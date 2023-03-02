Het belangrijkste Mobile World Congress-nieuws op een rij

Het is natuurlijk een vakbeurs voor telecomfanaten, maar het was drie jaar geleden heel even wereldnieuws. Mobile World Congress was de eerste grote beurs die niet doorging vanwege corona. Nu pas, drie jaar later, was de beurs in vol ornaat weer terug.

Vorig jaar was er ook een Mobile World Congress, maar vanwege de pandemie was die toen nog relatief kleinschalig en kwam er weinig nieuws vandaan. De telecombeurs in Barcelona ging drie jaar geleden niet door vanwege corona. Veel belangrijke standhouders waren bang dat de beurs een grote rol zou spelen bij de verspreiding van corona onder hun werknemers en trokken zich terug. Ook in 2021 was er geen echte Mobile World Congress.

Dit jaar was de beurs terug op volle kracht. Veel fabrikanten hadden nieuwe producten meegenomen of kondigden op zijn minst aan dat al aangekondigde producten naar Europa zouden komen. Net zoals we bij de CES deden, zetten we ook nu het nieuws weer voor je op een rij.

Apple en Samsung hadden niets aan te kondigen. Dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Immers: Apple doet nooit meer iets met beurzen. Samsung had zijn kruit al verschoten op zijn eigen evenement begin vorige maand, waar het onder meer zijn Galaxy S23-telefoons aankondigde. Samsung heeft de beurs wel vaak aangegrepen om nieuwe producten te laten zien. Dat waren soms Galaxy S-modellen, maar ook wel eens goedkopere smartphones of tablets.

Xiaomi

De grootste fabrikant die nieuwe producten had meegenomen, was Xiaomi. Ten eerste kondigde het zijn topmodellen voor de eerste helft van 2023 aan, de 13 en 13 Pro. Die waren al uitgekomen in China, maar nu deelde de fabrikant details over de wereldwijde release. Tweakers publiceerde een review van de telefoons.

Toch was er ook een nieuwe telefoon: de Xiaomi 13 Lite. Dat is een goedkopere versie van de 13 en 13 Pro, met onder meer een andere processor, andere camera's, ander scherm en ander formaat. De prijs is ook fors lager: met 500 euro kost hij de helft van de 13.

Toestel Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Lite Scherm 6,73"-ltpo-oled

1-120Hz

3200x1440px

Maximaal 1900cd/m²

16,2x7,4cm 6,36"-oled

120Hz

2400x1080px

Maximaal 1900cd/m²

15,2x7,1cm 6,55"-oled

120Hz

2400x1080px

Maximaal 1000cd/m²

15,9x7,2cm Soc Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 7 Gen 1 Camera's Primair: IMX989, 1", 50MP, ois

Ultrawide: 50MP, 14mm

Tele: 50MP, 3x 'zoom'

Front: 32MP Primair: IMX800, 1/1,49", ois

Ultrawide: 12MP, 15mm

Tele: 10MP, 3x 'zoom'

Front: 32MP Primair: IMX766, 1/1,56", ois

Ultrawide: 8MP

Front: 32MP Gewicht 229 gram 189 gram 171 gram Accucapaciteit 4800mAh 4500mAh 4500mAh Laadsnelheid Max 120W Max 67W Max 67W Draadloos laden Ja Ja Nee OS MIUI 14, op basis van Android 13 MIUI 14, op basis van Android 13 MIUI 14, op basis van Android 12 Adviesprijzen 1300 euro 1000 euro 500 euro

Xiaomi 12S Ultra met Leica-lensmount

In de categorie 'telefoons die nooit uit gaan komen' had Xiaomi een gemodde versie van de 12S Ultra van vorig jaar, waarbij de ring in gebruik is als lensmount. Vervolgens kunnen gebruikers er Leica-lenzen op schroeven. De telefoon heeft daarvoor een 1"-camerasensor in het midden zonder lens ervoor, naast de 1"-sensor die er natuurlijk al is.

Xiaomi had ook nog een bril voor augmented reality meegenomen. Met de bril moet het mogelijk zijn om smarthomeapparatuur aan te sturen. Het gaat voorlopig nog om een concept dat niet uitkomt en heet AR Glasses Discovery Edition.

Lenovo/Motorola

Concepten zoals de AR-bril van Xiaomi waren er sowieso veel op MWC. Lenovo had er een paar meegenomen. Op gebied van laptops was er de Rollable, een gewoon uitziende laptop die van een horizontaal scherm een verticaal scherm kan maken door het display uit te rollen. Tweakers schreef er een preview over.

Het was niet het enige rolbare apparaat van Lenovo. Het toonde ook de Motorola rizr, een concept voor een smartphone met uitrolbaar scherm. Daardoor kan de telefoon zich met een druk op de knop uitrollen van een vrij vierkant scherm naar een langwerpig scherm. Het scherm rolt over de onderkant heen. Lenovo wil op termijn wél een telefoon als dit concept uitbrengen. Het roept wel vragen op over langdurig gebruik, omdat het kwetsbare plastic scherm aan de buitenkant en onderkant zit.

Lenovo had ook nog een aantal conventionele laptops meegebracht met Intel- en AMD-cpu's. Daarbij ging het onder meer over zakelijke ThinkPads en over IdeaPads. De opvallendste daarvan was de IdeaPad Duet 3i, die een afneembaar scherm heeft van 2000x1200 pixels en 5:3-verhouding.

Lenovo IdeaPad MWC 2023

HMD/Nokia

Nokia G22

HMD had misschien niet het vernieuwendste concept meegenomen, maar wel eentje waar veel tweakers blij van zullen worden. De Nokia G22 heeft namelijk makkelijk te vervangen onderdelen, die je bovendien kan aanschaffen via reparatiesite iFixit. Daarmee gaat eindelijk een keer een fabrikant proberen wat Fairphone al jaren doet: een makkelijk te fiksen telefoon uitbrengen.

Zowel het display, de accu als de USB-C-laadpoort van de Nokia G22 zijn volgens HMD Global zonder speciale apparatuur te vervangen. Het toestel draait op Android 12 en Nokia belooft twee upgrades van het besturingssysteem en drie jaar lang beveilingsupdates. De smartphone komt ook met een verlengde garantie van drie jaar. Zoals spokje al opmerkte, is het goed dat je onderdelen kan vervangen, maar jammer dat de ondersteuning na drie jaar ophoudt. HMD kwam ook nog met de goedkopere C32-smartphone.

Daarnaast kondigde het aan dat het zijn productie deels verplaatst naar Europa. Toen Nokia nog zelf smartphones maakte, gebeurde dat ook voor een belangrijk deel in Europa, maar al die fabrieken zijn al jaren geleden gesloten om telefoons in goedkopere landen te laten produceren.

Nokia zelf had ook nog een aankondiging: het wijzigt zijn logo, voor het eerst sinds 1978. De standaardkleur blauw verdwijnt bovendien. Bovendien verdwijnen delen van letters, zoals nu hip is in ontwerp van logo's. De smartphones blijven het oude logo houden.

Logo's Nokia

Honor

Honor, tegenwoordig geen submerk van Huawei meer maar in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen in China, had twee nieuwe telefoons meegenomen: de Magic 5 en Magic 5 Pro. Waar een paar jaar geleden alleen Apple en Samsung 1000 euro voor telefoons durfden te vragen, is de Magic 5 Pro nu ook zonder blikken of blozen 1200 euro. Onder meer door de grote primaire camerasensor en het oledscherm met een aparte resolutie van 2848x1312 pixels denkt Honor dat het in Europa succes kan hebben met deze telefoon. De Magic 5 kost ook nog altijd 1000 euro trouwens.

Maar dat wordt niet eens de duurste telefoon van Honor in Europa, want die eer is voor de Magic Vs. Die vouwbare smartphone in de stijl van de Galaxy Fold van Samsung kwam vorig jaar al uit in China en krijgt een adviesprijs mee van 1599 euro. Dat is nog altijd 200 euro minder dan de adviesprijs van de Galaxy Fold4.

Honor Magic Vs

OPPO, Realme en OnePlus

De BBK-merken kwamen met relatief weinig naar de beurs. De belangrijkste aankondiging was de GT3, een smartphone die kan laden met 240W. Binnen tien minuten gaat de accu van helemaal leeg naar helemaal vol, terwijl je de accu ook binnen anderhalve minuut van 0 naar 20 procent kan laden. Daarnaast claimt de fabrikant dat de accu relatief lang zijn capaciteit behoudt; de accu zou 80 procent behouden na 1600 laadsessies.

Daarnaast valt de telefoon op door zijn rechthoek op de achterkant. Is dat een camera-eiland? Nee, het is een rgb-element om onder meer de accustatus te laten zien als de telefoon op zijn buik ligt.

OnePlus 11 Concept

OnePlus had een bizarre concepttelefoon meegenomen. De OnePlus 11 Concept heeft zichtbare waterkoeling op de achterkant van de telefoon. Het is een idee dat nooit op een smartphone zal verschijnen, zo zei de fabrikant. Bovendien koelt het niet functioneel op de 11 Concept. Waar dit dus precies goed voor is, blijft een raadsel.

OnePlus had ook nog een Liquid Cooler meegenomen, die op een smartphone te klikken is voor extra koeling. OPPO had er ook een, maar die heeft twee functies. De 45W Liquid Cooler kan naast koelen ook een smartphone draadloos opladen met 10W.

CAT

Cat S75

Bullitt Group, die onder meer licenties heeft op de merknamen CAT en Motorola Defy, schreeuwde al maanden van de daken wat het ging laten zien op MWC: telefoons met satellietcommunicatie. En dat was precies wat het deed, want het bedrijf had een telefoon en een dongle meegenomen.

De telefoon is de CAT S75. De CAT-telefoons zijn stevige telefoons voor mensen die het belangrijk vinden dat hun toestel niet stuk gaat als het van een steiger valt of in de modder belandt. Die telefoons hebben altijd iets bijzonders, zoals een warmtecamera of andere bijzondere sensor. Deze keer is het ondersteuning voor satellietberichten, via Bullitts eigen dienst.

Voor telefoons zonder ingebouwde Satellite Messenger-ondersteuning, introduceert Bullitt de Motorola Defy Satellite Link-bluetoothdongle. Deze kan aan een Android- of iOS-gekoppeld worden voor verbinding met satellieten voor de satelliet-sms-dienst. Daarnaast heeft het apparaat een fysieke sos-knop en locatie-check-in-knop.

Overige

Er waren nog wat andere aankondingen. ZTE deed net alsof het 2011 is en had een Nubia 3d-tablet meegenomen. Nubia Pad 3D heeft ondersteuning voor 3d-content zonder bril. Die tablet kwam niet uit de lucht vallen, want op elektronicabeurs CES in januari keken we al naar schermen van Leia, waarmee ZTE samenwerkt voor deze tablet.

Bedrijven kunnen soms overdrijven in hun aankondigingen, maar ZTE maakt het wel erg bont deze keer. "Een kind van vijf jaar kan nu binnen enkele seconden met dit apparaat schitterende meeslepende kunst maken en delen", aldus de ceo. Mochten we dit apparaat reviewen, dan kunnen we niet anders dan die claim testen natuurlijk.

Het Chinese Tecno, vooral groot op de Afrikaanse markt, toonde zijn eerste vouwbare smartphone. De Phantom V Fold. Vooral opvallend is de prijs: het is natuurlijk een prijsvechter en met een prijs van 1099 dollar, ongeveer 1030 euro, ligt die onder vergelijkbare smartphones van andere merken. De kans dat de Phantom V Fold hier uitkomt is klein. Ondanks dat het een beurs in Barcelona is, noemde Tecno geen prijs in euro's.

Daarnaast waren er nog wat losse aankondigingen. Qualcomm wil dat fabrikanten en providers de geïntegreerde simkaart op de soc gaan gebruiken en heeft die laten certificeren door de GSMA, de koepelorganisatie van providers die MWC organiseert. Lenovo wilde nog even laten weten dat de nieuwe razr er echt aankomt, OnePlus kon het niet laten om alvast te zeggen dat er een vouwbare telefoon aankomt en Nothing zei dat de Phone (2) een duurdere en krachtigere soc aan boord heeft dan zijn voorganger.

Daarmee is MWC 2023 precies zoals het voor corona ook al was. Apple laat de beurs helemaal links liggen en als Samsung dat ook doet, hebben alle andere fabrikanten de ruimte om nieuwe producten én concepten te laten zien. Vroeger waren de namen van die uitdagers LG, HTC en BlackBerry, nu zijn dat Xiaomi, OPPO, OnePlus, Lenovo en Honor.

Er waren ook wat afwezigen. Huawei doet nog zaken op de mobiele markt, maar greep de beurs niet aan voor een moment in de spotlight. De opvallendste afwezige is Sony, die ongeveer sinds het begin van de eeuw op MWC en zijn voorgangers vrijwel altijd wel minstens één telefoon en vaak veel meer aan te kondigen had. Nu bleef het stil vanuit de Japanse fabrikant - een teken dat het vermoedelijk de telefoons aankondigt vlak voordat ze in de winkels liggen, in plaats van dat het zijn aankondiging laat dicteren door wanneer de beurs is.

De stroom aan artikelen vanaf Mobile World Congress op Tweakers is nog niet helemaaf af: de beurs eindigt donderdagmiddag en de aanwezige redacteuren Friso Weijers en Donovan Kerssenberg zitten niet meer in Barcelona, maar toch komt er nog een preview aan.