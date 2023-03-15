Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy S23 Ultra?

De Samsung Galaxy S23 is de afgelopen maand behoorlijk zichtbaar geweest. Dat is niet zo vreemd, want na het jaarlijkse Unpacked-event was er veel aandacht voor de nieuwe smartphoneserie. Tweakers Partners en Samsung organiseerden een testpanel dat aan de slag ging met het high-end model, de Samsung Galaxy S23 Ultra. We vroegen acht tweakers uit België en Nederland om de telefoon op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen. De opvallendste ervaringen van de community hebben we voor je samengevat.

Samsung heeft niet op zijn lauweren gerust. Voor de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft het bedrijf opnieuw de grenzen van zijn mogelijkheden opgerekt. Met name de 200-megapixelcamera en de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kunnen op veel bijval rekenen. Of de testers er genoeg voordeel van hebben ervaren, lees je in de reviews. Daarin is onder meer ingezoomd op het beeldscherm, de camera, de performance en, niet geheel onbelangrijk, de accuduur.

Ben je druk en heb je nu even geen tijd om alle reviews uitvoerig te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de resultaten van het testpanel? Hieronder hebben we - zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn - een handige recap-video voor je klaargezet waarin Mark Wijsman de belangrijkste bevindingen van de community samenvat.

Samsung Galaxy S23 Ultra: beeldscherm en bouw

De Ultra is een grote smartphone met een hoogwaardige look & feel, vindt het testpanel. KleineAap noemt “de chique uitstraling”, en qless is eveneens te spreken over bouwkwaliteit en de afwerking: “De S23 Ultra is Samsungs flagship-toestel, en dat merk je. Deze smartphone is stevig, mooi afgewerkt en voelt aan als een premiumtoestel.” Tester Ram-G-maN noemt de smartphone wel relatief zwaar.

Een echte eyecatcher is het scherm. De specificaties beloven een 6,8 inch groot amoledscherm met een wqhd+ resolutie van 3088x1440, bedekt met Gorilla Glass Victus 2. Dat zou mooie beelden moeten opleveren, en dat gebeurt in de praktijk ook. Cy-gor25 noemt het scherm zelfs “fenomenaal”. Het beeld is wat hem betreft heel erg scherp. “Ik heb de helderheid vrij laag gezet omdat het me anders wat te fel werd. Hoe het aflezen van het scherm in de zon zal zijn, is moeilijk te testen tijdens deze donkere winterdagen, maar daar maak ik me bij dit toestel weinig zorgen over.”

Camera’s van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Aan de buitenkant/achterkant van de smartphone vinden we vier camera’s: een 12-megapixel-ultra groothoekcamera, een 10-megapixelcamera met 3x optische zoom, een 10-megapixelcamera met 10x optische zoom, en als uitsmijter een 200-megapixelgroothoekcamera. Daarnaast zou de 12-megapixelselfiecamera verbeterd moeten zijn. Je zou dus verwachten dat met de S23 Ultra mooie foto’s en filmpjes kunnen worden gemaakt … en dat blijkt inderdaad zo te zijn.

Tester naftebakje deed zijn best om expres fouten te maken, maar “er komt nagenoeg altijd een zeer acceptabele foto uit.” Communitylid qless heeft uitgebreid gestoeid met het maken van foto’s, vooral in het donker en in verschillende standen. Ook heeft hij verschillende filmpjes gepost in zijn review. “De ingebouwde stabilisatie is indrukwekkend; je kunt nu zelfs filmen in 8k met 30 beelden per seconden. Handig als je achteraf nog wat ruimte wilt hebben voor bijvoorbeeld het bijsnijden van een video”, stelt hij. De speciale astro hyperlapse vindt hij “erg leuk”.

Ook Sokkiejjj is enthousiast, terwijl fotografie voor hem geen topprioriteit is: “De beeldkwaliteit is echt fenomenaal. Met de verschillende camera’s zijn zeer mooie foto’s te maken. Voor mij is de mogelijkheid om topfoto’s te maken niet de voornaamste reden om een S23U te bezitten, maar het is wel mooi meegenomen. Als je in de automodus even snel een foto wil schieten, is het eigenlijk altijd raak.” De dertien foto’s van zijn kat bewijzen dit.

De features van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Onder de motorkap van de smartphone vinden we de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die zorgt bij de leden van het testpanel voor snelle, stabiele prestaties . Sokkiejjj is er in ieder geval erg over te spreken. “Waar ik met de S22U nog weleens last had van een occasionele hick-up of zelfs een incidentele vastloper, heb ik dit met de S23U nog geen enkele keer ervaren. De S23U heeft twee prestatiemodi; Standaard en Licht. Bij de S22U kon je kiezen uit Geoptimaliseerd en Hoge performance. In de praktijk voelt de S23U sneller aan op de modi Standaard en Licht dan de S22U op Geoptimaliseerd en Hoge performance. Dit heeft uiteraard grotendeels te maken met de soc die in de S23U wordt gebruikt.”

Stievydude vergeleek het spelen van Assassin’s Creed Rebellion op zijn Xiaomi MI A3 met het spelen op de S23 Ultra: “Ik sta echt versteld van de laadtijden op de S23U. Waar Assassin’s Creed Rebellion er op de MI A3 gemakkelijk enkele minuten over doet om op het beginscherm te raken, doet de S23U er twintig seconden over. Ook het laden tijdens het spelen gaat veel sneller.” Ram-G-maN is blij met de S-Pen: “Allereerst is de S23U voorzien van een 120Hz-scherm. Dat zorgt voor een accurate representatie van een pen, kwast of zelfs een copic marker. De soc is goed bij de les om mijn invoer te vertalen. Ten slotte zijn er meer apps dan ooit die het tekenen makkelijker maken.” Hij raadt de app Sketchbook aan. KleineAap merkte ook dat de koeling is verbeterd: “Tijdens mijn gebruik heb ik geen enkele keer een echt warme telefoon gehad. Dat was bij de S22 Ultra soms wel anders.”

Indrukwekkende accuduur

Een snelle, grote telefoon …moet die vaak worden bijgeladen? Gelukkig niet, aldus de testers. Ram-G-maN: “De accuduur van de S23U is ronduit indrukwekkend! Ik kan zonder problemen het besturingssysteem op wqhd+ (3088×1440) laten draaien terwijl ik ook nog eens de maximale laadcapaciteit bewust op 85 procent begrens. Bij een normale werkdag blijft daar voor het slapengaan tussen de 14 en 25 procent van over.” Bij conservatief gebruik lukte het cy-gor25 om het toestel na een enkele laadbeurt zelfs meer dan twee dagen te blijven gebruiken. “De eerste dagen moet de AI het verbruik als het ware nog aanleren en merk je mogelijk een snellere afname van de accuduur, maar dit stabiliseert snel”, aldus de tester.

Overall conclusie Samsung Galaxy S23 Ultra: ‘een beest’

Met zes keer een viersterren-recensie en twee keer een vijfsterren-recensie mag het duidelijk zijn: het testpanel is over het geheel genomen zeer tevreden over de Samsung Galaxy S23 Ultra. De hoge aanschafprijs komt als kritiekpunt terug in bijna alle reviews, maar daar staan veel pluspunten tegenover. Over de snelheid, de vele features, de verbeterde accuduur en de camera’s raakt het testpanel maar niet uitgepraat, in positieve zin. Of, zoals tester qless het treffend samenvat: “Dit toestel is een beest”.

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