Groeien met tech? Leer er alles over tijdens de AWS Smart Business Week

Bezoekers van De Ondernemer en luisteraars van New Business Radio hebben het vast wel meegekregen: tot en met 7 oktober sloegen beide media de handen ineen tijdens de Smart Business Week. Middels thema’s als Digitale Veiligheid, Innovatie en Groei werden mkb’ers geïnformeerd over hoe technologie ondernemers verder kan helpen. Heb je dit gemist? Niet getreurd; alle radio-uitzendingen, interviews en white papers zijn terug te luisteren en te lezen.

Bedrijven die technologie omarmen

Technologie is een containerbegrip geworden. Daarom zien veel bedrijven zaken als AI, machinelearning en cloudcomputing als een ver-van-mijn-bed-show. Toch zijn veel van deze technologieën al volop in gebruik. Veel bedrijven werken met hun erp-systemen al in de cloud of bereiden migratie naar de cloud voor. AI en machinelearning zijn in talloze systemen verankerd. Daardoor wordt werken niet alleen efficiënter, het biedt mkb’ers ook volop kansen.

Bedrijven die nieuwe technologie hebben omarmd, zijn sneller in staat te anticiperen op veranderingen. Ze kunnen klantgedrag voorspellen op basis van data, kosten reduceren door efficiency en klanten digitaal bedienen. Wat zijn de trends op dit gebied en hoe gaan topondernemers hiermee om? Die vragen en thema’s stonden centraal tijdens de Smart Business Week. Remy Gieling en Robert van den Ham spraken ieder dag met ondernemers en ceo’s vanuit Cupola XS, de techcampus voor digitalisering van het mkb. Gemiste uitzendingen kun je daar terugluisteren. Op De Ondernemer vind je diverse blogs en whitepapers die verder ingaan op technologie en zakendoen.

White paper over cybersecurity

In een van de interviews komt Dave Maasland, ceo van ESET, aan het woord. ESET is een IT-beveiligingsbedrijf, heeft 80 man personeel en is actief in heel Europa. Cybercriminelen op afstand houden, is de dagtaak van Maasland en zijn bedrijf. De gedachte dat mkb’ers niet interessant zijn voor cybercriminelen is volgens hem een misvatting: “Voor cybercriminelen is het moeilijk om een bank te hacken. Consumenten zijn een gemakkelijker doelwit, maar daar is simpelweg minder te halen. Het mkb valt er precies tussenin. Cybercriminelen komen er relatief makkelijk binnen en er is ook nog wat te halen.” In Maaslands white paper '5 tips om je te wapenen tegen cyberaanvallen’ zet hij helder uiteen hoe je als mkb-ondernemer op zijn minst kunt nadenken over cybersecurity.

Gratis Smart Business Roadshows in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam

In het verlengde van de Smart Business Week worden vier Smart Business Roadshows georganiseerd. Deze vinden plaats in november, in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam. Keynote-sprekers Jim Stolze en Peter Hinssen leggen jou tijdens deze Roadshows haarfijn uit wat de impact van technologie is. Daarnaast zijn er uitgebreide praktijkcases van bijvoorbeeld PSV, de Efteling, SciSports en Uitgeverij Zwijsen.

SMB Scale Manager Paul Muller van Amazon Web Services (AWS) gaat met deelnemers aan de slag tijdens een interactieve Cloud Canvas-sessie. Hierbij leren de aanwezigen waar hun bedrijf digitaal staat en waar ze naartoe willen (of moeten) gaan. Deelname is gratis en het aantal plekken is beperkt, dus meld je direct aan in de poll onderaan dit artikel.

Keynotes van Jim Stolze en Peter Hinssen

Jim en Peter nemen beiden twee van de vier shows voor hun rekening als keynote-spreker. Stolze is expert op het gebied van data, kunstmatige intelligentie en machinelearning. Hij legt tijdens zijn keynote uit hoe je technologie zo kunt toepassen dat je kosten verlaagt en productiviteit verhoogt.

Internationaal techexpert en ondernemer Peter Hinssen is kind aan huis bij de grote techbedrijven in Silicon Valley. In zijn keynote laat hij het publiek zien waar (digitale) kansen liggen en wat er nodig is om als bedrijf succesvol te zijn en te blijven.

Zo meld je je aan voor een van de vier Smart Business Roadshows

