Google Pixel 7- en 7 Pro-smartphones in Nederland: getest door acht tweakers

Het gebeurt niet vaak dat Google Nederland een groot feest geeft, maar dit keer had het er alle reden toe: de Pixel 7-smartphones zijn eindelijk officieel verkrijgbaar in Nederland. Dit nieuws werd bekendgemaakt tijdens het Made by Google-event in Het Sieraad te Amsterdam. Acht communityleden mochten erbij aanwezig zijn en gingen als eersten in de Benelux aan de slag met de nieuwe telefoons. Ze mochten zelfs bij de persconferentie zijn en tijdens de Q&A wat vragen aan de techgigant stellen.

Feit is dat Google voor de Nederlandse markt de rol van uitdager bekleedt, nu de nieuwe Pixel 7- en 7 Pro-smartphones hier officieel beschikbaar zijn. Google hoopt consumenten te verleiden met slimme software, een elegant design en een relatief scherpe prijs. Andere telefoonfabrikanten hebben er in Nederland in ieder geval een serieuze concurrent bijgekregen.

Tijdens het lanceringsevent in Amsterdam straalde Google duidelijk van zelfvertrouwen. Voor media en speciale gasten - waaronder de communityleden - was er een uitgebreide presentatie, een deep dive over de nieuwe Pixel 7-toestellen en een Q&A met medewerkers van Google. In plaats van de DJ’s en de open bar daarna het meeste ‘werk’ te laten doen, konden de aanwezigen, en dus ook de acht geselecteerde tweakers, zelf met de Pixel 7 en 7 Pro aan de slag. Zo konden ze direct ervaren hoe de macrolens, het live vertalen van teksten, het verwijderen van objecten met de Magic Eraser, zoomen en andere toepassingen in de praktijk werken.

Voor wie geen tijd heeft om deze terugblik op het Made by Google-event helemaal te lezen, was Tweakers Partners aanwezig met een cameraploeg. We vroegen enkele van de aanwezige communityleden naar hun eerste indruk van de Pixel 7 en 7 Pro. Hieronder vind je het korte videoverslag.

Design, scherm, accu en camera’s

Het ontwerp van de Pixel 7 en 7 Pro zou je kunnen omschrijven als ‘elegant en aardig compact’, zeker afgezet tegen de trend dat vlaggenschip-telefoons steeds groter worden. De achterkant is voorzien van glad glas, een aluminium behuizing en de kenmerkende ‘camerabalk’. De Pixel 7 Pro heeft gepolijst aluminium; de dunnere Pixel 7 heeft een matte aluminium afwerking. Beide telefoons zijn gedeeltelijk vervaardigd van gerecyclede materialen, hebben een IP68-bescherming tegen water en stof, en dankzij Corning Gorilla Glass Victus een krasbestendig scherm.

Over het scherm gesproken; beide telefoons zijn uitgerust met een oleddisplay. Het scherm van de Pixel 7 heeft een verversingssnelheid tot 90Hz, het scherm van de 7 Pro gaat tot 120Hz. Volgens Google kunnen de schermen tot 1500 cd/m2 piekhelderheid realiseren. Daarnaast is het bij de Pixel 7 Pro mogelijk om de resolutie van 3120x1440 naar 2340x1080 te verlagen om acculading te besparen. Er is zelfs een extreme besparingsstand voor de accu; die zou ervoor moeten zorgen dat de smartphone 72 uur mee kan op een enkele lading.

Op cameragebied vinden we op de toestellen een hoofdsensor van 50 megapixel en een ultrawidecamera van 12 megapixel. De telelens op de Pro tikt 48 megapixel aan.

Tensor G2: het kloppend hart van Pixel 7 en 7 Pro

Tijdens de presentatie werd veel aandacht gegeven aan de Tensor G2-processor. Deze nieuwe generatie van Googles processor is speciaal ontworpen voor de Pixel en voorzien van machinelearning en spraakherkenning. Hierdoor moeten de Pixel 7 en Pixel 7 Pro sneller, efficiënter en veiliger werken, en nog behulpzamer zijn.

Onder de motorkap vinden we een 4x2x2-cluster van kernen, met respectievelijk Cortex A55-, A78- en X1-cores. De A78-cores beloven zuiniger te zijn dan hun A76-voorgangers. Daarnaast heeft Google de Arm Mali G78-gpu verruild voor de G710. Ook deze moet zuiniger - en tegelijk krachtiger - zijn. Dat zou onder meer bij fotografie en het maken van video’s zijn uitwerking moeten hebben. Onder de motorkap vinden we een 4x2x2-cluster, met respectievelijk Cortex A55-, A78- en X1-cores. De A78-cores beloven zuiniger te zijn dan hun A76-voorgangers.

Volgens Google is de beeldverwerking sowieso op veel vlakken verbeterd, onder meer met het beter weergeven van huidtinten in foto's, vooral van mensen met een donkere huidskleur. Het doorontwikkelde Real Tone-algoritme moet ervoor zorgen dat de Pixel 7 en 7 Pro donkere huidtinten ook bij weinig licht goed vastleggen. Daarnaast zouden foto’s in het donker of tijdens nachtelijke uren twee keer zo snel moeten kunnen worden gemaakt en minder ruis bevatten, met dank aan de nieuwe npu in de Tensor G2-soc.

Een slimme digitale zoomfunctie vinden we onder de naam Super Res Zoom. De Pixel 7 Pro combineert vanaf 2,5x zoom de beelden van de hoofdcamera en de telecamera, om een beter ogende foto te maken. Bij beide toestellen kan verder digitaal worden ingezoomd dan voorheen, waarbij de Pixel 7 Pro 30x digitale zoom biedt. Het slim combineren van verschillende camera's wordt ook toegepast om zo scherp mogelijke foto's van bewegende personen of objecten te maken. Om niet goed gefocuste of bewogen foto's verder te verscherpen, kan het toestel gebruikmaken van de G2-soc. Foto’s zijn ook achteraf te 'unblurren', via de galerij-app.

Veiligheid hoog in het vaandel

Google claimt verder dat de Pixel 7 de best beveiligde Pixel-smartphones tot nu toe zijn, met de meeste aandacht voor privacy. De combinatie van de Google Tensor G2 en de Titan M2-beveiligings-chip belooft meerdere beveiligingslagen om persoonlijke informatie te beschermen. Via gezichts- en vingerafdrukherkenning zijn de telefoons snel te ontgrendelen. Dankzij de ingebouwde vpn van Google One is online activiteit beschermd, ongeacht de app of webbrowser die wordt gebruikt. Deze functie moet binnenkort beschikbaar komen. Google stelt bovendien dat de Pixel 7 en 7 Pro minimaal vijf jaar beveiligingsupdates krijgen.

Prijzen en kleuren

De Pixel 7 is vanaf € 649,- beschikbaar in de kleuren Sneeuw, Obsidiaan en Citroengras.

De Pixel 7 Pro heeft een vanafprijs van € 899,- en is verkrijgbaar in de kleuren Sneeuw, Obsidiaan en Grijsgroen.

Het bezoek aan het Made by Google-event was onderdeel van een meer omvattend testpanel. Enthousiast geworden door de eerste indruk van de community? Binnenkort kun je de uitgebreide reviews van de acht tweakers teruglezen op Tweakers, samen met alle ins & outs van hun gebruikerservaringen. Deze reviews krijgen een maandelijkse update, zodat je kunt volgen hoe het testpanel de telefoon over langere tijd ervaart. Deze bevindingen gaan we ook nog delen middels diepgaande panelgesprekken in een studio van Tweakers en Google.