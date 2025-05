We genieten nog even na van het Huisfeestje. Check hier de foto's en video

Retrogamen, arcadegamen, flipperen, pc-shooters, Switch en PlayStation: het was er allemaal afgelopen zaterdag, op het Tweakers Huisfeestje. Ook als je niet van gaming houdt, hoefde je je geen moment te vervelen, want er waren nog genoeg andere activiteiten.

Zo kon je onder andere je beste acteerskills inzetten bij Weerwolven, een workshop volgen om te leren solderen, aanschouwen hoe pc's werden overgeklokt met vloeibaar stikstof, of een potje pingpongen. We hadden geluk met het weer, dus buiten was het goed toeven bij de bier- en whiskyproeverijen waarbij de aanwezigen in gesprek konden over welk drankje ze het lekkerst vonden.

Wij hebben het enorm naar onze zin gehad en hopen dat dat ook voor alle bezoekers geldt. Was je erbij, dan heb je een evaluatieformulier ontvangen. Door dat in te vullen, help je ons enorm. Met behulp van de reacties kunnen we toekomstige evenementen nog leuker maken. Hieronder vind je een sfeerimpressie in foto en video.

Bekijk hieronder de foto's van het Tweakers Huisfeestje 2022.