel waar de adverteerder uiteindelijk op hoopt. Als ze dan na afloop van een campagne zien dat ze het qua clicks minder zijn gaan doen - ondanks dat ze veel beter bekeken worden - dan kan dat zeker een heroverweging betekenen voor die adverteerder bij Tweakers in de toekomst.
hensema @MichaelB748 december 2022 11:06
De waarde per weergave daalt als er minder geklikt wordt. Dus de prijs per weergave zal dalen als er niet geklikt wordt.

Verder kan naamsbekendheid een doel zijn van een adverteerder. Die meet dan naamsbekendheid voor, tijdens en na een campagne. Als je nooit kijkt dan neemt de naamsbekendheid niet toe en neemt de waarde van de campagne dus weer af.
Blokker_1999
@chengbondkwok8 december 2022 11:27
Maar wie zegt dat? Reclame in bijv. drukwerk of op radio of TV heb je ook geen clickthrough-rate van. En dat wordt soms ook heel duur verkocht. Ik klik zelden op reclame, maar besef maar al te goed dat ik wel degelijk beinvloed wordt door de views en soms toch ook net naar een winkel of specifiek product kijk vanwege reclame die ik gezien heb, anders zou ik hen niet kennen, maar zonder dat ik ooit op de banner heb geklikt. En dat telt voor bedrijven ook mee, en daar gebeuren ook analyses op. Natuurlijk is een click-through een heel eenvoudige methode om conversie te monitoren, maar zonder click-through is er wel degelijk ook een effect te verwachten.
chengbondkwok @Blokker_19998 december 2022 11:34
Welkom in de wereld van data, waarin we nu dingen preciezer kunnen meten en niet meer schatten/gokken of er een effect is of niet.

Je zegt het zelf al: "En dat telt voor bedrijven ook mee, en daar gebeuren ook analyses op. Natuurlijk is een click-through een heel eenvoudige methode om conversie te monitoren, maar zonder click-through is er wel degelijk ook een effect te verwachten."

Het is heel eenvoudig en te kwantificeren, in tegenstelling tot radio of TV.
mjz2cool @Blokker_19998 december 2022 11:37
Maar als je ergens op de achtergrond de advertenties laadt, hebben ze 0 invloed op je aankoopgedrag. Dan is zo'n advertentie niet effectief, want het doel is toch om je te beïnvloeden. Dan kan de adverteerder besluiten om er niet meer te adverteren, en daar loopt Tweakers in dit geval dan weer inkomsten mis.
Tropical_Daddy @Blokker_19998 december 2022 14:59
voorheen werd er daarom ook veel gedaan met impressie-pixels, om conversies ook daar aan toe te kunnen wijzen, maar dat is ontzettend moeilijk hard te maken.
Phasis @chengbondkwok8 december 2022 13:01
dan zal het voor de adverteerder geen goede campagne zijn geweest.
Is dat echt zo? Als je op tv naar een reclame kijkt kan je ook niet ergens op klikken. maar bedrijven kiezen er toch voor. Wanneer je elk uur 4 keer een reclame van merk X ziet dan heb je na 100x die reclame zien wel de awareness dat bedrijf X bestaat en ook product Y.
chengbondkwok @Phasis8 december 2022 13:23
Ik had het eerder in de comments gezet, maar via online kan je natuurlijk veel meer meten dan via TV of radio. Met de datapunten die je kan verzamelen, kan je nauwkeuriger doelstellingen bepalen en evalueren.

Met tracking pixels kan je nog gedetailleerder informatie verzamelen, maar dat kan niet meer bij de banners van Tweakers :)
AuteurWoutF Hoofdredacteur @sapphire8 december 2022 09:45
Nah, je hebt ook nog te maken met capping enzo. Bespaar je de moeite ;)
Waah @sapphire8 december 2022 09:55
Zelfs al zouden adverteerders en advertentieplatforms gek zijn, Ik gok dat de inkomsten die je genereert, niet opwegen tegen de instel/stroomkosten. Dan is het goedkoper om gewoon dat bedrag direct aan Tweakers te betalen.

[Reactie gewijzigd door Waah op 23 juli 2024 04:40]

majetta @sapphire8 december 2022 11:44
Dat deed ik vroeger rond 2001 om geld te verdienen op commisionjunction en andere pay-per-click/pay-per-view sites :+

Totdat ze slimmer werden en ophielden met bestaan. :9
logix147 @sapphire8 december 2022 13:02
Een Pi farm die F5t none stop… men kan zichzelf dan wel draaiend houden :-)
Tropical_Daddy @sapphire8 december 2022 14:39
op korte termijn werkt dat wel inderdaad. Op langere termijn zullen adverteerders dan wel zien dat hun advertenties een Click-Through-Rate hebben om van te huilen, waardoor ze niet bereid zijn om hetzelfde bedrag neer te leggen voor 1000 weergaves.

Adverteerders rekenen namelijk wel weer terug naar kosten per click, of kosten per acquisitie/conversie/verkoop van een product.
-Moondust- @sapphire8 december 2022 14:50
Ik verwacht dat er wel algoritmes zijn om dat te ondervangen
Verwijderd @sapphire8 december 2022 13:22
Met een cronjob op mijn server die elk uur een keer 'curl -s https://tweakers.net &> /dev/null' uitvoerd zijn jullie ook geholpen ? mag ik dan mijn adblocker aan laten staan ?
plofkip @Verwijderd8 december 2022 14:31
Nee tuurlijk niet, dan vraag je alleen de HTML op. Het gaat erom dat de browser ook daadwerkelijk een ad inlaadt. Oftewel renderen met Cypress of iets dergelijks ;-)

[Reactie gewijzigd door plofkip op 23 juli 2024 04:40]

MooDyBLueS @WoutF8 december 2022 10:49
Hi Wout, ik doe even een directe reactie op jou. Ik ben namelijk een van de 1/3e die hun adblocker aan heeft staan. Niet omdat ik jullie geen inkomsten gun, maar omdat ik zeer gevoelig ben voor bewegende content en dat concentratieproblemen met zich meebrengt. En laat dat nu net hét struikelblok zijn: vrijwel alle advertenties die ik voorbij zie komen bewegen: Cooblue, Bol.com en ga zo maar door.

Kort gezegd zorgt dit er bij mij voor dat ik gigantisch afgeleid wordt en letterlijk niet door een artikel kom. Als het gewoon een stilstaande afbeelding is, dan is het geen probleem (voor mij). Ik kijk er dan alsnog naar (compulsief), maar dan kan ik daarna wel verder met het lezen van het artikel.

Voor mij is de adblocker dan ook niet om advertenties te weren, maar de enige (uit zichzelf!) bewegende content te stoppen. Als jullie hier iets aan kunnen doen, heb je mij om. En ik realiseer me dat ik hiermee waarschijnlijk tot een minderheid behoor, maar zeker niet de enige zal zijn.
mailis @MooDyBLueS8 december 2022 11:32
Dan kun je dus een Hero abo nemen en ben je bannervrij
Remzi1993 @mailis8 december 2022 12:00
En dan moet je opeens honderden van zulke abonnementen nemen en dat telt dan aardig aan, iedere maand een euro hier en daar en opeens heb je honderden euros die je per maand moet ophoesten. Dan is de keuze snel gemaakt.
punishedbrains @Remzi19938 december 2022 12:16
Ik betaal gewoon voor hetgeen ik het meest gebruik, dat zijn voor mij in ieder geval geen honderden euro's per maand, maar Tweakers bezoek ik regelmatig en ik steun ze liever dan dat ik het geheel weg zie gaan.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 04:40]

Dazzler2120 @Remzi19938 december 2022 12:17
Je kan natuurlijk ook bepalen per website of de content het waard is om die site extra te supporten toch, uit de eerste post van @MooDyBLueS haal ik een beetje dat hij Tweakers wel graag zou willen steunen, dan is een Hero abo een prima alternatief.
Dat betekent niet dat je meteen een abonnement op tientalle andere websites hoeft af te sluiten.
Je Moeder @MooDyBLueS8 december 2022 11:17
Zelfde hier, Ik durf zelfs te zeggen dat zonder adblocker het internet voor mij simpelweg niet meer bruikbaar is. Ik schrik altijd als ik weer achter een pc zit zonder adblocker.
Remzi1993 @Je Moeder8 december 2022 12:03
Inderdaad, het is belachelijk. Ik zit op het HBO en er was een student die geen adblocker gebruikte en ik zag zijn laptop met de browser open en ik werd al gelijk misselijk van al die schreeuwende reclames. Ik heb hem Unlock Origin geadviseerd en sponserblock voor YouTube. Die student was helemaal blij. Hij had niet gedacht dat er zo'n groot verschil tussen geen en wel adblock was.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 04:40]

Dazzler2120 @MooDyBLueS8 december 2022 12:16
Je hebt dan uiteraard ook de optie om Tweakers op een andere manier te steunen he, door bv. een abonnement af te sluiten.
macwtr @MooDyBLueS8 december 2022 12:34
Hear hear, ik heb precies hetzelfde.

In theorie kunnen advertenties en waardevolle content prima samen gaan, maar laat het maar aan de adverteerders over om enige vorm van sympathie systematisch weg te werken door te tracken (hier dan misschien niet) of en op een schreeuwerige manier aandacht af te leiden.

Zolang advertenties blijven frustreren blijf ik een adblocker gebruiken, hoeveel sympathie ik ook heb voor de site waarop ze getoond worden.
P_Tingen @MooDyBLueS8 december 2022 14:55
Hier ook een lid van het 1/3e deel. Ik heb nu de ads maar weer aangezet, maar al binnen een minuut ergerde ik me aan die bewegende shit. Maar daar is dus een extentie voor die dat stopt: Animation Policy voor chromium based browsers. Je kan ze daarmee toestaan, 1x laten uitvoeren of blokkeren. Even kijken hoe dit bevalt.
pmeter @MooDyBLueS8 december 2022 15:48
Ik heb hetzelfde. Als advertenties bewegen ben ik compleet afgeleid en ik kan ervan schrikken. Kent iemand een alternatief voor het blocken van advertenties die de advertenties wel toont maar de beweging ervan blokkeert en ze liefst ook visueel kan aanpassen zoals de helderheid en saturatie een stukje omlaag? Dan zou ik Tweakers zonder meer whitelisten.

De add-on SuperStop voor Firefox net geprobeerd. Die werkt niet op ads op Tweakers en bovendien niet automatisch maar pas nadat je een sneltoets indrukt.
AuteurWoutF Hoofdredacteur @MooDyBLueS8 december 2022 16:14
Ik ben bang dat dit niet in onze macht ligt. Als we zulke restricties opleggen blijven adverteerders gewoon weg. Ik zie trouwens dat je flink wat Karma hebt, dus dat zou je korting op een abo opleveren. Voor iets meer dan 2 euro per maand steun je ons en zie je geen banners :)

https://tweakers.net/info/abonnementen/
Ulster Seedling @WoutF13 december 2022 18:34
En stel dat jullie adverteerders zouden dwingen een stilstaande versie van hun af aan te leveren (of als dat niet gebeurt, bijvoorbeeld alleen het eerste frame tonen), en die middels een media query serveren aan gebruikers die ‘reduced motion’ hebben geactiveerd in hun OS?

Ik kan me voorstellen dat dit maar door een beperkt aantal gebruikers geactiveerd zou worden (omdat het diep in je systeem zit, en je ook ‘mooie’ animaties ermee verliest). Zo blijft het wellicht acceptabel voor adverteerders.
Black Phoenix @MooDyBLueS8 december 2022 11:22
Same here. Ik block de advertenties niet omdat ik geen ads wil zien, maar omdat alles beweegt. Dat leidt gigantisch af. Net als content die de hele pagina overneemt. Ik wil rustig kunnen lezen en dat werkt het beste zonder (bewegende) advertenties.
Als er af en toe een banner in mijn beeld staat, geen probleem. Dan zet ik de pagina zo, dat ik de banner niet zie. Maar dat werkt helaas vaak niet zo.
sonny_s @Black Phoenix8 december 2022 12:25
Precies dit. Op Tweakers heb ik niet zoveel moeite met de advertenties en staat m'n adblocker uit. Maar bijvoorbeeld op sites als Nu.nl vragen zo ook steeds of ik 'm uit wil zetten maar dan komt er zo'n gigantische beeldvullende advertentie om nu.nl heen die A: de site trager maakt en B: Enorm afleid als ik gewoon even het korte nieuws wil lezen...
watje65 @Captain Pervert8 december 2022 17:36
Off/on Topic: We zoeken nog heel veel mensen in zorg en onderwijs. Zie het als een kans.
On topic:
Ik ben blij dat Plus stopt, heb er mijn beklag een aantal malen over gedaan. Vind het daarom een goed besluit. Zal mijn adblocker uitzetten om dit te belonen
Verwijderd @WoutF8 december 2022 09:49
Maak dan 1 pagina met 100 ads en geef ons die link, dan openen we die wel af en toe ergens.
https://sponsor.tweakers.net ofzo ;)
FreezeXJ @Verwijderd8 december 2022 10:29
Dat lijkt een beetje op een speeltje van een anti-scammer-site (voor wie de oude aa419 kent: de Ladvampire). Die herlaadde een plaatje van de betreffende site gewoon 10000x, en zorde daarmee voor bakken verkeer (en bijbehorende kosten voor de hoster/scammer) zonder resultaat.
Als je zoiets al wit doen kun je dat beter bij de Telegraaf of een andere spammer-bannerfarm doen, zodat je de slimmere adverteerders niet raakt, maar alleen de volledig automatische trackers.
Alsnog is het denk ik iets dat niet door adverteerders of site-owners op prijs gesteld wordt, want niet functioneel.
jordynegen11 @Verwijderd8 december 2022 10:35
Helaas hebben bedrijven zoals google uiteindelijk geinvesteerd in het automatisch herkennen van dit soort praktijken en raak je alles aan het einde van de maand weer kwijt vanwege “ongeldige kliks”.

Was een mooie tijd toen ze scripts die advertenties automatisch opende nog niet konden detecteren. 8)7

[Reactie gewijzigd door jordynegen11 op 23 juli 2024 04:40]

maartenvdezz @WoutF8 december 2022 11:26
@WoutF ik ben benieuwd hoeveel procent van de bezoekers die is aangemeld tweakers niet whitelist. Mag hopen dat dat minder dan 33% is...

Overigens vind ik het nogal egoïstisch om wel te profiteren van de content, maar niet het trackingloze verdienmodel te ondersteunen van Tweakers. Maar als iemand geen tweaker is of niet bekend is met de manier waarop Tweakers adverteert, kan ik het nog wel begrijpen...

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 23 juli 2024 04:40]

panomi @maartenvdezz8 december 2022 14:13
We moeten nu ook niet doen of Tweakers.net armlastig is. Het is onderdeel van de Persmediagroep. Deze zal vast nog winstgevend zijn gezien de merken die zij huisvesten en de inkomsten die hier dus mee worden gegenereerd.

Uitprincipe block ik ook alle advertenties met Ublock. Waarom? Omdat ik zo min mogelijk reclame wil zien. Zowel niet in mij brievenbus (nee nee sticker) als op internet. Het zou een keus moeten zijn en niet een verplichting.

Voor bepaalde content wil ik best betalen zoals bv. YouTube premium. Geen advertenties maar vooral omdat het voor mij mijn TV inhoud vervangt. Ik heb dan ook geen TV abonnement. Helaas voor Tweakers is dat de informatie die wordt geboden al vaak bij mij via andere kanalen is binnengekomen. En dan is de toegevoegde waarde er bijna niet.

Dan nog een ergernis :)
  • Ik word ook helemaal krankjorum dat je op je mobiel de verrekte 'je bent niet ingelogd' banner te zien krijgt. Dat bepaal ik zelf wel en zie de meer waarde er niet van in.
Ik stel voor dat Tweakers.net de content achter een paywall zet net zoals andere news outlets zoals bv. de Volkskrant. Hier weet je voor € 9 per maand hoe en wat. Maak het iets voordeliger, bv € 4,50 2 per maand. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die hier voor willen betalen? Kun je ook je advertenties buiten beschouwing laten en andere middelen om inkomsten te genereren.

In het artikel wordt gesproken over duizenden mensen die wel lid zijn geworden... maak het vooral aantrekkelijker zodat er mogelijk nog duizenden mensen lid zouden worden.

[Reactie gewijzigd door panomi op 23 juli 2024 04:40]

maartenvdezz @panomi8 december 2022 14:37
Of het nou onderdeel is van een groter bedrijf of niet, ze moeten ergens inkomsten mee genereren.

Als jij iemand een dienst aanbiedt en daar iets voor vraagt, mag diegene dan zelf bepalen dat hij/zij gratis gebruik mag maken van jouw dienst? Ik vind het verschil met reclame in de brievenbus dat je dat bedrijf niks verschuldigd bent.

En ja, natuurlijk hebben we het over een hele andere orde van grootte, maar is dat echt relevant?
DeeD2k2 @panomi10 december 2022 20:24
Iedereen moest iets kunnen verdienen. Of het nou een dochter is van een groter geheel of niet…

…echter, als ik overal voor moet betalen, hou ik niets meer over. Daarom ben ik blij met reclame. Het levert mij gratis content op.
De enige voorwaarde voor mij is dat het vrij is van tracking en dat ik geen derden vertrouw. Daarom heb ik een adblocker, behalve op Tweakers.
Ik zou het dus ook niet erg vinden als het lezen van meer dan alleen “plus” content geblokkeerd wordt als je een adblocker aan hebt staan. Net zoals je geen TV kunt kijken zonder dat er zo nu en dan eens een reclame voorbij komt…

Ik snap je redenatie niet helemaal. Waarom wil je wel voor YouTube betalen terwijl het ook gratis kan en niet voor tweakers? Voor tweakers kan je ook betalen om het reclame vrij te krijgen. Zelfs minder dan de 9,- doe je noemt.
Ethnic @WoutF8 december 2022 09:41
Ah das wel netjes. Heb mijn adblock ook uitgezet, hoop dat dit een beetje helpt.
XC9 @WoutF8 december 2022 11:07
Dat idee had ik zo rond de tijd dat kabelinternet beschikbaar werd in NL. (deed iets meer dan klikken maar deed HTTP requests na, telkens met andere user agent etc. etc.) En dat heeft prima gewerkt en heb er een aantal maanden goed mee verdient. Was natuurlijk niet netjes maar toen konden dat soort dingen nog, en was "internet" helemaal nieuw enzo. Maar advertentiebedrijven ontwikkelen ook verder... dus dat werd op een gegeven moment wel gedetecteerd ;)

Dus, bespaar je de moeite. 20+ jaar later gaat dit vast niet meer werken :)
willemb2 @WoutF8 december 2022 15:28
Ik gun jullie van harte de inkomsten. Advertenties die me niet volgen zijn wat mij betreft prima. Als ze gerelateerd zijn aan de content heb je zelfs kans dat ik er af en toe op klik. Maar helaas menen veel adverteerders mijn aandacht te moeten trekken met animaties en geknipper, terwijl ik rustig een artikel wil lezen. Dat ervaar ik als door de muziek heen schreeuwen. Dat is de reden dat de adblocker toch vaak weer aan gaat.

De boosdoeners zijn vaak bedrijven als Bol.com en Coolblue waar je als tweaker sowieso niet koopt. Als ik die advertenties zie denk ik vaak: zorg liever dat je er goed uitspringt in de Pricewatch.
Stry @WoutF8 december 2022 22:52
Helaas ben ik zo'n bezoeker die ad-block nog aan heeft staan bij jullie. Ik heb het meerdere keren geprobeerd weer uit te zetten, maar nagenoeg alle advertenties hebben een bewegingseffect (stuiterende voetballen, invliegende slogans etc) wat het voor mij heel lastig maakt de rest van de pagina een beetje te kunnen volgen.
Jullie nieuwe vorm van adverteren zonder tracking is wel erg prettig overigens, moeten meer bedrijven een voorbeeld aan nemen.
fjjl @WoutF9 december 2022 10:23
Ads op het internet zijn vaak storend. Van mij mag links of rechts in het scherm prima tig tekstuele advertenties staan met linkjes. Maar al die plaatjes, geanimeerd of niet, het maakt de content laden er niet sneller op. Ik blokkeer dus niet zo zeer advertentie, maar niet-functionele afbeeldingen van websites.
TgR_KILLER @WoutF9 december 2022 12:32
Ik lees Tweakers vaker op het werk in de pauze dan thuis. Op het werk sowieso geen ad blocker, dus helemaal prima!

Overigens thuis ook niet op alle browsers een ad blocker dus ook dat is geen groot issue. Prima oplossing!
DaniGeus @PingOvercrash778 december 2022 09:34
De website moet wel betaald worden.

Domeinnamen, Hosting e.d. Dat is allemaal niet gratis.
Dat is de hele reden dat ik Tweakers whitelist en dat is mijn manier van steun buiten het abonnement om.
Olaf van der Spek @DaniGeus8 december 2022 09:50
Domeinnamen? Dat zijn echt de kosten niet.. hosting zal ook wel meevallen vergeleken met personeelskosten e.d.
DaniGeus @Olaf van der Spek8 december 2022 09:55
Tuurlijk, maar als iedereen zomaar even een adblocker aan zet dan kost het uiteindelijk geld.

Vergeet niet dat er voor een website als Tweakers er waarschijnlijk een behoorlijke server achter zit, Denk aan Accounts, V&A, Afbeeldingen, 't Forum & de Pricewatch.

Wat je zegt, personeel is ook niet gratis en dat zal het overgrote deel zijn dus alle kleine beetjes helpen wel i.c.m de abonnementen.
Olaf van der Spek @DaniGeus8 december 2022 10:28
Vergeet niet dat er voor een website als Tweakers er waarschijnlijk een behoorlijke server achter zit, Denk aan Accounts, V&A, Afbeeldingen, 't Forum & de Pricewatch.
Vergeleken met personeel kost dat toch bijna niks?
DaniGeus @Olaf van der Spek8 december 2022 10:36
Een beetje Server/VPS kost al ~ € 300 p/m. Dan heb je 8x 3Ghz & 1TB opslag bij TRUE hosting
(Hier wordt Tweakers gehost) . Ik denk dat het nog vies tegen kan vallen wat dat betreft.

[Reactie gewijzigd door DaniGeus op 23 juli 2024 04:40]

Olaf van der Spek @DaniGeus8 december 2022 10:36
Een beetje Server/VPS kost al ~ € 300 p/m.
Wat denk je dat een beetje personeel per maand kost?
NoepZor @Olaf van der Spek8 december 2022 10:53
https://tweakers.net/info/over-tweakers/wie/

Ik tel zo 65 gezichten. Uitgaande van dat ze allemaal fulltime voor tweakers werken en modaal verdienen (38000 per jaar) en dat deze grove aanname voor een deel parttime werken weer opheft tegenover meerverdieners. Dan zit je met de werkgeverslasten meegerekend (even uitgegaan van factor 1,3) op 3,2 miljoen per jaar, of 267.000 per maand. Daarnaast moet er een gebouw gehuurd worden en dergelijke, dat kost ook wel wat meer dan die 300 per maand :)

Verder vond ik voor het Plus verhaal dat veel topics omtrent elektrisch rijden en duurzame energie / innovaties bovengemiddeld vaak achter de paywall zaten. Maar het was mij de prijs van een abonnement niet waard. Voor mij is dit een positieve ontwikkeling dus :) al hoop ik dat er niet teveel ingeleverd wordt qua content.
SamSid @NoepZor8 december 2022 13:13
Wat denk je dat er gaat gebeuren nu niet meer vol wordt ingezet op Plus artikelen. Reorganisaties zijn niet vreemd bij DPG.
AuteurWoutF Hoofdredacteur @SamSid8 december 2022 15:58
Niemand gaat zijn baan verliezen gelukkig. We hebben wel flink gesnoeid in de freelance-uitgaven.
nietorigineel @WoutF9 december 2022 10:11
Deze manier van uitdrukken is wel een beetje pijnlijk voor de freelancers die het betreft.
jhnddy @NoepZor11 december 2022 19:29
Reken met werkgevers lasten gerust naar met factor 1.8 a 2. Ziekteverzuim, recruitmentkosten, pensioenuitgaven, verzekeringen... Het is niet gratis. ;)
DaniGeus @Olaf van der Spek8 december 2022 10:44
Ik heb het over een basis server met 1TB opslag. Tweakers heeft heel wat anders in gebruik.

Personeel is duurder, zeker.

Mij gaat get er om dat alle kleine beetjes helpen. is het niet voor de Hosting & Domeinnamen dan wel voor het personeel of waar het ook ter recht komt.
Remzi1993 @Olaf van der Spek8 december 2022 12:05
Personeelskosten zal het groots zijn, daarna kantoorruimte en daarna hosting. Deze 3 dingen moeten wel betaald worden en daarbovenop winst voor de aandeelhouders anders doeken zij alles op als het geen winst draait. (Redelijk winst is iets van 10% van de omzet).

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 04:40]

Cergorach @Remzi19938 december 2022 12:35
Maar 'redelijke' winst is niet iets waar de meeste bedrijven naar streven, de meeste streven naar 'veel' winst. Er is ook een percentage winst waarbij het niet redelijk is om de boel open te laten. Dat is heel lang heel laag geweest door de relatief lage rente of zelfs negatieve rente, die situatie veranderd nu, waarbij je relatief veilig grote hoeveelheden geld kan parkeren in zaken die relatief veel opleveren. Dit is waarom er zoveel tech bedrijfjes, die afhankelijk zijn van investeerders, zoveel mensen ontslaan. Dat geld droogt op omdat men op een veiliger manier er voldoende mee kan verdienen.

Bij Tweakers.net heb ik al jaren het idee dat er serieuze mandaten zijn gesteld over winstgevendheid vanuit de eigenaar (DPG) richting de redactie/leiding.
Remzi1993 @Cergorach9 december 2022 01:05
Inderdaad, bedrijven streven naar zo veel mogelijk winst. Dit is ook één van de vele belangen die op elkaar botsen als eindgebruiker, bedrijf en aandeelhouders. Er moet een balans zijn, want als de prijzen te hoog zijn of niet redelijk voor de eindgebruiker dan neemt niemand die dienst of product af.
Roelof @PingOvercrash778 december 2022 09:58
In het verleden klikte ik redelijk vaak op een ad, omdat de lay-out net verschoof om ruimte voor een ad te maken op het moment dat ik op een artikellink wilde klikken.
Zal de blocker hier ook uitzetten, maar als dat nog steeds gebeurt, dan zet ik 'm weer aan.
no_way_today @PingOvercrash778 december 2022 11:06
Na het aflopen van mijn jaarabbo heb ik de advertentie weer toegestaans (voor mijn abbo niet).
Vond zelf het pluswaardige tegenvallen, ook omdat ik grote teksten niet graag van scherm lees. Nu weer een abonnement op de KIJK, wel zo leuk.
IStealYourGun @PingOvercrash779 december 2022 08:56
Reclame is meer dan alleen klikken op banners. Het is ook naamsbekendheid van het product. Onbewust neem je dat in je op en op het moment dat je op zoek bent naar dat type product, is de kans groot dat je bekende namen eerst zal checken.
rjmno1 @PingOvercrash779 december 2022 12:25
Nou ben er tevreden mee ik kon maar 3 artikelen in de plus per maand op klikken en niet meer.
Ik ben blij dat ze dit afschaffen en geen abbo's meer aanbieden.Ik vond het soms van de gekken dat sommige artikelen op moest abonneren en er betaald voor moest worden.Ik ben blij dat het afgeschaft word en dat er in de toekomst nooit meer iemand op het idee komt zoiets te verzinnen.
Aldus een eerlijke reactie.Betalen voor informatie vind ik te ver gaan.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 23 juli 2024 04:40]

peeceej 8 december 2022 09:35
Waarom proberen jullie niet wat meer inkomsten te halen uit het YouTube kanaal? Ik vind het aantal views per video daar voor zo'n gerenommeerd platform als Tweakers behoorlijk matig. De meeste video's blijven onder de 10k views in een paar maanden tijd.

Ik zou vanuit commercieel oogpunt persoonlijk meer inzetten op hét techreview kanaal van Nederland en België te worden. Volgens mij is er elke dag wel iets te reviewen en te how to-en. Daar kun je vervolgens ook weer affiliate links en advertentieinkomsten uit halen.
AuteurWoutF Hoofdredacteur @peeceej8 december 2022 09:37
We hebben zeker plannen om het kanaal verder te laten groeien, maar dat is niet een kwestie van op een knop drukken ;) Overigens is geld verdienen op YouTube niet makkelijk
dj.verhulst @WoutF8 december 2022 10:29
ik keek graag naar de wekelijkse video's van hardware ,, product besprekingen en wat er nog meer speelt in ICT land, de podcast van tweakers kijk ik ook graag naar.

en ik hoor van collega's dat ze dit ook doen , dus ik denk dat daar echt wel een markt ligt.
xFeverr @dj.verhulst8 december 2022 10:54
ah ja, hardwareinfo TV. Ik keek er ook vaak naar. Niet eens persé omdat ik me interesseerde voor het product ofzo. Maar de gezellige stem van @Koen Crijns was eigenlijk al genoeg :p. Dit hoorde ik overigens ook van collega's die hetzelfde deden.

Maar daar is de podcast zelf natuurlijk ook al voor. Beetje geouwehoer luisteren terwijl je een rondje buiten loopt of in de auto zit vind ik best prima.

[Reactie gewijzigd door xFeverr op 23 juli 2024 04:40]

swhnld @xFeverr8 december 2022 13:43
In de auto merk ik als zoiets interessant wordt dat ik niet meer goed oplet op de weg en de afslag ga missen, dus daar luister ik nooit dit soort dingen.
Razorbite @WoutF8 december 2022 10:40
Geld verdienen op YouTube is wel makkelijker als je in-video ads maakt.
Room42 @Razorbite8 december 2022 12:00
Daar hebben we dan tegenwoordig SponsorBlock voor. :)
Razorbite @Room4210 december 2022 22:57
Tip van de dag. LTT is nu van bijna ondragelijk naar vermakelijk gegaan!
Blokker_1999
@Razorbite8 december 2022 18:40
Wel ja, want vele bedrijven die videos willen sponsoren zijn toch zo goed.
Floort @WoutF8 december 2022 10:20
Ook nog wel een interessante overweging: Als ik juist alle tracking op Tweakers uit heb gezet en ik ben een betalend lid maar ik zie wel een verschuiving van meer content die alleen toegankelijk is via YouTube kan dat invloed hebben op de rechtmatigheid van de toestemmingsvraag om YouTube content te tonen. Je mag niet zomaar de dienstverlening afhankelijk maken van toestemming onder artikel 7(4) van de AVG.
no_way_today @WoutF8 december 2022 11:31
Youtube mensen (makers/kijkers) zijn een andere doelgroep dan de groep die op tweakers kwam en komt. De video's bekeek ik niet, maar wel de reacties om te lezen waar het over ging.
Waarom moet je iets willen worden wat je niet bent? En waarom consolideert Tweakers niet de geschreven teksten. Waarom moet je groeien? Nerveuze aandeelhouders die nog meer winst willen voor een nog groter huis of auto? Kan Tweakers niet tevreden zijn met wat het nu is en dat is al heel wat.
batjes
@WoutF8 december 2022 13:59
Het is niet makkelijk, maar voor een organisatie als Tweakers ook niet moeilijk.

Tot nu toe zijn de YouTube videos enkel ter ondersteuning van artikelen hier op de frontpage, logisch dat de kijkers achterblijven. Beetje meer focussen op het YouTube platform en gaan. Maak de videos tweetalig, geef het de diepgang van een PLUS artikel (zo diep is dat toch niet) en daar is meer dan genoeg terrein danwel inkomsten te winnen.
Fab1Man @WoutF9 december 2022 10:12
Ik denk dat hier veel meer te halen is en dat dit niet genuttigd wordt momenteel. Los van de vraag "wat je wil worden" als Tweakers.net zijnde, YouTube en daarmee video content is gewoonweg populair. Tweakers.net heeft in het verleden ook een grotere focus gehad op video, waarbij jijzelf een beetje het gezicht van de video content van Tweakers was geworden. Een paar jaar geleden deed je daarin een stap terug, maar daar lag wat mij betreft heel veel kracht.

Tweakers.net heeft absoluut de potentie om een soort Nederlandse Linus Tech Tips te worden, mocht men dit willen, maar dan moet daar wel op ingezet worden. Bright heeft qua video content best een leuke invalshoek en het lukt ze om op best regelmatige basis video's te lanceren, dat moet Tweakers.net ook kunnen.
AuteurWoutF Hoofdredacteur @Fab1Man14 december 2022 19:37
Als het goed is zie je mijn gezicht al weer wat vaker langskomen de laatste maanden ;) En ook het aantal video's dat we maken gaat gestaag omhoog.
Crim @WoutF9 december 2022 01:36
Videos op jullie eigen site met advertenties leveren meer op denk ik? Gebruiken jullie YouTube om meer bezoekers te trekken?
AuteurWoutF Hoofdredacteur @Crim14 december 2022 19:39
Zeker. Online video is voor veel mensen synoniem aan YouTube en het is na Google de grootste zoekmachine die er is. Niet aanwezig zijn op YouTube is wat mij betreft geen optie.
tweaker2010 @WoutF1 januari 2023 00:52
We hebben zeker plannen om het kanaal verder te laten groeien, maar dat is niet een kwestie van op een knop drukken ;) Overigens is geld verdienen op YouTube niet makkelijk
Dat is vrij gemakkelijk, jullie zijn samengegaan met HWI.
Daar zat het beste presentatieduo die al jaren goed presteerden met Hardware Info TV.
De Tweakers video content en format is helaas van een stuk minder niveau.
Cambionn @peeceej8 december 2022 11:52
Ik zal vast in een minderheid vallen, maar ik heb dus echt niks met video's en podcast voor Tweakers-type posts (en ook sommige andere media). Liever lees ik. Dat kan lekker in stukjes als ik tussendoor ff moet wachten, of uitgebreid met muziek op, maar altijd mijn eigen tempo. Daarbij is het puur kijken, en kan ik andere dingen luisteren. En als ik ff afgeleid ben mis ik niks en hoef ik niet terug te skippen.

Video's en podcasts sla ik standaard over. Hooguit lees ik de reacties als het topic interessant is. Vind het gewoon geen fijn medium vergeleken met tekstberichten. Dat veel media over gaat van blogs naar vlogs (en andere lees naar kijk/luister veranderingeb) vind ik echt jammer.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 04:40]

peeceej @Cambionn8 december 2022 12:00
Het gaat hier om inkomsten, daarbij moet je dus ook kijken naar uitbreiding vind ik. Jij kan prima op tweakers blijven lezen, maar er zijn vast genoeg mensen die vooral audiovisueel georienteerd zijn. Dat kan wmb prima naast elkaar ipv vervangend.
Cambionn @peeceej8 december 2022 12:46
Klopt, maar je moet ook kijken naar resources. Iedereen die werkt aan video's is op dat moment niet aan het schrijven. Meer focus op video's zal dus of minder focus op tekstberichten of meer kosten aan personeel betekenen. Uiteindelijk is het niet puur om de inkomsten, maar om de winst die eruit gehaald wordt.

De vraag is dan, wat heeft de beste verhouding in kosten en baten. Als relatief veel tweakers lezen kan het zijn dat de inkomsten uit video's lager dan in communities waar veel mensen audiovisueel zijn. Andersom kan dat natuurlijk ook.

Zolang de geschreven berichten niet minderen in hoeveelheid of kwaliteit maakt het voor mij persoonlijk niet uit wat ze op YT doen. Maar aan YT zullen ze via mij niks extra verdienen.

Maar als dat wel mekaar beïnvloed ivm gelimiteerde resources wordt dat een ander verhaal. Dan mogelijk dat ze zelfs minder aan mij verdienen omdat ik de boel minder volg want minder dat me intreseert.

Maar goed, dat is allemaal puur speculatie. Er zullen vast meer mensen zoals ik zijn die een sterke voorkeur voor tekst hebben, en mensen die juist audiovisueel zijn ingesteld en daar meer content willen zien. Tweakers mag zelf lekker uitzoeken wat voor hun een goed balans is hierin.
no_way_today @peeceej8 december 2022 11:27
Toch lees ik vaak ook waarom het naast een video niet uitgeschreven kan. Tweakers is altijd geschreven geweest en daar komen dan mensen die dat zoeken. Video's spreekt uiteraard een deel van de bezoekers aan, maar kijkers hebben elders al hun kanalen. Anders was het wel een daverend succes geworden.
Verwijderd @no_way_today10 december 2022 08:59
Als tweakers blijft inzetten op videomateriaal zijn ze mij kwijt binnenkort. Ik word al helemaal horendol dat er geen simpele FAQ meer te vinden zijn, alles is in een youtubefilmpje geramd en het laatste wat ik wil is op youtube vertoeven. Lezen is zoveel leuker.
no_way_today @Verwijderd10 december 2022 09:21
Klopt! Lezen is fundamenteel.
https://www.groene.nl/lijsten/de-leescrisis-in-het-onderwijs
youridv1 8 december 2022 09:32
Ik ben niet super verbaasd. Het was geen slecht idee, maar de "diepgaande onderzoekende content" waar ik dan voor zou betalen, kan ik ook gratis bij Gamers Nexus consumeren.
Niet om de tweakers redactie te beledigen, maar Gamers Nexus heeft stomweg meer kennis van zaken en is bovendien nauwkeuriger in de formulering van hun video's en artikelen en doen daadwerkelijk onderzoek volgens in de wetenschap en techniek tried and tested procedures.
Dus persoonlijk was ik al verzadigd wat betreft deze "markt", maar n=1.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 04:40]

Juice2000 @youridv18 december 2022 12:08
Ik denk er ook ongeveer zo over. Aardig wat plus-artikelen gingen over het privacy-vraagstuk, maar die hadden niet heel veel diepgang. Meer een "huidige stand van zaken" gemixt met nieuws. Veel plus-artikelen gingen over "maatschappelijke" dingen met een raakvlak met techniek, of over prijs-dalingen dan wel -stijgingen (vooral de laatste maanden echt wel vijf artikelen over gezien), dan wel "de toekomst" met een of ander high-tech startup iets, en ook "de geschiedenis" van x (Apple bijvoorbeeld).

Maar waar ik eigenlijk op zat te wachten/hopen was dat er plus-artikelen geschreven zouden worden over bijvoorbeeld hoe de nieuwe RDNA-architectuur van de 6000 serie of de nieuwe architectuur die NVidia gebruilkt in de 4000 serie werkt. Of een keer een goed artikel over hoe DDR5 werkt met al die timings en zo. Of een diepe technische vergelijking tussen de CPU's van AMD en Intel. Of een artikel over PCIe, hoe het werkt, wat 1x, 4x en 16x uitmaakt, verschillen tussen v3.0 vs v4.0 vs 5.0 en wat Resizeable Bar (en die vergelijkbare variant) er mee te maken heeft. Maar het enige dat daar een beetje bij in de buurt kwam waren de artikelen waarbij mobiele SOC's met elkaar werden vergeleken.

Ik kon drie gratis plus-artikelen per maand lezen, maar ik heb er denk ik bijna nooit gebruik van gemaakt. Gewoon geen interessante content.
Crim @Juice20009 december 2022 01:42
Je hebt al genoeg andere kanalen die daar uitgebreid op in gaan, bijvoorbeeld een AnandTech en GamersNexus.

Ik denk dat Tweakers vooral moet focussen op waar ze goed in zijn. Het laatste technieuws, de pricewatch en het forum.
Fab1Man @youridv18 december 2022 09:38
Nou ben ik zelf niet bekend met Gamers Nexus, maar dit is ook wel hetgeen ik tegen aan liep. De artikelen vond ik niet per se Plus waardig en je voelde ook een soort forcering. Was er net iets maatschappelijks in het nieuws, werd dat achter een Plus artikel gegooid onder het mom van: "we gaan de technische kant eens highlighten".

Het probleem is de balans tussen gratis en Plus artikelen. DPG Media heeft daar ook een handje van bij ED.nl etc., meer en meer nieuw artikelen staan achter een premium label, waar je je bij kunt afvragen of dat maatschappelijk ook moreel is om bepaalde "algemene" informatie achter een paywall te zetten.
swhnld @Fab1Man8 december 2022 13:38
Het probleem is de balans tussen gratis en Plus artikelen. DPG Media heeft daar ook een handje van bij ED.nl etc., meer en meer nieuw artikelen staan achter een premium label, waar je je bij kunt afvragen of dat maatschappelijk ook moreel is om bepaalde "algemene" informatie achter een paywall te zetten.
Terugblik, 1990, je keek publieke televisie, luisterde radio of had een betaald abonnement op een krant of tijdschrift. Dat was de nieuwsvoorziening.
Nu zijn de kranten en tijdschriften inhoudelijk digitaal en deels betaald advertenties en daarmee door iemand anders betaald dat jij en ik ze kunnen lezen. Dat de content leveranciers ons voor de rest willen laten betalen met een premium label is vervelend, irritant, lastig, maar zeker niet moreel verwerpelijk. De mensen die artikelen schrijven moeten ook betaald worden, en worden ze niet betaald komen die artikelen er niet. En wil je er niet voor betalen, kun je altijd TV kijken, radio luisteren, en het hele internet afstruinen op zoek naar meer informatie en zo zelf de informatie "gratis" verzamelen.
Hatseflats @swhnld8 december 2022 15:19
Dat hangt er helemaal van af waar het artikel over gaat. Nieuws, de dingen die gebeuren in de wereld, daar zit nu eenmaal geen alleenrecht op van de 1990 media. Als iemand mij een gebeurtenis op de wereld wil melden via het internet dan kan hij dat, zoals nu reeds gebeurt.

De 1990 media is verworden tot een opinie brenger, aangezien ik nieuws overal vandaan kan halen. De hele nieuws afdeling kan je dus opdoeken.
swhnld @Hatseflats8 december 2022 16:19
Klopt, maar zoals je vroeger je eten bij allemaal speciaalzaken haalde en dan de rest van de dag aan het koken was, en nu naar de supermarkt gaat om je eten te kopen voor het gemak wat na 1minuut in de magnetron op tafel staat, kun je ook nu ervoor kiezen om ergens te betalen voor het gemak dat je het nieuws als kant en klaar pakket aangeleverd krijgt ipv het overal vandaan zelf te verzamelen en er iets van te maken.
Hatseflats @swhnld8 december 2022 19:55
Alleen is er nu niet slechts een handjevol partijen, maar in principe iedereen en in het bijzonder gratis nieuws sites waar iedereen kan posten. Vanwege het feit dat nieuws een commodity is geworden.
teacup @Hatseflats8 december 2022 21:01
Sorry hoor, maar ongemodereerd een berichtje op een site zetten krijgt van mij geen predicaat nieuwssite. Zeker niet wanneer die door reclame moet worden betaald. Daarom vind ik deze stap van tweakers toch wel jammer. En toch jammer dat Plus niet is aangeslagen, hoeveel moeite ik met de gekozen vorm ook heb gehad..

Wij klanten zouden moeten willen betalen voor onafhankelijke informatie die in ons belang is. Informatie filteren op kwaliteit, de essentie eruit halen en duiding toevoegen, dat verwacht ik van een nieuwssite. Op dat punt is er geen bal veranderd met een krant in 1920. Het is niet zo dat de drager ineens de spelregels voor de kwaliteit van informatie kan bepalen.

Wie regie wil nemen over de kwaliteit van de informatie zal toch echt moeten gaan betalen. Nieuwsredacties leven niet van de lucht. Met uitzondering van mensen met voldoende tijd om uit het kaf goede informatie te zoeken zijn de meesten van ons toch gebaat om de schaarse tijd die we hebben aan relevante informatie te kunnen besteden, informatie die door een redactie is bewerkt, zodat jij effectief informatie kan lezen en vooral ook later goed kan terugvinden.

[Reactie gewijzigd door teacup op 23 juli 2024 04:40]

Hatseflats @teacup8 december 2022 21:13
Sorry hoor, maar ik bepaal zelf wat ik nieuwswaardig acht.
GeroldM @Hatseflats9 december 2022 02:05
Sorry hoor, maar ik bepaal zelf wat ik nieuwswaardig acht.
Een argument waar tegenin kan worden gegaan met: Ben jij de meest geschikte persoon om iets als nieuwswaardig te bestempelen?

Niet denigrerend of beledigend bedoeld, maar er zijn een heleboel onderwerpen waarover ik graag word geinformeerd maar geen tijd heb om me er genoeg in te verdiepen, zodat ik daadwerkelijk kaf van koren kan scheiden.

Als jij van mening bent dat jij dat wel kan, dan kan ik je verzekeren dat je toch een heleboel nuances mist. En voor zover ik kan overzien is de instelling 'ik bepaal zelf wat ik nieuwswaardig acht' nou juist de reden dat er zoveel mensen in een bubbel zitten. Want die instelling kan en is overgenomen door algoritmes die je lang genoeg bezig houden met zogenaamde 'relevante' content.

Voor een boel onderwerpen denk ik dat ik wel voldoende achtergrond heb voor de kaf/koren scheiding, maar zeer zeker niet voor alles. Ik heb de tijd niet (meer) om mezelf overal in te lezen en/of ervaring op te doen.
teacup @Hatseflats9 december 2022 09:19
Ik denk dat mensen die het uitzoekwerk uitbesteden aan anderen juist dat begrip waarheid wantrouwen. Precies om die reden zetten die mensen professionele journalisten aan het werk om dat voor hen uit te zoeken.

Juist die journalistiek is een laatste buffer tegen een totalitair systeem. Op zich hebben kranten en TV ook hun hijgerigheid en eigenbelang wel, maar tegen een machtige overheid is journalistiek onmisbaar, zelfs in Nederland kunnen we daar van meepraten, en burgers van Hongarije en Rusland natuurlijk helemaal.

[Reactie gewijzigd door teacup op 23 juli 2024 04:40]

Hatseflats @teacup9 december 2022 09:25
Kijk, dit bedoel ik nou met het moderatie systeem dat is meegegaan met de tijd. Dan word je van repliek bediend, delen ze -1 uit. Hahaha. Doet mij denken aan Sophie Hermans.

En ik denk dat jij nog niet helemaal wakker bent. Het journalistieke systeem, daar grapte "The Dictator" aan het einde van de film ook al over. Dat is in handen van 1 of 2 nieuws conglomeraten, vervolgens kopieert iedereen dit nieuws. En dan geldt het oude adagium hier overigens: "wiens brood men eet, wiens woord men spreekt."

De geschiedenis is zo gek nog niet.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

teacup @swhnld8 december 2022 21:04
Ook papieren kranten werden (en zijn nu nog) deels betaalt met advertenties. Een voordeeltje van het papieren medium is dat de advertenties niet bewegen.

[Reactie gewijzigd door teacup op 23 juli 2024 04:40]

memphis @Fab1Man8 december 2022 10:05
Niet plus waardig.... een mooie en passende omschrijving. Daarnaast met de mogelijkheid om 3 plus artikelen per maand gratis te mogen kijken was net genoeg om de interessant ogende titels verder in te duiken.
Room42 @memphis8 december 2022 13:12
Om vervolgens al redelijk snel naar de reacties te scrollen waar de échte plus zit.
pmeter @Room428 december 2022 15:32
Die reacties waren vaak minder aanwezig. Je zag vaak een artikel over een super interessant onderwerp met veel minder reacties dan op niet-plus-artikelen. In de community zit veel kennis. Maar als degenen met veel kennis over onderwerp X geen plus abonnement hebben, dan mis je hun bijdragen onder een plus-artikel.
Room42 @pmeter8 december 2022 17:35
Ja, ik zag vaak al aan het aantal reacties of het voor mij interessant was om het artikel als gratis plus-artikel te lezen of niet.
!GN!T!ON @Room428 december 2022 13:58
Dit inderdaad :p
Stoney3K
@Fab1Man8 december 2022 10:26
Nou ben ik zelf niet bekend met Gamers Nexus, maar dit is ook wel hetgeen ik tegen aan liep. De artikelen vond ik niet per se Plus waardig en je voelde ook een soort forcering. Was er net iets maatschappelijks in het nieuws, werd dat achter een Plus artikel gegooid onder het mom van: "we gaan de technische kant eens highlighten".
Wat ik ook een beetje jammer vond aan de Plus artikelen was het gebrek aan journalistieke diepgang. Vaak was het wel meer content dan de reguliere artikelen, maar het was vooral kwantiteit en niet echt een verbetering in kwaliteit. 'Deskundigen' aan het woord waren meestal mensen die al een belang hadden in het product of het onderwerp in kwestie, dat gaf een beetje een 'wij van WC eend' gevoel, en in sommige artikelen voelde het zelfs aan als een betaald artikel of een advertorial.

Van een Plus! artikel verwacht ik juist dat er meer onafhankelijkheid in de content zit en er dus ook een andere kant van het verhaal belicht wordt, of er inhoudelijke kritiek gegeven wordt in een goed onderbouwd betoog.
renderb @youridv18 december 2022 13:49
Ik moet me hier toch ook helaas wel een beetje bij aansluiten. Ik had graag ook wat meer nerdy tests/onderzoek willen zien. Een goede uitgebreide vergelijking van koelpastas. Is 1 vs 2 sodimms op laptops nog steeds even belangrijk met ddr5? Schroef wat laptops open en laat zien/kijk of je ze noemenswaardig koeler kunt maken met semi eenvoudige zaken als thermal pads/repasten, Intel arc is minder in oude games, dus gooi er eens een zooi classics tegenaan om te zien hoe erg het nu echt is, etc, etc.

GN is ook wel een van de weinige die dit uitgebreide onderzoek nog echt doet nadat alle oude tech sites/blogs zijn opgekocht/gestopt.
GeroldM @renderb9 december 2022 02:11
GamersNexus heeft zeker een heleboel kennis in huis. Maar na een minuut of 2 ben ik de toon van hun videos al zat. Heb echt geen moeite met lange(re) en/of diepgaande videos, maar GamersNexus is het voor mij dus niet.

Vind videos ook niet altijd het meest ideale formaat voor het overbrengen van ideëen en kennis.
barkeeper30 8 december 2022 09:21
Als ik op jullie site de advertenties toe sta, moet ik daarvoor regels in mn adblocker (op m'n netwerk, niet m'n browser) doorvoeren, dan sta ik op legio andere sites ook advertenties toe, da's echt zooo niet acceptabel
AuteurWoutF Hoofdredacteur @barkeeper308 december 2022 09:25
Je kunt eenvoudig enkel Tweakers whitelisten zonder dat je op andere sites ook ads ziet: https://tweakers.net/info...uctie-whitelisten/#pihole
Magic Power @WoutF8 december 2022 13:35
Dank je voor deze duidelijke simpele uitleg. Dit is inderdaad simpel zodat mensen die adblockers gebruiken het simpel kunnen toepassen.

Ik heb het net aan mijn PiHole toegevoegd. Wel heb ik er even een Regexp Whitelist van gemaakt, dan kan het in 1 regeltje: (aa|ab)\.tweakers\.nl

[Reactie gewijzigd door Magic Power op 23 juli 2024 04:40]

crisp Senior Developer @Magic Power8 december 2022 15:35
Voor de banners is het tweakers.nl ;)
Magic Power @crisp8 december 2022 17:02
Excuses, aangepast.
barkeeper30 @WoutF8 december 2022 09:33
Thanks Wout, Gezien wat Nomad ook al zegt ze van jullie zelf uit komen, heb ik tweakers op de whitelist gezet!
EmbeddedPower @WoutF8 december 2022 10:35
Tijden de 'wil je ons whitelisten'-popup genegeerd, maar dit is een mooie aanleiding om er toch eens aan te beginnen. En het is inderdaad supersimpel, nog geen twee minuten werk.
Uiteraard wel even gekeken welke domeinen allemaal ge-whitelist worden, en daar zit niks geks bij. :)
Nomad Moderator Foto & Video @barkeeper308 december 2022 09:29
De advertenties worden allemaal van de server van Tweakers zelf geserveerd, itt normale banners. Je whitelisting is dus vrij simpel, volgens mij concludeer je alvast dat het moeilijk is voordat je er naar gekeken hebt.
Orion84 Admin Wonen & Mobiliteit @barkeeper308 december 2022 09:34
De Tweakers advertenties komen van een paar Tweakers specifieke domeinen, dus dat kan je in pihole volgens mij prima whitelisten zonder meteen de deuren open te zetten voor advertenties op andere sites. Zie ook: https://tweakers.net/info...uctie-whitelisten/#pihole
Sissors @barkeeper308 december 2022 09:36
Dan neem je toch een abbo? Dan is het probleem opgelost. Of je accepteert dat je bij een gedeelte van de artikelen niet kan. (Of je gaat uitzoeken hoe je de adblocker check kan omzeilen, zal ook vast mogelijk zijn, als je maar genoeg tijd en moeite erin steekt).
klaaz 8 december 2022 22:30
Ik heb geen problemen met statische advertenties die tijdens de reguliere opbouw van een pagina worden meegenomen. Ik heb wel moeite met advertenties die nadat de pagina is opgebouwd worden na geladen waardoor de content die er al staat 'stuitert' en ik de helft van de tijd mis klik of tik. Dan zet ik mijn adblocker aan.

Ik heb nu mijn adblocker uitgezet en het lijkt beter te gaan qua inladen content achteraf, wellicht dat de ad's nu in de gecachte bestanden zit? Ik zie het even aan.
crisp Senior Developer @klaaz8 december 2022 23:03
De adserver die we nu gebruiken is vele malen sneller dan Google Admanager was, en we reserveren nu (een deel van de) ruimte voor de topbanner :)
klaaz @crisp10 december 2022 09:14
Dat heb ik idd geconstateerd en ik laat daarom mijn Adblocker voortaan uit op Tweakers :)
Jrz @klaaz9 december 2022 01:22
Ja leuk impressies, maar zo lang je er niet naar kijkt, of het niet relevant is, er niet over part of niet koopt heeft het ook geen waarde voor de adverteerder.

Ik doe niet mee aan zo’n piramide circus
Laundro 8 december 2022 23:07
Waaruit bestond het onderzoek dat jullie hebben uitgevoerd?
jelle. @Laundro8 december 2022 23:58
Dit is een vrij oude post, maar beschrijft wel uitvoerig welke stappen destijds zijn gezet in aanloop naar een bèta van Plus: https://gathering.tweaker...message/65060696#65060696
WaterFire 8 december 2022 09:16
Ik bleek zelf genoeg te hebben aan de drie gratis artikelen per maand. Misschien was dat te veel gratis in verhouding op het totaal?
LankHoar @WaterFire8 december 2022 09:18
Dat kan kloppen, maar wie wil er nu voor 1-3 extra artikelen per maand een vast bedrag per maand betalen? ;)
HansvDr @LankHoar8 december 2022 09:43
Ik had liever per artikel een bedrag i.p.v. meteen een abonnement. Eigenlijk zoals Blendle dat vroeger deed.
Blokker_1999
@HansvDr8 december 2022 09:57
Dan zou je pas echt veel negatieve comments krijgen van mensen die vinden dat het hun geld niet waard zou zijn geweest. Zelfs nu al las je regelmatig onder Plus artikelen opmerkingen van mensen die het niet waard vonden van hun gratis artikel.
HansvDr @Blokker_19998 december 2022 09:59
Zou kunnen. Zo is iedereen verschillend. Ik heb abonnementen genoeg. Per artikel zoals Blendle het deed had ik wel gewild.
Cergorach @HansvDr8 december 2022 11:12
Tweakers.net heeft 4 miljoen unieke bezoekers per maand die 4.000.001 meningen hebben over hoe het zou moeten werken en waarvoor ze zouden betalen... En dan nog eens een hoop die dat vervolgens alsnog niet doen...
HansvDr @Cergorach8 december 2022 11:34
ja, dat snap ik. dit is dan ook mijn mening. Abbo doe ik 100% zeker niet. Per artikel zou ik best wel willen doen, dat deed ik bij Blendle ook.
teacup @HansvDr8 december 2022 21:07
tweakers maakt deel uit van DPG. Op zich zou de infrastructuur voor een Blendle kanaal dus goed toegankelijk moeten zijn. Lijkt mij een goede suggestie.
CAPSLOCK2000
@Blokker_19998 december 2022 15:14
Zelfs nu al las je regelmatig onder Plus artikelen opmerkingen van mensen die het niet waard vonden van hun gratis artikel.
Het geeft ook wel een beetje aan hoe laag de lat ligt. Zelfs bij gratis toegang klagen mensen nog dat ze een slechte deal hebben gehad, net alsof ze ergens recht op hebben.
Waah @HansvDr8 december 2022 09:53
Om vervolgens in de comments steeds te lezen "Goh dit artikel was geen *insert bedrag* waard" :+
chrisboers @Waah8 december 2022 11:22
Dat is dus precies mijn probleem. De meeste extra artikelen lieten bij mij de smaak achter van 'was dit het nou?'. Als ik een Extra artikel over zonnepanelen lees, verwacht ik wel iets diepers dan wat ik tot nu toe gelezen heb.
Ik heb eigenlijk nooit het idee gehad dat ik écht iets gemist zou hebben zonder die artikelen. (maar heb dan ook niet alles gelezen)
Misschien een betere oplossing was geweest hoe de consumentenbond het doet: een summiere opsomming van bv een roundup van producten en dan het hele verslag achter de paywall.
PvdVen777 @chrisboers8 december 2022 12:26
Daar sluit ik me bij aan.

In de proefperiode heb ik diverse als Plus gelabelde artikelen gelezen die in mijn ogen dat predikaat helemaal niet waardig waren helaas.
Daarna heb ik in de afgelopen jaren misschien 1 a 2 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een artikel gratis te lezen. Ook die waren niet dusdanig memorabel dat ze mij zijn bijgebleven.
Dat is niet bedoeld als sneer maar gewoon mijn persoonlijke beleving.
Het idee had dus gewoon kunnen werken.

Daarentegen heb ik bij aankondiging van wijziging in advertentiebeleid direct op al mijn apparaten de ad-blocker uitgezet voor tweakers, dus dat heeft ze hopelijk dan wel weer iets opgeleverd.
HansvDr @Waah8 december 2022 09:57
Dat zou kunnen. Maar dan stopt het betalen vanzelf als de kwaliteit niet voldoende is.

Bij Blendle mocht ik zelfs geld terug vragen, dat heb ik alleen gedaan toen ik een keer per ongeluk op een artikel klikte.

Ik ben helemaal gestopt met Blendle toen het een abbo-dienst werd terwijl ik in de per artikel tijd zo 10 euro per maand uitgaf..
RRRobert @HansvDr8 december 2022 10:43
Ik had liever per artikel een bedrag i.p.v. meteen een abonnement. Eigenlijk zoals Blendle dat vroeger deed.
Dat was dubbeltjeswerk per artikel. En een businessmodel wat uiteindelijk geen stand hield. Toch is er wel wat voor te zeggen, want die drie euro per maand vond ik domweg te duur voor die een of twee Plus-artikelen per dag, die mij ook nog eens lang niet allemaal interessant leken.

Ik denk dat Tweakers een gulden middenweg moet zoeken. Ik heb voor twee andere websites een abonnement afgesloten voor 15 resp. 18 euro per jaar, voor het advertentievrij tonen van hun content. Er zijn ook sites die deze vorm van inkomstenbron weer hebben afgestoten (o.a. autoblog.nl) en die schieten zichzelf in de voet, als mensen dan vervolgens weer adblockers gebruiken of bijv. de DuckDuckGo browser.

Voor nu heb ik Tweakers.net keurig ge-whitelisted (zeg je dat zo?) en de balans tussen content en banners is prima in orde; ik stoor me nergens aan. Maar helaas geldt dat maar voor weinig andere websites.
Royale de Luxe @RRRobert8 december 2022 11:37
Het is inderdaad een model dat niet houdbaar is als je niet veel diepgaande artikelen produceert.
Zelf heb ik altijd ervaren dat ze nog dieper konden gaan. Maar ik lag er ook niet van wakker want als je meer wilt weten dan zijn search engines een welkome bron. En is dat niet een van de punten van het forum? Pas vragen als je het niet vond of niet begreep.

Uiteindelijk was ik al abonnee voor de plus artikelen en lag ik er niet echt wakker van.

Wat betreft autoblog ik hang daar ook graag rond maar stoor me meer en meer aan de website. Dat je niet meer reclamevrij kan kijken is een doodzonde maar ook wel begrijpbaar ivm alle regels/security waar je moet aan voldoen om zoiets deftig op te zetten en het goed beheren van de gegevens van de gebruikers. 't zijn tenslotte autonerds en geen IT nerds... LOL. Maar toch een goede site laten bouwen is blijkbaar toch nog een serieuze uitdaging.
Waah @LankHoar8 december 2022 09:26
Same. Genoeg artikelen die me niet echt interesseren, en wat er dan wel was spaarde ik gewoon op voor het einde van de maand.

eerlijkheid gebied te zeggen dat ik anders ook niet betaald had voor de artikelen. Als dit soort abbo's onder de euro per maand vallen, sluit ik ze zo af. Daar boven ga ik er over nadenken en dan is de conclusie snel: "zonde". Of dat dan terecht is of niet.
batjes
@Waah8 december 2022 09:27
Met karmakorting is Hero slechts 1,5 euro p/m.
Waah @batjes8 december 2022 09:33
Ik was (onterecht denk ik) in de veronderstelling dat je die 100.000 karmapunten moest inleveren :+ en dat dan elke abbo-periode opnieuw :Y) dan is dat best veel punten.

Maar als het over je totaal gaat, dan is dat niet eens zo gek
batjes
@Waah8 december 2022 09:51
Dan blijven er maar bar weinig mensen over die elk jaar van die korting zouden kunnen genieten. :P
JAVE @batjes8 december 2022 10:10
Dat is dus 50% meer dan de limiet die Waah stelde.
hackerhater @Waah8 december 2022 10:15
Ik heb het abbo dan ook niet voor de artikelen. Dat is een leuke extra.
Ik heb het abbo al tich jaar omdat ik advertenties haat en Tweakers hun inkomen gun.
Ik heb het abbo, ook al prio de plus veranderingen, altijd gezien als betalen om de advertenties te verwijderen.
Deveon @LankHoar8 december 2022 09:33
Ik gun Tweakers die paar euro per maand wel en het is fijn om geen advertenties te zien. De plus artikelen lees in lang niet altijd.
mcmd @Deveon8 december 2022 10:18
Zelf zou ik ook best willen betalen, dat deed ik dan ook in het verleden, maar nu kun je niet meer per 1 of 2 jaar vooruit betalen met iDeal of zo.
Ik haat advertenties, maar ook om ieder willekeurige organisatie toegang te geven tot mijn bank account. Dus nu al een tijdje een gratis account daarom.
rookie no. 1 @Deveon8 december 2022 10:27
Precies mijn uitgangspunt. Ik hou mijn abonnement gewoon aan, ad-blocker is altijd al uit op tweakers.net na de aanpassing in het advertentie-systeem en dan nu hopen dat de (user) content interessant en van goede kwaliteit blijft :)
bilkin2005 @LankHoar8 december 2022 09:45
Ik heb die keuze wel gemaakt. Voor niets gaat de zon op. Echter willen de mensen bij Tweakers ook hun brood verdienen en een abonnement van € 4 per maand bezorgd mij geen problemen.
Jeroenneman @WaterFire8 december 2022 09:37
Om heel eerlijk te zijn vond ik de Plus-artikelen heel vaak teleurstellend qua diepgang.
Als ik zie hoe andere sites in-depth analyses doen omtrent undervolten/downclocken van nieuwe GPU's en CPU's, FSR/DLSS vergelijkingen (DF).

Ook genoeg Plus-artikelen die gewoon een datadump uit de PW waren. Bijvoorbeeld het meest recente artikel.
Osiummaster @Jeroenneman8 december 2022 09:53
Dit. De plus artikelen hadden echt heel weinig diepgaande content die de gemiddelde Youtube video niet al heeft.

Ik kijk regelmatig de Asianometry videos waar echt heel in-depth op (vaak technische) specifieke onderwerpen wordt ingegaan. Tweakers komt niet eens half in de buurt van dat soort diepgang. De echte experts zitten hier (on ironisch) altijd in de comments.
Jeroenneman @Osiummaster8 december 2022 10:28
Deze video vond ik de afgelopen maand echt een van de interessantste in m'n feed:
https://www.youtube.com/watch?v=s0ukXDnWlTY&t=141s

Zoveel data, zoveel tests, en zoveel meer zeggend dat simpele "SoC 1 scoort 5 fps meer dan SoC 2".
Ludewig @Jeroenneman8 december 2022 09:43
Datzelfde had ik ook. Igor's Lab heft heel veel artikelen die ik veel interessanter vind en meer diepgang hebben, maar die zijn gratis.

Hier gebruikte ik maar zelden mijn 3 gratis artikelen, wat wel genoeg zegt, volgens mij.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 23 juli 2024 04:40]

Arfman @Jeroenneman8 december 2022 09:51
Ik wachtte meestal tot het einde van de maand om 1 of 2 Plus artikelen te lezen, en wat is daar zag was het geld absoluut niet waard.
Powermage @Jeroenneman8 december 2022 09:53
Eens, een hoop artikelen voelde als reguliere artikelen maar dan met een plus-knop ervoor, heel veel toegevoegde waarde boden een hoop berichten gewoonweg niet.

En na het Oekraïne artikel debacle waarbij een Oekraïense game-dev toko werd geïnterviewd als "plus artikel" was ik sowieso minder geneigd om zelfs mijn "gratis artikelen" ervoor te gebruiken.
icecreamfarmer @Jeroenneman8 december 2022 09:58
Dit. Overigens ook al voorspelt toen tijdens de beta het waren vaak column achtige artikelen die weinig meerwaarde hadden. Over het algemeen vond ik ze slechter dan de gratis artikelen of de uitgebreide testen van hwinfo.
Ome Ernst @Jeroenneman8 december 2022 10:05
Het artikel over ASML vond ik Plus waardig. Als enige, en de rest was qua diepgang inderdaad teleurstellend, en voor de gemiddelde tweaker "open deuren intrappend".
Hatseflats @WaterFire8 december 2022 10:46
Misschien moeten ze de hand ook in eigen boezem stoppen. Tweakers is natuurlijk enige tijd geleden verkocht, met als gevolg dat het moederbedrijf dit wil terugverdienen en winst wil maken. Dat wordt op allerlei manieren in een mooi verhaal gegoten.

Hierop volgde dat tweakers zich meer ging richten op een groter publiek met alle gevolgen van dien. Je zag hetzelfde bij de overname van dat blad wat in Duitsland (ik dacht de CT) geloof ik nog wel technisch was gebleven omdat ze niet waren overgenomen.

En dan komt er volgens mij ook nog eens bovenop dat de moderatie dienentvolge ook meeging met de tijd (feels > reals). Dan verlies je een hoop technische mensen, die je waarschijnlijk niet meer gaat terugkrijgen. Reputatie komt te voet en vertrekt te paard.

Maar puntje bij paaltje, sommige van die plus artikelen zijn nou niet van dusdanige hoge kwaliteit. Dit kan als oorzaak hebben dat het moederbedrijf op een zo goedkoop mogelijke manier content wil produceren.

Daar komt nog eens bij dat de meeste onderwerpen vrijelijk beschikbaar zijn op het internet op andere wijzen en vaak niet genoeg in trek zijn als ze al eens een keer uniek zijn.

Voorts zitten er maar 24 uur in een dag, en door het overweldigende aanbod via het internet van wat voor content dan ook, moet je daar ook mee concurreren. De gemiddelde mensch heeft maar een x aantal uur te besteden per dag aan de dingen die zijn aandacht trekken.

Ik heb ooit een beheerder van de pirate bay met maar 4 of zes servers aan de gang gezien. Maar die waren dan ook niet echt commercieel ingesteld.

P.S. Dat adblock gedoe werkt ook niet echt in jullie voordeel. Eerst wel ongevraagd tracken en daarna zeggen dat je het niet meer zal doen via een pop-up.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

Wilbert de Vries @Hatseflats8 december 2022 11:24
Tweakers is enige tijd geleden verkocht? Tweakers is ergens rond 2006 aan VNU verkocht. Dit bedrijf kwam in 2012 in handen van wat nu DPG Media heet. Dat is dus al tien jaar terug. Die overname is echt al lang en breed terugverdiend in die jaren en anders boekhoudkundig al afgeschreven.
Hatseflats @Wilbert de Vries8 december 2022 11:28
Ja, dat mis ik altijd wel een beetje in tekst, de intentie van de persoon. En om nou specifiek sarcasme of soortgelijke spottende wijzen aan te geven, dat scheelt ook weer leuke reacties :).

Maar het doet niet af aan mijn verhaal.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

Cergorach @Hatseflats8 december 2022 11:19
'Enige tijd geleden'? Tweakers.net is in 2006 al verkocht aan VNU en heel VNU is gekocht door DPG in 2012...

En verkopen vereist twee partijen, de verkoper en de koper. Als je als b2b verkoper de boel verkoopt kan je er gif op innemen dat de andere partij geld wil verdienen met wat jij verkoopt...

@Hatseflats 'enige tijd geleden' doet niet vermoeden dat het al 16 jaar geleden is dat Tweakers.net is verkocht...

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 23 juli 2024 04:40]

Hatseflats @Cergorach8 december 2022 11:22
En wat zeg je nu anders dan ik?
Blokker_1999
@Hatseflats8 december 2022 18:44
Dat het helemaal niet "enige tijd geleden is". 16 jaar terug verkocht. Het is niet alsof men bij de verkoop al dacht: goed, kunnen we over 15 jaar plus artikelen gaan invoeren.

Tweakers is een commercieel bedrijf en is gevoelig aan marktwerking. Dat is wat we hier zien.
Hatseflats @Blokker_19998 december 2022 19:55
En wat zeg je nu anders dan ik?

Bovendien werkt dat wel zo, dat werkte zo ook voor XS4all en KPN bijvoorbeeld. Na 5 jaar dit en na zoveel tijd dat etc.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

PageFault @WaterFire8 december 2022 09:22
Ik had ook voldoende aan 3, meestal las ik er geen. Als ik er al een aanklikte, dan was de kwaliteit zeer zeker geen plus artikel waard.

Ondanks dat negatieve: soms moet je wat proberen om tot te conclusie te komen of iets wel of niet werkt. Dat hebben ze gedaan en het siert Tweakers dat ze daar open en eerlijk over zijn en ook echt nadenken over hoe de betalende leden tegemoet te komen. Daar mag echt wel even voor geapplaudiseerd worden.
Platpoot @PageFault8 december 2022 10:33
Ik had ook ruim voldoende aan drie. En dan ging ik veelal ook nog eens direct naar de comments, aangezien er in de comments pas de echte diepgang te vinden was.
PageFault @Platpoot8 december 2022 11:41
Ook wel interessant inderdaad. Maar ook wel jammer dat je dan de diepgang pas in de comments tegenkomt voor je gevoel en niet in het artikel.
meadow @PageFault8 december 2022 09:33
Mee eens; een duidelijke uitleg en motivering. Dat zie je niet zo veel.
LurkZ @WaterFire8 december 2022 10:06
Ik heb 2 misschien 3 gratis artikelen gelezen.
Misschien heb ik de toevallig de verkeerde gekozen, maar echt Plus waren ze niet.
Misschien ben ik de enige die geen gebruik maakte van de 3 gratis artikelen. Maar als een hoog percentage er geen gebruik van maakt kan Tweakers dit als feedback gebruiken en in de toekomst minder van dat type artikelen schrijven. Niet alleen plus artikelen van dat type maar ook reguliere artikelen van dat type.

De comments voegen vaak veel toe, maar omdat lang niet iedereen een Plus abbo ontbreken veel goede comments, en daarmee gaat de waarde van Plus nog verder omlaag
WhatsappHack
@LurkZ8 december 2022 10:45
Ik heb uit principe geen enkel Plus artikel geopend. Het concept was dwaas, anti-community, doomed to fail en wilde er niet aan meewerken. Respecteer uiteraard de keuze van mensen die dat wel wilden. Daarnaast ook niet veel artikelen gezien die me mogelijk wel hadden geïnteresseerd, al was wat de aandacht trok dan vaak ook meer omdat het een onderwerp was waar ik zelf misschien iets (substantieel) aan had kunnen bijdragen. De artikelen met Engelfriet waren daarnaast misschien wel leuk geweest om te lezen.

Misschien sluit ik nu deze onzin voorbij is wel weer een abonnement af. Voorheen abonnee geweest en draag Tweakers een warm hart toe, maar niet op de manier die hier gebezigd werd en foute keuzes moet je wmb niet belonen. Goede keuzes wel. De druk vanuit de eigenaar voor meer winst (koste wat het kost) zal echter vast wel blijven, dus vrees dat dit nog niet voorbij is en er wel weer iets nieuws verzonnen wordt of de community (waar de site sterk op leunt) verder ingeperkt wordt. Maar voor nu kan het wellicht weer een kans krijgen.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 04:40]

kodak @WaterFire8 december 2022 09:44
Zelfs al zou er een beperkter aantal artikelen 'gratis' zijn, dan is dat niet zomaar genoeg om wel voldoende betalende klanten te krijgen. Als er op proef wat producten vrij verkrijgbaar zijn zet dat ook niet zomaar aan tot constante aankoop.
torp @WaterFire8 december 2022 10:08
Drie gratis artikelen per maand? Nooit geweten.
Soms gedacht: dit had ik wel willen lezen.
Stoelpoot @WaterFire8 december 2022 10:18
Hier ook zo ja. Misschien 1 keer gehad dat ik daardoor een artikel miste. De content op Tweakers is dusdanig breed dat de helft van de artikelen me sowieso niet erg interesseert, en dat geldt dus ook voor de Plus-artikelen.
Ruuddie @WaterFire8 december 2022 10:27
Hier hetzelfde. Toen Plus geintroduceerd werd, had ik mezelf voorgenomen graag een abonnement af te nemen als er voldoende leuke (voor mij interessante) content op zou staan. Uiteindelijk stond er voor mij zo weinig op wat ik interessant genoeg vond, dat ik zelfs meestal niet aan die 3 artikelen per maand kwam.
gise @WaterFire8 december 2022 13:03
Ikzelf had soms wel het idee van, 'dit artikel zou ik wel willen lezen' en had het makkelijk kunnen doen met de 3 artikelen per maand, maar uit principe heb ik dit nooit geactiveerd om een artikel te "unlocken", dan maar geen toegang, niet lezen en - wat ik ook raar vond - geen toegang tot de reacties op de plus-artikelen.
oossie @WaterFire8 december 2022 09:19
precies dat!
hub0 8 december 2022 19:20
Aangezien je het artikel als een en passant aankondiging van een adblock-checker zou kunnen lezen:

Het DPG (financiële) jaarverslag 2021 is beschikbaar via de DPG group website op pagina 31.

Daarop staat oom Ludwig met een Rolex Daytona om zijn arm, ter waarde van meer dan 62.000 euro. Maar interessanter is dat 2021 een financieel topjaar was met een EBITDA (operationele winst) van 21,8% ter waarde van 330 miljoen.

Dus alle krokodillentranen ten spijt, echt een reden om die adblocker uit te zetten is er voor de gemiddelde user niet. Zeker gezien de andere reacties, die aangeven dat de toegevoegde waarde c.q. kwaliteit van de plus artikelen niet hoog genoeg was.

Door de jaren heen heb ik duizenden euro's besteed via de pricewatch. Dat was altijd het verdienmodel, volgens de podcast met Femme en de andere oud-eigenaren. Zijn die inkomsten zo hard omlaag gegaan dat dit echt nodig is? Is Tweakers echt zo'n lage performer ten opzichte van de rest van de DPG portefuille? Of moeten jullie compenseren voor andere low-performers?

@WoutF Gewoon wat vragen om het beter te begrijpen. Voor nu kan ik het alleen verklaren door een investeerder die maximaal moet knijpen om al dat geleende geld er weer uit te krijgen.

[Reactie gewijzigd door hub0 op 23 juli 2024 04:40]

Koen Crijns Adjunct Directeur @hub09 december 2022 11:03
De keuze om te stoppen met Tweakers Plus staat in principe los van de financiële resultaten van Tweakers, laat staan van die van DPG Media. Laat ik hier direct bij benadrukken dat de keuze om te beginnen met Tweakers Plus niet op verzoek/dwang van ons moederbedrijf is gemaakt, net zo min als de keuze om te stoppen. Wij hebben ruim twee jaar geleden zélf bepaald dat we het gezond zouden vinden als Tweakers minder afhankelijk zou worden van inkomsten van adverteerders, om zo voor de lange termijn te kunnen waarborgen dat we goede techjournalistiek kunnen brengen. Helaas blijkt in de praktijk dat, in tegenstelling tot wat uit de onderzoeken bleek, relatief weinig mensen écht bereid waren om te betalen voor Tweakers (content). Abonnementen bleken geen significante inkomstenbron voor Tweakers te kunnen worden. Het oorspronkelijke doel, minder afhankelijk worden van zakelijke inkomsten doordat de lezers/gebruikers meer bijdragen, bleek totaal onhaalbaar op deze manier en dus hebben we - helaas zeg ik er meteen bij - moeten besluiten om met Plus te stoppen.

Los van de discussie over de kwaliteit van wat we brengen (daar mag iedereen het zijne van denken): uitgebreide (achtergrond) artikelen zijn duur om te maken. Een redacteur is al snel meerdere dagen bezig met een goed doorwrochten stuk. Met alleen banners is dat op geen mogelijkheid terug te verdienen. Vandaar dat we dus (kwantitatief) een stapje terug moeten met dergelijke artikelen nu Plus stopt. Maar zeker niet terug naar 0, want sommige onderwerpen zijn zó belangrijk dat we graag inkomsten die we op andere manieren krijgen daarvoor inzetten. We vinden het, met het verdwijnen van de Plus-abonnementen, echter niet meer dan fair om te vragen of eenieder die Tweakers artikelen leest z'n adblocker wil uitschakelen. De journalisten die de content maken betalen we een net salaris en dat moeten we bekostigen uit advertentieinkomsten. En alle banners op Tweakers komen van een eigen Tweakers-adserver en zijn volledig third-party trackingvrij

De financiële situatie van Tweakers is in principe gezond, maar zonder in teveel details te treden staat die wel onder druk. Ook Tweakers is niet immuun voor de recessie, onder meer doordat veel adverteerders een stapje terug doen. Over je laatste vraag; geen enkel bedrijf, ook niet DPG Media, zal structureel verlieslatende activiteiten / merken jaren in de lucht houden. Het voordeel van een groot bedrijf is wel dat als het ene merk een keer een slecht jaar heeft, een ander merk het kan opvangen en vice versa. Tweakers heeft in haar bestaan ook goede en slechte jaren gehad, maar kan juist als onderdeel van DPG Media rustig voorwaarts.

Overigens vragen we je niet om de adblocker uit te zetten puur voor de Plus-achtige artikelen, maar verzoeken we je vriendelijker om je adblocker op heel Tweakers uit te zetten. Ook de alle andere artikelen op Tweakers (nieuws, reviews), als ook de (technische) doorontwikkeling van de site wordt gedaan door mensen die we daar een net salaris voor betalen, zoals het hoort. En dat moeten we terugverdienen met advertentieinkomsten.

[Reactie gewijzigd door Koen Crijns op 23 juli 2024 04:40]

hub0 @Koen Crijns9 december 2022 15:41
Bedankt voor de diepgaande toelichting en openheid. De veranderingen bij Tweakers vanaf de overname kwamen krampachtig op me over. Dan ga je er van alles achter zoeken wat niet helemaal klopt, waarvoor excuses.

Je toelichting geeft een extra dimensie aan de argumenten van @WoutF. Delen van financiële cijfers zal wel lastig zijn, maar zoals je het hier opschrijft verdient het een frontpage artikel op zich. Thanks! Ik zet de adblocker uit.
Koen Crijns Adjunct Directeur @croft10 december 2022 12:38
Met het woord "wij" in mijn reactie doel ik op Tweakers. En ja, Tweakers is onderdeel van DPG Media, maar we maken onze strategie/plannen zelf.

Een discussie over de kwaliteit van content vind ik vanuit mijn rol niet gepast. Het klopt dat uit onze onderzoeken kwam dat er een betalingsbereidheid was voor betere, diepgaandere content. Of we daar met de artikelen die onder het Plus-label in zijn geslaagd mag ieder voor zich bepalen. Ik ben persoonlijk in ieder geval heel trots op wat onze redactie heeft laten zien. De betalingsbereidheid blijkt in de praktijk helaas tegen te vallen.

Voor wat betreft je laatste deel; Tweakers gaat niet mee met de standaard advertentie-technologie van DPG Media. Tweakers is volledig third-party trackingvrij en in technische zin is DPG Media ook een third-party. We hebben een eigen advertentieserver (op basis van technologie van het Belgische bedrijf Adhese) die advertenties volledig cookieloos en zonder enige technische koppeling naar de systemen van adverteerders uitlevert. Wat je leest in het nieuwsbericht dat je linkt geldt dus uitdrukkelijk niet voor Tweakers. Sterker nog; dat staat notabene letterlijk in de laatste zin van het door jou gelinkte artikel.

Collega @jelle. zet het in deze reactie nog wat uitgebreider uiteen:
jelle. in 'We stoppen met Tweakers Plus'

Lees vooral ook even de artikelen die hij linkt waarin we onze technische set-up uit de doeken doen. Maar de samenvatting is: Tweakers is (inclusief de advertenties) volledig third-party trackingvrij, data van Tweakers blijft binnen Tweakers en we zijn daarmee dus ook ontkoppeld van de advertentie- en datasystemen van DPG Media. Je kunt Tweakers dus veilig whitelisten in je adblocker wanneer je je zorgen maakt over je privacy.

[Reactie gewijzigd door Koen Crijns op 23 juli 2024 04:40]

tweaker2010 @Koen Crijns1 januari 2023 00:56
Een discussie over de kwaliteit van content vind ik vanuit mijn rol niet gepast. Het klopt dat uit onze onderzoeken kwam dat er een betalingsbereidheid was voor betere, diepgaandere content. Of we daar met de artikelen die onder het Plus-label in zijn geslaagd mag ieder voor zich bepalen. Ik ben persoonlijk in ieder geval heel trots op wat onze redactie heeft laten zien. De betalingsbereidheid blijkt in de praktijk helaas tegen te vallen.
Probleem wat ik vooral zie gebeuren is dat jullie in steeds toenemende mate gebruik maken van freelancers om stukjes te schrijven. Die freelancers hebben ook geen binding met de community.
Bramzie 8 december 2022 09:20
Ik had zo'n Tweakers ad-free abonnementje waar ik erg content mee was. Maar goed, dat verdween en ik moest opeens een paar euro in de maand gaan betalen terwijl mijn grootste deel van Tweakers gebruik in de pricewatch plaatsvind; waarmee dus ook inkomsten worden gegenereerd. Ik heb dus nu geen abonnement meer. Als er weer voor een paar euro per jaar een ad-free abonnement komt zet ik mijn adblocker weer uit maar als dat niet gebeurd blijf ik hem gebruiken; ik wil gewoon geen advertenties zien.
Flupkees @Bramzie8 december 2022 09:27
Ik snapte deze keuze ook niet helemaal. Ik betaalde volgens mij 12 euro per jaar, maar werd vervolgens automatisch overgezet naar een gratis abonnement met de keuze voor iets van 35-50 euro per jaar voor dat hero abonnement. Dat is nogal een verschil en ondanks dat ik de opzet wel goed vond, vond ik 3 van die artikelen per maand wel prima (dat haalde ik niet eens). Die lange artikelen lezen kost tijd en wat mij betreft moet het dan de tijd waard zijn, maar dat vond ik ze meestal niet. Het is natuurlijk lastig daar een balans in te vinden en iedereen heeft andere voorkeuren, maar ik zou graag weer 1 euro per maand betalen, dus als dat op de een of andere manier een optie is, dan hoor ik het graag!
Hedva @Flupkees8 december 2022 09:37
Met genoeg karma heb je 50% korting en betaal je slecht 1,50 per maand. Dat komt aardig in de buurt gezien de inflatie :)

Met minder karma heb je 25% of 10% korting.
Flupkees @Hedva8 december 2022 09:44
Ja, dat is ook nog een interessante. Aan de ene kant snap ik dat je korting geeft aan actieve gebruikers, maar aan de andere kant zal er ook een sterke correlatie zijn tussen hoeveel karma iemand heeft en hoeveel waarde iemand uit de site haalt. Ik zie op die pagina met abonnementen geen info over hoeveel karma ik heb en hoeveel korting ik zou krijgen. Oké, even op m'n profiel kijken. Ik heb wat karmapunten. Is het dat getal waar ik mee moet rekenen? Oké, 10% korting dus, ja, dat maakt weinig uit en haalt iemand die tweakers niet heel actief gebruikt niet over de streep.
FairPCsPlease @Flupkees8 december 2022 09:43
Voor mij geldt hetzelfde. Ik had het supporters-abonnement van 12 euro per jaar en was daar graag mee door gegaan, maar ben overgestapt op het einde van iedere maand 3 artikelen selecteren die ik wil lezen, want een Plus-abonnement is duur omdat ik van een (WAJong-) uitkering leeft en mijn budget net aan kloppend is iedere maand. Dan is iedere euro/maand extra iets waar ik wel meerdere keren over na denk voor ik het doe.
Elconejo @FairPCsPlease8 december 2022 13:11
Als het supporters-abonnement terug zou komen, wil ik meteen betalen voor een advertentie vrije tweakers pagina. Het plus abonnement is me wat te duur gezien ik ook niet naar de speciale dagen kan komen.
Aardwolf @Elconejo11 december 2022 20:18
Supporters abo was voor Tweakers zelf te duur zeiden ze toen. Zaten teveel administratiekosten aan. Ik ben maar een simpele ziel en kan dat niet op waarheid controleren, maar ergens blijft het vreemd. Twijfel dus of het terug komt. Als het terugkomt was het blijkbaar een smoes om het huidige abo-model er door te drukken.
Bekers @Flupkees8 december 2022 09:39
Ja dat is ook voor mij de reden dat ik een abo heb. Advertenties 'afkopen' en zo dus het platform steunen. Ik hoef geen ledendagen, etc. Ik was dan ook blij met m'n '1 euro' abonnement. Ben wel benieuwd of ze daar nog verschil in zien sinds ze dat uitgezet hebben. Volgens mij hadden veel mensen een 1 euro abo, maar gaan ze bij 3 euro toch nadenken.
Cowamundo @Flupkees8 december 2022 19:58
Voor die euro per maand neem ik direct weer een ad-free abonnement maar ik ga geen 3 euro betalen voor allerlei zaken waar ik toch nooit gebruik van maak:
  • Alle karmafeatures, zoals Custom css
  • Label bij je username (indien gewenst)
  • Maandelijkse abonneeloterij
  • Jaarlijkse Abonneedag
  • Toegang tot Abonneeforum
  • Korting op evenementen
Ach misschien zien we het ad-free abonnement over 2 jaar in een .Plan weer terug komen als nieuw Nieuw NIEUW!!
Sircuri @Bramzie8 december 2022 09:53
Ik ben ook als abonnee gestopt toen het ineens een maandelijkse bijdrage werd. Maar goed, ik merk de laatste paar weken dat ik sowieso niet zo heel veel meer kom hier. Lees nog maar weinig nieuws wat mij interesseert. En dat zal niks te maken hebben met Tweakers, maar meer met mijn eigen interesse gebieden die kennelijk aan het veranderen zijn.
Verwijderd @Sircuri8 december 2022 18:04
Ik weet niet. Tweakers is niet zo crypto-sceptisch als ik zou hopen. Het voelt als een verschuiving, dat ze vroegâh verstandiger waren naar dat ze nu het tegen beter weten in toch wel interessant vinden.
Blockchain @Bramzie8 december 2022 09:52
ik wil gewoon geen advertenties zien.
Dit is wellicht een beetje de pech van een website als Tweakers.net. Een doelgroep die relatief veel mensen met autisme of OCD heeft, die tevens vaak de kennis hebben om advertenties te blokkeren.

Ik heb zelf ook behoefte aan rust op een website en met advertenties wordt het al snel te druk en chaotisch. Overigens heb ik geen probleem met een abonnement van zeg eens een tientje per jaar, zolang ik die anoniem kan afsluiten zonder bankrekening of credit card.
segil @Bramzie8 december 2022 09:54
dit dus... Tweakers heeft zichzelf hiermee in de voet geschoten en ingeboet aan begrip. Het abbo werd een stuk duurder, ook met opties erbij die ik niet hoef te hebben. Als Tweakers gewoon een ad-free abbo was blijven voeren (desnoods tikkeltje duurder), dan had ik het prima gevonden. Nu heb ik al besloten om mijn abbo niet te verlengen dat deze afloopt.
Verwijderd @Bramzie8 december 2022 18:00
Voor mij hetzelfde: twaalf euro per jaar om ads af te kopen was leuk, maar 35 is te gortig, en die extra meuk interesseert me niet. En kennelijk ben ik niet de enige. Ik geloof nooit dat ik meer dan twaalf euro aan ad opbrengst oplever.

Ars Technica heeft het beter bekeken met $25 p.j., al waren die laatst ook aan het zeuren met welke extraatjes ze me over konden halen om meer uit te geven. (‘Maar als we onze journalisten nu een privé dansje laten doen voor geld op discord?’ NEE.)
Aardwolf @Verwijderd11 december 2022 20:20
Ach misschien als het leuke vrouwelijke journalisten zijn? je bent wel erg streng. :P
Annihilism @Bramzie8 december 2022 19:38
Ik had zelf ook een abo voor het hele plus gebeuren (nog icm met HW.info mag).

Wellicht zullen veel het niet met mij eens zijn maar in een tijdperk vol met desinformatie en waar iedereen klaagt over "wappies" en mensen die in fake news geloven, vindt ik het een bijzonder slecht idee om artikelen over groene energie (en het onlangs gepubliceerde plus artikel over co2 afvang installaties) achter een paywal te zetten (gewoon even een voorbeeld).

Met een paywal zorg je juist dat mensen naar alternatieve bronnen gaan zoeken en veel fake news bronnen proberen mensen te trekken door "informatie" gratis ter beschikking te stellen. Ook vind ik dat je mensen uitsluit van de soms waardevolle discussies in de comments en je een soort echo kamer gaat maken van alleen plus leden.

Nu zeg ik niet dat het "de missie" van tweakers moet zijn om gratis informatie ter beschikking te stellen. Maar alle alternatieven zijn door het overkoepelende orgaan overgekocht of opgeslokt en tweakers heeft min of meer een monopolie op tech nieuws in Nederland.

Wellicht wat vergezocht maar zo denk ik er wel over.

Ik ga tweakers wel whitelisten in mijn adblocker ondanks dat ik een vreselijke hekel aan ads heb. Wellicht neem ik weer een abo met ad-free.

[Reactie gewijzigd door Annihilism op 23 juli 2024 04:40]

The Zep Man
8 december 2022 09:21
Bij de start van Plus was er ook kritiek, dat weten we. Tegelijk gaf een groot deel van jullie in onderzoek aan behoefte te hebben aan verdiepende content en daarvoor te willen betalen. Dat was voor ons aanleiding om het te proberen. We experimenteren liever om uiteindelijk te falen, dan om het niet eens te proberen. Het is en blijft een zoektocht. Er zijn ook duizenden mensen wél lid geworden en die waren positief over de Plus-content.
Hoewel het leek alsof kritiek welkom was, leek het twee jaar geleden ook dat kritiek volledig werd genegeerd, hoe goed beargumenteerd het ook was. Er werd enkel geluisterd naar de geluiden die in lijn waren met de al gezette koers. Dat voelde erg krom. Zo kan je altijd zeggen 'we hebben naar jullie geluisterd!', ook al wordt er geen gehoor gegeven aan tegengeluiden.

'Een groot deel in een onderzoek naar behoefte' zegt niets als het onderzoek niet onafhankelijk en correct is opgezet. Er zijn over de jaren heen de nodige vragenlijsten langsgekomen waar nogal wat problemen waren met de vraagstelling. Antwoorden zijn hiermee te sturen naar het gewenste resultaat.
Er zijn ook duizenden mensen wél lid geworden en die waren positief over de Plus-content.
Ik zie toch reacties van abonnees met Plus die niets met die content hadden. Dit is een te sterke stelling die niet getoetst is op de werkelijkheid, want er wordt iets gezegd over de gehele groep dat niet klopt. Twee jaar geleden schreef ik al iets waaruit bleek dat niet naar de community geluisterd wordt. Hier lijkt dezelfde fout gemaakt te zijn.

Verder is het fijn dat T.net eindelijk het licht ziet waar anderen ze zo lang op gewezen hebben.

Omdat er nu mogelijk wel geluisterd wordt:
Sommigen hebben geen abonnement omdat ze op jaarbasis vooruit willen betalen i.p.v. per maand. Dat lijkt mij een redelijk makkelijk te vervullen feature request om meer abonnees binnen te halen. Doe een aanbieding voor degenen zonder abonnement in de eindejaarsperiode ('betaal nu voor volgend jaar vooruit, en je krijgt 5% korting'), en ik denk dat je best wel wat extra zieltjes wint.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

joepP @The Zep Man8 december 2022 09:46
Achteraf is het makkelijk praten, zelfs als je vooraf al gewaarschuwd hebt. En ja, ik was ook sceptisch. Het is geprobeerd, het werkt niet, en nu wordt het ongedaan gemaakt, helemaal prima toch?. Ik vind dit een prima manier om een bedrijf te runner. Het kan ook goed zijn om iets te proberen waarvan je waarschijnlijk wel weet dat het niet gaat lukken, omdat je daarmee voor altijd die deur kan sluiten, en onderweg een boel leert. Elke discussie in de toekomst wordt daarmee makkelijker. Paywall werkt gewoon niet.

Persoonlijk betaal ik uit principe voor deze website, ik haal er veel uit en draag graag bij. Zelfs als daar geen enkel extra voordeel tegenover staat.

[Reactie gewijzigd door joepP op 23 juli 2024 04:40]

Cergorach @joepP8 december 2022 12:24
Paywall werkt gewoon niet.
Dat is absoluut niet waar! De huidige implementatie voor Tweakers.net werkt niet goed genoeg volgens de Tweakers.net redactie/leiding, maar hij werkte wel... Er zijn zat situaties waarbij een Paywall wel goed (genoeg) werkt, de vraag in de toekomst zal zijn of er Paywall constructies zijn die wel gaan werken voor Tweakers.net. De vraag moet ook zijn, waren de verwachtingen realistisch, de uitvoering goed genoeg, etc.

En waarom je het wel/niet moet proberen is omdat je bij een segment van je bezoekers nog meer kwaad bloed kweekt met dergelijke keuzes. Bij elk bedrijf zal je de vraag moeten stellen "Ben ik die klanten liever kwijt of rijk?". En als Tweaker.net een site was die zelf alle content leverde, dan zou die keuze heel anders zijn dan hoe Tweakers.net daadwerkelijk werkt...
The Zep Man
@Cergorach8 december 2022 12:58
Dat is absoluut niet waar! De huidige implementatie voor Tweakers.net werkt niet goed genoeg volgens de Tweakers.net redactie/leiding, maar hij werkte wel... Er zijn zat situaties waarbij een Paywall wel goed (genoeg) werkt, de vraag in de toekomst zal zijn of er Paywall constructies zijn die wel gaan werken voor Tweakers.net. De vraag moet ook zijn, waren de verwachtingen realistisch, de uitvoering goed genoeg, etc.
Een paywall werkt niet bij T.net omdat de waarde van T.net niet in de artikelen zit, maar in de bezoekers. Ergo, minder bezoekers die een artikel zien en daarop reageren is minder waarde. Plus staat lijnrecht tegenover de primaire waarde (en geldstroom) van T.net.
En waarom je het wel/niet moet proberen is omdat je bij een segment van je bezoekers nog meer kwaad bloed kweekt met dergelijke keuzes. Bij elk bedrijf zal je de vraag moeten stellen "Ben ik die klanten liever kwijt of rijk?". En als Tweaker.net een site was die zelf alle content leverde, dan zou die keuze heel anders zijn dan hoe Tweakers.net daadwerkelijk werkt...
Niet-betalende leden en anonieme bezoekers zijn bij T.net geen klanten, maar het product. Advertentieboeren betalen de 'abonnementskosten' van die niet-betalende leden en anonieme bezoekers, en zijn daarmee de primaire klanten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

Hatseflats @The Zep Man9 december 2022 09:04
Kijk, gewoon weer iemand die het snapt.

Ik hoop dat ze dat bij tweakers ook weten, want dit is de oorsprong van het groot worden van tweakers geweest. Nooit je geschiedenis verloochenen.

Leuk dat iemand denkt geld aan het concept te kunnen verdienen, maar in de huidige tijd ben je zo vervangen als je gekke fratsen zoals een paywall gaat uithalen. En die mensen die weggaan komen ook niet meer terug.

Maar het zou mij verbazen als ze niet zo dachten en denken het wiel weer opnieuw uit te kunnen vinden. Dat is over het algemeen het gedachtengoed van de huidige (mijn) generatie bij dit soort dingen.

Nee, om maar te spreken met mijn opa: "Ik hoop dat de toekomstige generaties wel weer van de geschiedenis leren."
The Zep Man
@joepP8 december 2022 09:53
Het is geprobeerd, het werkt niet, en nu wordt het ongedaan gemaakt, helemaal prima toch?
Alleen als ook de nevenschade wordt opgemaakt. Zo is er content onder het Plus-label uitgegeven waar T.net minder/geen advertentieinkomsten voor heeft ontvangen omdat minder gebruikers het zien. Als 'normale' content had dat mogelijk meer opgeleverd. Dat is uiteraard een interne aangelegenheid.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

i-chat @joepP8 december 2022 14:46
achteraf is zeker niet makkelijk praten, achteraf ga je namelijk moten evauleren en eerlijk zijn tegenover je zelf, wat heb ik fout gedaan is ECHT geen makkelijke vraag.

maar ook achteraf op andere reageren is niet zomaar makkelijk het vergt dat je oprecht kijkt naar wat er is gebeurd, dat je dat toetst aan wat je voorspeld had ... ik zei het toch ... tweakers schreef er al iets over, en toch, bewust of onbewust, gaven zo een totaal verkeerd beeld van zaken... dat is geen reflecteren dat is goedpraten.

bedenk je ook eens in dat alle kritiek (zelfs, de meest asociaal verwoorde kritiek) in beginsel waarde heeft.. het laat namelijk zien dat er dingen misgaan, verwijten laten zien wat mensen anders hadden gewild en als je de toon even laat voor wat die is dan kun je tóch nog eens gaan kijken naar de inhoud van die klacht... dat is wel iets dat ik vaker mis zie gaan bij mensen, zodra de toon niet meer gewaardeerd wordt is elke klacht ongegrond of zonder fundament... DAT is natuurlijk dikke BullShit... het één sluit het ander simpelweg niet uit...

Dat brengt met zich mee da tje prima kunt reageren, en kunt zeggen "heej jantje, die toon is nergens voor nodig, maar wat je zegt begrijp ik wel het is alleen zou dat het niet klopt want a of b is het geval... Dat geeft direct het verhaal al een andere wending, want jantje die in zijn boosheid toch serieus wordt genomen zou zo maar eens zijn toon kunnen matigen en de discussie (netjes op de inhoud) aan kunnen gaan. Terwijl je in het andere geval alleen maar meer frustratie veroorzaakt.
icecreamfarmer @joepP8 december 2022 16:28
Ware het niet dat precies gebeurd is waar voor gewaarschuwd werd.
En tijdens de beta kwam er ook genoeg op de kwaliteit van de plus artikelen. Dat ze betaalde content gingen produceren is hun goed recht maar kom dan niet met mooie beloftes met kwaliteitscontent want dat was het niet. En daar werd toen al op gewezen.

Het antwoord was toen dat het een beta was en dat het zou verbeteren. Twee jaar later echter nog steeds de slappe zooi van vergelijkingen van de pricewatch.
OmgItsKoen @The Zep Man8 december 2022 09:56
Hoewel het leek alsof kritiek welkom was, leek het twee jaar geleden ook dat kritiek volledig werd genegeerd, hoe goed beargumenteerd het ook was. Er werd enkel geluisterd naar de geluiden die in lijn waren met de al gezette koers. Dat voelde erg krom. Zo kan je altijd zeggen 'we hebben naar jullie geluisterd!', ook al wordt er geen gehoor aan gegeven aan de tegengeluiden.
Maar aan de andere kant, degene die commentaar gaven waren er vooral op tegen. Tweakers wilde dit nu eenmaal proberen, ik vind dat je het dan gewoon moet accepteren als gebruiker en niet moeilijk moet lopen doen voor die paar betaalde artikelen. Als wij nu met een grote meerderheid gaan lopen klagen dat wij per gelezen artikel 50 cent willen verdienen, betekend dat nog niet dat we gelijk hebben/dat Tweakers naar ons moet luisteren.
The Zep Man
@OmgItsKoen8 december 2022 09:57
Maar aan de andere kant, degene die commentaar gaven waren er vooral op tegen.
Natuurlijk zijn ze erop tegen. Er is vanuit de community een binding met T.net, en T.net maakt(e) een foute beslissing die de community passeert in gebruik. Nu blijkt dat te kloppen.

Ik kom op T.net bij het nieuws voornamelijk voor het commentaar. Het (vaak van elders overgenomen) artikel is slechts aanzet tot de discussie. Plus ging daar tegenin, want niet iedereen deed mee.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

OmgItsKoen @The Zep Man8 december 2022 09:59
Maar nu doe je net alsof heel de community er fel op tegen was, er was een vocal minority die heel hard schreeuwde dat ze er op tegen waren. Er zijn ook genoeg gebruikers die het begrijpten maar niet de moeite namen om te reageren in dat ene topic waar zoveel werd geschreeuwd.
The Zep Man
@OmgItsKoen8 december 2022 10:02
Maar nu doe je net alsof heel de community er fel op tegen was, er was een vocal minority die heel hard schreeuwde dat ze er op tegen waren.
Hoe je die groep ook neerzet, dat maakt hun argumenten niet minder legitiem (en correct, achteraf).
Er zijn ook genoeg gebruikers die het begrijpten maar niet de moeite namen om te reageren in dat ene topic waar zoveel werd geschreeuwd.
En er waren genoeg gebruikers die niet wisten dat het speelde. Zonder onderzoek kan je daar verder niets over zeggen. Het is net als met democratie: al laat je je stem niet horen, dan tel je niet mee en spreken anderen voor je.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

OmgItsKoen @The Zep Man8 december 2022 10:06
Ik liet mijn stem horen door een Tweakers Plus abbonement af te nemen. Beter dan dat wordt het niet. Vind het verder heel makkelijk om nu te gaan roepen 'haha wij hadden gelijk' terwijl de grootste angsten van de schreeuwerds toendertijd waren dat het merendeel van de artikelen achter een paywall kwamen. Maar goed, geniet van je overwinning.
Cergorach @OmgItsKoen8 december 2022 11:45
...terwijl de grootste angsten van de schreeuwerds toendertijd waren dat het merendeel van de artikelen achter een paywall kwamen.
Waren en zijn dat onterechte angsten? Voor zij die hier al langer rond hangen is er al vaker wat geroepen dat 'gaat niet gebeuren' terwijl dat later (soms vele jaren later) alsnog gebeurd. Dat is natuurlijk niet vreemd omdat zij die zeggen x gaat niet gebeuren bij Tweakers.net, niet beslissingsbevoegd daarvoor zijn, dat zijn nog alleen de eigenaren (VNU/DPG).

En veel van ons hadden dan ook meer een angst dat de interactie in gevaar zou komen en als je de gemiddelde Plus artikelen neemt, dan klopt dat ook. Mede ook omdat gasten die vaak veel bijdragen aan de discussies onder de artikelen de Plus artikelen vermeden als de plaag... Daarvoor hebben we Tweakers.net gewaarschuwd en dat is gebeurd.

Dat Plus artikelen nu verdwijnen is geen overwinning, voor niemand niet. Het is echter twee jaar verkwist en het 'einde' van Tweakers.net komt zo steeds dichterbij, wat enorm zonde is. Maar als ik de rest van het bovenstaand artikel zo lees dan zie ik dat men op dezelfde voet verder gaat (Ad Block blockers |:( ) en stiefelt de Tweakers.net redactie/leiding steeds sneller af op de 'afgrond'.

Er zijn al vaker verzoeken geweest over de abonnementsvormen, hoe deze te betalen, meer community bijdrage, etc. Hier wordt eigenlijk niets zinnigs mee gedaan en waarschijnlijk ziet Tweakers.net redactie/leiding de huidige vormen als globaal het meeste opleveren. Ik en vele anderen gaan daar niet in mee. Ik bepaal zelf hoe en wat ik betaal, wanneer ik dat doe, hoe en waar ik bijdraag, hoe ik iets consumeer. En als een organisatie dat me compleet onmogelijk maakt, dan stop ik er liever mee, dan dat ik me aanpas (want zeker bij een Tweakers.net is dat absoluut niet noodzakelijk). Een Ad Block blocker is leuk, maar als ik daar niet langer omheen kan werken en ik kan niet betalen hoe en wanneer ik dat wil voor ad-free, dan ben ik gewoon geen bezoeker meer bij Tweakers.net. Mijn input zal niet veel impact hebben, maar hoeveel anderen zullen hetzelfde doen. Ga eens kijken bij de mensen die bezwaar hebben hoeveel karma die hebben, wat direct resultaat is van bijdrage (reacties en moderation)... Ga ook eens kijken hoeveel impact vorige omstreden Tweakers.net redactie/leiding beslissingen hebben gehad (zoals regels omtrent het plaatsen van reviews), dat is zeer schadelijk geweest voor de reviews op de site en de kwaliteit is gemiddeld flink omlaag gegaan. Ik bezoek Tweakers.net nu al jaren zonder plaatjes omdat dit de meest efficiënte manier was/is om advertenties te blokkeren (omdat het dev team constant er aan het sleutelen is, moest ik om de have klap extra regels toevoegen)...
OmgItsKoen @Cergorach8 december 2022 11:51
Wat is er precies tegen op een Adblock blockers? Ik vind dat volkomen terecht. Van mij part gooien ze Tweakers dicht voor een ieder die een adblocker gebruikt. De enige reden die ik kan bedenken is dat je gratis van alle content wilt kunnen genieten, hoe moeten de redacteuren, servers en overige personeel dan betaald worden? Er moet toch ergens geld verdient worden? Tweakers is geen liefdadigheid, geen stichting, het is een commercieel bedrijf. |:(
The Zep Man
@OmgItsKoen8 december 2022 11:55
Tweakers is geen liefdadigheid, geen stichting, het is een commercieel bedrijf. |:(
Tegelijkertijd is T.net wel afhankelijk van liefdadigheid. Zonder community is er geen T.net. Daarom dat T.net een dunne lijn bewandelt tussen 'wat kunnen wij technisch voor elkaar krijgen' en 'waar stoten wij niet teveel ons product mee af'.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

Cergorach @OmgItsKoen8 december 2022 12:10
Zoals al eens gezegd, geef ons de betaal opties waar we om vragen en wellicht dat meer mensen een abo afsluiten.
Tweakers is geen liefdadigheid, geen stichting, het is een commercieel bedrijf. |:(
En dat is waar het problematisch wordt, Tweakers.net is primair een community site welke wordt uitgebuit door een commerciële partij. Het begon ooit ook zo en dan is het niet erg om een klein bedrijfje te steunen, waarbij de eigenaar nuttige en kwalitatief hoogwaardige artikelen produceert. Dat wordt lastiger als het wordt verkocht aan een groot media conglomeraat en vervolgens aan een nog groter media conglomeraat. En helemaal als de kwalitatief hoogwaardige artikelen verdwijnen. Het spekken van aandeelhouders is niet de primaire motivatie van veel ouwe rotten hier. Of de hele afdeling marketing/reclame te spekken.

Voor velen is de reden waarom ze op Tweakers.net komen, de reacties en/of het forum. De meeste content wordt onbetaald gegenereerd door de bezoekers, niet door Tweakers.net. Die zouden puur facilitair moeten zijn. Hoelang duurde het totdat er een regeling kwam waarbij je 'korting' kreeg op een abo? Wat gebeurde er? Je kreeg 50% korting op een abo wat verdubbelt was in prijs en je extra's bood welke je toch al had op basis van je karma. En de manier van betalen veranderende van eenmalig betalen naar maandelijks doorlopend, een wel bekende verkoop methode waarbij men hoopt dat je vergeet dat je maandelijks een abo hebt lopen. Je kent het de uitspraak "if it's free you are the product", bij Tweakers.net zijn wij het product en is het ook nog eens niet gratis... :)
SamSid @OmgItsKoen8 december 2022 13:23
Misschien is de organisatie wel log. Kijk maar naar twitter.
Hatseflats @OmgItsKoen9 december 2022 09:20
Wellicht is het verstandig je in de geschiedenis van tweakers te verdiepen en je af te vragen waarom ze groot zijn geworden.

Het is waarschijnlijk van voor jouw tijd, maar toch.
OmgItsKoen @Hatseflats9 december 2022 09:36
Nee hoor, heb sinds 2013 een account maar was al een tijdje daarvoor actief dus ik weet hoe Tweakers is begonnen. Feit blijft dat dat het verleden is en het ondertussen is veranderd in een commercieel bedrijf.
Hatseflats @OmgItsKoen9 december 2022 09:39
Zoals mijn opa al zei: "Nooit je geschiedenis verloochenen."

Ik wil natuurlijk niet teveel op de muziek vooruit lopen om je inzicht te bewonderen, maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat feiten met een bepaalde context komen en niet op zichzelf staan.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

Hatseflats @Cergorach9 december 2022 09:47
Goed om te lezen dat je er hetzelfde over denkt als ik. Nieuwere generaties trappen bijna altijd in de val van "het wiel opnieuw uitvinden", daarbij de geschiedenis verloochenend. In dit geval ook nog onder druk van "commerciele" belangen.

Misschien is het wel raadzaam dat ze tegelijkertijd een paywall en een adblock blocker installeren. Dan komen ze erachter hoe snel het kan gaan.

Zijn we daar ook weer vanaf, hebben we dit gezeur niet en gaan we met zijn allen naar andere sites en komen nooit meer terug. Wie kent Hyves nog?

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

Cergorach @Hatseflats9 december 2022 10:06
Femme is naast hobbyist ook een echte ondernemer (kijk naar zijn andere ondernemingen) en jonge ondernemers zijn in principe niet veel anders dan oude(re) ondernemers. Als ze voor een mooie zak geld de boel kunnen verkopen, zullen ze er niet snel nee tegen zeggen.
Wie kent Hyves nog?
Ik denk dat je Tweakers.net beter kan vergelijken met Slashdot, daar lijkt het meer op. Dat is over de jaren ook een paar keer verkocht, maar wonderbaarlijk genoeg bestaat het nog steeds... Maar we hebben er jaren niets over gehoord.

@Hatseflats Nope, ik ken Femme niet persoonlijk, but I did my research. ;-) Mijn punt is dat een eigenaar mag doen wat het wil, maar wat de huidige eigenaar doet kan deze alleen doen omdat de vorige eigenaar ook beslissingen heeft gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 23 juli 2024 04:40]

Hatseflats @Cergorach9 december 2022 10:41
Ik begrijp dat je hem persoonlijk kent? Ik had het niet over hem en het staat hem vrij om tweakers te verkopen, dat lijkt mij evident. Alleen moet de kopende partij zich realiseren wat ze kopen.

En niet ineens bestaansrecht ondermijnende tactieken uit halen. Alles kan en alles mag natuurlijk, dat is modern om te zeggen en doen, maar dan niet naderhand zeuren over de consequenties.

Tweakers met slashdot vergelijken is een betere vergelijking, maar mijn bedoeling om het met Hyves te vergelijken is dat het dezelfde basis heeft, namelijk een nederlandse community die zorgt voor het bestaansrecht. Zelfs slashdot, met een internationale community, heeft het niet gehaald. Het bestaat nog als marginale speler.

Stackoverflow, nog zo'n mooi voorbeeld wat ze gelukkig hebben teruggedraaid. Daar introduceerden ze een openAI bot die antwoorden ging verzorgen. Blijken de antwoorden niet te kloppen en niet verifieerbaar te zijn. De bot deed, wat mensen ook wel doen, door te quoten met "critics said ....". Als je dan vroeg door welke critics bleef het angstvallig stil bij de bot. Ja, leuk, dat lukt misschien wel bij het computer totaal volk, maar in de echte wetenschappelijke wereld word je hard neergesabeld.

Stel dat ze dit niet hadden gestopt, wie gaat er daar nog heen om antwoorden te krijgen op vragen? Aldaar realiseerden ze zich wel hun bestaansrecht.

Hyves deed niet eens dingen die niet door de beugel kunnen, maar toch zijn ze van het toneel verdwenen door de opkomst van facebook. De gehele community ging al dan niet noodgedwongen naar facebook.

Einde verhaal voor Hyves. Paywall en adblock blocker, einde verhaal tweakers?

Leuk ook dat je zoveel mensen in dienst hebt die er dan aan moeten geloven, maar zoals mijn Oom altijd zegt: "Wel de tering naar de nering zetten."

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 23 juli 2024 04:40]

The Zep Man
@OmgItsKoen8 december 2022 10:08
Ik liet mijn stem horen door een Tweakers Plus abbonement af te nemen.
Dat zegt niets binnen deze kwestie. Je kon een Tweakers Plus-abonnement nemen terwijl je het eens was met Plus, oneens was met Plus, of niet wist dat Plus speelde of daar simpelweg niets om gaf.
Vind het verder heel makkelijk om nu te gaan roepen 'haha wij hadden gelijk' terwijl de grootste angsten van de schreeuwerds toendertijd waren dat het merendeel van de artikelen achter een paywall kwamen.
Wat voornamelijk speelde was dat het de community zou opsplitsen, wat niet bevorderend is voor een site die daar afhankelijk van is. T.net content zonder community is veel minder waardevol.
Maar goed, geniet van je overwinning.
Ik zie de afgelopen twee jaar niet als een overwinning, maar als een verlies dat voorkomen had kunnen worden. Het is daarom ook geen boosheid of angst, maar teleurstelling dat speelde en overblijft.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

blorf @The Zep Man8 december 2022 10:17
Reclame, en met name gecamoufleerde trackende reclame brengt gewoon veel meer op dan contentproviders openlijk aan hun publiek kunnen verkopen.
Ze zijn allemaal door bochten aan het wringen om mensen er hoe dan ook mee op te schepen. Een gebruikersaccount is veel minder interessant dan een tracker-target.
JanAd @The Zep Man8 december 2022 15:08
Idd, vanaf dat ik maandelijks moest betalen heb ik mijn abo stop gezet. Gewoon 1x betalen per jaar en ik neem terug een abo.
Laundro @The Zep Man8 december 2022 23:06
Ik ben erg geïnteresseerd in de manier waarop het onderzoek werd gedaan. Hen je nog voorbeelden liggen van de enquêtes?
thePiett @The Zep Man8 december 2022 09:48
Sommigen hebben geen abonnement omdat ze op jaarbasis vooruit willen betalen i.p.v. per maand. Dat lijkt mij een redelijk makkelijk te vervullen feature request om meer abonnees binnen te halen. Doe een aanbieding voor degenen zonder abonnement in de eindejaarsperiode ('betaal nu voor volgend jaar vooruit, en je krijgt 5% korting'), en ik denk dat je best wel wat extra zieltjes wint.
Je krijgt al korting als je voor 12 of 24 maanden abonneert. Vervolgens wordt het bedrag elke maand automatisch afgeschreven. Ik zie hier niet echt een barrière :)
The Zep Man
@thePiett8 december 2022 09:51
Vervolgens wordt het bedrag elke maand automatisch afgeschreven. Ik zie hier niet echt een barrière :)
Het eerste is een barrière bij sommige gebruikers, van wat ik heb gelezen in reacties in het verleden.

[edit]
Zie ook bijvoorbeeld deze reactie onder dit bericht.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 04:40]

StefanJanssen @thePiett8 december 2022 11:39
Ik vind maandelijkse afschrijvingen een drama. 2.50 hier, 1.42 daar, ik heb zo een stuk of 10 dingen per maand waardoor je het overzicht kwijt raakt.
Hatseflats @The Zep Man9 december 2022 09:07
Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat doet onze regering ook. :)

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