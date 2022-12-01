Devops-team van KPN IoT bouwt aan dynamische iot-projecten

Het internet of things (iot) groeit razendsnel. Meer dan 35 miljard apparaten communiceren nu al via het internet. Dat aantal groeit de komende jaren flink door, met een verwachte verdubbeling in de komende twee jaar. Mede dankzij die groei is KPN IoT snel uitgegroeid tot een pilaar in de dienstverlening van KPN. Het devops-team van KPN IoT specialiseert zich in het bouwen van infrastructuur die deze iot-projecten ondersteunt. Product owner Robin Bode weet welke techniek erbij komt kijken, of het nu gaat om connected cocktailmachines, fietssloten of bouwcamera’s.

Robin: “Wij werken aan iot-projecten over de hele wereld, waarbij we de nieuwste technieken inzetten.” Dat blijkt bijvoorbeeld bij een traject dat het team uitvoerde voor een autoproducent. Robin: “Omdat niet elk land met hetzelfde beleid voor mobiele netwerken werkt, boden we deze internationaal opererende klant remote sim provisioning (rsp). Hierbij kan de klant op afstand wisselen van provider. Vroeger kocht je voor je telefoon een simkaart. Bij een overstap naar een nieuwe provider kreeg je via de post een nieuwe simkaart. Als je dat bij auto’s wilt doen, zou je elke auto moeten terugroepen naar de dealer die de simkaart wisselt, maar dat is natuurlijk veel te omslachtig. Nu kan deze klant elke auto uitrusten met dezelfde sim, en op afstand veranderen. Het is superleuk om vanuit de techniek hierover mee te kunnen denken.”

Oplossingen testen in de praktijk

De teamleden testen hun oplossingen ook in de praktijk. Zo gingen Robin en zijn collega’s onlangs op pad om een fietsendiefstal te simuleren. ANWB Unigarant garandeert zijn klanten dat een gestolen fiets binnen 48 uur weer terug is. Zo niet, dan krijgt de verzekerde een nieuwe fiets. Voorwaarde is wel dat er een tracker op de fiets zit. Robin: “Als een verzekerde via de app aangeeft dat de fiets gestolen is, geeft de tracker op de fiets de locatie door. Zo kunnen opsporingsdiensten de fiets snel terugvinden. Bij elk bericht van het device zorgt het lora-netwerk van KPN voor een goede triangulatie (locatiebepaling met drie punten, -red.) en voert het de calculatie uit. Het device bepaalt zijn eigen locatie dus niet. Het scheelt veel stroom en bandbreedte als we dit door het netwerk laten doen. De data van de trackers wordt naar een kaart vertaald, zodat de opspoorder de route van de fiets kan inzien.” De opsporingsambtenaren maken zo gebruik van het lora-netwerk, een long range-low power-netwerk speciaal ontwikkeld voor iot. Indien nodig, wordt dit gecombineerd met bluetooth. De ambtenaar krijgt dan de lora-locatiegegevens gecombineerd met de bluetooth-informatie. “Het netwerk praat met ons platform. “Het leuke van iot-projecten is dat je zelf ook de impact ziet. ANWB Unigarant is mede door het maatschappelijke doel een van de gaafste en meest uitdagende projecten die ik bij KPN heb gedaan”. Dat kan de data goed verwerken en voegt location solving toe, zodat er adressen zichtbaar worden.”

“Samen met collega’s heb ik zelf in een simulatie deze tool getest om een fiets op te kunnen sporen. Het is leuk om in de praktijk je eigen oplossing toe te passen, ook al is het een simulatie.” De oplossing van Robins team heeft er inmiddels voor gezorgd dat al heel veel fietsen terug zijn gekomen bij de rechtmatige eigenaar. Robin: “Het leuke van iot-projecten is dat je zelf ook de impact ziet. ANWB Unigarant is mede door het maatschappelijke doel een van de gaafste en meest uitdagende projecten die ik bij KPN heb uitgevoerd.”

Technisch inzicht én creatief denken

De iot-projecten vragen niet alleen technisch inzicht van het devops-team, maar ook creativiteit. Gelukkig krijgt het team veel vrijheid in het zoeken naar de juiste oplossing, en kan het zelf kiezen welke software het wil inzetten. Robin vertelt: “Vaak liggen oplossingen niet direct voor de hand. We wilden bijvoorbeeld de uitrol van onze infrastructuur verbeteren. Dat deden we grotendeels nog met de hand of met zelfgemaakte scripts. We zochten naar een manier om dat proces beter te automatiseren en te documenteren. We kozen voor Terraform. Daarmee kunnen we onze volledige infrastructuur gemakkelijk uitrollen en aanpassen. Hiermee documenteren we direct en hoeven we dat niet meer met de hand te doen. Dat is fijn, want dat scheelt ons heel wat saai werk, zodat we kunnen focussen op het leuke deel.”

Veel groeikansen en goede sfeer

Robin is inmiddels een belangrijke schakel binnen KPN IoT. “Tien jaar geleden ben ik bij KPN gestart. Ik begon als supportmedewerker en werd vervolgens systeembeheerder. Daardoor zag ik bij IT-omgevingen ook hoe het niet moest, en dat motiveerde me om verder in de IT te duiken. Ik wilde complete omgevingen neerzetten en implementaties doen, en die kans heb ik gekregen.”



Omdat Robin vroeger al graag met Linux knutselde, kon hij later bij die projecten aanhaken. In deze projecten kwam ook veel maatwerk voorbij, in de vorm van zelfgebouwde applicaties en scripts. “Zo ben ik bij KPN IoT terechtgekomen. Hier ben ik gestart met het bouwen aan het iot-platform, in de rol van devops-engineer. Al snel kon ik de stap maken naar product owner. Dit is een superuitdagende rol waarbij ik met het team vaak complexe vraagstukken krijg en we zelf onze tools en software kiezen. Die verantwoordelijkheid en vrijheid maken het werk leuk.”

“De kansen die KPN biedt, hebben ervoor gezorgd dat ik in een groeitraject zit waarbij ik continu word uitgedaagd." “De kansen die KPN biedt, hebben ervoor gezorgd dat ik in een groeitraject zit waarbij ik continu word uitgedaagd. Maar ook de werksfeer binnen KPN draagt eraan bij dat ik het hier ontzettend naar mijn zin heb”, benadrukt Robin. “Ik voel me hier thuis. Om dit ‘thuisgevoel’ ook bij collega’s op de afdeling aan te wakkeren, ben ik onderdeel van de culture squad, waarmee we zorgen dat het leuk is op en naast de werkvloer. Hier horen de wekelijkse borrels - met karaoke - en leuke evenementen bij. En natuurlijk muziek maken met onze eigen iot-band.”



Benieuwd hoe het is om net als Robin met de meest geavanceerde software aan iot-oplossingen te werken? Check dan jobs.kpn.com en ontdek jouw mogelijkheden.