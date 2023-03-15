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Door Tweakers Partners

Feedback • 15-03-2023 08:00 40

Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy S23 Ultra?

15-03-2023 • 08:00

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De Samsung Galaxy S23 is de afgelopen maand behoorlijk zichtbaar geweest. Dat is niet zo vreemd, want na het jaarlijkse Unpacked-event was er veel aandacht voor de nieuwe smartphoneserie. Tweakers Partners en Samsung organiseerden een testpanel dat aan de slag ging met het high-end model, de Samsung Galaxy S23 Ultra. We vroegen acht tweakers uit België en Nederland om de telefoon op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen. De opvallendste ervaringen van de community hebben we voor je samengevat.

Samsung heeft niet op zijn lauweren gerust. Voor de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft het bedrijf opnieuw de grenzen van zijn mogelijkheden opgerekt. Met name de 200-megapixelcamera en de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kunnen op veel bijval rekenen. Of de testers er genoeg voordeel van hebben ervaren, lees je in de reviews. Daarin is onder meer ingezoomd op het beeldscherm, de camera, de performance en, niet geheel onbelangrijk, de accuduur.

Ben je druk en heb je nu even geen tijd om alle reviews uitvoerig te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de resultaten van het testpanel? Hieronder hebben we - zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn - een handige recap-video voor je klaargezet waarin Mark Wijsman de belangrijkste bevindingen van de community samenvat.

Samsung Galaxy S23 Ultra: beeldscherm en bouw

De Ultra is een grote smartphone met een hoogwaardige look & feel, vindt het testpanel. KleineAap noemt “de chique uitstraling”, en qless is eveneens te spreken over bouwkwaliteit en de afwerking: “De S23 Ultra is Samsungs flagship-toestel, en dat merk je. Deze smartphone is stevig, mooi afgewerkt en voelt aan als een premiumtoestel.” Tester Ram-G-maN noemt de smartphone wel relatief zwaar.

Een echte eyecatcher is het scherm. De specificaties beloven een 6,8 inch groot amoledscherm met een wqhd+ resolutie van 3088x1440, bedekt met Gorilla Glass Victus 2. Dat zou mooie beelden moeten opleveren, en dat gebeurt in de praktijk ook. Cy-gor25 noemt het scherm zelfs “fenomenaal”. Het beeld is wat hem betreft heel erg scherp. “Ik heb de helderheid vrij laag gezet omdat het me anders wat te fel werd. Hoe het aflezen van het scherm in de zon zal zijn, is moeilijk te testen tijdens deze donkere winterdagen, maar daar maak ik me bij dit toestel weinig zorgen over.”

Camera’s van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Aan de buitenkant/achterkant van de smartphone vinden we vier camera’s: een 12-megapixel-ultra groothoekcamera, een 10-megapixelcamera met 3x optische zoom, een 10-megapixelcamera met 10x optische zoom, en als uitsmijter een 200-megapixelgroothoekcamera. Daarnaast zou de 12-megapixelselfiecamera verbeterd moeten zijn. Je zou dus verwachten dat met de S23 Ultra mooie foto’s en filmpjes kunnen worden gemaakt … en dat blijkt inderdaad zo te zijn.

Tester naftebakje deed zijn best om expres fouten te maken, maar “er komt nagenoeg altijd een zeer acceptabele foto uit.” Communitylid qless heeft uitgebreid gestoeid met het maken van foto’s, vooral in het donker en in verschillende standen. Ook heeft hij verschillende filmpjes gepost in zijn review. “De ingebouwde stabilisatie is indrukwekkend; je kunt nu zelfs filmen in 8k met 30 beelden per seconden. Handig als je achteraf nog wat ruimte wilt hebben voor bijvoorbeeld het bijsnijden van een video”, stelt hij. De speciale astro hyperlapse vindt hij “erg leuk”.

Ook Sokkiejjj is enthousiast, terwijl fotografie voor hem geen topprioriteit is: “De beeldkwaliteit is echt fenomenaal. Met de verschillende camera’s zijn zeer mooie foto’s te maken. Voor mij is de mogelijkheid om topfoto’s te maken niet de voornaamste reden om een S23U te bezitten, maar het is wel mooi meegenomen. Als je in de automodus even snel een foto wil schieten, is het eigenlijk altijd raak.” De dertien foto’s van zijn kat bewijzen dit.

De features van de Samsung Galaxy S23 Ultra

Onder de motorkap van de smartphone vinden we de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die zorgt bij de leden van het testpanel voor snelle, stabiele prestaties . Sokkiejjj is er in ieder geval erg over te spreken. “Waar ik met de S22U nog weleens last had van een occasionele hick-up of zelfs een incidentele vastloper, heb ik dit met de S23U nog geen enkele keer ervaren. De S23U heeft twee prestatiemodi; Standaard en Licht. Bij de S22U kon je kiezen uit Geoptimaliseerd en Hoge performance. In de praktijk voelt de S23U sneller aan op de modi Standaard en Licht dan de S22U op Geoptimaliseerd en Hoge performance. Dit heeft uiteraard grotendeels te maken met de soc die in de S23U wordt gebruikt.”

Stievydude vergeleek het spelen van Assassin’s Creed Rebellion op zijn Xiaomi MI A3 met het spelen op de S23 Ultra: “Ik sta echt versteld van de laadtijden op de S23U. Waar Assassin’s Creed Rebellion er op de MI A3 gemakkelijk enkele minuten over doet om op het beginscherm te raken, doet de S23U er twintig seconden over. Ook het laden tijdens het spelen gaat veel sneller.” Ram-G-maN is blij met de S-Pen: “Allereerst is de S23U voorzien van een 120Hz-scherm. Dat zorgt voor een accurate representatie van een pen, kwast of zelfs een copic marker. De soc is goed bij de les om mijn invoer te vertalen. Ten slotte zijn er meer apps dan ooit die het tekenen makkelijker maken.” Hij raadt de app Sketchbook aan. KleineAap merkte ook dat de koeling is verbeterd: “Tijdens mijn gebruik heb ik geen enkele keer een echt warme telefoon gehad. Dat was bij de S22 Ultra soms wel anders.”

Indrukwekkende accuduur

Een snelle, grote telefoon …moet die vaak worden bijgeladen? Gelukkig niet, aldus de testers. Ram-G-maN: “De accuduur van de S23U is ronduit indrukwekkend! Ik kan zonder problemen het besturingssysteem op wqhd+ (3088×1440) laten draaien terwijl ik ook nog eens de maximale laadcapaciteit bewust op 85 procent begrens. Bij een normale werkdag blijft daar voor het slapengaan tussen de 14 en 25 procent van over.” Bij conservatief gebruik lukte het cy-gor25 om het toestel na een enkele laadbeurt zelfs meer dan twee dagen te blijven gebruiken. “De eerste dagen moet de AI het verbruik als het ware nog aanleren en merk je mogelijk een snellere afname van de accuduur, maar dit stabiliseert snel”, aldus de tester.

Overall conclusie Samsung Galaxy S23 Ultra: ‘een beest’

Met zes keer een viersterren-recensie en twee keer een vijfsterren-recensie mag het duidelijk zijn: het testpanel is over het geheel genomen zeer tevreden over de Samsung Galaxy S23 Ultra. De hoge aanschafprijs komt als kritiekpunt terug in bijna alle reviews, maar daar staan veel pluspunten tegenover. Over de snelheid, de vele features, de verbeterde accuduur en de camera’s raakt het testpanel maar niet uitgepraat, in positieve zin. Of, zoals tester qless het treffend samenvat: “Dit toestel is een beest”.

Teruglezen en verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy S23 op je gemak teruglezen, dan kan dat hier. De review van Tweakers zelf vind je hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan je dat in de comments onder dit artikel doen, of in het forum.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Samsung en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Samsung Galaxy S23 Ultra

vanaf € 619,99

4.5 van 5 sterren

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Reacties (40)

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RICCTWK 15 maart 2023 08:32
20 seconden laadtijd voor een spelletje klinkt niet alsof we hier met een beest te maken hebben, dacht ik. Ik heb Assassin’s Creed Rebellion meteen gedownload en getest op mijn iPhone 13 Mini (2021) en de laadtijd bleek 14 seconden. 20 seconden is dus prima acceptabel, maar eerlijk gezegd verwacht ik dat een instap high-end telefoon uit 2021 het niet moet winnen van een ultra model van 1,5 jaar later.

Ik ben wel benieuwd naar meer foto’s
edit:
die gemaakt zijn met dit toestel.
Ga eens andere reviews erbij pakken :)

[Reactie gewijzigd door RICCTWK op 23 juli 2024 02:15]

cy-gor25
@RICCTWK15 maart 2023 08:39
Bedoel je foto's van hoe het toestel eruit ziet of eerdere foto's gemaakt met het toestel?
RICCTWK @cy-gor2515 maart 2023 08:42
Goed punt, foto’s die gemaakt zijn door de camera’s van dit toestel. Heb een edit gedaan ter verduidelijking.
d3x @RICCTWK15 maart 2023 10:08
Dan ga je er vanuit dat dit HW platform gerelateerd is en niet game gerelateerd....en nog menig andere factoren zoals starten op 4g-5g-wifi etc...en dan nog eens connecties naar die play stores etc wat ook niet altijd is

Nog effe wachten op de +2 op je post van al de iphoooooon lovers.

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 02:15]

RICCTWK @d3x15 maart 2023 11:16
Het was niet mijn bedoeling om de iPhone op te hemelen. Ik weet dat het geen eerlijke vergelijking is, mede vanwege een ander OS, net als een vergelijking tussen een Ultra toestel en een Xiaomi MI A3 niet eerlijk is. Maar aan de andere kant: het zijn alle drie telefoons die datzelfde spelletje spelen. Ja, misschien is het spelletje beter geoptimaliseerd voor de iPhone, misschien niet. Maar het viel me gewoon op. Ik was niet onder de indruk van deze laadtijd, ondanks het immense verschil in vergelijking tot het Xiaomi toestel. Ik was gewoon benieuwd, meer niet.
Cergorach @d3x15 maart 2023 10:34
Natuurlijk kan het software gerelateerd zijn, maar dat is toch juist waarvoor je een smartphone gebruikt, voor de software die je er op draait en niet voor de mooie hardware specs op papier...

Echter wordt hier natuurlijk slechts gekeken naar 1 game en 1 specifieke parameter (opstart tijd), daar kan je imho geen conclusies aan verbinden (one way or the other). Tenzij je natuurlijk een hardcore Assassin’s Creed Rebellion speler bent, maar dan start je waarschijnlijk maar 1x per dag de game op... ;)

Wachtend op de -1 van al de iphoooooon haters... :+
d3x @Cergorach15 maart 2023 10:38
haha en jij gaat er dan vanuit dat mensen een iphone kopen enkel en alleen voor de SW O+

Het is net het open ecosysteem waarom ik pertinent kies voor android oplossingen en dat er geen enkel apple device ook maar in huis komt....maar er zijn er veel die net volledig met plezier in het apple eco systeem zitten. both worlds/both sides
Stievydude @RICCTWK15 maart 2023 11:19
Ik weet niet of er een verschil zit in opbouw tussen de apps op Iphone en Android, misschien kan dat het verschil verklaren? :) Ik was in ieder geval wel onder de indruk van het verschil in laadtijd tussen mijn oude en nieuwe phone.
sjoerdadlp 15 maart 2023 08:55
Hele goede zoom heeft deze telefoon, zelfs tot de maan! Anderzijds een erg dure telefoon voor niet veel extra's over de normale s23. Ik denk dat mensen dit meer kopen om zichzelf mee te laten zien, dan dat ze de extra features echt gebruiken.

[Reactie gewijzigd door sjoerdadlp op 23 juli 2024 02:15]

Ootje70 @sjoerdadlp15 maart 2023 09:01
Dat blijkt dus niet helemaal zo te zijn, iets teveel kunstmatige (AI) optimalisatie door het gebrek aan detail in de foto's in te vullen door de maan te vervangen door een andere versie met meer detail. De foto's zijn gewoon goed in veel situaties en wie wil er geen 10x optische zoom in een telefoon? Hopelijk is het Victus 2 glas beter bestand tegen beschadigingen t,g.v. gewoon gebruikt. Mooie telefoon naar mijn mening. En jammer dat de telefoon van een bedrijf is dat als er wat mee aan de hand is, weinig tot geen respect heeft voor zijn klanten.

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 23 juli 2024 02:15]

dutchnltweaker @Ootje7015 maart 2023 09:05
Wat ik heb vernomen is het niet full AI, maar worden er details aan toegevoegd.
Ootje70 @dutchnltweaker15 maart 2023 09:07
Ik denk dat het maar is hoe je het noemt, een algoritme dat herkent dat je een foto van de maan maakt en dan de uitsnede maakt uit een andere foto en die invoegt op de exacte plaats in jouw foto is aardige slim.
sjaool @Ootje7015 maart 2023 09:21
Maar, maar... ik wil mijn eigen werkelijkheid vastleggen en geen door AI aangestuurde versie. :+

Ik mag hopen dat het uit te schakelen is want daar heb ik geen idee over.
Aiii @sjaool15 maart 2023 09:24
Het is uit te schakelen, maar waarom zou je in vredesnaam allemaal foto's maken van de maan, dat ding ziet er letterlijk je hele leven exact hetzelfde uit als je er een foto van maakt. En dan kun je, als je naar een foto van de maan wilt kijken, dus veel beter een veel mooiere hoge resolutie foto op Google Images bekijken dan je 100x zoom telefooncamera ooit kan maken.
sjaool @Aiii15 maart 2023 09:36
Dat zeker. Maar het ging mij er meer om dat ik mijn eigen foto's wil maken en die niet door AI wil laten invullen. ;)
Darkwolf_1982 @sjaool15 maart 2023 14:02
Jazeker!
De zogenaamde "scene optimizer" zet Samsung standaard aan, maar staat vrijwel bovenaan in de camera opties en dus zo uit te schakelen.
sjaool @Darkwolf_198215 maart 2023 14:41
Samsung heeft inmiddels ook gereageerd op dit nieuws.

https://www.androidauthor...hoto-controversy-3298513/
DieMitchell @sjaool16 maart 2023 13:29
ja, bij samsung staat het aangegeven hoe je het kunt uitschakelen
dutchnltweaker @Ootje7015 maart 2023 09:38
Ik denk dat het maar is hoe je het noemt, een algoritme dat herkent dat je een foto van de maan maakt en dan de uitsnede maakt uit een andere foto en die invoegt op de exacte plaats in jouw foto is aardige slim.
True, maar ik persoonlijk snap het probleem niet helemaal. Dit is totaal niks nieuws, bij mijn Huawei was het precies hetzelfde.
Ootje70 @dutchnltweaker15 maart 2023 10:54
En? Dat anderen het ook doen maakt voor mij niet uit. Ik wil een foto die een realistische representatie is van de werkelijkheid zoals ik deze zag toen ik de foto maakte. Dat dat betekent dat de techniek 'helpt' om er een mooie plaatje van te maken oké maar niet dat het de werkelijkheid vervangt door iets wat volledig afwijkend is van de werkelijkheid (binnen de beperkingen) vind ik persoonlijk te ver gaan.
sjoerdadlp @Ootje7015 maart 2023 09:02
Ja klopt - het was ook sarcastisch. Maar je hebt een goed punt! Het is ook een mooie telefoon, alleen qua prijs/kwaliteit zou ik er niet snel voor kiezen.
Ootje70 @sjoerdadlp15 maart 2023 09:06
}> ha, ik had het niet zo gelezen hehehe. De prijs voor de S23U en andere flagship toestellen is vrij 'normaal' op dit moment. En met inruil zou ik ruim 800 euro korting hebben gekregen.... Ik gebruik zelf een iPhone Pro Max maar de S2x Ultra lijn blijft mijn favoriete telefoon qua prijs-kwaliteit, afwerking, scherm en 'handgevoel'.

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 23 juli 2024 02:15]

gengar @sjoerdadlp15 maart 2023 11:24
prijs/kwaliteit is er echt niets op aan te merken. ik denk dat je gewoon bedoelt dat JIJ 'm te duur vindt. begrijpelijk wel.
DieMitchell @gengar16 maart 2023 13:30
prijs/kwaliteit is er veel op aan te merken in vergelijking met andere telefoons(bijv. red magic 8 pro)
Phrozbug @Ootje7015 maart 2023 09:07
Heb je daar ervaring mee?
Ootje70 @Phrozbug15 maart 2023 09:11
Helaas wel, 2x. Maar ook met mijn latere Fold en Flip gedoe met hen. Met een eerdere Ultra ook, beschadigingen bij gewoon gebruik in een hoes van Samsung. Bij mijn laatste Ultra had ik schade door hun View cases met zo'n venster, dat veroorzaakte krassen maar ze wilde niet erkennen dat dit zo was....
Phrozbug @Ootje7015 maart 2023 09:14
Dat is niet best. Zelf heb ik nooit problemen gehad met een Samsung product, dus ook de service niet nodig gehad.

Wordt dit ook algemeen ervaren? Kijkt Tweakers hier ook naar?
Ootje70 @Phrozbug15 maart 2023 09:17
Kijk maar eens op hun eigen fora, dan zie je dat ik niet de enige ben met vergelijkbare problemen. Ik kreeg een tegemoetkoming in de vorm van een bon voor hun webwinkel met een minimum aankoopbedrag van 150 euro... het is gewoon jammer want ik ben fan van hun producten zelf.
Phrozbug @Ootje7015 maart 2023 09:24
Vaak wordt dat ook veroorzaakt door de lokale organisatie. Zeker in Nederland zijn we er heel goed in om te kijken in Excel waar we nog op kunnen besparen. De internationale organisatie heeft hier waarschijnlijk geen weet van, want die kijken wellicht alleen naar de verkopen en aantallen defecten.
dimitrios007 15 maart 2023 09:05
Ik heb hem een woord: indrukwekkend. Jammer dat ik hier geen foto's van kan plaatsen maar geen enkele toestel wint het van deze 200mp monster. 200mp is absoluut geen gimmick. Wat een details dat je het gehele plaatje kan zoomen en bekijken detail voor detail en alle kleuren komen werkelijk overeen. Ongelooflijk. Dan heb ik het nog niet over de nachtfotografie want dat is helemaal gestoord. Het veranderd nacht in soort dag. Je ziet heel veel details in het pikkedonker!!! Niet normaal. Zoomen is ook sterk verbeterd in bepaalde lichtomstandigheden. Zoomde 100 keer op een stel en die waren erg zichtbaar en je zag anderen wat ze droegen wat ze dronken en gezichtsuitdrukkingen. Indrukwekkend! Nachtfotografie kan natuurlijk nog sterk verbeterd worden het is zeker niet perfect geldt ook voor het zoomen. Hdr kan ook verbeterd worden als je foto's maakt. Maar het is echt indrukwekkend wat een smartphone kan doen tegenwoordig. Batterij levensduur heb ik rond de 9 uur screen on time! Dat is echt ziek. Met de hoogste resolutie aan , Bluetooth, wifi, 5g, gps, geluid en vibraties allemaal aan. Indrukwekkend! Helderheid op medium. Games draait hij erg soepel in de hoogste versnellingen. Dan heb ik samsung dex nog niet eens geprobeerd. Dit is geen phone meer maar een computer. Zoveel mogelijkheden is echt krankzinnig. Maar daar betaal je ook voor. Vind hem absoluut de moeite waard.
gengar @dimitrios00715 maart 2023 11:26
samsung medewerker detected.
dimitrios007 @gengar15 maart 2023 12:39
Waarom zou ik samsung medewerker zijn? Trieste opmerking van je.
haam @dimitrios00715 maart 2023 13:29
Ik ben zeker niet de doelgroep (mijn telefoons kosten doorgaans rond de €250), maar ik vraag me serieus af hoe vaak de 'special' features worden gebruikt na het initiele pielen en uitproberen.

Mijn telefoon maakt ook prachtige foto's. En ja, het kan altijd beter maar hoe vaak heb je dezelfde foto met je nieuwe toestel gemaakt en vergeleken met de oude versie?

Ik ga niet sneller bellen, whatsappen of nieuws lezen door een high end telefoon, dus in de meeste gevallen ontgaat me het nut.

Enige uitzondering die ik kan bedenken is gamen. En dan echt een high end game. Maar voor dat geld koop ik mijn telefoon en een PS5 en ben nog steeds goedkoper uit.

En status natuurlijk, maar daar ben ik (als belegen tweaker) niet zo gevoelig meer voor
dimitrios007 @haam15 maart 2023 16:21
Ieder zijn ding. Begrijp je volledig. Ik had zelf een poco f2pro, poco x3 en een poco f3: kut merk nooit meer. Weet niet hoe het is met andere merken. Maar slechte gebruikers ervaring. Liep regelmatig vast. Kan amper goede foto's schieten in het donker. Overdag zag het er redelijk uit. Nee voor mij is dit een gigantisch verschil. Ben veel duidelijker hoorbaar als ik mensen opbel en hoor hun duidelijk net of wij samen zijn. Loopt nooit vast. Super mooi helder beeld en kan mijn phone eindelijk fatsoenlijk gebruiken bij felle zon. Algemene gebruikers ervaring is SIGNIFICANT beter met de s23. Al deze poco phones heb ik rond de 250-300€ gekocht. Het is niet alleen bij gaming maar algeme gebruikers ervaring dat het zoveel beter is. Maar goed heb geen ervaring met goedkope xiaomi toestellen of de vivo of samsung.
haam @dimitrios00715 maart 2023 16:30
of (in mijn geval) motorola. Moet zeggen dat ik met de diverse motorola's nooit vastlopers heb gehad. Wel moet ik toegeven dat de gesprekskwaliteit niet altijd geweldig is geweest (met de G5 plus, de rest prima)

Motorola heeft een redelijk kale android, dus de ervaring is prima.

Maar kan me ook wel voorstellen dat je na zoveel slechte ervaringen voor iets high ends gaat.
Verwijderd 15 maart 2023 09:17
Heb zelf vorig jaar de s22 ultra genomen vanwege mn abbonoment

En zit nog niet te denke om gelijk de s23te nemen :)

Misschien pas over n jaartje

Maar zag er goed uit👌
familyman 15 maart 2023 10:07
Voor jorig ging het bestellen van mn s22u fout. Toen heb ik het nog een jaartje met mn note9 gedaan.

Eerlijk gezegd, ben ik daar ontzettend blij mee. Compromisloos goed.
BruT@LysT 15 maart 2023 11:57
Ik begrijp het nog altijd niet zo goed, ik was blijer met mijn w800i waar ik de toetsen nog gewoon van kon voelen, formaat is ook beter. Ik gebruik een telefoon niet veel meer als een wekker en om 1x per jaar iemand op te bellen. Maargoed de meesten zitten continu vastgeplakt aan een telefoon, het zal wel... ik zit daarintegen continu vastgeplakt aan een PC :P

Maargoed je kunt natuurlijk niet altijd achterblijven, dus heb vorig jaar een S21fe gekocht, dat vind ik al veel te duur eigenlijk, maargoed met 15 euro in de maand merk je daar niet al te veel van dus vooruit dan maar... Die paar dingetjes die ik ermee doe gaan anders al verrekte snel en als camera is het ook wel voldoende want ik vond de S7 ook al prima voor simpele foto'tjes dus dat zal met de nieuwste telefoon niet heel anders zijn. Voor echte kwaliteit foto's red je het toch niet met een telefoon. Als ik foto's moet maken voor een klant dan is zelfs mijn oude Nikon D80 een stuk beter.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 23 juli 2024 02:15]

Roylee 15 maart 2023 21:00
Ik kan bevestigen dat de accuduur fenomenaal is. Ik ben geen zware gebruiker, dus dat is misschien oneerlijk. Maar wat ik er mee moet doen, 4 mailboxen met push sync, whatsapp, Instagram, etc, red ik het om ruim 2,5 tot 3 dagen op een volle lading (100%) te halen.
Op batterijbescherming (opladen tot max 85%) red ik 2 werkdagen op 1 lading. Savonds is hij dan rond de 15-20%. Heb dit sinds de Nokia's met groene displays niet meer gezien dat een telefoon behoorlijk langer dan een dag op 1 lading mee gaat.

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