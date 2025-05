Als technisch consultant bij KPN is er altijd wel iets om te verbinden

Kan een weiland ‘praten’? Of een koffieautomaat? Als je het aan Arjen van der Knijff (KPN) vraagt wel. Het met elkaar verbinden van apparaten is zijn uitdaging. Als technisch consultant bij KPN Internet of Things gaat hij elke dag op zoek naar wat er mogelijk is en vooral ook: wat er nodig is om het werkend te krijgen.

Het ‘met elkaar laten praten’ van apparaten is zoals Arjen zijn werk graag omschrijft. "Mijn doel is altijd om producten of aanverwante diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld doordat een boer met behulp van sensortechnologie weet welk deel van zijn land hij water moet geven en welk deel niet. Of doordat een leverancier van een koffieautomaat ziet hoe vaak deze koffiebonen moet bijvullen en of het apparaat nog goed werkt. En misschien zelfs, vanuit marketingoogpunt best interessant, of gebruikers van die automaat graag latte macchiato's drinken of juist meer espresso's."

Van hardware tot dashboard

Als lid van het Customer Solutions Team van KPN IOT kijkt Arjen samen met klanten naar datagerelateerde vraagstukken. "Ons doel is om in kaart te brengen waar hun 'knelpunt' zit en hoe wij dit zouden kunnen oplossen. Dat kan van alles zijn, maar het gaat in ieder geval over verschillende disciplines." Dit begint al met de hardware, bijvoorbeeld voor het uitlezen middels een seriële verbinding of op basis van een analoge meting. “Of misschien kun je hier wel een additionele sensor gebruiken. Vervolgens moet je nadenken over datadragers, misschien wel LoRA, LTE-M of juist 4G- of 5G-gebaseerde oplossingen. Na de hardware en de communicatie komt de data ook ergens terecht waar er iets mee moet gebeuren; misschien moet je data wel decoderen of verrijken, zodat het van nut is voor de gebruiker. En daarna is er nog een applicatie of andere oplossing nodig, bijvoorbeeld een simpel dashboard of een koppeling naar een bedrijfsinformatiesysteem."

De rol die Arjen heeft, is toetsen wat nodig is om zulke ketens werkend te krijgen en het maken van een ontwerp. "Soms volgt een proof of concept waardoor we kunnen zien dat we bijvoorbeeld werkelijk die ene warmtepomp iets op afstand kunnen laten vertellen." En als eenmaal uitgezocht en bewezen is dat het kan, ligt er nog de uitdaging om een sluitende businesscase te maken. "Dat doe ik niet alleen, ik werk als technisch consultant nauw samen met een business consultant en een projectmanager. De business consultant let op de business case en de projectmanager zorgt ervoor dat we de benodigde begeleiding krijgen in een project, bijvoorbeeld door contact te houden met onze klant, applicatiepartijen en hardwareleveranciers."

Wereld van fietsverzekeringen veranderd

Elk project is anders en dat maakt het werk uitdagend, vertelt Arjen. "Je moet je elke keer inleven in het domein van de klant. En over de hele keten zitten lastige afwegingen. Iedere keuze die je ergens maakt, zorgt er voor dat je op een andere plek juist meer of minder kan doen." Een voorbeeld is een verzekeraar die zocht naar een oplossing om gestolen fietsen goed op te kunnen sporen. Een belangrijke eis was dat de geboden oplossing over de hele levensduur van een fietsverzekering, in dit geval vijf jaar, moest blijven werken. "Een LoRA-device kan heel lang opereren op een batterij. Dit soort resource constrained devices slapen bijna voortdurend, worden wakker, sturen kleine berichtjes van hooguit een paar hexadecimalen en gaan vervolgens weer slapen. Tot het moment dat op afstand de diefstal-modus geactiveerd wordt. Waarna proactief en hoog frequent locatie updates zullen worden verzonden."

Niet alleen de levensduur van de oplossing moest lang zijn, ook moest de bevestiging van het apparaatje goed zijn. "De oplossing moest weerbestendig zijn. Ook hadden we te maken met een bepaalde vormfactor zodat het goed kon passen op een fiets. Dat brengt allemaal afwegingen met zich mee in de hardware en het gaat verder dan connectiviteit alleen." Omdat hier een volledig nieuwe dienst moest komen, van voor naar achter, was het een spannend project. "Samen met de klant gingen we nadenken hoe de dienst moest gaan werken en hoe iemand dan een fiets terug kon vinden met een app, die moest kunnen praten met ons platform. Met behulp van RF en bluetooth moest het ook nog mogelijk zijn om op korte afstand een fiets te lokaliseren." Los van alle technische uitdagingen moest ook de businesscase kloppen. In dit geval was deze dat een fietseigenaar liever zijn fiets terug vindt dan een nieuwe vergoed krijgt van de verzekeraar, wat scheelt in de uitkeringen. "Die som moet je maken. De verzekering mag niet meer dan een bepaald bedrag kosten en dan ontstaat een case op het snijvlak van business en technologie. Dat maakt het werk heel uitdagend."

Integratievraagstukken

De combinatie technologie en business spreekt Arjen aan in zijn werk bij KPN, waar hij inmiddels zo'n vijf jaar werkt. "Ik heb bedrijfskundige informatica gedaan en bedrijfskunde gestudeerd aan de RUG, maar dan wel met IT als specialisme. Ik kan wel programmeren maar ik doe dat liever niet de hele dag. Integratievraagstukken vind ik leuk." Hij geeft daarbij een voorbeeld van een klant die energiesystemen in woonhuizen wil kunnen uitlezen. "De vraag is hoe je dat gaat doen, want voor sommige apparaten zijn al bestaande leverancier-specifieke oplossingen, maar voor andere juist weer helemaal niet. Het is de uitdaging om een hele keten werkend te krijgen: van het uitlezen van data, bijvoorbeeld met een modbus, tot het maken van een dashboard met bijvoorbeeld Power BI."

Arjens favoriete onderdeel? "Het maken en opleveren van het dashboard is de beloning in een project, dat is mooi. Maar het leukste vind ik misschien wel het aansluiten van apparaten en het verkrijgen van data. Dat is waar het begint, waar je apparaten met elkaar laat praten. Daar ligt ook mijn rol. Ik ben uiteindelijk niet degene die het in productie brengt, ik ben er om te scopen of het kan en hoe we het dan doen, met een ontwerp en vaak ook nog met een proof of concept. Zodat ontwikkelteams ermee aan de slag kunnen en de uiteindelijke oplossing aan alle eisen voldoet."

Afwisselend werk

De technisch consultant merkt dat mensen nog wel eens verrast zijn als hij vertelt in welke markten en vakgebieden KPN actief is. "Als ik op verjaardagsfeestjes vertel dat ik bij KPN werk, hoor ik nog vaak: 'Oh, kun je dan nog even naar mijn router kijken?' Daar kan ik om lachen hoor, mensen kennen ons als telecombedrijf. Van oudsher zijn we Nederlands grootste verbinder en dat is in de kern ook wat we nu doen, in mijn geval gaat het dan over IOT." De motivatie in zijn werk vindt Arjen in de nieuwe producten of betere dienstverlening die ontstaat door apparaten met elkaar te verbinden. "Dat vind ik gewoon ontzettend leuk en daarnaast hebben we op onze afdeling een club jonge, enthousiaste en leergierige mensen waarmee het erg fijn samenwerken is. Ook is het mooi om als technisch consultant telkens ergens anders te zijn. Of dat nu in de energiesector is, de financiële dienstverlening of in de zorg waar we ook veel projecten doen: de sector maakt uiteindelijk niet eens veel uit. Er is namelijk altijd wel iets om te verbinden."

Benieuwd hoe het is om te werken aan de digitale toekomst van Nederland? Check dan jobs.kpn.com en ontdek jouw mogelijkheden!