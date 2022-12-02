Iot PostNL: "De schaal waarmee hier wordt gewerkt, vind je bijna nergens anders"

Naast een post- en pakkettenbedrijf is PostNL ook een technologiebedrijf. PostNL werkt onder meer aan een eigen iot-fundering voor de logistieke operatie. Met honderdduizenden verbonden assets die duizenden berichten per minuut versturen, is vooral de schaal een uitdaging.

Iot is een belangrijk onderdeel binnen de digitalisering van de logistieke keten van PostNL. Dagelijks bezorgt PostNL ruim één miljoen pakketten in Nederland. Dit vraagt om goede logistieke processen. Om de bewegingen van meer dan 300.000 rolcontainers real-time te kunnen volgen, maakt PostNL gebruik van traceerbare beacons op deze rolcontainers. "Logistieke processen zijn belangrijk bij PostNL, daarom wilden we een goede digitale basis leggen", vertelt Sander Heije, Platform Owner IoT bij PostNL. Hij is sinds drie en een half jaar verantwoordelijk voor het realiseren van een iot-ecosysteem om waardevolle data te creëren. "We gebruiken binnen onze dagelijkse logistiek duizenden tools en assets die van belang zijn voor onze processen maar geen data genereren. Door het verbinden van meer datapunten, bouwen we een dichter datafundament. Daarop bouwen we applicaties en algoritmes die waarde toevoegen. Daarbij kun je denken aan het beter voorspellen en plannen, of flexibeler maken, van onze logistiek."

Datafundament voor betere logistiek

Een van de teamleden, Selçuk Şaşoğlu, die sinds twee jaar Lead Engineer IoT is, richt het iot-platform in. "Elk bedrijf moet wel een technologiebedrijf worden", merkt Selçuk op. "IT stelt je bijvoorbeeld in staat resources beter te benutten, netwerken flexibeler in te richten en kosten te besparen. Door onze organisatie steeds verder te digitaliseren en optimaliseren, sluiten wij aan bij de toenemende verwachtingen van klanten. Dat is ook waarom we onze in-house IT-capaciteiten steeds verder versterken. Binnen PostNL is bijvoorbeeld veel kennis over logistiek aanwezig; door daar slimme algoritmen op toe te passen, kunnen we onze logistieke ketens versterken."

PostNL gebruikt dagelijks meer dan 300.000 rolcontainers voor pakketten. Door deze te voorzien van sensortechnologie wordt het mogelijk om ze real-time te volgen. Zo weet men waar de rolcontainers zijn en kan men klanten hierover tijdig informeren. "De echte waarde ligt in het datafundament dat we met het iot-platform creëren. Daarmee maken we onze logistiek nog meer data-driven", zegt Sander. "Volumes van bezorgingen fluctueren constant en we willen daar sneller op reageren. Dat kan door data en algoritmen te gebruiken. Zo kunnen we bepaalde situaties beter in beeld brengen, om te testen met juiste scenario’s in de logistieke planning."

Bewijzen op schaal

Het verbinden van objecten in de fysieke wereld door technologie te embedden, is slechts de eerste stap. "Vervolgens kom je op het punt dat je moet werken met de data", zegt Sander. "We hebben een architectuur ingericht, gebaseerd op een iot-referentie-architectuur, waarmee we data kunnen creëren, structureren en presenteren. Daarmee kunnen we precies aangeven waar de rolcontainers zijn. Boven op die informatie bouwen andere teams op onze afdeling applicaties en algoritmes om de beslissers in de organisatie te helpen." "We hebben een architectuur ingericht, gebaseerd op een iot-referentie-architectuur, waarmee we data kunnen creëren, structureren en presenteren."

Het project begon met het geven van demo’s en het overtuigen van stakeholders in de organisatie. "Zij wilden een proof of scale, waarna we met een klein team een pilot hebben opgezet rondom enkele geselecteerde processen. Zo kon iedereen zien dat dit idee ook echt goed kon werken." De volgende uitdaging was het schalen van de oplossing. "Dat was het moment dat Selçuk bij het project kwam. We wisten wat we nodig hadden als het ging om functionaliteiten, maar hadden ook iemand nodig om het platform te realiseren waarmee we dit op grote schaal konden doen. Waar we naar keken, was ontzettend groot."

Miljoenen berichten per minuut

Selçuk: "Omdat we als bedrijf de ruimte wilden hebben om nieuwe dingen uit te proberen, was de manier waarop de software werd gebouwd belangrijk. Dit deden wij volgens de MACH-principes: microservices, api-first, cloud-native en headless." Het iot-platform is het eerste voorbeeld van een project waarin PostNL alles in de cloud doet met microservices. "Het iot-platform heeft geen frontend. De enige manier waarop we communiceren met het platform, is via api's en events. De grootste uitdaging is altijd de schaal geweest. We hebben daarom gekozen voor AWS, omdat het ons alle tools geeft om op schaal te werken. Inmiddels tracken we meer dan 300.000 assets, die allemaal elke paar seconden berichten doorsturen. Dan heb je het over miljoenen berichten per minuut. Maar hoeveel berichten ook, we weten dat het platform automatisch meeschaalt en op basis van al deze data betekenisvolle business events blijft genereren."

Het iot-systeem verzamelt met edge devices informatie uit de sensoren. "Gateways in onze logistieke hubs vangen de berichten op die tracker beacons versturen. Deze gateways staan in verbinding met de backend", zegt Selçuk. Het team voert regelmatig veldtesten uit in de sorteercentra, om visueel te kunnen identificeren wat er gebeurt en te zien of activiteiten daar matchen met de data die het systeem produceert. Sander: "Dat helpt ook om het vertrouwen in de business te vergroten en om een beeld te krijgen van waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen."

Platform in productie

De uiteindelijke oplossing met AWS verschilt met de aanpak bij de pilot, die deels werd gedraaid in Kubernetes. "Het schalen was daarmee een probleem. In de huidige oplossing hebben we het dan ook stukje bij beetje gedaan", zegt Sander. "Alle 300.000 sensoren en duizenden gateways in één keer toevoegen, dat gaat niet werken. We hebben het in delen gedaan en het systeem voortdurend gemonitord om te kijken of het de load aankon." Selçuk stelt daarbij dat de beheerslast ook een overweging is geweest. "We hebben het geprobeerd met Docker en Kubernetes, maar daarmee moet je zelf code schrijven en beheren. Elke regel brengt extra beheerslast met zich mee. Het serverless aspect van AWS geeft ons de mogelijkheid om die last naar AWS te verplaatsen."

Inmiddels is het platform volop in productie, maar dat wil niet zeggen dat het werk af is. "Integendeel, we beginnen pas net", zegt Sander. "Het doel is om steeds meer use cases en technologie naar het platform te brengen om de digitale transformatie bij PostNL te versnellen." Selçuk voegt toe: "In de iot-stack heb je sensoren, een communicatielaag, een datalaag en de applicatielaag. Wij richten ons op de eerste drie, maar werken samen met teams die applicaties ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste applicaties live, en er zullen er meer volgen."

Vrijheid om te experimenteren

Het werk bij PostNL is interessant voor engineers, vindt Selçuk. "De schaal waarmee je hier werkt, vind je bijna nergens anders. Je krijgt te maken met lastige uitdagingen, niet alleen als het gaat om dingen als de grenzen van hardware, maar ook de noodzaak om oplossingen te bedenken om het systeem zo efficiënt mogelijk te laten werken." Behalve het werken met nieuwe technologie vindt Sander het maken van impact op de business interessant. "We gebruiken supergave technologie om de logistieke operaties helemaal te vernieuwen met geavanceerde oplossingen die draaien in de cloud. De vrijheid die we krijgen om deze oplossingen te ontwikkelen, en de open cultuur waarin dit gebeurt, ervaar ik echt als grote pluspunten. Dat is ook waarom ik hier graag werk." "De schaal waarmee je hier werkt, vind je bijna nergens anders."



Het team waarin Sander en Selçuk werken, is multidisciplinair, wat wil zeggen dat er developers in zitten, maar ook andere rollen, zoals business consultants. "We hebben verschillende vaardigheden nodig, want bij iot heb je niet alleen te maken met software, maar ook met hardware. Denk bijvoorbeeld maar aan sensoren om data te meten, en hardware om deze data te tracken en te connecten via internet. Vervolgens moet je het allemaal samenbrengen op een cloudplatform. Met ons team werken we nauw samen met logistieke engineers, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en optimaliseren van de logistieke processen die wij in beeld willen brengen", aldus Sander.

PostNL werkt voortdurend aan het vergroten van zijn in-house IT-capaciteit. Wil je meer weten over werken bij PostNL en ben je benieuwd of er vacatures openstaan die passen bij jouw profiel? Check het hier.