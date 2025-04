Tweakers blikken terug op hun overall ervaringen met de Pixel 7 Pro

In oktober 2022 deed Tweakers Partners een oproep aan de community om de nieuwe Pixel 7 Pro-telefoons van Google te testen. Dat hebben we geweten, want er volgde een overweldigende stroom van aanmeldingen. In drie eerdere artikelen en video’s zoomden steeds twee tweakers in op een bepaald aspect van de smartphone. Dit waren achtereenvolgens de cameramogelijkheden, de performance & kunstmatige intelligentie, en de beveiliging van de Pixel 7 Pro. In dit vierde, afsluitende artikel, blikken communityleden HIGHWOOD en Rooieduvel terug op hun overall ervaringen met de smartphone, die ze een aantal maanden hebben gebruikt.

Voor de terugblik hebben we Rooieduvel (Tom) en HIGHWOOD (Marcel) uitgenodigd om naar de studio te komen. Wat is de twee tweakers na een aantal maanden Pixel 7 Pro-gebruik het meest bijgebleven van de smartphone? Wat zijn wat hen betreft de echte killer features? Dat lees je allemaal in dit artikel. Ook delen we verregaande analyses over onder andere de fotografie en de Pixel-specifieke eigenschappen van het nieuwe toestel. Geen tijd om het artikel te lezen? Hieronder staat een handige recap-video waarin Mark Wijsman in gesprek gaat met het duo.

Korte samenvatting van de twee tweakers

Vooropgesteld: beide heren zijn zeer enthousiast over de Pixel 7 Pro. Zoals het echte tweakers betaamt, noemen ze echter ook een paar verbeterpuntjes. HIGHWOOD vindt dat het geluid van de speaker wel wat beter kan. Rooieduvel zou het het fijn vinden als het draaien van parallelle apps mogelijk wordt (bij het gebruik van twee simkaarten/twee telefoonnummers). Nu kan hij maar op één nummer WhatsApp draaien, behalve als hij gebruikmaakt van software van derden. Omslachtig, vindt hij. De minpuntjes vallen overigens in het niet bij de loftuitingen van beide testers. Bij Rooieduvel zijn vooral de camera en de zoomfuncties in positieve zin opgevallen. Van beide onderdelen is hij erg onder de indruk. Tijdens een recent bezoekje aan de Efteling kon hij zich helemaal uitleven; hij kwam met indrukwekkende kiekjes thuis. HIGHWOOD heeft zich meer gericht op de overall gebruikservaring in combinatie met Android en de Pixel-specifieke mogelijkheden. Die ervaring was erg prettig, stelt hij. Beide heren vinden de Pixel 7 Pro een toptoestel. “Een van de beste Android-toestellen van dit moment”, aldus Rooieduvel.

Camera, foto’s en AI

Rooieduvel is zogezegd zeer in zijn nopjes met de cameramogelijkheden van de Google Pixel 7 Pro, en dan vooral met de zoommogelijkheden en AI die ervoor zorgt dat foto’s er goed uitzien. In zijn uitgebreide, geschreven review gaat hij hier uitgebreid op in en toont hij ter illustratie verschillende foto’s. “De lenzen kunnen op verschillende manieren worden ingezet, maar ze worden soms ook tegelijkertijd gebruikt, al dan niet met behulp van AI. De 30x zoom wordt namelijk niet bereikt met één lens, maar met verschillende lenzen en digitale zoom. Met behulp van AI kan zo een vrij mooie foto worden gemaakt.” Ter vergelijking heeft Rooieduvel verschillende objecten ook met twee andere smartphones gefotografeerd, namelijk een iPhone Xr en een Xiaomi POCO F4 GT. Het is de moeite waard om de verschillende foto’s naast elkaar te bekijken. Over Magic Eraser is hij ook te spreken: “Het weghalen van ongewenste zaken in foto's kan handig zijn. Het kan wel gebeuren dat de Tensor-chip toch enigszins wordt gefopt zodat het eindresultaat niet helemaal is wat je ervan verwacht. Bij het merendeel van de foto's ging het echter goed.” Rooiduvel heeft daarnaast verschillende benchmarks gedraaid, waaronder de Wildlife Extreme-test in 3D Mark, GFX-tests, Low Level-test ALU2, de Render-test en PC Mark. Het is interessant om de bevindingen nog even terug te lezen.

Installatie, batterij en Pixel-specifieke features

HIGHWOOD mag als bezitter van een Pixel 5 en Pixel 6 Pro een ervaringsdeskundige worden genoemd. Hij neemt de lezer in zijn review uitgebreid mee in het proces vanaf het Google-event tot aan de unboxing van het toestel thuis, de installatie en het daadwerkelijke gebruik van de smartphone. De installatie verloopt volgens hem snel en soepel, met een gemiddelde overzettijd van 15 à 30 minuten. Dat is een nette tijd, gezien het feit dat het om 339 apps gaat. Een aantal apps kreeg hij overigens niet direct werkend. De accu gaat bij deze tweaker krap een dag mee, maar HIGHWOOD geeft daarbij aan dat bij hem vaak veel apps op de achtergrond draaien.

HIGHWOOD loopt in zijn review netjes langs alle Pixel-specifieke features, waaronder Material Design, Smart Unlock, Google One, Magix Eraser, adaptief geluid, Clear Calling, crash-detectie en Now Playing. “Het voordeel van Now Playing, uiteraard ook weer aanwezig in de Pixel 7 Pro, is dat je telefoon eigenlijk continu luistert naar de muziek die je afspeelt op je telefoon, maar ook naar muziek die wordt afgespeeld in je directe omgeving. Je hoeft er dus nooit aan te denken om een externe app als Shazam op te starten, maar kunt op ieder moment zien welk nummer er op de radio was te horen. Dat is wel zo veilig, als je in de auto zit terwijl dat ene lekkere nummer op de radio wordt afgespeeld”, aldus HIGHWOOD. Toch blijft de pure Android-ervaring voor een goede prijs, “zonder skin/schil op de UI van de telefoon en/of bloatware van leveranciers” voor hem een van de grootste aantrekkingskrachten van de Pixel-telefoons.

Nog meer informatie over de Google Pixel 7 Pro

Dit was het laatste, afsluitende artikel - en ook de laatste video - van de community over de Google Pixel 7 Pro. In dit artikel is in zijn algemeenheid teruggeblikt op de nieuwe smartphone, door twee tweakers die hem een aantal maanden uitvoerig hebben getest. Wil je alle artikelen nog even rustig tot je nemen? Het eerste artikel en de bijbehorende video over de camera’s van de nieuwe Google-smartphone lees je hier. Het tweede artikel (plus video) over de performance, en het derde artikel (plus video) over privacy en veiligheid, vind je respectievelijk hier en hier. Wil je de uitgebreide reviews van HIGHWOOD en Rooieduvel lezen? Die vind je die hier en hier. Beschik je zelf over de Pixel 7 (Pro) en wil je jouw ervaringen delen? Plaats ze in de comments onder dit artikel.