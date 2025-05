Hoe ervaren tweakers de performance van de Google Pixel 7?

In oktober deed Tweakers Partners een oproep aan de community, voor een testpanel dat aan de slag zou gaan met de nieuwe Pixel 7-telefoons van Google. In een eerder artikel en een video zoomden twee tweakers in op de cameramogelijkheden van de Pixel 7 Pro. In dit tweede artikel staan tweakers Martijn en Richard stil bij de performance en kunstmatige intelligentie van deze nieuwe smartphone van Google.

Voordat we de tweakers aan het woord laten, is het goed om even stil te staan bij Googles nieuwe Tensor G2-soc. Volgens Google is de G2 tot 60 procent sneller in het verwerken van machinelearning-algoritmen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor Magic Eraser, Super Res Zoom, stemherkenning voor Google Assistant, en Photo Unblur. Deze berekeningen lopen via een combinatie van de gpu en TPU (Tensor Processing Unit). Aan de cpu-kant heeft Google de Cortex A76-kernen vervangen door Cortex A78-kernen en de kloksnelheden iets opgevoerd. Als hoofdkernen worden nog steeds twee Cortex X1-cores toegepast en voor het zuinige cluster worden Cortex A55-cores gebruikt. De Mali-G78-gpu is ingewisseld voor een Mali-G710, die een nieuwer ontwerp heeft dat meer prestaties per watt levert. De vraag is natuurlijk wat een consument daar in het dagelijks gebruik van merkt en hoe slim de telefoon ermee omgaat.

De eerste indruk is de belangrijkste

Wat Richard als eerste opviel aan de Pixel 7 Pro is hoe groot het toestel is, maar hij stelt ook dat het formaat snel went. Hij is tevreden over het oledscherm en ervaart zwart als echt zwart. Een scherm met gebogen randen (curved edges) is voor Richard nieuw - daar was hij eerder wat huiverig voor - maar inmiddels bevalt het hem goed. Voor Martijn is het belangrijkste bij een smartphone dat hij er de hele dag mee door kan komen, zonder het toestel tussentijds aan de lader te moeten hangen. Voor Richard is een schone ervaring prioriteit nummer 1; hij wil een smartphone zonder bloatware of apps met een ‘dubbele agenda’. Wat de twee tweakers na het testen van de Pixel 7 Pro verder het meest is bijgebleven, lees je verderop in dit artikel. Even geen tijd om het te lezen? Hieronder staat een handige recapvideo voor je klaar waarin Mark Wijsman in gesprek gaat met het duo.

Optimaal gebruik: dubbele foto’s verwijderen en langere accuduur

Wat Richard in positieve zin opvalt, is dat de Pixel 7 Pro zelf suggesties geeft met betrekking tot dubbel opgeslagen foto’s. Zo adviseert het toestel om ze naar de cloud over te zetten of te verwijderen. Bij Martijn maakt de adaptive battery indruk. Feitelijk leest Google het app-gebruik van consumenten. Apps die veel worden gebruikt, krijgen een hogere prioriteit dan apps die niet of nauwelijks worden gebruikt. Martijn: “Ik merkte na een paar weken daadwerkelijk dat de accu langer meeging.” Wie behoefte heeft aan een nog langere accuduur: Google belooft dat de accu tot 72 uur mee kan gaan als je de optie ‘Extreme batterijbesparing’ aanzet. Met een geschikte 30W USB-C-oplader laad je een Pixel 7 Pro snel op; binnen 30 minuten is de accu voor ongeveer 50 procent geladen. Deze opladers zijn los verkrijgbaar.

Nieuw en toekomstige features

De Pixel 7 Pro en Pixel 7 beschikken nu voor het eerst over Face Unlock, dankzij machinelearning voor gezichtsherkenning. “Dat werkt overdag goed, maar met slecht licht een stuk minder. In dat laatste geval is de snelle vingerafdrukverificatie echter perfect”, aldus Richard.

Google heeft in Amerika een aantal functies geïntroduceerd die later ook in Nederland beschikbaar komen. Martijn: “De mogelijkheid om een vergadering via AI te laten uitschrijven waarbij verschillende sprekers worden gelabeld, is al wel beschikbaar in het Engels. Ik kijk ernaar uit dat dit ook voor Nederlands wordt ondersteund. Ik heb veel meetings voor mijn werk en dan is dit natuurlijk erg handig.” Richard is vooral blij met de - inmiddels in Nederland verkrijgbare - vpn-opties.

Dit was het tweede artikel met video van de community over de Google Pixel 7 Pro. Dit keer ging het vooral over de performance van de telefoon. Het eerste artikel en de bijbehorende video over de camera’s van de nieuwe smartphone kun je hier terugvinden. Het afsluitende derde artikel gaat in op de beveiliging; dit kun je binnenkort op Tweakers lezen.

Wil je meer lezen, dan vind je hier en hier de uitgebreide reviews van Richard en Martijn.