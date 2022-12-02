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Door Tweakers Partners

Feedback • 02-12-2022 08:00 108

Iot PostNL: "De schaal waarmee hier wordt gewerkt, vind je bijna nergens anders"

02-12-2022 • 08:00

108

Naast een post- en pakkettenbedrijf is PostNL ook een technologiebedrijf. PostNL werkt onder meer aan een eigen iot-fundering voor de logistieke operatie. Met honderdduizenden verbonden assets die duizenden berichten per minuut versturen, is vooral de schaal een uitdaging.

Iot is een belangrijk onderdeel binnen de digitalisering van de logistieke keten van PostNL. Dagelijks bezorgt PostNL ruim één miljoen pakketten in Nederland. Dit vraagt om goede logistieke processen. Om de bewegingen van meer dan 300.000 rolcontainers real-time te kunnen volgen, maakt PostNL gebruik van traceerbare beacons op deze rolcontainers. "Logistieke processen zijn belangrijk bij PostNL, daarom wilden we een goede digitale basis leggen", vertelt Sander Heije, Platform Owner IoT bij PostNL. Hij is sinds drie en een half jaar verantwoordelijk voor het realiseren van een iot-ecosysteem om waardevolle data te creëren. "We gebruiken binnen onze dagelijkse logistiek duizenden tools en assets die van belang zijn voor onze processen maar geen data genereren. Door het verbinden van meer datapunten, bouwen we een dichter datafundament. Daarop bouwen we applicaties en algoritmes die waarde toevoegen. Daarbij kun je denken aan het beter voorspellen en plannen, of flexibeler maken, van onze logistiek."

Datafundament voor betere logistiek

Een van de teamleden, Selçuk Şaşoğlu, die sinds twee jaar Lead Engineer IoT is, richt het iot-platform in. "Elk bedrijf moet wel een technologiebedrijf worden", merkt Selçuk op. "IT stelt je bijvoorbeeld in staat resources beter te benutten, netwerken flexibeler in te richten en kosten te besparen. Door onze organisatie steeds verder te digitaliseren en optimaliseren, sluiten wij aan bij de toenemende verwachtingen van klanten. Dat is ook waarom we onze in-house IT-capaciteiten steeds verder versterken. Binnen PostNL is bijvoorbeeld veel kennis over logistiek aanwezig; door daar slimme algoritmen op toe te passen, kunnen we onze logistieke ketens versterken."

PostNL gebruikt dagelijks meer dan 300.000 rolcontainers voor pakketten. Door deze te voorzien van sensortechnologie wordt het mogelijk om ze real-time te volgen. Zo weet men waar de rolcontainers zijn en kan men klanten hierover tijdig informeren. "De echte waarde ligt in het datafundament dat we met het iot-platform creëren. Daarmee maken we onze logistiek nog meer data-driven", zegt Sander. "Volumes van bezorgingen fluctueren constant en we willen daar sneller op reageren. Dat kan door data en algoritmen te gebruiken. Zo kunnen we bepaalde situaties beter in beeld brengen, om te testen met juiste scenario’s in de logistieke planning."

Bewijzen op schaal

Het verbinden van objecten in de fysieke wereld door technologie te embedden, is slechts de eerste stap. "Vervolgens kom je op het punt dat je moet werken met de data", zegt Sander. "We hebben een architectuur ingericht, gebaseerd op een iot-referentie-architectuur, waarmee we data kunnen creëren, structureren en presenteren. Daarmee kunnen we precies aangeven waar de rolcontainers zijn. Boven op die informatie bouwen andere teams op onze afdeling applicaties en algoritmes om de beslissers in de organisatie te helpen." "We hebben een architectuur ingericht, gebaseerd op een iot-referentie-architectuur, waarmee we data kunnen creëren, structureren en presenteren."

Het project begon met het geven van demo’s en het overtuigen van stakeholders in de organisatie. "Zij wilden een proof of scale, waarna we met een klein team een pilot hebben opgezet rondom enkele geselecteerde processen. Zo kon iedereen zien dat dit idee ook echt goed kon werken." De volgende uitdaging was het schalen van de oplossing. "Dat was het moment dat Selçuk bij het project kwam. We wisten wat we nodig hadden als het ging om functionaliteiten, maar hadden ook iemand nodig om het platform te realiseren waarmee we dit op grote schaal konden doen. Waar we naar keken, was ontzettend groot."

Miljoenen berichten per minuut

Selçuk: "Omdat we als bedrijf de ruimte wilden hebben om nieuwe dingen uit te proberen, was de manier waarop de software werd gebouwd belangrijk. Dit deden wij volgens de MACH-principes: microservices, api-first, cloud-native en headless." Het iot-platform is het eerste voorbeeld van een project waarin PostNL alles in de cloud doet met microservices. "Het iot-platform heeft geen frontend. De enige manier waarop we communiceren met het platform, is via api's en events. De grootste uitdaging is altijd de schaal geweest. We hebben daarom gekozen voor AWS, omdat het ons alle tools geeft om op schaal te werken. Inmiddels tracken we meer dan 300.000 assets, die allemaal elke paar seconden berichten doorsturen. Dan heb je het over miljoenen berichten per minuut. Maar hoeveel berichten ook, we weten dat het platform automatisch meeschaalt en op basis van al deze data betekenisvolle business events blijft genereren."

Het iot-systeem verzamelt met edge devices informatie uit de sensoren. "Gateways in onze logistieke hubs vangen de berichten op die tracker beacons versturen. Deze gateways staan in verbinding met de backend", zegt Selçuk. Het team voert regelmatig veldtesten uit in de sorteercentra, om visueel te kunnen identificeren wat er gebeurt en te zien of activiteiten daar matchen met de data die het systeem produceert. Sander: "Dat helpt ook om het vertrouwen in de business te vergroten en om een beeld te krijgen van waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen."

Platform in productie

De uiteindelijke oplossing met AWS verschilt met de aanpak bij de pilot, die deels werd gedraaid in Kubernetes. "Het schalen was daarmee een probleem. In de huidige oplossing hebben we het dan ook stukje bij beetje gedaan", zegt Sander. "Alle 300.000 sensoren en duizenden gateways in één keer toevoegen, dat gaat niet werken. We hebben het in delen gedaan en het systeem voortdurend gemonitord om te kijken of het de load aankon." Selçuk stelt daarbij dat de beheerslast ook een overweging is geweest. "We hebben het geprobeerd met Docker en Kubernetes, maar daarmee moet je zelf code schrijven en beheren. Elke regel brengt extra beheerslast met zich mee. Het serverless aspect van AWS geeft ons de mogelijkheid om die last naar AWS te verplaatsen."

Inmiddels is het platform volop in productie, maar dat wil niet zeggen dat het werk af is. "Integendeel, we beginnen pas net", zegt Sander. "Het doel is om steeds meer use cases en technologie naar het platform te brengen om de digitale transformatie bij PostNL te versnellen." Selçuk voegt toe: "In de iot-stack heb je sensoren, een communicatielaag, een datalaag en de applicatielaag. Wij richten ons op de eerste drie, maar werken samen met teams die applicaties ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste applicaties live, en er zullen er meer volgen."

Vrijheid om te experimenteren

Het werk bij PostNL is interessant voor engineers, vindt Selçuk. "De schaal waarmee je hier werkt, vind je bijna nergens anders. Je krijgt te maken met lastige uitdagingen, niet alleen als het gaat om dingen als de grenzen van hardware, maar ook de noodzaak om oplossingen te bedenken om het systeem zo efficiënt mogelijk te laten werken." Behalve het werken met nieuwe technologie vindt Sander het maken van impact op de business interessant. "We gebruiken supergave technologie om de logistieke operaties helemaal te vernieuwen met geavanceerde oplossingen die draaien in de cloud. De vrijheid die we krijgen om deze oplossingen te ontwikkelen, en de open cultuur waarin dit gebeurt, ervaar ik echt als grote pluspunten. Dat is ook waarom ik hier graag werk." "De schaal waarmee je hier werkt, vind je bijna nergens anders."

Het team waarin Sander en Selçuk werken, is multidisciplinair, wat wil zeggen dat er developers in zitten, maar ook andere rollen, zoals business consultants. "We hebben verschillende vaardigheden nodig, want bij iot heb je niet alleen te maken met software, maar ook met hardware. Denk bijvoorbeeld maar aan sensoren om data te meten, en hardware om deze data te tracken en te connecten via internet. Vervolgens moet je het allemaal samenbrengen op een cloudplatform. Met ons team werken we nauw samen met logistieke engineers, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en optimaliseren van de logistieke processen die wij in beeld willen brengen", aldus Sander.

PostNL werkt voortdurend aan het vergroten van zijn in-house IT-capaciteit. Wil je meer weten over werken bij PostNL en ben je benieuwd of er vacatures openstaan die passen bij jouw profiel? Check het hier.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij PostNL en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Specialisaties Economie en maatschappij Internet

Reacties (108)

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RDilus 2 december 2022 08:19
Totdat je loonschalen ga bekijken van de bezorgers en hoe erg ze mensen eigelijk te weinig betalen voor soms het zware werk dat ze doen.
SeatRider @RDilus2 december 2022 08:32
Dat is omdat de meeste consumenten eigenlijk gratis bezorgen en retouren willen, en de grotere webwinkels dus wurgcontracten sluiten met bezorgdiensten.
Marrtijn @SeatRider2 december 2022 08:49
en de grotere webwinkels dus wurgcontracten sluiten met bezorgdiensten.
Die bezorgdiensten kunnen ook gewoon een eerlijk bedrag vragen aan de webwinkels in plaats van hun personeel uit te knijpen.

[Reactie gewijzigd door Marrtijn op 26 juli 2024 00:59]

SeatRider @Marrtijn2 december 2022 08:53
Die webwinkel moet dat wel door kunnen berekenen. Zolang de meeste consumenten met hun portemonnee kiezen, en voor €1 naar een andere leverancier stappen, zal dat niet gebeuren denk ik.
Jan-Remco @SeatRider2 december 2022 09:26
Als verzender betaal ik graag die € 1 extra om niet via DHL te hoeven versturen.
Cis @Jan-Remco4 december 2022 09:10
Sommige webwinkels bieden die optie tussen postnl en dhl. DHL kost dan 2,95 en PostNl 3,95

De postnl bezorger krijgt hier af en toe een fooitje. Als dank voor zijn harde werk.

[Reactie gewijzigd door Cis op 26 juli 2024 00:59]

Wouterie @SeatRider4 december 2022 10:14
Echt, weer de consument de schuld geven. De consument wil helemaal niets, de consument maakt gebruik van het aanbod. De consument wil geen aardbeien in de winter, maar als ze er een keer gelegen hebben in de winkel dan is er een verwachting gekweekt. Ofwel: webwinkel X stunt met gratis bezorgen en gratis retour, maar hoe ze dat regelen mogen ze helemaal zelf weten. Webwinkel Y ziet de omzet dalen en gaat bij de bezorgers lopen pushen voor lagere prijzen.
Het is niet de consument die de drijfveer achter dit verhaal is, het is de vraag die is ontstaan door het stunten of kunnen van een aantal ondernemers. Er is zelden tot nooit een vraag ontstaan vanuit de consument, het is bijna altijd zo dat de vraag is gecreëerd vanuit de markt.
De overheid, milieuclubjes, producenten... allemaal proberen ze de consument een schuldgevoel aan te praten terwijl dat niet terecht is. Is het in de zomer te droog door slecht watermanagement? Dan moet de consument minder sproeien. Is de energie niet te betalen door politieke wanorde? Dan moet de consument minderen. Gaat de wereld ten onder aan CO2? Dan moet de consument z'n adem maar inhouden... Lekker makkelijk om het altijd maar af te schuiven op de consument... terwijl daar niet de oorzaak en niet de oplossing van de problemen ligt, dus ook niet de schuld en verantwoordelijkheid.
com2,1ghz @Wouterie5 december 2022 20:08
Je slaat de spijker op de kop.
Prince @SeatRider5 december 2022 09:23
"Gratis bezorgen" is natuurlijk een fancy woord om te zeggen: de kostprijs zat al in onze winstmarge op de producten. Het verbaast me steeds dat er mensen zijn die echt denken dat PostNL gratis dingen wilt doen. (niet naar jou hé :-))

Daarnaast heb ik enkel nog maar in Engeland gezien dat ze opsplitsen in "administratieve kosten", "fulfilment kosten" en "transport kosten". Hier is het altijd "verzend kosten" oid. Die 3.95€ die je betaalt omvat ook de kosten van het inpakken en brengen naar PostNL + het personeel dat daarvoor nodig is.

PostNL krijgt dus geen 3.95€ binnen. Indien PostNL meer betaalt, dan gaat de webshop gewoon naar een DHL of zo. De concurrentie zou graag die pakjes krijgen denk ik. Al is het tegen break-even prijzen; zo kan hun chauffeur vaker stoppen en kunnen de prijzen omlaag wegens schaalvoordeel.
Killjoy @RDilus3 december 2022 01:09
Mijn vriendin werkt er als postbezorger. Ieder jaar gaan de normtijden omlaag. Dus minder zekerheid. Maar de feitelijke werkuren blijven gelijk. De druk om te presteren stijgt alleen maar. Kortom, een bedrijf dat zijn bestaansrecht tegenwoordig ontleend aan werkende armen zonder alternatief of perspectief. Vaak met wat tegenwoordig politiek correct wordt aangeduid als 'een achterstand tot de arbeidsmarkt'.
jongetje @RDilus2 december 2022 11:10
Dit artikel is om mensen te werven voor de IT afdeling zodat ze de bezorgers pakketten real-time van minuut tot minuut gevolgd kunnen worden.
PeterBezemer 2 december 2022 08:15
Mooi verhaal, maar de gewone post komt hier regelmatig niet aan.
Tweaker626 @PeterBezemer2 december 2022 08:24
En over hoe ze met werknemers en horige dagloners zzp pakketbezorgers omgaan zullen we het maar helemaal niet hebben…
Sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen?

[Reactie gewijzigd door Tweaker626 op 26 juli 2024 00:59]

moonlander @Tweaker6262 december 2022 09:23
Ja? heb je wel eens een pakketbezorger gesproken die het slecht heeft? Ze hebben deadlines net als ieder, krijgen netjes betaald en goede voorwaarden. De verhalen die rond gaan komen vaak uit personen die ook staan te demonstreren want die hoor je alleen. En vraag eens op je eigen werkvloer of ze tevreden zijn, dan vind je ook mensen die niet tevreden zijn.

Ik zelf ken een stuk of 20 pakketbezorgers die allemaal tevreden zijn. Ze hebben het soms druk, maar dat is op elke werkvloer hetzelfde. In drukke periodes heb je het druk, anders iets rustiger.

En je kunt er als consument zelf ook wat aan doen, bied een toiletbezoek aan, bakje koffie/thee koekje of een appel. In een papieren/plastic bekertje meegeven zodat hij het mee kan nemen voor onderweg. Een klein gebaar, levert leuke gesprekken op.
ocrammarco @moonlander2 december 2022 10:30
Dit geeft mij toch wel een ander beeld.

https://decorrespondent.n...er/4778816870916-6d957f70
https://decorrespondent.n...en/4804600404868-1dd313cb
moonlander @ocrammarco2 december 2022 13:25
Als je ze opzoekt dan zul je ze altijd vinden.
Darksequence @ocrammarco2 december 2022 13:41
Als deze onderaannemers samen zouden werken en hogere eisen zouden stellen aan de opdrachtgever (postnl dhl etc) dan zou de situatie kunnen veranderen. Op dit moment zijn ze alleen met hin eigen hachje bezig en gunnen ze de concullega geen ritje extra en maken ze liever verlies. Het lijkt me dat als je bussiness model niet meer winstgevend of dragend is je stopt met je bedrijf of fuseert met een ander om schaalvoordeel te creeeren. Als je vast blijft houden aan wat 15 jaar geleden werkte dan houd je volgens mij alleen jezelf voor de gek.
Madrox @moonlander2 december 2022 11:19
Zou het bijna serieus nemen, maar het is overduidelijk een grap. Post Nl is de slechtste werkgever van Nederland geworden en ze zijn er nog trots op ook. Heb er twintig jaar gewerkt dus je hoeft mij niets uit te leggen.
kameleleon @moonlander3 december 2022 01:07
Heb zelf bij een onderaannemer van postnl gewerkt. Wat ik zag is dat het eigen personeel van postnl zon 75% van het aantal pakketten per dag moet bezorgen dan een medewerker bij een onderaannemer. Dus dat betekent dat ik op een dag 170 - 190 adressen heb terwijl de jongens van postnl met 120 adresjes weg gingen. Postnl personeel genoot daarnaast van een persoonlijk budget wat ze kunnen besteden aan cursussen of dergelijke en hebben over het algemeen een redelijk cao voor het type werk dat het is. Bij onderaannemers krijg je die leuke bonussen niet. Uiteindelijk komt het neer op het volgende: wij moeten echt hard en snel werken voor hetzelfde loon met mindere voorwaarden. De baas krijgt elk jaar minder centen voor elk afgeleverd pakket en postnl vind het raar dat steeds meer bezorgers de kantjes er van lopen. Elk jaar 'onderhandelen' met postnl over het tarief per afgeleverd pakket komt neer op het accepteren van het aanbod of opdonderen, want dan is er wel een bedrijf die het wel voor dat bedrag kan.
Voor mij is er weinig respect voor miljoenen bedrijven die personeel als slavenarbeid ziet. Afgelopen jaar recordomzet maar denk maar niet dat een bezorger daar maar een enkele cent van weerziet.
Prince @kameleleon5 december 2022 09:09
Het kan zijn dat ik het hele verhaal niet ken, maar jij werkte dus bij een onderaannemer. De bedrijfsleider van de firma waar jij werkte, heeft een contract met PostNL afgesloten om pakjes van een bepaalde regio te leveren. Het is jouw bedrijfsleider die kiest hoeveel van die centjes naar jou gaat en hoeveel van die centjes bij hem blijft. Het is jouw bedrijfsleider die er ook voor kiest om voor zijn (meerdere?) chauffeurs opleidingen te voorzien.
Hij kan ook perfect zeggen "oh, de voorwaarden van dit contract vind ik niet goed" en gewoon ergens anders gaan of verder onderhandelen. Of kan hij niet onder een contact onderuit bij contractvernieuwingen?

Uit wat ik hoor, vind je het erg dat PostNL beter zorgt voor zijn chauffeurs dan jouw werkgever zorgde voor zijn chauffeurs. Eens dat PostNL natuurlijk een schaalvoordeel heeft. Maar kan je boos zijn op PostNL dat ze goed zorgen voor hun eigen chauffeurs omdat ze dat schaalvoordeel hebben?

En de hoeveelheid pakketjes lijkt me ook erg hard af te hangen van de regio die je krijgt. Het lijkt me beter haalbaar om 190 pakketjes in 20 straten in Amsterdam te leveren vs 120 pakketjes waar je gemiddeld 10 minuten per pakketje moet rijden voordat je aan het volgende adres bent.
Het zou me sterk lijken dat ze daar geen rekening mee zouden houden.

Dit zou ook perfect verklaren waarom je elk jaar minder krijgt per pakketje. Ik hoor dat de ecommerce markt gigantisch groeit elk jaar; dat betekent dat in jouw zelfde regio steeds meer pakjes zijn. Jouw aantal km blijft hetzelfde, je kan gewoon meer leveren. Dus opnieuw eigenlijk dat aantal minuten voordat je aan je volgende adres bent lager wordt. Als ze je betalen voor je tijd, en niet voor je pakketje, is dat erg logisch.

En zag ik niet dat PostNL 20 miljoen verlies had vorig kwartaal? Kunnen ze je dan wel meer betalen? Of blijft er veel hangen bij jouw eigen werkgever?
vickypollard @moonlander2 december 2022 11:51
En je kunt er als consument zelf ook wat aan doen, bied een toiletbezoek aan, bakje koffie/thee koekje of een appel. In een papieren/plastic bekertje meegeven zodat hij het mee kan nemen voor onderweg. Een klein gebaar, levert leuke gesprekken op.
Wellicht dat er bezorgers zijn met minder drukke routes, maar de bezorger(s) bij mij drukken het pakketje in je handen en snellen weer weg. Die hebben geen tijd voor geklets of koffie.
Jeroen hofman @vickypollard2 december 2022 13:25
Zo heb ik ook diversen keer meegemaakt dat de bel gaat, en het pakketje voor de deur ligt en bezorger is al weg
Jeroen hofman @Cogency2 december 2022 13:38
Dat bedoel ik letterlijk zat achter de pc en hoorde een doos op de grond vallen.
Toen toen de bel, maar bezorger was al weg.
Jeroen hofman @xzaz2 december 2022 14:35
schrijf ik toch, hoorde een doos op de grond vallen.
Toen toen de bel, maar bezorger was al weg. pakketje lag bij de voordeur
Jeroen hofman @xzaz2 december 2022 14:42
Probleem? in dit geval zat er een NAS in het pakket incl 2x 4TB
Maar gaat er meer om hoe de post het hier afleverde.
tilburgs82 @moonlander2 december 2022 22:36
Ja hoor. Zeker. En die persoon heeft nu een rechtszaak lopen tegen PostNL.
Gleed uit op een dag met sneeuw, been gebroken, half jaar revalideren. PostNL wou geen verantwoordelijkheid nemen. Niks vergoeden, geen ziekteverlof en uiteindelijk ontslag, want volgens PostNL was het op straat gebeurd en dat is geen werkplek van PostNL 8)7
Uhm. Hoe moet je post bezorgen als de straat niet onder werkplek valt? |:(

[Reactie gewijzigd door tilburgs82 op 26 juli 2024 00:59]

moonlander @tilburgs823 december 2022 10:39
Misschien moet je postnl niet gaan aanklagen, maar de gemeente of de persoon die zijn straat niet schoon heeft gemaakt. PostNL kan namelijk niet zorgen dat elke straat schoon is van sneeuw.
tilburgs82 @moonlander3 december 2022 16:58
Dat gaat lastig hè, alle wegen in Nederland tijdens sneeuw continu de gehele dag schoonhouden.
Het gaat om het feit dat PostNL het afdoet als zijnde geen werkplek. Dat is toch wel heel erg vreemd. Zou helemaal mooi zijn als iedere werkgever zijn verantwoordelijkheid nalaat als een werknemer zich onder werktijd in het openbaar bevindt als dat onderdeel van het werk is.
Valt een dakwerk van het dak, tja was openbaar. Niet mijn verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor alle andere beroepen die in het openbaar plaatsvinden.
moonlander @tilburgs823 december 2022 18:35
Als je onderweg bent met de auto naar een klant en je krijgt een eenzijdig ongeluk. Hoe zou je het dan noemen? Ook werkplek?
tilburgs82 @moonlander3 december 2022 21:27
Ja. Bij mij op het werk is dat zo geregeld. Dat is zelfs wettelijk verplicht.
Zelfs letsel tijdens een overnachting ivm werkzaamheden is gedekt via mijn werkgever.

Bron Letsel.info
Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeluk onder werktijd terwijl u bezig was met de door u opgedragen werkzaamheden, dan is er sprake van een verkeersongeval dat in de uitoefening van de werkzaamheden plaatsvond. Als u bezig was met de uitoefening van uw werkzaamheden dan dient uw werkgever ervoor te zorgen dat u goed verzekerd bent. Een verzekering die ervoor zorgt dat uw schade als er een verkeersongeval tijdens werktijd zou plaatsvinden gedekt is.
Prince @tilburgs825 december 2022 09:13
Ik had deze nog niet gelezen, heb je hier een link van oid?

Was deze persoon in dienst van PostNL, of was het een onderaannemer? Indien een onderaannemer, dan moet de firma waarvoor hij werkt natuurlijk verantwoordelijkheid nemen en de nodige verzekeringen aan gaan.
veltnet @moonlander5 december 2022 15:26
Wat denk je? Dat ik de hele dag zit de wachten op de postbezorger?
Als de postbezorger aan het werk is dan ben ik ook aan het werk.
Was het maar zo'n feest dat ik tijd had om de postbezorger te ontvangen met koffie.
moonlander @veltnet5 december 2022 16:39
Dan moet je je pakketten afleveren bij een pakketpunt.
veltnet @moonlander6 december 2022 10:48
Ik moet helemaal niks.
De pakjes kunnen prima buiten onder het afdek worden gezet waar de postbode het altijd neerzet.
moonlander @veltnet6 december 2022 13:49
En dan klagen als het pakketje er niet ligt.. melding maken bij postnl, melding komt uiteindelijk bij chauffeur... Dus nee niet onder een afdakje leggen.
veltnet @moonlander6 december 2022 15:15
Nee, dat gaat altijd goed. Ik woon in een klein gehucht waar de postbode iedereen kent en iedereen kent de postbode.
Jan-Remco @Tweaker6262 december 2022 09:24
Ik ben het enorm met je eens, maar in het artikel claimen ze ook nergens dat ze sociaal verantwoord ondernemen. (of mijn zoekfunctie werkt niet goed....). Toch een plus 1 :) , als ze zelf de kritische noot niet zetten moet het maar in de reacties.
PageFault @PeterBezemer2 december 2022 08:37
Mijn eerste gedachte: leuk, maar bezorg eerst eens fatsoenlijk de post en pakketten en kap met die ZZP bezorgers die je pakketje door een openraam flikkeren of buiten bij de achterdeur in de regen zetten en zelf handtekeningen zetten voor aangetekende post.
Verwijderd @PageFault2 december 2022 09:05
Tja en dat is natuurlijk een beetje het probleem, iedereen bekijkt alles vanuit zijn eigen perspectief. Vrijwel alles gaat met PostNL, dus vrijwel alles wat fout gaat gaat ook met PostNL.
Ik kan me een paar jaar geleden nog een artikel herinneren waar stond dat PostNL de meeste pakketjes kwijt raakt, bleek dat ze in absolute aantallen keken (en goh, de by far grootste leverancier raakt absoluut het meeste kwijt, journalistiek leeft :+)

Persoonlijk heb ik het juist andersom, als een webshop met UPS of DHL levert dan mijd ik het liever want ik heb werkelijk nog nooit een goede ervaring er mee gehad. Track en trace zegt 'ja het komt, ergens tussen nu en 2056', altijd een mailtje 'je was niet thuis' terwijl ik zit te werken aan de straatkant en er nooit een DHL of UPS busje is geweest.
redtoller @Verwijderd2 december 2022 09:10
Ik ga totaal off-topic, maar ik wil het ook even opnemen voor onze oranje makkers. DHL heeft in de afgelopen jaren misschien 30-40% van mijn pakketjes geleverd op de plek waar het zou horen, op de dag dat het zou horen en in een staat dat zou moeten. Bij PostNL is dit makkelijk > 90%
KoningBaksteen @redtoller2 december 2022 09:30
Sluit me hier bij aan, DHL, Cycloon (voorheen fietskoeriers.nl), UPS, allen in mijn optiek een stuk waardelozer dan PostNL. Bestel regelmatig maar heb met geen van allen ooit iets normaal op tijd gekregen. Denk overigens dat concurrentie naast postNL niet verkeerd is maar qua duurzaamheid zou het natuurlijk beter zijn als er maar één grote bus hoeft voor te rijden per adres ipv 3 verschillende. Hetgeen regelmatig gebeurt bij ons op kantoor.
LurkZ @KoningBaksteen2 december 2022 10:04
Ik ben zeer zeker niet tegen concurrentie, maar ik geloof niet dat meer concurrentie altijd beter is voor de consument.
Ik heb ook een huis in de VS. Dorpje van 15k inwoners verdeelt over een grote oppervlakte.
De supermarkten in dat dorpje zijn groter dan die in Amsterdam. 24/7 open. Ontelbare 1-persoons winkeltjes; zelfs in uithoeken waarvan je verwacht dat er nooit klanten komen.
Lage belastingtarieven. Dat klinkt ideaal voor de consument. Heel veel concurrentie. Toch is het eten schat ik 30% duurder dan in Nederland. En dan kijk ik nog niet naar de kwaliteit.

Zo ook met postbedrijven. Al die gebouwen, en overhead (directie, administratie, etc) moeten ook betaalt worden.
cracking cloud @redtoller2 december 2022 09:21
zelfde ervaring hier met dhl vs postnl. Probeer shops met dhl zoveel mogelijk te vermijden
NielsFL @cracking cloud2 december 2022 10:36
Ik heb het idee dat het heel erg afhangt van de lokale bezorger, en minder van het systeem daarachter.

Zowel op ons huidige als vorige adres gaan eigenlijk altijd alles goed. Met alle bezorgdiensten. Totdat de gebruikelijke post of pakket bezorger met vakantie is. Dan is het een paar weken drama.
jongetje @redtoller2 december 2022 11:08
Ben het wel met je eens (ook al gaat het soms wel heel goed met DHL).
Deze week nog een DHL pakket en kreeg ik een bericht dat ik niet thuis was en de bezorger niet kon bezorgen. Terwijl er gewoon mensen thuis waren en een kwartier eerder PostNL nog een pakket had afgeleverd. Ook op de camera's geen DHL auto of bezorger te bekennen. In de avond was het opeens bij een pakketpunt bezorgd. Een dag later lag het opeens in een regio centrum en weer een dag later in een ander distributiecentrum en weer een dag later stond de bezorger voor de deur... Krijg je hele interessante track&trace van.
Jron667 @jongetje2 december 2022 11:20
Ja, bij ons stond de DHL bezorger het briefje voor de deur in te vullen, belde niet eens aan. Leverde alle pakketjes bij hetzelfde adres af. Ik stond voor het raam, toch maar even gaan vragen waar hij mee bezig was. Hij had te weinig tijd om aan te bellen vond ie, het vaste afleveradres (de lokale slager) heeft contact opgenomen met DHL hierover. Nadien werd er gewoon aangebeld (wel opeens een andere bezorger).
Thomas18GT @Verwijderd2 december 2022 09:12
Het is nogal afhankelijk van de bezorger natuurlijk. In ons dorp met 5000 huizen rijden er per dag al 5 bezorgers, zei onze bezorger.

Met 8 miljoen huishoudens rijden er dagelijks dus (ruwe schatting) 8000 rond. Grote kans dat daar rotte appels tussen zitten natuurlijk.

Maar hier ook altijd gezeik met DHL, dat bedrijf is naar mijn mening heel veel slechter dan PostNL
Cybergamer @Thomas18GT2 december 2022 10:56
Ik heb juist het tegenovergestelde, PostNL is een drama. Zeker in deze tijd van het jaar.

[Reactie gewijzigd door Cybergamer op 26 juli 2024 00:59]

Get!em @Thomas18GT2 december 2022 11:07
Ach verschilt, hier in een wijk met 100 huizen hebben we per dag 2 of 3 rondes pakket PostNL, 1 ronde brievenbus pakketjes, 3 rondes dhl, 1 ups, en dan tussendoor nog de snelle jongens van coolbluetfiets, Amazon, en nog wat andere pakket diensten.
En die komen allemaal op dezelfde straat, dezelfde dag.


Andersom hier verderop een Homerr punt, staat eigenlijk vrij permanent een wachtrij van minimaal 5 mensen tijdens de gehele openingstijden. Elke dag. Dus ook die is aanvullend nog met pakketjes aan het zeulen.
memphis @PeterBezemer2 december 2022 09:14
Pakketten die amper in de mijn-postnl opgenomen worden en dan als bedrijf stoppen met briefjes achterlaten heeft al vele malen een speurtocht gegeven waar het pakket is. En dan trots zijn op je automatisering? Laat ik het maar niet hebben over pakketten die voor de deur zijn gelegd, een stapel post van de buurt ooit in mijn afvalbak gevonden, een Dremel set terug naar Dremel Nederland die daar volgens de T&T aan de deur "geweigerd" zou zijn en inderdaad aanmaningen omdat de 1e rekening nooit aangekomen is. OK, je kunt de kwade bedoelingen van de bezorgers niet helemaal op het bedrijf gooien maar deels speelt salaris en werkdruk een rol.
Luchtbakker @memphis2 december 2022 11:35
Pakketten die amper in de mijn-postnl opgenomen worden en dan als bedrijf stoppen met briefjes achterlaten heeft al vele malen een speurtocht gegeven waar het pakket is. En dan trots zijn op je automatisering?
Dat is misschien jouw ervaring. Mijn ervaring is dat afgelopen 2-3 jaren de app aanzienlijk verbeterd is, en ik tot heden geen enkel pakket of brief meer mis in de app.
Splorky @PeterBezemer2 december 2022 08:54
Het komt nog wel eens voor dat een verwarde postbezorger door de jaren heen duizenden brieven heeft achtergehouden.
Klagen heeft geen zin, want de ontvanger is geen klant.

Technisch zit het wel goed in elkaar, maar goed met mensen omgaan is een vak apart.
Snowbank 2 december 2022 09:44
Merkwaardig om nu geld voor een .adv uit te geven in de maand waarop ze veel vertraging hebben en pakketen kwijt raken.

Leuk dat ze zo veel informatie hebben, maar ze krijgen het dan toch voor elkaar om de boel te verzaken waardoor het pakket, waar ik dus online bij PostNL de inklaringskosten over heb betaald (dus ze hadden het pakket), nu op de terug reis naar Canada is.

[Reactie gewijzigd door Snowbank op 26 juli 2024 00:59]

beugeldop @Snowbank2 december 2022 12:38
Als je dit artikel goed leest, en kijkt waar mensen voor worden geworven dan zie je dat het als doel heeft de dienstverlening te verbeteren. Door te digitaliseren en meer automatisch te sturen betere prestaties realiseren in de hele keten.
Vinstaro 2 december 2022 08:17
Alleen maar respect voor mensen bij PostNL. Hoe luxe ons leven allemaal is door hun, is eigenlijk niet normaal. In mijn ogen een nuttigere baan dan een advocaat. Wiens salaris ook nog veel hoger is. Minder nuttige baan met meer salaris. Maar dat geld voor zoveel beroepen helaas.
NielsFL @Vinstaro2 december 2022 10:43
Die luxe hangt direct samen met dat lagere salaris.

Hier op het forum zien we met enige regelmaat conflicten omtrent pakket die niet aankomen of niet retour genomen worden, of waarvan er moeilijk gedaan wordt over een reparatie. Moet je je voorstellen dat je daar voor 6,50 euro een advocaat op kunt zetten. Heerlijk!

Wat ik bedoel te zeggen: we kunnen die postbode wel een hoger salaris toewensen - en dat doe ik zelf ook - maar als je daar te ver in gaat dan raak je de luxe waar je zo blij mee bent wel weer kwijt.
Jan-Will3m 2 december 2022 09:16
Post.nl lijkt me een zeer slechte werkgever.
Een paar jaar geleden werden de postbodes ontslagen, want te duur.
Zij werden vervangen door post bestellers en nep ZZP ers, die ze minder betaalden.
Greatsword 2 december 2022 09:57
Ik ontvang en verstuur hier per week aardig wat pakketjes met PostNL en bij mij gaat het echt al jaren 99,9% goed.

Voor mij dus niets meer dan lof voor dit bedrijf.

Zelf nog wel benieuwd of er met aangetekende en verzekerde pakketten zorgvuldiger wordt omgegaan dan de reguliere track en tracé pakketten want dat is vaak wel waar ik bewust voor kies.
Wisher 2 december 2022 11:37
PostNL heeft diverse mogelijkheden om te koppelen met Webshops. Shopify, Woo, Magento, CCV, etc.

Een prachtige win win win voor
  • Shops: eenvoudige integratie met je verzendingen; kosten besparend, automatische pakbonnen/etiketten.
  • Klanten: up-to-date naadloze integratie met track-trace
  • PostNL: weet meteen wat er aan komt Logistiek geweldig natuurlijk.
Er wordt links en recht (terecht en onterecht) geklaagd over de bezorging of afhandeling van klachten. Maar als Tweaker zou ik dolgraag eens meekijken bij de ontwikkeling van de tools, de integratie met de landelijke en wereldwijde verzending en het plannen van mensen en middelen. Een monsterklus met heel veel lagen van soft- en hardware-ontwikkeling.
DoctorBazinga @Wisher2 december 2022 13:00
(Mee)Kijken maar niet kopen oftewel daar werken zou ik wel willen. 8-)

Zou me schamen om te zeggen dat ik voor zo’n ongeorganiseerde club werk. |:(

Waarom kan DHL minstens het goede dagdeel(‘s morgens/‘s middags / ‘s avonds) en GLS/DPP tot bijna op de 10 minuten nauwkeurig uren van tevoren aangeven wanneer ze langskomen en PostNL meestal vask niet eens de juiste dag ??

Ze komen wanneer zij willen. Vaak veel later (maar soms ook een paar uur vroeger op de dag) als ik dan niet thuis ben.

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 26 juli 2024 00:59]

old_spice 2 december 2022 09:14
Ik weet niet hoe het in andere landen gaat, en hoe slecht de levertijden zouden zijn zonder al deze technologie, maar het is wel redelijk om te huilen dit jaar. Het vandaag bestellen morgen in huis kan je met PostNL laten varen. Afspreken dat het op dag X wordt geleverd en zorgen dat je thuis bent, resulteert in het afleveren een dag na dag X. Of erger, 2 dagen erna. Geen peil meer op te trekken. Als het kan laat ik het tegenwoordig op een PostNL punt bezorgen. Maar dat is helaas niet bij elke webshop mogelijk. Dus dan ben ik toch vaak weer afhankelijk van het Russische roulette van levertijden van PostNL.
Aardappelbakker @old_spice2 december 2022 09:18
Je kan in de PostNL app een voorkeur aangeven voor bezorglocatie. Ongeacht of het pakket eigenlijk naar jouw thuis gestuurd wordt, gaat het naar een PostNL punt. Sinds ik dat heb ingesteld heb ik altijd prijs, altijd op tijd en in goede staat. Ideaal :)
thakgrandka @Aardappelbakker2 december 2022 09:35
Ik heb het net ingesteld na het lezen van je comment, hopelijk maakt dit het allemaal iets beter :)
old_spice @Aardappelbakker2 december 2022 10:12
Klopt. Alhoewel ik met mijn PostNL account ook problemen heb gehad. Ik kon niet meer inloggen, maar mijn wachtwoord resetten kon ook niet meer. Na 2 weken door hun helpdesk opgelost.
Altijd alles naar een PostNL punt komt dan ook niet echt uit. Want dan moet ik het elke keer weer ophalen. En de rijen bij de servicebalie van de lokale supermarkt zijn ook niet mals. Sta daar gerust een kwartier te wachten.
jongetje @Aardappelbakker2 december 2022 11:12
Ik vraag me alleen af hoe waterdicht het is. Ik heb nooit ergens geverifieerd dat ik ook echt degene ben die op dat adres woont... Wat als ik het voor iemand anders aanmeld, dan kan ik de pakketten ophalen bij een PostNL punt?
Aardappelbakker @jongetje2 december 2022 14:38
Ik heb moeten verifiëren doormiddel van een brief via de post met code. Dit moest al voor de notificaties dat er brievenpost voor je onderweg is.
VideoGameNoodle @old_spice2 december 2022 17:00
Wat je denk ik niet moet gaan vergeten is dat de webshop bij wie je besteld jou beloofd voor 23:00 besteld morgen in huis. PostNL probeert alles binnen 24 uur na aanname te leveren maar door vertragingen of incidenten lukt dit niet altijd. Als je de teksten van PostNL er op na leest doen zij op geen enkele plek een harde belofte. Dat doen dus de webshops. Maar daar hoor je niemand over.
porky-nl @VideoGameNoodle3 december 2022 18:43
nou er staat een tekst op de website van PostNL dat ze ALTIJD binnen 2 dagen bezorgen.

Zit nu ook al 6 dagen te wachten op een pakket. 2x geven ze aan dat pakket ontvangen is met een aantal dagen ertussen beetje raar en heb nu al 3x een bezorg dag ontvangen en heb nog steeds niets.
old_spice @VideoGameNoodle4 december 2022 11:39
Ok, maar dan nog is er wel kwaliteitsverschil merkbaar tussen nu en 4 jaar geleden. De levertijden wijken tegenwoordig veel meer af. Het wordt er dus niet beter op.
osmosis 2 december 2022 08:26
//offtopic

Elke keer als wij een nieuwe chauffeur hebben zitten we vaak weken met ellende.
Bijv afleveren bij bedrijven dat doet men onder openingstijden. Vrij logisch zou je zeggen. Niet voor nieuwe chauffeur schijnbaar.

Als er drie rolcontainers klaar staan. En je hebt enkel nog ruimte voor twee. Meld je dat en bel je distributie voor een extra rit. Nieuwe chauffeur meld helemaal niks en laat container vrolijk een paar dagen staan.

PostNL, probeer je huidige chauffeurs a.u.b. te houden zodat ik dit soort ongein niet om de 9 maanden heb.

[Reactie gewijzigd door osmosis op 26 juli 2024 00:59]

lvrijn 2 december 2022 08:29
Tja, dat kan allemaal wel, maar als de vrachtwagens niet uitgeladen worden omdat de sorteercentra te druk zijn, weet echt helemaal niemand waar die containers zijn hoor. Dit wordt namelijk niet geregistreerd als deze bij de klant wordt opgehaald, ook niet in welke vrachtwagen hij gaat.

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