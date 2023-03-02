Het belangrijkste Mobile World Congress-nieuws op een rij

Het is natuurlijk een vakbeurs voor telecomfanaten, maar het was drie jaar geleden heel even wereldnieuws. Mobile World Congress was de eerste grote beurs die niet doorging vanwege corona. Nu pas, drie jaar later, was de beurs in vol ornaat weer terug.

Vorig jaar was er ook een Mobile World Congress, maar vanwege de pandemie was die toen nog relatief kleinschalig en kwam er weinig nieuws vandaan. De telecombeurs in Barcelona ging drie jaar geleden niet door vanwege corona. Veel belangrijke standhouders waren bang dat de beurs een grote rol zou spelen bij de verspreiding van corona onder hun werknemers en trokken zich terug. Ook in 2021 was er geen echte Mobile World Congress.

Dit jaar was de beurs terug op volle kracht. Veel fabrikanten hadden nieuwe producten meegenomen of kondigden op zijn minst aan dat al aangekondigde producten naar Europa zouden komen. Net zoals we bij de CES deden, zetten we ook nu het nieuws weer voor je op een rij.

Apple en Samsung hadden niets aan te kondigen. Dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Immers: Apple doet nooit meer iets met beurzen. Samsung had zijn kruit al verschoten op zijn eigen evenement begin vorige maand, waar het onder meer zijn Galaxy S23-telefoons aankondigde. Samsung heeft de beurs wel vaak aangegrepen om nieuwe producten te laten zien. Dat waren soms Galaxy S-modellen, maar ook wel eens goedkopere smartphones of tablets.

Xiaomi

De grootste fabrikant die nieuwe producten had meegenomen, was Xiaomi. Ten eerste kondigde het zijn topmodellen voor de eerste helft van 2023 aan, de 13 en 13 Pro. Die waren al uitgekomen in China, maar nu deelde de fabrikant details over de wereldwijde release. Tweakers publiceerde een review van de telefoons.

Toch was er ook een nieuwe telefoon: de Xiaomi 13 Lite. Dat is een goedkopere versie van de 13 en 13 Pro, met onder meer een andere processor, andere camera's, ander scherm en ander formaat. De prijs is ook fors lager: met 500 euro kost hij de helft van de 13.

Toestel Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Lite
Scherm

6,73"-ltpo-oled
1-120Hz
3200x1440px
Maximaal 1900cd/m²
16,2x7,4cm

 6,36"-oled
120Hz
2400x1080px
Maximaal 1900cd/m²
15,2x7,1cm		 6,55"-oled
120Hz
2400x1080px
Maximaal 1000cd/m²
15,9x7,2cm
Soc Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 7 Gen 1
Camera's Primair: IMX989, 1", 50MP, ois
Ultrawide: 50MP, 14mm
Tele: 50MP, 3x 'zoom'
Front: 32MP		 Primair: IMX800, 1/1,49", ois
Ultrawide: 12MP, 15mm
Tele: 10MP, 3x 'zoom'
Front: 32MP		 Primair: IMX766, 1/1,56", ois
Ultrawide: 8MP
Front: 32MP
Gewicht 229 gram 189 gram 171 gram
Accucapaciteit 4800mAh 4500mAh 4500mAh
Laadsnelheid Max 120W Max 67W Max 67W
Draadloos laden Ja Ja Nee
OS MIUI 14, op basis van Android 13 MIUI 14, op basis van Android 13 MIUI 14, op basis van Android 12
Adviesprijzen 1300 euro 1000 euro 500 euro
Xiaomi 12S Ultra met Leica-lensmount
Xiaomi 12S Ultra met Leica-lensmount

In de categorie 'telefoons die nooit uit gaan komen' had Xiaomi een gemodde versie van de 12S Ultra van vorig jaar, waarbij de ring in gebruik is als lensmount. Vervolgens kunnen gebruikers er Leica-lenzen op schroeven. De telefoon heeft daarvoor een 1"-camerasensor in het midden zonder lens ervoor, naast de 1"-sensor die er natuurlijk al is.

Xiaomi had ook nog een bril voor augmented reality meegenomen. Met de bril moet het mogelijk zijn om smarthomeapparatuur aan te sturen. Het gaat voorlopig nog om een concept dat niet uitkomt en heet AR Glasses Discovery Edition.

Lenovo/Motorola

Concepten zoals de AR-bril van Xiaomi waren er sowieso veel op MWC. Lenovo had er een paar meegenomen. Op gebied van laptops was er de Rollable, een gewoon uitziende laptop die van een horizontaal scherm een verticaal scherm kan maken door het display uit te rollen. Tweakers schreef er een preview over.

Lenovo Rollable Concept

Het was niet het enige rolbare apparaat van Lenovo. Het toonde ook de Motorola rizr, een concept voor een smartphone met uitrolbaar scherm. Daardoor kan de telefoon zich met een druk op de knop uitrollen van een vrij vierkant scherm naar een langwerpig scherm. Het scherm rolt over de onderkant heen. Lenovo wil op termijn wél een telefoon als dit concept uitbrengen. Het roept wel vragen op over langdurig gebruik, omdat het kwetsbare plastic scherm aan de buitenkant en onderkant zit.

Moto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphone
Moto 'Rizr' conceptsmartphoneMoto 'Rizr' conceptsmartphone

Lenovo had ook nog een aantal conventionele laptops meegebracht met Intel- en AMD-cpu's. Daarbij ging het onder meer over zakelijke ThinkPads en over IdeaPads. De opvallendste daarvan was de IdeaPad Duet 3i, die een afneembaar scherm heeft van 2000x1200 pixels en 5:3-verhouding.

Lenovo IdeaPad MWC 2023
Lenovo IdeaPad MWC 2023

HMD/Nokia

Nokia G32
Nokia G22

HMD had misschien niet het vernieuwendste concept meegenomen, maar wel eentje waar veel tweakers blij van zullen worden. De Nokia G22 heeft namelijk makkelijk te vervangen onderdelen, die je bovendien kan aanschaffen via reparatiesite iFixit. Daarmee gaat eindelijk een keer een fabrikant proberen wat Fairphone al jaren doet: een makkelijk te fiksen telefoon uitbrengen.

Zowel het display, de accu als de USB-C-laadpoort van de Nokia G22 zijn volgens HMD Global zonder speciale apparatuur te vervangen. Het toestel draait op Android 12 en Nokia belooft twee upgrades van het besturingssysteem en drie jaar lang beveilingsupdates. De smartphone komt ook met een verlengde garantie van drie jaar. Zoals spokje al opmerkte, is het goed dat je onderdelen kan vervangen, maar jammer dat de ondersteuning na drie jaar ophoudt. HMD kwam ook nog met de goedkopere C32-smartphone.

Daarnaast kondigde het aan dat het zijn productie deels verplaatst naar Europa. Toen Nokia nog zelf smartphones maakte, gebeurde dat ook voor een belangrijk deel in Europa, maar al die fabrieken zijn al jaren geleden gesloten om telefoons in goedkopere landen te laten produceren.

Nokia zelf had ook nog een aankondiging: het wijzigt zijn logo, voor het eerst sinds 1978. De standaardkleur blauw verdwijnt bovendien. Bovendien verdwijnen delen van letters, zoals nu hip is in ontwerp van logo's. De smartphones blijven het oude logo houden.

Logo's Nokia
Logo's Nokia

Honor

Honor, tegenwoordig geen submerk van Huawei meer maar in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen in China, had twee nieuwe telefoons meegenomen: de Magic 5 en Magic 5 Pro. Waar een paar jaar geleden alleen Apple en Samsung 1000 euro voor telefoons durfden te vragen, is de Magic 5 Pro nu ook zonder blikken of blozen 1200 euro. Onder meer door de grote primaire camerasensor en het oledscherm met een aparte resolutie van 2848x1312 pixels denkt Honor dat het in Europa succes kan hebben met deze telefoon. De Magic 5 kost ook nog altijd 1000 euro trouwens.

Honor Magic5 Honor Magic5 Honor Magic5 ProHonor Magic5 Pro

Maar dat wordt niet eens de duurste telefoon van Honor in Europa, want die eer is voor de Magic Vs. Die vouwbare smartphone in de stijl van de Galaxy Fold van Samsung kwam vorig jaar al uit in China en krijgt een adviesprijs mee van 1599 euro. Dat is nog altijd 200 euro minder dan de adviesprijs van de Galaxy Fold4.

Honor Magic Vs
Honor Magic Vs

OPPO, Realme en OnePlus

De BBK-merken kwamen met relatief weinig naar de beurs. De belangrijkste aankondiging was de GT3, een smartphone die kan laden met 240W. Binnen tien minuten gaat de accu van helemaal leeg naar helemaal vol, terwijl je de accu ook binnen anderhalve minuut van 0 naar 20 procent kan laden. Daarnaast claimt de fabrikant dat de accu relatief lang zijn capaciteit behoudt; de accu zou 80 procent behouden na 1600 laadsessies.

Daarnaast valt de telefoon op door zijn rechthoek op de achterkant. Is dat een camera-eiland? Nee, het is een rgb-element om onder meer de accustatus te laten zien als de telefoon op zijn buik ligt.

Realme GT3

OnePlus 11 Concept
OnePlus 11 Concept

OnePlus had een bizarre concepttelefoon meegenomen. De OnePlus 11 Concept heeft zichtbare waterkoeling op de achterkant van de telefoon. Het is een idee dat nooit op een smartphone zal verschijnen, zo zei de fabrikant. Bovendien koelt het niet functioneel op de 11 Concept. Waar dit dus precies goed voor is, blijft een raadsel.

OnePlus had ook nog een Liquid Cooler meegenomen, die op een smartphone te klikken is voor extra koeling. OPPO had er ook een, maar die heeft twee functies. De 45W Liquid Cooler kan naast koelen ook een smartphone draadloos opladen met 10W.

OPPO 45W liquid cooler

CAT

Cat S75
Cat S75

Bullitt Group, die onder meer licenties heeft op de merknamen CAT en Motorola Defy, schreeuwde al maanden van de daken wat het ging laten zien op MWC: telefoons met satellietcommunicatie. En dat was precies wat het deed, want het bedrijf had een telefoon en een dongle meegenomen.

De telefoon is de CAT S75. De CAT-telefoons zijn stevige telefoons voor mensen die het belangrijk vinden dat hun toestel niet stuk gaat als het van een steiger valt of in de modder belandt. Die telefoons hebben altijd iets bijzonders, zoals een warmtecamera of andere bijzondere sensor. Deze keer is het ondersteuning voor satellietberichten, via Bullitts eigen dienst.

Voor telefoons zonder ingebouwde Satellite Messenger-ondersteuning, introduceert Bullitt de Motorola Defy Satellite Link-bluetoothdongle. Deze kan aan een Android- of iOS-gekoppeld worden voor verbinding met satellieten voor de satelliet-sms-dienst. Daarnaast heeft het apparaat een fysieke sos-knop en locatie-check-in-knop.

Overige

Er waren nog wat andere aankondingen. ZTE deed net alsof het 2011 is en had een Nubia 3d-tablet meegenomen. Nubia Pad 3D heeft ondersteuning voor 3d-content zonder bril. Die tablet kwam niet uit de lucht vallen, want op elektronicabeurs CES in januari keken we al naar schermen van Leia, waarmee ZTE samenwerkt voor deze tablet.

Bedrijven kunnen soms overdrijven in hun aankondigingen, maar ZTE maakt het wel erg bont deze keer. "Een kind van vijf jaar kan nu binnen enkele seconden met dit apparaat schitterende meeslepende kunst maken en delen", aldus de ceo. Mochten we dit apparaat reviewen, dan kunnen we niet anders dan die claim testen natuurlijk.

ZTE Nubia Pad 3D

Het Chinese Tecno, vooral groot op de Afrikaanse markt, toonde zijn eerste vouwbare smartphone. De Phantom V Fold. Vooral opvallend is de prijs: het is natuurlijk een prijsvechter en met een prijs van 1099 dollar, ongeveer 1030 euro, ligt die onder vergelijkbare smartphones van andere merken. De kans dat de Phantom V Fold hier uitkomt is klein. Ondanks dat het een beurs in Barcelona is, noemde Tecno geen prijs in euro's.

Tecno Phantom V Fold

Daarnaast waren er nog wat losse aankondigingen. Qualcomm wil dat fabrikanten en providers de geïntegreerde simkaart op de soc gaan gebruiken en heeft die laten certificeren door de GSMA, de koepelorganisatie van providers die MWC organiseert. Lenovo wilde nog even laten weten dat de nieuwe razr er echt aankomt, OnePlus kon het niet laten om alvast te zeggen dat er een vouwbare telefoon aankomt en Nothing zei dat de Phone (2) een duurdere en krachtigere soc aan boord heeft dan zijn voorganger.

Daarmee is MWC 2023 precies zoals het voor corona ook al was. Apple laat de beurs helemaal links liggen en als Samsung dat ook doet, hebben alle andere fabrikanten de ruimte om nieuwe producten én concepten te laten zien. Vroeger waren de namen van die uitdagers LG, HTC en BlackBerry, nu zijn dat Xiaomi, OPPO, OnePlus, Lenovo en Honor.

Er waren ook wat afwezigen. Huawei doet nog zaken op de mobiele markt, maar greep de beurs niet aan voor een moment in de spotlight. De opvallendste afwezige is Sony, die ongeveer sinds het begin van de eeuw op MWC en zijn voorgangers vrijwel altijd wel minstens één telefoon en vaak veel meer aan te kondigen had. Nu bleef het stil vanuit de Japanse fabrikant - een teken dat het vermoedelijk de telefoons aankondigt vlak voordat ze in de winkels liggen, in plaats van dat het zijn aankondiging laat dicteren door wanneer de beurs is.

De stroom aan artikelen vanaf Mobile World Congress op Tweakers is nog niet helemaaf af: de beurs eindigt donderdagmiddag en de aanwezige redacteuren Friso Weijers en Donovan Kerssenberg zitten niet meer in Barcelona, maar toch komt er nog een preview aan.

MWC sfeerbeeld

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 15:59 23

02-03-2023 • 15:59

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Reacties (23)

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GekkePrutser 2 maart 2023 16:23
Er is toch wel meer dan alleen dat handjevol produkten? Die beurs staat altijd bomvol, er komen een half miljoen mensen. Bijna elk bedrijf dat maar iets gerelateerd aan mobiel doet, staat er. Samsung staat er ook altijd gewoon met een enorme stand, er zijn alleen geen grote aankondigingen. Maar dat is niet echt waar de beurs om draait. Het gaat meer om het verkennen van de markt en het vinden van nieuwe toepassingen.

Volgens mij worden hier alleen de allergrootste consumenten releases genoemd.

Ik heb dit jaar geen toegangsbewijs kunnen krijgen via mijn werk anders was ik graag gegaan zoals de voorgaande jaren (voor de pandemie). Ik woon in Barcelona namelijk :'(

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 21:32]

J_van_Ekris @GekkePrutser2 maart 2023 16:31
Ik weet nog dat zo'n 15 jaar geleden er echt lang uitgekeken werd naar MWC, omdat vaak daar de hele grote aankondigingen gedaan werden. Dan stroomden de voorpagina's van de tech-sites vol van de aankondigingen.

Die tijd is wel voorbij denk ik. Het is wel kenmerkend dat "al het nieuws van MWC" in een verzamelpost terechtkomt. De aankondigingen redden het niet eens om zelfstandig om de voorpagina te halen....
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @J_van_Ekris2 maart 2023 16:43
De aankondigingen redden het niet eens om zelfstandig om de voorpagina te halen....
Het is denk ik precies omgekeerd. Veel van de hierboven besproken aankondigingen stonden wel op de voorpagina en een minderheid niet. Maar ik merkte zelf dat ik de draad begon kwijt te raken en omdat ik toch een soort van overzicht wilde hebben voor in de podcast, heb ik dat ook verwerkt tot een artikel :)

Er zijn denk ik niet minder aankondigingen. Wat wel veranderd is, is de perceptie. Iedereen zit nu een beetje in de gedachtenstroom dat smartphones saai zijn geworden (en daar zit ook echt iets in), maar ik zie hierboven onder meer
- een goedkope repareerbare telefoon
- een goedkopere vouwbare telefoon
- interessante concepten met rolbaar scherm
etc etc

Het zijn niet de grote stappen van 10 of 15 jaar geleden, maar die zijn ook lastiger te maken in een verzadigde markt. Maar er gebeurt wel veel, saaiheid is in the eye of the beholder :)
J_van_Ekris @arnoudwokke2 maart 2023 18:40
Het zijn niet de grote stappen van 10 of 15 jaar geleden, maar die zijn ook lastiger te maken in een verzadigde markt. Maar er gebeurt wel veel, saaiheid is in the eye of the beholder :)
Verzadiging is er alleen omdat men niets opwindends weet te bieden. Als voormalig Microsoft MVP mobile devices heb ik van zeer dichtbij meegemaakt hoe zowel Microsoft, als Palm als Symbian dachten dat de markt een verzadigingspunt aan het bereiken was (en ze dus elkaar kapot moesten concureren), toen Apple om de hoek kwam. Ik wisselde toen minimaal een keer per jaar van telefoon. Vaak had ik een Symbian voor werk en een WIndows Phone prive, en dan zag je dat men serieus aan het experimenteren was om maar marktaandeel af te snoepen. Men had lef, en dan is een nieuw toestel ook echt iets om naar uit te kijken, want het is anders.

Ik denk zelf echt dat het lef uit de markt verdwenen is. Men heeft besloten dat het een rechthoekig device moet zijn met een bepaalde simpele configuratie. Alleen vouwbaar doet nog een beetje wat. Maar echt andere vormfactoren, of gewoon een nieuw concept durven neerzetten doet men niet. Dat vouwbare spul wordt gewoon een groter scherm op je telefoon. Waar zijn concepten als Microsoft Courier gebleven (en nee, dat huidige vouwding van Microsoft is slechts een slap aftreksel), waar we wel dingen los durfden te laten?

Ik heb zelf nu een OnePlus 9 Pro. Een zwart rechthoekig ding met een scherm, camera en Android. Geen echt onderscheidende kenmerken. Hij is nu op leeftijd aan het raken, maar ik kan alleen kiezen uit andere rechthoekige zwarte dingen met een marginaal beter scherm en een marginaal beter camera. Natuurlijk ga ik geen 1000 euro lappen om een nieuw toestel te kopen. Met deze prijzen en een totaal gebrek aan innovatie creeer je een verzadigde markt.

Want het kan wel eens zijn dat iedereen aanneemt dat de markt verzadigd is, totdat iemand anders iets verzint en gaat verkopen wat niet meer zwart en rechthoekig is met een camera en scherm.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 21:32]

GekkePrutser @J_van_Ekris2 maart 2023 16:32
Dat is denk ik ook de reden dat bedrijven het niet meer doen. De pers wordt dan overspoeld door nieuwe produkten en dan wordt er minder aandacht aan ze besteed. Als ze het op een zelfgekozen dag online doen, dan is alle aandacht beschikbaar.
Gundam088 @GekkePrutser2 maart 2023 23:47
Stands worden steeds duurder dus denkt dat fabrikanten ook kleiner presenteren. Besef ook weinig innovatie en merk aanbod. Samsung al zn eigen event gehad met de S23 series, Apple eind vh jaar pas, BBK concern al redelijk nieuwe phones al op de markt. Dus ik zal niet echt weten wat ik mis na dit handevol nieuws. Echte tech misschien eind vh jaar bij IFA.
GekkePrutser @Gundam0883 maart 2023 00:07
Stands worden steeds duurder dus denkt dat fabrikanten ook kleiner presenteren. Besef ook weinig innovatie en merk aanbod. Samsung al zn eigen event gehad met de S23 series, Apple eind vh jaar pas, BBK concern al redelijk nieuwe phones al op de markt. Dus ik zal niet echt weten wat ik mis na dit handevol nieuws. Echte tech misschien eind vh jaar bij IFA.
Nou die beurs wordt alleen maar groter elk jaar hoor! Het begon in de kleine beurshal bij placa espanya en nu zitten ze zowel in de grote in Hospitalet als de kleine, helemaal bomvol.

Uiteraard waren de afgelopen 3 jaar even een uitzondering maar nu staat de hele stad weer een week stil.
lighting_ 2 maart 2023 16:08
Het was underwelming. We kunnen wel concluderen dat de smartphone uitontwikkeld is.
Blokker_1999 @lighting_2 maart 2023 16:18
Met de komst van foldable en rollable displays zijn er weer interessante mogelijkheden die zich aanbieden.
lighting_ @Blokker_19992 maart 2023 16:21
Als je de vouw en plastic scherm prima vindt. Overigens zijn ze op dit moment voor de gewone consument te prijzig.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 21:32]

jip_86 @lighting_2 maart 2023 16:16
Dit dus, normaal heb je wel door dat MWC bezig is, maar nu zie ik pas in de samenvatting dat het al voorbij is :P
GekkePrutser @lighting_2 maart 2023 16:28
De foldables (met name die tot een tablet uitvouwen) vind ik nog wel heel interessant eigenlijk.

Maar de prijs is nog gewoon idioot veel te hoog. Het is jammer dat dit concept zich niet tot de midrange weet te brengen.
dutchnltweaker 2 maart 2023 16:06
Ik moet eerlijk zeggen, het valt me tegen. De innovaties waren er in het verleden toch meer. Jaren geleden was het het toch wel je van het.. Maar nu lijkt het toch op elk ander congres, niet meer heel spannend in mijn optiek.
Nokia zelf had ook nog een aankondiging: het wijzigt zijn logo, voor het eerst sinds 1978. De standaardkleur blauw verdwijnt bovendien. Bovendien verdwijnen delen van letters, zoals nu hip is in ontwerp van logo's. De smartphones blijven het oude logo houden.
Welke Nokia? Telefoon divisie onder hmd of de netwerk tak wat een compleet ander bedrijf is.
Wraldpyk @dutchnltweaker2 maart 2023 16:10
We zijn nu ook een beetje aangekomen bij het bovenste van de bell-curve. Er zijn niet echt meer grote doorbraken in technologie die functionaliteiten of innovaties kunnen stuwen. Dus vooralsnog zijn het minimale veranderingen die mogelijk zijn binnen de handheld sector wat binnen de grenzen valt van mogelijkheden en wensen van de mensen.

Pas als er grote doorbraken zijn zullen we weer grotere innovaties zien bij telefoons.
jangineer @dutchnltweaker2 maart 2023 16:12
Netwerkdevisie krijgt het nieuwe logo. Het oude is nog steeds onder license aan HMD.
watercoolertje
2 maart 2023 16:04
Beetje jammer dat 90% van de besproken producten Chinees is, totaal geen interesse in namelijk.
wildhagen @watercoolertje2 maart 2023 16:12
Het World Mobile Congress is er dan ook niet alleen voor jou, maar voor de hele wereld.

En waarom is dat jammer? Alsof China geen mooie apparatuur produceert? Ook zij hebben mooie spullen op de markt, die voor veel mensen wel degelijk interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld door de features of door de prijs/kwaliteits-verhouding.

Het maakt helemaal niet uit waar een produkt vandaan komt, het kan voor een hele grote groep mensen gewoon interessant zijn.
watercoolertje
@wildhagen2 maart 2023 16:20
Het World Mobile Congress is er dan ook niet alleen voor jou, maar voor de hele wereld.
Ik reageer toch ook voor mezelf en niet voor de hele wereld?
En waarom is dat jammer?
Om de hele politieke situatie waar we ons wereldwijd in bevinden waar China het westen als oorzaak van issues ziet en de daadwerkelijke dader buiten beschouwing laat.

Daar komt de reputatie mbt privacy nog eens bovenop.

Al met al koop ik dus liever iets waar de winsten ten goede komen van het westen en westers gelieerde bedrijven.
Het maakt helemaal niet uit waar een produkt vandaan komt
Mij dus wel, maar MWC is blijkbaar niet meer wat het ooit was (voor mij, niet perse voor de hele wereld), dus dat vind ik jammer.

Maar niks of niemand hou ik tegen daar anders over te denken of oordelen! Moet iedereen lekker zelf weten.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 21:32]

magnifor @watercoolertje2 maart 2023 17:11
Om de hele politieke situatie waar we ons wereldwijd in bevinden waar China het westen als oorzaak van issues ziet en de daadwerkelijke dader buiten beschouwing laat.
Tja, je kan ook zeggen dat wij als Westen de Chinezen overal de schuld van geven en doen alsof wij roomser dan de paus zijn terwijl we eigenlijk geen haar beter zijn.

Vind het eigenlijk jammer dat je zelfs bij aankondigingen van apparatuur de politiek erbij betrekt.
Gundam088 @magnifor2 maart 2023 23:55
Wat watercoolertje vergeet is, dit was te verwachten, toch? Of verwacht men opeens een nieuw continent uit het oceaan drijven. LG (Koreaans) ermee gestopt, Sony (Japans) niks nieuws, Samsung (Koreaans) al in januari S23 series uitgebracht, Google Pixel (USA) ook niks nieuws, dus tja,....
DanielsWrath @wildhagen2 maart 2023 16:21
Ik snap het sentiment van @watercoolertje wel. Ik ben eigenlijk helemaal niet blij met de huidige smartphone markt, veel chinees spul en bijna al het andere is nogal aan de prijs.

Privacy technisch is het niet echt top om een chinees ding te hebben. Daarnaast vind ik de software op Xiaomi apparaten ook om te janken. Bloated android, dat niet lekker te gebruiken is.
Ricofizz 2 maart 2023 16:09
Kan niet wachten op de Nothing Phone (2), voor mij de enige recente interessante optie als gulden middenweg van samsung en iphone als tweaker :)
Verder niet veel interesse in de andere producten, nog maar even wachten op zo'n solid state airjet denk ik :P
kingpol 3 maart 2023 10:09
wie betaalt er nou +1K voor een honor of andere chinese brol?

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