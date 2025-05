Welke onderwerpen mogen niet ontbreken op de komende Meet-up Privacy & Security?

Op zaterdag 19 november vindt weer een Tweakers Meet-up plaats. In Theater Gooiland in Hilversum duiken we van 09.30 tot 18.00 uur de diepte in met het thema Privacy & Security. Over de dag verspreid kun je meer dan tien verschillende sessies bijwonen.

Ook dit jaar mag een meet-up omtrent Privacy & Security niet ontbreken. Dit onderwerp raakt ons elk jaar meer en meer, in professioneel verband maar ook privé. Daarom blijft het enorm belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen.

We zijn volop bezig om het programma rond te breien en kunnen er alvast wat van onthullen. Laura Pavias van het Team Digitale Opsporing bij de Nationale Politie vertelt op de meet-up over de afweging tussen privacy- en opsporingsbelangen. Daarnaast geeft Inge Bryan van Fox-IT een deep dive over cybersecurity in tijden van letterlijke oorlog.

Nog niet alle onderwerpen die op de meet-up aan bod komen, staan al vast. We hebben ruimte op het programma en zijn erg benieuwd naar onderwerpen waar jullie in zijn geïnteresseerd. Heb je interesse in een bepaald onderwerp? Laat het ons dan weten in de reacties onder dit bericht.

Wellicht ken je een goede spreker of een bedrijf dat interessante dingen doet rond dit onderwerp. Ook dat horen we graag van je; daarvoor kun je het formulier achter de rode knop hieronder gebruiken.

Communityleden op het podium

Bij de Meet-up Smarthome hadden we als primeur dat twee communityleden op de podia stonden. Dit beviel zo goed dat we dit vaker gaan doen op onze meet-ups. Ben jij een expert op het gebied van privacy & security? Is er een onderwerp waar je gepassioneerd en inhoudelijk over kunt vertellen? Laat dit aan ons weten via het formulier achter de rode knop, waarna we samen kunnen kijken wat er mogelijk is. Ter ondersteuning is een sprekerscoach beschikbaar.

We gebruiken een Google-formulier omdat dit een prettige manier is om alle informatie te verzamelen. De data die we vanuit de ingevulde Google-formulieren verzamelen, gebruiken we uitsluitend voor het programma van deze meet-up. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor degene die dit formulier heeft aangemaakt, Tweakers in dit geval. De data in G Suite wordt gehost bij Google, maar wel specifiek in Europa.

Wil je er graag bij zijn? Koop dan nu alvast je kaartje. Voor 20 euro ben je een dag onder de pannen en krijg je ook twee drankjes. Het evenement vindt fysiek plaats en zal niet worden opgenomen of gestreamd. Ben je abonnee? Profiteer dan van 25 procent korting, via de link in het forum.

In het kort

Locatie: Theater Gooiland in Hilversum

Datum: zaterdag 19 november 2022

Tijden: 09.30 - 18.00 uur

Prijs: 20 euro, inclusief twee consumptiemuntjes